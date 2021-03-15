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Выпуск LeoCAD 21.03, среды проектирования моделей в стиле Lego

15.03.2021 09:15

Опубликован выпуск среды автоматизированного проектирования LeoCAD 21.03, рассчитанной на создание виртуальных моделей, компонуемых из деталей в стиле конструкторов Лего. Код программы написан на C++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией GPLv2. Готовые сборки сформированы для Linux (AppImage), macOS и Windows

Программа сочетает простой интерфейс, позволяющий новичкам быстро освоиться с процессом создания моделей, с богатым набором возможностей для опытных пользователей, включающим средства для написания скриптов автоматизации и наложения своих текстур. LeoCAD совместим с инструментами LDraw, может читать и записывать проекты в форматах LDR и MPD, а также загружать блоки из библиотеки LDraw, насчитывающей около 10 тысяч элементов для сборки.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка рисования условных линий, которые видны не всегда, а только под определённым углом обзора.
  • Добавлена поддержка рисования высококонтрастных коннекторов деталей и логотипов на штырях для соединений.
  • Реализована опция для настройки цвета краёв.
  • Добавлен новый виджет для поиска и замены.
  • Улучшен экспорт в xml-формате Bricklink.
  • Добавлена возможность вставки деталей с сохранением их исходных шагов.
  • В диалог со свойствами добавлены инструменты для измерения модели.
  • Загрузка официальных деталей обеспечена до загрузки неофициальных деталей.
  • Решены проблемы с работой на экранах с высокой плотностью пикселей на платформе macOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/leozide/leo...)
  2. OpenNews: Вычислительный кластер на основе Raspberry Pi и деталей конструктора Лего
  3. OpenNews: Стабильный релиз свободной САПР LibreCAD 2.0
  4. OpenNews: Компания LEGO открыла исходные тексты прошивки для своих игрушек-роботов
  5. OpenNews: Lego-подобный конструктор для энтузиастов открытого ПО
  6. OpenNews: Компания LEGO представила конструктор для создания роботов с прошивкой на базе Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54758-leocad
Ключевые слова: leocad, lego, cad
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, 50летний девственник (?), 09:33, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Главное, что под правильной свободной лицензией - GPL
     
     
  • 2.21, Леголас (ok), 10:39, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Главное, что LEGO!!11
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 11:36, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не обязательно Lego, есть куча других наборов в формате LDraw совместимых с LeoCAD: 1) Hirst Arts CastleMolds - https://www.dungeoncrawlers.com/CastleMoldsCad/ ; 2) Tente 3D - https://github.com/cpcbegin/tentemodels ; 3) VEX IQ - https://philohome.com/vex.htm ; 4) Minibrix - http://www.virtual.minibrix.com/ ; и т.д.

    Можно также создать свой собственный конструктор в формате LDraw взяв за основу наборы 3D модулей для разработчиков игр, например: https://opengameart.org/content/city-kit-roads

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:38, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Главное что не в снапе/флатпаке.
     
     
  • 2.18, jfdbngh (?), 10:33, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы как бабки в подъезде: мне не надо, значит, никому не надо
     
     
  • 3.43, Аноним (42), 11:39, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если тебе очень надо, то вот: https://flathub.org/apps/details/org.leocad.LeoCAD
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:29, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ничто не мешает, если кому надобно, запаковать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:42, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже не открыв новости: "наверно на Qt" - ыыы, и точно!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:23, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Если гуй вырвиглазный - почти наверняка на кутэ.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:00, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    худший тулкит из всех
     
     
  • 4.34, anonist (?), 11:15, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А какой тогда брать?
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 11:17, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а есть выбор?
     
     
  • 6.50, Аноним (50), 12:17, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У проектов, пытающихся усесть на двух стульях, угодить и линуксу, и каким-то проприетарным прошивкам, выбора действительно нет, кроме как воспользоваться полупроприетарным же qt.
     
