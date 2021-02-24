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Релиз платформы OroPlatform 4.2.1 LTS, а также приложений OroCommerce и OroCRM

24.02.2021 21:21

Состоялся релиз OroPlatform 4.2.1 LTS, открытой платформы бизнес-приложений (BAP), разрабатываемой компанией ORO. Платформа предназначена для упрощения и ускорения разработки индивидуальных бизнес-приложений. Код OroPlatform написан на языке PHP и распространяется под лицензией MIT.

Платформа создана на основе полнофункциональной веб-инфраструктуры Symfony и предлагает большую гибкость, высокое качество кода и такие функции, как:

  • Интуитивно понятный пользовательский интерфейс на основе макетов и тем.
  • Расширенную навигацию и управление через меню.
  • Многоуровневую конфигурацию.
  • Менеджер сущностей и полей сущностей.
  • Управление пользователями, ролями и разрешениями.
  • REST API с JSON: стандартная поддержка API.
  • Отчёты, рабочие процессы, аудит данных и многие другие функции.

Одновременно с платформой выпущены примеры приложений, разработанные с использованием OroPlatform: OroCommerce (система B2B eCommerce для создания online-магазинов, демонстрация) и OroCRM (система управления взаимоотношениями с клиентами, демонстрация).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/oroinc/plat...)
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  4. OpenNews: Выпуск CRM-системы SuiteCRM 7.10
  5. OpenNews: SugarCRM становится проприетарным продуктом
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Автор новости: Viacheslav
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54645-oroplatform
Ключевые слова: oroplatform
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 22:25, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PHP
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:34, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стыдно.
     
     
  • 3.16, ыы (?), 23:22, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стыдно у кого видно или нечего показывать. По делу то есть что сказать?
     
     
  • 4.19, Аноним (10), 23:47, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оправдания.
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:30, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто что-то плохое
     
     
  • 3.20, Аноним (10), 23:50, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Plohie Home Pages
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:58, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все бы ничего, но... PHP? И ведь речь не о примитивных CMS, главное требование к которым -- уметь запускаться на абсолютно любых хостингах. Речь про платформу, которую компании будут запускать на подконтрольных им ресурсах. И... все равно PHP? Ну ей-Богу уже, на Personal Home Page далеко не уедешь, хоть он и мимикрирует под язык программирования. Неужто "фрактал плохого дизайна" не пробудил в них никакие подозрения относительно шаблонизатора «Язык Программирования “Personal Home Page”»?
     
     
  • 2.12, tsifra (?), 23:01, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот всё пытаюсь понять как то о чём вы говорите связано с языком на котором пишется решение. На каком языке по вашему мнению надо искать решение в данной области?
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 23:17, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На состоявшемся языке с солидной экосистемой. А не на шаблонизаторе "Персональная Домашняя Страничка". Стек, выбираемый разрабами, красноречиво говорит об их уровне.
     
     
  • 4.15, ыы (?), 23:21, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .NET имеете в виду?
     
  • 4.18, tsifra (?), 23:30, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    языку php (не смог найти точно) около 20 лет. Неужели, его экосистема бедна? И на вопрос вы не ответили. На чём пичасать-то подобные системы надо?
     
     
  • 5.21, Аноним (11), 00:06, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > И на вопрос вы не ответили.

    Ответил. А комментатор "ыы" даже привел один из примеров. Видишь ли, вопрос не в том, на чем __надо__ писать. Вопрос в том, на чем __не_надо__.

     
  • 2.14, ыы (?), 23:19, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Фэйсбук густо покраснел.

     
  • 2.22, Аноним (22), 01:07, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простите, вы наверно про php-3 говорите.

    Современный PHP вполне на уровне. Куча фреймворков, низкий порог вхождения, достаточно производителен, популярен. Хорошая документация и куча примеров. Что вам еще надо?

    PHP в качестве серверной базы используют Facebook, Wikipedia, Yahoo, Flickr, SourceForge, Tumblr и т.д.

     

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