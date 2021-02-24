Релиз платформы OroPlatform 4.2.1 LTS, а также приложений OroCommerce и OroCRM

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|3.16, ыы (?), 23:22, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стыдно у кого видно или нечего показывать. По делу то есть что сказать?
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|1.11, Аноним (11), 22:58, 24/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все бы ничего, но... PHP? И ведь речь не о примитивных CMS, главное требование к которым -- уметь запускаться на абсолютно любых хостингах. Речь про платформу, которую компании будут запускать на подконтрольных им ресурсах. И... все равно PHP? Ну ей-Богу уже, на Personal Home Page далеко не уедешь, хоть он и мимикрирует под язык программирования. Неужто "фрактал плохого дизайна" не пробудил в них никакие подозрения относительно шаблонизатора «Язык Программирования “Personal Home Page”»?
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|2.12, tsifra (?), 23:01, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот всё пытаюсь понять как то о чём вы говорите связано с языком на котором пишется решение. На каком языке по вашему мнению надо искать решение в данной области?
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|3.13, Аноним (11), 23:17, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На состоявшемся языке с солидной экосистемой. А не на шаблонизаторе "Персональная Домашняя Страничка". Стек, выбираемый разрабами, красноречиво говорит об их уровне.
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|4.18, tsifra (?), 23:30, 24/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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языку php (не смог найти точно) около 20 лет. Неужели, его экосистема бедна? И на вопрос вы не ответили. На чём пичасать-то подобные системы надо?
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|5.21, Аноним (11), 00:06, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И на вопрос вы не ответили.
Ответил. А комментатор "ыы" даже привел один из примеров. Видишь ли, вопрос не в том, на чем __надо__ писать. Вопрос в том, на чем __не_надо__.
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|2.22, Аноним (22), 01:07, 25/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Простите, вы наверно про php-3 говорите.
Современный PHP вполне на уровне. Куча фреймворков, низкий порог вхождения, достаточно производителен, популярен. Хорошая документация и куча примеров. Что вам еще надо?
PHP в качестве серверной базы используют Facebook, Wikipedia, Yahoo, Flickr, SourceForge, Tumblr и т.д.
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