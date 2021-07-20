В конце июля состоится онлайн-конференция JuliaCon 2021

С 28 по 30 июля пройдёт ежегодная конференция JuliaCon 2021, посвящённая использованию языка Julia, предназначенного для выполнения высокопроизводительных научных вычислений. В этом году конференция пройдёт в онлайн-форме, регистрация бесплатная.

С сегодняшнего дня и по 27 июля для участников конференции пройдёт серия тематических семинаров, где будет подробно рассмотрено решение конкретных задач. Семинары предполагают разный уровень знакомства с языком: от продвинутого и до нулевого. Ежедневно, с 15:00 по 20:00 по московскому времени будет параллельно идти два семинара по различным темам.

Julia – высокоуровневый язык программирования, который может рассматриваться как более высокопроизводительный аналог Matlab, R и Python для задач обработки и анализа данных, машинного обучения, моделирования физических процессов, или как более удобный аналог Fortran, C и C++, обеспечивающий больший комфорт в работе при аналогичной производительности получаемых в итоге программ.

Программы на языке Julia могут выполняться на многоядерных CPU, GPU, кластерах и квантовых компьютерах. Сам язык и все необходимые для его работы инструменты являются свободными. Несмотря на то, что язык относительно молод (версия 1.0 вышла 2018 году), он уже активно используется в научной среде и интерес к нему продолжает расти.

Помимо непосредственно выполнения научных расчётов, Julia всё шире используется в качестве основного языка для преподавания дисциплин, связанных с обработкой данных и математическим моделированием, публикации алгоритмов в научных статьях. В настоящее время сформировалось активное сообщество, стабилизировались пакеты для решения специфических задач. Существует возможность взаимодействия с другими языками программирования, например, использования библиотек от R и Python.

Предстоящая конференция будет охватывать как вопросы непосредственно программирования, так и решения различных прикладных задач из самых разных областей, том числе и не связанных с научными исследованиями. Конференция ориентирована как на участников, лишь знакомящихся с возможностями языка, так и на продвинутых пользователей.



