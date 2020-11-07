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Выявлен порт программы-вымогателя RansomEXX для Linux

07.11.2020 10:50

Исследователи из Лаборатории Касперского выявили версию вымогательского вредоносного ПО RansomEXX для Linux. Изначально RansomEXX распространялся только на платформе Windows и стал известен, благодаря нескольким крупным инцидентам с поражением систем различных госучреждений и компаний, включая Департамент транспорта штата Техас и компанию Konica Minolta.

RansomEXX выполняет шифрование данных на диске, после чего требует выкуп для получения ключа расшифровки. Шифрование организовано при помощи открытой библиотеки mbedtls. После запуска вредоносное ПО генерирует 256-битный ключ и использует его для шифрования всех доступных файлов, применяя блочный шифр AES в режиме ECB. Каждую секунду генерируется новый AES-ключ, т.е. разные файлы оказываются зашифрованы разными ключами AES. Каждый AES-ключ шифруется при помощи публичного ключа RSA-4096, встроенного в код вредоносного ПО, и прикрепляется к каждому зашифрованному файлу. Для расшифровки вымогатели предлагают купить у них закрытый ключ.

Особенностью RansomEXX является использование в целевых атаках, в ходе которых злоумышленники через компрометацию уязвимостей или методы социальной инженерии получают доступ к одной из систем в сети, после чего атакуют другие системы и внедряют специально собранный для каждой атакованной инфраструктуры вариант вредоносного ПО, включающий название компании и каждый раз разные контактные данные.

Изначально, злоумышленники пытались в ходе атаки на корпоративные сети получить управление за как можно большим числом рабочих станций для установки на них вредоносного ПО, но данная стратегия оказалась ошибочной и во многих случаях системы просто переустанавливали с использованием резервной копии, не платя выкуп. Теперь стратегия злоумышленников изменилась и они нацелились на поражение в первую очередь корпоративных серверных систем, и особенно централизованных систем хранения, в том числе работающих под управлением Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zdnet.com/article/...)
  2. OpenNews: Неофициальный Telegram-клиент MobonoGram 2019 оказался троянским ПО
  3. OpenNews: Выявлен 21 вид вредоносных программ, подменяющих OpenSSH
  4. OpenNews: Взлом аккаунта на Github привёл к модификациии ПО криптовалюты Syscoin
  5. OpenNews: Метод подстановки троянского кода, невидимого при просмотре в git diff
  6. OpenNews: Выявлено троянское ПО для Linux c функциями сохранения скриншотов и записи звука
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал foo
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54045-ransomware
Ключевые слова: ransomware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Qwerty (??), 10:53, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –21 +/
    Наглая ложь! Во всех методичка написано, что под Linux вирусов не бывает, статья - фейк, а все истории про майнеры на линуксовых серверах - тоже фейки.
     
     
  • 2.3, foo (?), 10:53, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так это не вирус, это троян
     
     
  • 3.4, Qwerty (??), 10:54, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Так и запишем: вирусовнет, но трояны бывают.
     
     
  • 4.5, foo (?), 10:55, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Все верно. Вручную установить можно почти все что угодно.
     
     
  • 5.13, Qwerty (??), 11:22, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Дополним: вирусовнет, если не включать ПК, но трояны есть.
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 11:53, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Однострочник на перле это троян?
     
     
  • 7.51, gogo (?), 14:54, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки да. что вас смущает?
     
  • 7.52, Qwerty (??), 15:01, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополним: на выключенной Линукс-машине без интерпретатора Perl вирусов нет, но трояны есть! А так всё чисто!
     
  • 6.27, svsd_val (ok), 12:39, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Начнём с того что вирусы есть везде, просто распространение их под разные ОС очень разнится, на винду которая даже не ломается ... а сразу снимает с себя всё ... они распространены больше.

    По поводу GNU/Linux, его можно из коробки собрать так что никто и никогда ничего зловредного не запустит и все эти ваши шифровальщики и т.п. говно просто работать не сможет. Но для этого нужны прямые руки. Которые в большинстве случаев у НОРМАЛЬНЫХ Админов есть. Но этого нет у админов локал хостов которые ничего не знают ни о том как устроена их система ни о том что такое "сисюрность"...

