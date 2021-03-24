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Открыта регистрация на OpenSource онлайн-конференцию "Админка"

24.03.2021 18:48

27-28 марта 2021 года состоится онлайн-конференция разработчиков программного обеспечения с открытым кодом «Админка», на которую приглашаются разработчики и энтузиасты Open Source проектов, пользователи, популяризаторы идей Open Source, юристы, IT- и data-активисты, журналисты и учёные. Начало в 11:00 по московскому времени. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Цель онлайн-конференции: популяризация Open Source разработки и поддержка Open Source разработчиков за счет создания пространства для обмена идеями и плодотворного общения. На конференции планируется обсудить такие вопросы, как финансовая устойчивость проектов Open Source, работа с сообществом, работа с волонтерами-программистами, проблемы из-за усталости и выгорания, UX, архитектура приложений, продвижение открытых продуктов и привлечение новых разработчиков. В программе - доклады разработчиков различных открытых решений для приватности, общения, работы с данными и других применений.

  1. Главная ссылка к новости (https://te-st.ru/events/admink...)
Автор новости: Palladdiumm
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54821-conference
Ключевые слова: conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, White Crow (?), 21:28, 24/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Это проплаченная реклама или я заблуждаюсь и мне следует устыдиться своего невежества?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:36, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так это бесплатное мероприятие. Новости про Убунту никто же рекламой не считает. Да я бы даже доплатил чтобы на этом мероприятии не было Шигорина даже в онлайне.
     
     
  • 3.6, White Crow (?), 22:13, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там Шигорин будет с докладом выступать?
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:38, 24/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    Добавьте в новость, что онлайн конференция будет проходить в Zoom.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:44, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >онлайн конференция будет проходить в проприетарном говне, имеющем на сайте сразу 3 трекера + reCAPTCHA и зависящем от фундаментально уязвимых API, используемых для взлома компов и фингерпринтинга

    Пофиксил.

    P.S. Все уже переболели, скмоизоляция отменяется.

     
     
  • 3.5, Аноним (2), 21:45, 24/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и зрители этой конференции болезные. Подобное тянется в подобному.
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:28, 24/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    >онлайн-конференция разработчиков программного обеспечения с открытым кодом
    >Конференция будет проходить в Zoom

    Не понятно, смеяться или плакать

     
  • 1.8, Аноним (8), 22:59, 24/03/2021 [ответить]  
    		• +/
    OpenSource конференция в Zoom. Горите в аду.
     
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