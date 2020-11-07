Выявлен порт программы-вымогателя RansomEXX для Linux

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|1.1, Qwerty (??), 10:53, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–21 +/–
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Наглая ложь! Во всех методичка написано, что под Linux вирусов не бывает, статья - фейк, а все истории про майнеры на линуксовых серверах - тоже фейки.
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|4.5, foo (?), 10:55, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Все верно. Вручную установить можно почти все что угодно.
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|7.52, Qwerty (??), 15:01, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дополним: на выключенной Линукс-машине без интерпретатора Perl вирусов нет, но трояны есть! А так всё чисто!
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|6.27, svsd_val (ok), 12:39, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Начнём с того что вирусы есть везде, просто распространение их под разные ОС очень разнится, на винду которая даже не ломается ... а сразу снимает с себя всё ... они распространены больше.
По поводу GNU/Linux, его можно из коробки собрать так что никто и никогда ничего зловредного не запустит и все эти ваши шифровальщики и т.п. говно просто работать не сможет. Но для этого нужны прямые руки. Которые в большинстве случаев у НОРМАЛЬНЫХ Админов есть. Но этого нет у админов локал хостов которые ничего не знают ни о том как устроена их система ни о том что такое "сисюрность"...
Теперь по поводу троянов и т.п.
Как вы верно заметили лучшая защита у тех систем которые не включают =). А так если будет система без интернета но к которой имеется доступ уже автоматически становится уязвимой. Надеюсь почему это пояснять не нужно.
А вот трояны же работают и без ПК, история показывает это хорошо, эффективность их тоже достойная. Социальная инженерия - тоже отличный способ взлома... спокойно что угодно могут вытащить и отдать в "добрые руки" дяди Сэма ))
Ну а если пользюк под GNU/Linux не знает что он делает и ставит всё что угодно откуда угодно да ещё и под рутом и в общем с уверенностью стреляет себе в ногу, тут GNU/Linux ничем не поможет. с тем же самым успехом он может сделать sudo rm -rf /
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|7.28, Qwerty (??), 12:58, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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>Начнём с того что вирусы есть везде
Но ведь не под Линукс же! Ихтамнет! Во всех методичках так пишут!
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|7.30, Аноним (-), 13:19, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>его можно из коробки собрать>система без интернета но к которой имеется доступ уже автоматически становится уязвимой>ничего не знают
все уязвимости нашли в системах обеспечения >сисюрность> от >дяди Сэма>? единственная возможность обеспечить безопасность это контрразведка и опережение, так что не надо оскорблять >пользюков>
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|7.32, Пользователь (?), 13:27, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Небольшой вопрос - обычный пользователь должен разбираться в том как работает устройство с установленной системой?
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|8.36, Аноним (31), 13:51, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
на своём уровне, который позволяющем ему относительно комфортно взаимодействоват... текст свёрнут, показать
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|9.46, Аноним (-), 14:45, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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админу особенно надо комфортно взаимодействовать, ибо масштабы ответственности в... текст свёрнут, показать
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|2.18, Аноним (18), 11:52, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Первый в истории вирус-червь был написан как раз таки под линукс
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|3.22, Аноним (22), 11:57, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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У вас какая-то альтернативная история. В нашей червь Морриса обогнал Linux на три года.
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|2.42, Dzen Python (ok), 14:28, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и с какими библиотеками его собрать?
Оно точно соберется на моём bleeding-edge toolchain?
А право -х ему самостоятельно выдать или он научился чмодаться?
А как смотивировать запустить его меня, человека продвинутого даже на домашнем линуксе?
Когда пакет с цифровой подписью TrustedMainteiner из репозтитория, ведь ничего другого на критичных файлохранилищах не ставится?
А если данные хранятся под одним пользователем, а операторы делают maintenance под другим с прозрачным получением прав только для доверенных процессов?
========
Принципиальная разица между вирусами в винде и лине - в винде вирус может запустится сам и нужно запариваться белыми списками group policy, чтобы ничто из %appdata% не прошло, а в лине нужно конкретно потрахаться, чтобы запустить.
=========
Короче, слишком много ССЗБ. Как было пару лет назад с "Linux.Encoder.2"
http://bit.samag.ru/news/more/1493
И рефреном "...ну хоть кто-нибудь, ну купити наш отневирос! Мы вам даже цельных джва страшных скрипта принесли! Бууууууу!".
Низач0т, кошмарский. Видно действительно дела идут у тебя плохо, если такой днищепиар идет.
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|3.45, Аноним (45), 14:43, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понимаю это нужно для получения профита от наличия уже взломанных серверов.
А почта тети Любы из бухгалтерии или конфиги system.d хакирам не особо то и нужны.
