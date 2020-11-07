Выявлен порт программы-вымогателя RansomEXX для Linux

3.4 , Qwerty ( ?? ), 10:54, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Так и запишем: вирусовнет, но трояны бывают.

4.5 , foo ( ? ), 10:55, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Все верно. Вручную установить можно почти все что угодно.

5.13 , Qwerty ( ?? ), 11:22, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Дополним: вирусовнет, если не включать ПК, но трояны есть.

6.20 , Аноним ( 20 ), 11:53, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Однострочник на перле это троян?

7.51 , gogo ( ? ), 14:54, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – таки да. что вас смущает?

7.52 , Qwerty ( ?? ), 15:01, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дополним: на выключенной Линукс-машине без интерпретатора Perl вирусов нет, но трояны есть! А так всё чисто!

6.27 , svsd_val ( ok ), 12:39, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Начнём с того что вирусы есть везде, просто распространение их под разные ОС очень разнится, на винду которая даже не ломается ... а сразу снимает с себя всё ... они распространены больше. По поводу GNU/Linux, его можно из коробки собрать так что никто и никогда ничего зловредного не запустит и все эти ваши шифровальщики и т.п. говно просто работать не сможет. Но для этого нужны прямые руки. Которые в большинстве случаев у НОРМАЛЬНЫХ Админов есть. Но этого нет у админов локал хостов которые ничего не знают ни о том как устроена их система ни о том что такое "сисюрность"... Теперь по поводу троянов и т.п. Как вы верно заметили лучшая защита у тех систем которые не включают =). А так если будет система без интернета но к которой имеется доступ уже автоматически становится уязвимой. Надеюсь почему это пояснять не нужно.

А вот трояны же работают и без ПК, история показывает это хорошо, эффективность их тоже достойная. Социальная инженерия - тоже отличный способ взлома... спокойно что угодно могут вытащить и отдать в "добрые руки" дяди Сэма ))

Ну а если пользюк под GNU/Linux не знает что он делает и ставит всё что угодно откуда угодно да ещё и под рутом и в общем с уверенностью стреляет себе в ногу, тут GNU/Linux ничем не поможет. с тем же самым успехом он может сделать sudo rm -rf /

7.28 , Qwerty ( ?? ), 12:58, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – >Начнём с того что вирусы есть везде Но ведь не под Линукс же! Ихтамнет! Во всех методичках так пишут!

8.31 , Аноним ( 31 ), 13:20, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать скинь ссылку на свою историю болезни ну то есть методичку... 7.30 , Аноним ( - ), 13:19, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >его можно из коробки собрать>система без интернета но к которой имеется доступ уже автоматически становится уязвимой>ничего не знают все уязвимости нашли в системах обеспечения >сисюрность> от >дяди Сэма>? единственная возможность обеспечить безопасность это контрразведка и опережение, так что не надо оскорблять >пользюков>

8.62 , Qwerty ( ?? ), 15:52, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Митрофанушка, залогинься ... 7.32 , Пользователь ( ? ), 13:27, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Небольшой вопрос - обычный пользователь должен разбираться в том как работает устройство с установленной системой?

8.36 , Аноним ( 31 ), 13:51, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать на своём уровне, который позволяющем ему относительно комфортно взаимодействоват... 9.46 , Аноним ( - ), 14:45, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать админу особенно надо комфортно взаимодействовать, ибо масштабы ответственности в... 6.59 , Аноним ( 59 ), 15:25, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но нет программ для людей.

