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Обновление текстового процессора AbiWord 3.0.5

04.07.2021 11:37

Спустя полтора года с момента прошлого обновления опубликован выпуск свободного многоплатформенного текстового процессора AbiWord 3.0.5, поддерживающего обработку документов в распространённых офисных форматах (ODF, OOXML, RTF и т.п.) и предоставляющего такие возможности, как организация совместного редактирования документов и многостраничный режим, позволяющий на одном экране просматривать и редактировать разные страницы документа. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии исправлено несколько ошибок, приводящих к краху, в том числе устранён крах при работе с буфером обмена. Исправлены две уязвимости в обработчике форматов MS Word, приводившие к переполнению буфера при обработке специально оформленных сносок и документов в формате "doc".

  1. Главная ссылка к новости (http://www.abisource.com/...)
  2. OpenNews: Обновления свободных библиотек для работы с форматами Visio и AbiWord
  3. OpenNews: Обновление AbiWord 3.0.2
  4. OpenNews: Обновление AbiWord 3.0.1
  5. OpenNews: Сравнение поддержки стилей текста ODF в Calligra, Abiword и LibreOffice
  6. OpenNews: Увидел свет текстовый процессор AbiWord 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55437-abiword
Ключевые слова: abiword
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  • 1.1, Аноним (1), 11:43, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Лол оно живо
     
     
  • 2.23, Dzen Python (ok), 14:48, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Оно как дедушка Ленин - живее будет всех живых.
    Просто тут нет погони за циферками и релиза-по-календарю.
     
     
  • 3.27, Michael Shigorin (ok), 15:40, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не удивлюсь, если он-то как раз мертвее практически всех непохороненных.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:52, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Мне было очень нужно редактор богатого текста срочно, сабж почему-то крашится сразу. Есть ещё другая программа которая крашится, это kdevelop-python (сам kdevelop нормально работает). Пробовал отключать все плагины тоже, не помогает. Я думаю, это не связано, просто эта гтк и та кутэ.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:21, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Плохо тебе.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:21, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это норма (с)
     
     
  • 3.24, Dzen Python (ok), 14:49, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это норка. Я закончил медицинский колледж.
     
  • 2.21, Дегенератор (ok), 14:43, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пачисти реестр
     

  • 1.6, Георгий (??), 12:28, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Единственный генератор Богатого Текста, который нормально открывает файлы из полумиллиона строк и более. Правда, ведёт себя немного странно с колонтитулами и т.п.
     
     
  • 2.12, Ю.Т. (?), 13:32, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    обогащённого
     
     
  • 3.25, Dzen Python (ok), 14:49, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обогащенного Текста-459
     

  • 1.7, iZEN (ok), 12:53, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как там Gnumeric поживает?
     
     
  • 2.11, Аноним (4), 13:04, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он открывается, а что от него еще надо?
     
  • 2.20, SelfPerfection (ok), 14:34, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кстати неплохо. Кроме шуток веду почти все свои электронные таблицы именно в нём. Формулки считаются, листы есть - мне этого достаточно. При этом у него есть 2 очень больших преимущества:

    1. По сравнению что с LibreOffice, что с редактированием таблиц в Google Docs, Gnumeric турбореактивный. Стартует мгновенно и памяти использует мизер.
    2. Его нативный формат файлов *.gnumeric по сути gzip сжатый xml, его очень удобно версионировать в VCS, гораздо удобнее, чем zip архивы.

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:04, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, мой любимый редактор богатого текста! С каждым релизом обогащаюсь вместе с ним.
     
  • 1.13, Аноним (13), 13:46, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >Исправлены две уязвимости в обработчике форматов MS Word, приводившие к переполнению буфера

    дайте угадаю, он написан не на rust ?

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:05, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    MS Word? Нет.
     
     
  • 3.28, Michael Shigorin (ok), 15:44, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо как-нить крастноглазым устроить подлянку, подведя под какой qmail.  В смысле вот таким достудентам, которые двух строк связать не могут, зато бегают и кудахчут, не понимая о чём.  Вдруг задумаются после segfault'а...
     

  • 1.15, Fractal cucumber (ok), 13:48, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хороший текстовый процессор если не нужно создавать очень сложные документы. Легкий и быстрый.
     
  • 1.16, Аноним (-), 13:49, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "I wish we used Gtkmm" - и этим всё сказано. Правда, лучше бы они использовали Qt.
     
  • 1.26, Аноним (-), 15:33, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лицензия похоже копилефтная. Одобряю.
     

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