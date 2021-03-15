Выпуск LeoCAD 21.03, среды проектирования моделей в стиле Lego

Опубликован выпуск среды автоматизированного проектирования LeoCAD 21.03, рассчитанной на создание виртуальных моделей, компонуемых из деталей в стиле конструкторов Лего. Код программы написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для Linux (AppImage), macOS и Windows Программа сочетает простой интерфейс, позволяющий новичкам быстро освоиться с процессом создания моделей, с богатым набором возможностей для опытных пользователей, включающим средства для написания скриптов автоматизации и наложения своих текстур. LeoCAD совместим с инструментами LDraw, может читать и записывать проекты в форматах LDR и MPD, а также загружать блоки из библиотеки LDraw, насчитывающей около 10 тысяч элементов для сборки. В новом выпуске: Добавлена поддержка рисования условных линий, которые видны не всегда, а только под определённым углом обзора.

Добавлена поддержка рисования высококонтрастных коннекторов деталей и логотипов на штырях для соединений.

Реализована опция для настройки цвета краёв.

Добавлен новый виджет для поиска и замены.

Улучшен экспорт в xml-формате Bricklink.

Добавлена возможность вставки деталей с сохранением их исходных шагов.

В диалог со свойствами добавлены инструменты для измерения модели.

Загрузка официальных деталей обеспечена до загрузки неофициальных деталей.

Решены проблемы с работой на экранах с высокой плотностью пикселей на платформе macOS.



