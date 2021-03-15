Выпуск LeoCAD 21.03, среды проектирования моделей в стиле Lego

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|6.50, Аноним (50), 12:17, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У проектов, пытающихся усесть на двух стульях, угодить и линуксу, и каким-то проприетарным прошивкам, выбора действительно нет, кроме как воспользоваться полупроприетарным же qt.
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|2.49, Аноним (49), 12:05, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну а на чём же ещё? Других тулкитов (а не говна) вообще же нет.
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|2.54, Аноним (54), 12:23, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Qt монополист, после смерти MFC, Qt даже на винде приходится использовать для нативного (не .Net) кода
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|2.24, Аноним (24), 10:50, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Заточить ребёнку мозги под САПР.
Если там экспорт есть в другие форматы то и напечатать можно.
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|3.29, Аноним (12), 11:04, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Заточить ребёнку мозги под САПР.
Заточить прямым продакт плейсом?! Шутишь?
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|3.9, flexagoon (ok), 10:10, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На ГТК, на него и темы ставить проще, и выглядит красивее, и вроде бы быстрее (но насчёт последнего не уверен, мб это мне кажется только)
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|4.14, zzz (??), 10:25, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Кнопки с кулак и заголовок толщиной в палец - это так красиво! А уж о скорости GTK уже слагают легенды
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|5.28, Аноним (28), 11:03, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Главное, нету кучи css мусора.
Но gtk сильно менее удобный при разработке.
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|5.37, Аноним (37), 11:22, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть тянут всю ГТК в комплекте, кутиню же тоже придется ставить в другом случае.
Ну или гуй на WxWidgets.
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|5.67, Аноним (31), 13:45, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например, в сборке Pidgin для Windows GTK ставится в составе пакета. Но там же есть еще возможность - ставить GTK отдельно, однако ссылка битая. Поэтому Аноним сомневается в существовании GTK для Windows в виде удобного пакета. Сборку GTK из исходников (предварительно найти все пакеты) пользователю Windows как-то неудобно предлагать. А Qt - вот он. Бери, если хочешь.
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|4.23, Аноним (12), 10:42, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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...в итоге он ничего, кроме покупки и складывания лего, не будет уметь делать. Лего - худший вариант из конструкторов для детского развития. Это же маркетологи-бизнесмены придумали, для каждой вещи ты должен купить отдельный набор. По факту лего учит не конструированию, а ониомании.
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|5.36, timur.davletshin (ok), 11:20, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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> ...в итоге он ничего, кроме покупки и складывания лего, не будет уметь
> делать. Лего - худший вариант из конструкторов для детского развития. Это
> же маркетологи-бизнесмены придумали, для каждой вещи ты должен купить отдельный набор.
> По факту лего учит не конструированию, а ониомании.
Вырастишь, тогда и поговорим. А пока это рассуждения теоретика. Я не вижу ничего плохого в Лего, а о Mindstorms я в детстве мог только мечтать.
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|4.70, Аноним (31), 13:48, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так плохи ваши финансовые дела, что Lego ребенку купить не можете?
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|1.11, InuYasha (??), 10:21, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Это будет покруче майнкампфа. Потом можно будет просто купить деталек и собрать всё что нарисовал.
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|2.17, Аноним (12), 10:29, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> просто купить
Вот для этого и создавался легокад, чтобы ты покупал лего.
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|3.30, Аноним (28), 11:06, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть полностью совместимый и такого же качества брикс в два раза дешевле. Есть обалденный ниндзяго. Есть куча еще более дешевых аналогов качеством похуже.
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|3.72, Аноним (31), 13:49, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А расходники для 3D принтера создавались, чтобы покупали 3D принтер. Во-первых, можно сказать и наоборот. Во-вторых, что в этом плохого?
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|4.76, Аноним (42), 14:02, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно создать свой RepRap с печатью рыболовной леской или сахарной пудрой.
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|2.73, Аноним (31), 13:53, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Add-on лучше делать к свободным CAD. Ну или по типу того, что Add-on-ы для GIMP и PhotoShop - те же.
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|3.79, Аноним (12), 14:32, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> FreeCAD ... куда мене юзабельны
FreeCAD на практике оказывается вообще неюзабельным.
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