    Теперь по поводу троянов и т.п.

    Как вы верно заметили лучшая защита у тех систем которые не включают =). А так если будет система без интернета но к которой имеется доступ уже автоматически становится уязвимой. Надеюсь почему это пояснять не нужно.


    А вот трояны же работают и без ПК, история показывает это хорошо, эффективность их тоже достойная. Социальная инженерия - тоже отличный способ взлома... спокойно что угодно могут вытащить и отдать в "добрые руки" дяди Сэма ))


    Ну а если пользюк под GNU/Linux не знает что он делает и ставит всё что угодно откуда угодно да ещё и под рутом и в общем с уверенностью стреляет себе в ногу, тут GNU/Linux ничем не поможет. с тем же самым успехом он может сделать sudo rm -rf /

     
     
  • 7.28, Qwerty (??), 12:58, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    >Начнём с того что вирусы есть везде

    Но ведь не под Линукс же! Ихтамнет! Во всех методичках так пишут!

     
     
  • 8.31, Аноним (31), 13:20, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скинь ссылку на свою историю болезни ну то есть методичку... текст свёрнут, показать
     
  • 7.30, Аноним (-), 13:19, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >его можно из коробки собрать>система без интернета но к которой имеется доступ уже автоматически становится уязвимой>ничего не знают

    все уязвимости нашли в системах обеспечения >сисюрность> от >дяди Сэма>? единственная возможность обеспечить безопасность это контрразведка и опережение, так что не надо оскорблять >пользюков>

     
     
  • 8.62, Qwerty (??), 15:52, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Митрофанушка, залогинься ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.32, Пользователь (?), 13:27, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Небольшой вопрос - обычный пользователь должен разбираться в том как работает устройство с установленной системой?
     
     
  • 8.36, Аноним (31), 13:51, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на своём уровне, который позволяющем ему относительно комфортно взаимодействоват... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.46, Аноним (-), 14:45, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    админу особенно надо комфортно взаимодействовать, ибо масштабы ответственности в... текст свёрнут, показать
     
  • 6.59, Аноним (59), 15:25, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но нет программ для людей.
     
  • 2.18, Аноним (18), 11:52, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Первый в истории вирус-червь был написан как раз таки под линукс
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:57, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    У вас какая-то альтернативная история. В нашей червь Морриса обогнал Linux на три года.
     
  • 2.42, Dzen Python (ok), 14:28, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и с какими библиотеками его собрать?
    Оно точно соберется на моём bleeding-edge toolchain?
    А право -х ему самостоятельно выдать или он научился чмодаться?
    А как смотивировать запустить его меня, человека продвинутого даже на домашнем линуксе?
    Когда пакет с цифровой подписью TrustedMainteiner из репозтитория, ведь ничего другого на критичных файлохранилищах не ставится?
    А если данные хранятся под одним пользователем, а операторы делают maintenance под другим с прозрачным получением прав только для доверенных процессов?
    ========
    Принципиальная разица между вирусами в винде и лине - в винде вирус может запустится сам и нужно запариваться белыми списками group policy, чтобы ничто из %appdata% не прошло, а в лине нужно конкретно потрахаться, чтобы запустить.
    =========
    Короче, слишком много ССЗБ. Как было пару лет назад с "Linux.Encoder.2"
    http://bit.samag.ru/news/more/1493
    И рефреном "...ну хоть кто-нибудь, ну купити наш отневирос! Мы вам даже цельных джва страшных скрипта принесли! Бууууууу!".

    Низач0т, кошмарский. Видно действительно дела идут у тебя плохо, если такой днищепиар идет.

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 14:43, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понимаю это нужно для получения профита от наличия уже взломанных серверов.
    А почта тети Любы из бухгалтерии или конфиги system.d хакирам не особо то и нужны.
     
  • 2.48, Всем Анонимам Аноним (?), 14:48, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все линуксы одинаковы. Не на всех линуксах любой <оскорбление зацензурировано> может сказать и запустить бинарник. В таких системах защиты от социальной инженерии точно ноль.
     
     
  • 3.54, Всем Анонимам Аноним (?), 15:03, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется я погорячился, в принципе в любом дистрибутиве можно сделать /home и /tmp как noexec для юзера.
     

