Обновление текстового процессора AbiWord 3.0.5

Спустя полтора года с момента прошлого обновления опубликован выпуск свободного многоплатформенного текстового процессора AbiWord 3.0.5, поддерживающего обработку документов в распространённых офисных форматах (ODF, OOXML, RTF и т.п.) и предоставляющего такие возможности, как организация совместного редактирования документов и многостраничный режим, позволяющий на одном экране просматривать и редактировать разные страницы документа. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии исправлено несколько ошибок, приводящих к краху, в том числе устранён крах при работе с буфером обмена. Исправлены две уязвимости в обработчике форматов MS Word, приводившие к переполнению буфера при обработке специально оформленных сносок и документов в формате "doc".



