Обновление текстового процессора AbiWord 3.0.5

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|2.23, Dzen Python (ok), 14:48, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Оно как дедушка Ленин - живее будет всех живых.
Просто тут нет погони за циферками и релиза-по-календарю.
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|1.2, Аноним (2), 11:52, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Мне было очень нужно редактор богатого текста срочно, сабж почему-то крашится сразу. Есть ещё другая программа которая крашится, это kdevelop-python (сам kdevelop нормально работает). Пробовал отключать все плагины тоже, не помогает. Я думаю, это не связано, просто эта гтк и та кутэ.
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|1.6, Георгий (??), 12:28, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Единственный генератор Богатого Текста, который нормально открывает файлы из полумиллиона строк и более. Правда, ведёт себя немного странно с колонтитулами и т.п.
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|2.20, SelfPerfection (ok), 14:34, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кстати неплохо. Кроме шуток веду почти все свои электронные таблицы именно в нём. Формулки считаются, листы есть - мне этого достаточно. При этом у него есть 2 очень больших преимущества:
1. По сравнению что с LibreOffice, что с редактированием таблиц в Google Docs, Gnumeric турбореактивный. Стартует мгновенно и памяти использует мизер.
2. Его нативный формат файлов *.gnumeric по сути gzip сжатый xml, его очень удобно версионировать в VCS, гораздо удобнее, чем zip архивы.
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|1.10, Аноним (10), 13:04, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, мой любимый редактор богатого текста! С каждым релизом обогащаюсь вместе с ним.
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|1.13, Аноним (13), 13:46, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>Исправлены две уязвимости в обработчике форматов MS Word, приводившие к переполнению буфера
дайте угадаю, он написан не на rust ?
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|3.28, Michael Shigorin (ok), 15:44, 04/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо как-нить крастноглазым устроить подлянку, подведя под какой qmail. В смысле вот таким достудентам, которые двух строк связать не могут, зато бегают и кудахчут, не понимая о чём. Вдруг задумаются после segfault'а...
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|1.16, Аноним (-), 13:49, 04/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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"I wish we used Gtkmm" - и этим всё сказано. Правда, лучше бы они использовали Qt.
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