  • 2.49, Аноним (49), 12:05, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну а на чём же ещё? Других тулкитов (а не говна) вообще же нет.
     
  • 2.54, Аноним (54), 12:23, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt монополист, после смерти MFC, Qt даже на винде приходится использовать для нативного (не .Net) кода
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:42, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сабж для поиграться или есть какое то промышленное применение ?
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 10:24, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямая реклама леговщины.
     
     
  • 3.44, Аноним (42), 11:42, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть куча других наборов блоков (+ возможность создать свой собственный) - https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123568.html#42
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:50, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Заточить ребёнку мозги под САПР.
    Если там экспорт есть в другие форматы то и напечатать можно.
     
     
  • 3.29, Аноним (12), 11:04, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Заточить ребёнку мозги под САПР.

    Заточить прямым продакт плейсом?! Шутишь?

     

  • 1.5, flexagoon (ok), 09:43, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > с использованием фреймворка Qt

    ну да, кто бы мог подумать...

     
     
  • 2.6, noboby (?), 09:44, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чем надо?
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 09:49, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы только критикуем (иконки в тулбаре БЛЕВОТНЫЕ)
     
  • 3.9, flexagoon (ok), 10:10, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На ГТК, на него и темы ставить проще, и выглядит красивее, и вроде бы быстрее (но насчёт последнего не уверен, мб это мне кажется только)
     
     
  • 4.14, zzz (??), 10:25, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Кнопки с кулак и заголовок толщиной в палец - это так красиво! А уж о скорости GTK уже слагают легенды
     
  • 4.15, Аноним (12), 10:26, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ГТК действительно быстрее, нету всей той кучи ++ мусора.
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 11:03, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Главное, нету кучи css мусора.

    Но gtk сильно менее удобный при разработке.

     
  • 4.31, Аноним (31), 11:14, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты его на Венде ставить будешь?
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 11:22, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть тянут всю ГТК в комплекте, кутиню же тоже придется ставить в другом случае.
    Ну или гуй на WxWidgets.
     
  • 5.61, Аноним (12), 12:49, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И как ты его на Венде ставить будешь?

    Без проблем.

     
  • 5.67, Аноним (31), 13:45, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, в сборке Pidgin для Windows GTK ставится в составе пакета. Но там же есть еще возможность - ставить GTK отдельно, однако ссылка битая. Поэтому Аноним сомневается в существовании GTK для Windows в виде удобного пакета. Сборку GTK из исходников (предварительно найти все пакеты) пользователю Windows как-то неудобно предлагать. А Qt - вот он. Бери, если хочешь.
     
  • 4.68, Аноним (31), 13:46, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще ... По-моему, Вы никогда этого не делали.
     
  • 3.55, Аноним (55), 12:30, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На imgui
     

  • 1.8, ыы (?), 10:03, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если коротенько - зачем это вообще надо?
     
     
  • 2.10, Любитель Монеточки (?), 10:14, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для 3D - моделирования. Для работы с 3D объектов.
     
  • 2.16, Аноним (12), 10:28, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтобы рекламировать лего, очевидно.
     
  • 2.19, timur.davletshin (ok), 10:34, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ребёнка приучать к проектированию. Вечером надо бы малом проверить будет...
     
     
  • 3.20, Аноним (12), 10:36, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ребёнка приучать к покупке лего :)
     
     
  • 4.23, Аноним (12), 10:42, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...в итоге он ничего, кроме покупки и складывания лего, не будет уметь делать. Лего - худший вариант из конструкторов для детского развития. Это же маркетологи-бизнесмены придумали, для каждой вещи ты должен купить отдельный набор. По факту лего учит не конструированию, а ониомании.
     
