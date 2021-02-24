Релиз платформы OroPlatform 4.2.1 LTS, а также приложений OroCommerce и OroCRM

2.12 , tsifra ( ? ), 23:01, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я вот всё пытаюсь понять как то о чём вы говорите связано с языком на котором пишется решение. На каком языке по вашему мнению надо искать решение в данной области?

3.13 , Аноним ( 11 ), 23:17, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На состоявшемся языке с солидной экосистемой. А не на шаблонизаторе "Персональная Домашняя Страничка". Стек, выбираемый разрабами, красноречиво говорит об их уровне.

4.15 , ыы ( ? ), 23:21, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – .NET имеете в виду?

4.18 , tsifra ( ? ), 23:30, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – языку php (не смог найти точно) около 20 лет. Неужели, его экосистема бедна? И на вопрос вы не ответили. На чём пичасать-то подобные системы надо?

5.21 , Аноним ( 11 ), 00:06, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > И на вопрос вы не ответили. Ответил. А комментатор "ыы" даже привел один из примеров. Видишь ли, вопрос не в том, на чем __надо__ писать. Вопрос в том, на чем __не_надо__.

2.14 , ыы ( ? ), 23:19, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Фэйсбук густо покраснел. 2.22 , Аноним ( 22 ), 01:07, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Простите, вы наверно про php-3 говорите. Современный PHP вполне на уровне. Куча фреймворков, низкий порог вхождения, достаточно производителен, популярен. Хорошая документация и куча примеров. Что вам еще надо? PHP в качестве серверной базы используют Facebook, Wikipedia, Yahoo, Flickr, SourceForge, Tumblr и т.д.

