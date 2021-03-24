Открыта регистрация на OpenSource онлайн-конференцию "Админка"

27-28 марта 2021 года состоится онлайн-конференция разработчиков программного обеспечения с открытым кодом «Админка», на которую приглашаются разработчики и энтузиасты Open Source проектов, пользователи, популяризаторы идей Open Source, юристы, IT- и data-активисты, журналисты и учёные. Начало в 11:00 по московскому времени. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Цель онлайн-конференции: популяризация Open Source разработки и поддержка Open Source разработчиков за счет создания пространства для обмена идеями и плодотворного общения. На конференции планируется обсудить такие вопросы, как финансовая устойчивость проектов Open Source, работа с сообществом, работа с волонтерами-программистами, проблемы из-за усталости и выгорания, UX, архитектура приложений, продвижение открытых продуктов и привлечение новых разработчиков. В программе - доклады разработчиков различных открытых решений для приватности, общения, работы с данными и других применений.