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|2.48, Всем Анонимам Аноним (?), 14:48, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не все линуксы одинаковы. Не на всех линуксах любой <оскорбление зацензурировано> может сказать и запустить бинарник. В таких системах защиты от социальной инженерии точно ноль.
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|1.2, foo (?), 10:53, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Можно ли её «прибить» через Ctrl-Alt-F1, как например xscreensaver, который заблокировал экран и просит пароль?
с поддержкой wayland или без?
В ауре есть?
ждём ебилдов.
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|2.6, Аноним (6), 11:00, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Её "прибитие" явно не главная задача, которая встанет перед администратором зараженной системы
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|2.17, б.б. (?), 11:48, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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юзеры жалобами достали: почему всегда только под винду, а где нам?
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|1.12, Амоним (?), 11:19, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как это организовано-то? По принципу ecryptfs - типа прослойки fuse над реальной ФС? Затем потихоньку шифровать файлы на реальной фс, но давать пользователю оригинальные файлы. Ну это же легко заметить.
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|3.40, Анатолий (??), 14:20, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пожалуйста не путайте кусок дерьма из топика с божественным OneHalf. По его коду курс можно было читать на профильных факультетах.
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|2.37, Аноним (37), 14:04, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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kldload linux linux64
pkg install mbedtls linux-c7
mount -t linsysfs linsys /compat/linux/sys
mount -t linprocfs linproc /compat/linux/proc
mount -t tmpfs -o rw,mode=1777 tmpfs /compat/linux/dev/shm
brandelf -t Linux RansomEXX
./RansomEXX
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|2.63, пох. (?), 15:56, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А под Фряхой заработает?
а чего нет - думаешь, они там запилили модный meson, поверх скрипт на nodejs, поверх скрипт на пихоне трех разных версий и где-нибудь вишенкой на тортике прибито /usr/include/linux как сейчас принято? Полагаю, пацанчики не настолько модные-молодежные, обычным make собирают. Ну может gnu make. А может и вовсе по старинке, руками cc -o ...
И ничего системозависимого особо и не надо, файлики-то по одному шифровать.
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|1.25, Sluggard (ok), 12:22, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Особенностью RansomEXX является использование в целевых атаках, в ходе которых злоумышленники через компрометацию уязвимостей или методы социальной инженерии получают доступ к одной из систем в сети
То есть кто-то, практически вручную, взламывает корпоративную инфраструктуру, а потом запускает в ней нечто. Какие молодцы Касперы, что это выявили, раньше-то целевых взломов через уязвимости не было, и никто не напрягался.
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|1.26, InuYasha (??), 12:31, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Даже какеры пишут кроссплатформенный код! А игры где были, там и остаются.. :-|
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|1.29, тоже Аноним (ok), 13:10, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возможно, срывание покровов с этого секрета Касперский приберегает для дня помрачнее, но...
...трояны-шифровальщики прекрасно работают в Вайне вообще-то. Без всякого портирования.
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|3.56, тоже Аноним (ok), 15:13, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Права уже научились обходить линуксовые? Или только хомяк с бутылкой?
А что, где-то у пользователя нет прав на документы, с которыми он работает?
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|1.33, Аноним (31), 13:35, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Выявлен порт программы-вымогателя RansomEXX для Linux
так так, интересно, есть пострадавшие ?
> Исследователи из Лаборатории Касперского выявили версию вымогательского вредоносного ПО RansomEXX для Linux.
> на платформе Windows стал известен, благодаря нескольким крупным инцидентам с поражением систем различных госучреждений и компаний, включая Департамент транспорта штата Техас и компанию Konica Minolta.
вот так всегда, под виндой чума косит миллионы, а под линем мы тока и слышим что исследователи там что-то где-то выявили, инструкция прилагается
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|1.38, Anonimous (?), 14:18, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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написать вирус под линукс не проблема, проблема сделать так что б он попал на конечную систему и запустился. Вариант маскировать под активатор/кейген/программу для увеличения оперативной памяти в линуксе не прокатывает, особенно если речь про серверные платформы о которых тут упоминают.
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|2.43, Ivan_83 (ok), 14:33, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ищу гейген или активатор для перацкой FreeBSD, желательно без СМС :)
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|2.50, Аноним (45), 14:52, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что надо маскировать под system.d-Cleaner или btrfs/ext4 Recovery Tool
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|1.41, Аноним (41), 14:27, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в режиме ECB
Одно из двух, либо это сделано намеренно, чтобы кто ненужно не пострадал, либо разрабы некомпетентны.
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|1.60, NotaBug (ok), 15:26, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Под линукс уже давно есть свой энтерпрайс вымогатель, SystemD называется, без него даже Gnome3 не запуститься. Шах и мат Касперскому!
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