     
  • 5.36, timur.davletshin (ok), 11:20, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > ...в итоге он ничего, кроме покупки и складывания лего, не будет уметь
    > делать. Лего - худший вариант из конструкторов для детского развития. Это
    > же маркетологи-бизнесмены придумали, для каждой вещи ты должен купить отдельный набор.
    > По факту лего учит не конструированию, а ониомании.

    Вырастишь, тогда и поговорим. А пока это рассуждения теоретика. Я не вижу ничего плохого в Лего, а о Mindstorms я в детстве мог только мечтать.


     
     
  • 6.62, Аноним (12), 12:52, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вырастишь

    Вырастишь - что? Дерево?

     
  • 4.70, Аноним (31), 13:48, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так плохи ваши финансовые дела, что Lego ребенку купить не можете?
     
     
  • 5.77, Аноним (42), 14:04, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так мало общения в реале, что вы еще и в интернете общаетесь?
     
  • 3.80, michelle (??), 15:51, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ребенку 11 лет - зашло на ура.

    Нарисовал там целый мир.

     
  • 2.32, Аноним (31), 11:14, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ыыы
     

  • 1.11, InuYasha (??), 10:21, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Это будет покруче майнкампфа. Потом можно будет просто купить деталек и собрать всё что нарисовал.
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 10:29, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > просто купить

    Вот для этого и создавался легокад, чтобы ты покупал лего.

     
     
  • 3.26, Леголас (ok), 10:58, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    будто что-то плохое
     
  • 3.30, Аноним (28), 11:06, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть полностью совместимый и такого же качества брикс в два раза дешевле. Есть обалденный ниндзяго. Есть куча еще более дешевых аналогов качеством похуже.
     
  • 3.72, Аноним (31), 13:49, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А расходники для 3D принтера создавались, чтобы покупали 3D принтер. Во-первых, можно сказать и наоборот. Во-вторых, что в этом плохого?
     
     
  • 4.76, Аноним (42), 14:02, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно создать свой RepRap с печатью рыболовной леской или сахарной пудрой.
     
  • 2.22, flexagoon (ok), 10:41, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.craftplicator.com/
     

  • 1.41, Аноним (39), 11:33, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    MinecraftCAD?
     
     
  • 2.46, Аноним (42), 11:46, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да - https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft-java-edition/discussion/121247
     

  • 1.45, iPony129412 (?), 11:44, 15/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.48, Аноним (42), 11:58, 15/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.53, Леголас (ok), 12:21, 15/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.63, Аноним (12), 12:55, 15/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.64, Леголас (ok), 13:01, 15/03/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 6.65, Аноним (65), 13:37, 15/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 7.66, Леголас (ok), 13:43, 15/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 8.75, Атон (?), 13:58, 15/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.56, Аноним (55), 12:31, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    3д печать поддерживает?
     
     
  • 2.58, Аноним (42), 12:37, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспорт в Wavefront OBJ есть.
     

  • 1.57, Аноним (57), 12:36, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Модель Биониклов можно сделать?
     
     
  • 2.59, Аноним (42), 12:44, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, можно: https://forums.ldraw.org/thread-23689.html
     

  • 1.69, Аноним (69), 13:46, 15/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а нельзя было аддон/плагин сделать к существующим КАД?
     
     
  • 2.73, Аноним (31), 13:53, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Add-on лучше делать к свободным CAD. Ну или по типу того, что Add-on-ы для GIMP и PhotoShop - те же.
     
  • 2.74, Аноним (42), 13:57, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть к Blender, к FreeCAD, OpenSCAD... Но они куда мене юзабельны чем LeoCAD ( https://alternativeto.net/software/leocad ), потому как "режим конструктора" (сборки из запчастей с привязкой к расположению коннекторов, изгибание деталей, и т.д.) у каждой из САПР отличаются. Изучай матчасть: https://git.io/digitallego
     
     
  • 3.79, Аноним (12), 14:32, 15/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FreeCAD ... куда мене юзабельны

    FreeCAD на практике оказывается вообще неюзабельным.

     

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