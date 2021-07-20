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В конце июля состоится онлайн-конференция JuliaCon 2021

20.07.2021 16:12

С 28 по 30 июля пройдёт ежегодная конференция JuliaCon 2021, посвящённая использованию языка Julia, предназначенного для выполнения высокопроизводительных научных вычислений. В этом году конференция пройдёт в онлайн-форме, регистрация бесплатная.

С сегодняшнего дня и по 27 июля для участников конференции пройдёт серия тематических семинаров, где будет подробно рассмотрено решение конкретных задач. Семинары предполагают разный уровень знакомства с языком: от продвинутого и до нулевого. Ежедневно, с 15:00 по 20:00 по московскому времени будет параллельно идти два семинара по различным темам.

Julia – высокоуровневый язык программирования, который может рассматриваться как более высокопроизводительный аналог Matlab, R и Python для задач обработки и анализа данных, машинного обучения, моделирования физических процессов, или как более удобный аналог Fortran, C и C++, обеспечивающий больший комфорт в работе при аналогичной производительности получаемых в итоге программ.

Программы на языке Julia могут выполняться на многоядерных CPU, GPU, кластерах и квантовых компьютерах. Сам язык и все необходимые для его работы инструменты являются свободными. Несмотря на то, что язык относительно молод (версия 1.0 вышла 2018 году), он уже активно используется в научной среде и интерес к нему продолжает расти.

Помимо непосредственно выполнения научных расчётов, Julia всё шире используется в качестве основного языка для преподавания дисциплин, связанных с обработкой данных и математическим моделированием, публикации алгоритмов в научных статьях. В настоящее время сформировалось активное сообщество, стабилизировались пакеты для решения специфических задач. Существует возможность взаимодействия с другими языками программирования, например, использования библиотек от R и Python.

Предстоящая конференция будет охватывать как вопросы непосредственно программирования, так и решения различных прикладных задач из самых разных областей, том числе и не связанных с научными исследованиями. Конференция ориентирована как на участников, лишь знакомящихся с возможностями языка, так и на продвинутых пользователей.

  1. Главная ссылка к новости (https://juliacon.org/2021/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Julia 1.5
  3. OpenNews: Увидел свет язык программирования Julia 1.0
  4. OpenNews: Новый открытый динамический язык программирования Julia, использующий наработки проекта LLVM
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55522-julia
Ключевые слова: julia
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 21:53, 20/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Работать некогда, то одна конференция то другая, то по Питону то по Джулии.
     
  • 2, Аноним (2), 22:30, 20/07/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Интересно, насколько сейчас написание программ фортране популярно среди ученых? Я думал, его давно питон съел.
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:26, 20/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Живее всех живых. И судя по динамике в рейтингах TIOBE и PYPL никуда уходить пока не собирается. В последнее время даже наблюдается рост популярности. Это один из ведущих языков для вычислений на кластерах. Есть огромное наследие, которое так просто не выкинуть. Плюс это наследие кому-то надо поддерживать, поэтому прямо сейчас это Фортран ещё кто-то ещё и учит в надежде на хорошую карьеру. Ну и сам Фортран, это давно уже не тот Фортран 77 для перфокарт. Фортран 2018 язык не повернётся назвать древним. А то, что у комитета одной из главных ценностей является сохранение совместимости со старыми версиями - так это же отлично, всем бы так
     
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