  • 1.2, foo (?), 10:53, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Можно ли её «прибить» через Ctrl-Alt-F1, как например xscreensaver, который заблокировал экран и просит пароль?

    с поддержкой wayland или без?

    В ауре есть?

    ждём ебилдов.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:00, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Её "прибитие" явно не главная задача, которая встанет перед администратором зараженной системы
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:01, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очень тооолсто
     

  • 1.8, parabellum (?), 11:07, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как его запустить???
     
     
  • 2.35, Аноним (45), 13:46, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    sudo ./RansomEXX
     
     
  • 3.49, Всем Анонимам Аноним (?), 14:49, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo не нужно, ведь юзерские документы под юзером хранятся.
     

  • 1.9, пох. (?), 11:08, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ураааа! Ну хоть кому-то польза от mbedtls!

     
  • 1.10, AlexYeCu_not_logged (?), 11:09, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Узнаю Касперски-стайл: как обычно пытаются всех застращать без каких-либо подробностей.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:43, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще они иногда подробные статьи с анализом малвары пишут на https://securelist.ru/
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:13, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А зачем они его портировали?
     
     
  • 2.17, б.б. (?), 11:48, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    юзеры жалобами достали: почему всегда только под винду, а где нам?
     

  • 1.12, Амоним (?), 11:19, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как это организовано-то? По принципу ecryptfs - типа прослойки fuse над реальной ФС? Затем потихоньку шифровать файлы на реальной фс, но давать пользователю оригинальные файлы. Ну это же легко заметить.
     
     
  • 2.14, xdsl (?), 11:31, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все новое - хорошо забытое старое: https://ru.wikipedia.org/wiki/OneHalf
     
     
  • 3.40, Анатолий (??), 14:20, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пожалуйста не путайте кусок дерьма из топика с божественным OneHalf. По его коду курс можно было читать на профильных факультетах.
     
  • 3.58, Амоним (?), 15:17, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это не то, это типа шифрование на уровне блочного устройства dm-crypt/lukefs. Тогда как в топике речь про шифрование на уровне файловой системы. Судя по описанию очень похоже на https://en.wikipedia.org/wiki/EncFS.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:32, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А>> зачем они его портировали?

    Ещё спроси кто ...

     
  • 1.19, lockywolf (ok), 11:53, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это хорошо, что под Линукс новый софт появляется.

    А под Фряхой заработает?

     
     
  • 2.34, Аноним (31), 13:37, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да, ток сначала KDE пропатчить нужно
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:04, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kldload linux linux64
    pkg install mbedtls linux-c7
    mount -t linsysfs linsys /compat/linux/sys
    mount -t linprocfs linproc /compat/linux/proc
    mount -t tmpfs -o rw,mode=1777 tmpfs /compat/linux/dev/shm
    brandelf -t Linux RansomEXX
    ./RansomEXX
     
  • 2.63, пох. (?), 15:56, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А под Фряхой заработает?

    а чего нет - думаешь, они там запилили модный meson, поверх скрипт на nodejs, поверх скрипт на пихоне трех разных версий и где-нибудь вишенкой на тортике прибито /usr/include/linux как сейчас принято? Полагаю, пацанчики не настолько модные-молодежные, обычным make собирают. Ну может gnu make. А может и вовсе по старинке, руками cc -o ...
    И ничего системозависимого особо и не надо, файлики-то по одному шифровать.


     

  • 1.21, Аноним (21), 11:55, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо было ставить Openindiana
     
  • 1.23, Anonim (??), 12:00, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ядро надо переконпелять под него?
     
  • 1.24, Аноним (24), 12:16, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    фотошоп лучше бы портанули
     
  • 1.25, Sluggard (ok), 12:22, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Особенностью RansomEXX является использование в целевых атаках, в ходе которых злоумышленники через компрометацию уязвимостей или методы социальной инженерии получают доступ к одной из систем в сети

    То есть кто-то, практически вручную, взламывает корпоративную инфраструктуру, а потом запускает в ней нечто. Какие молодцы Касперы, что это выявили, раньше-то целевых взломов через уязвимости не было, и никто не напрягался.

     
  • 1.26, InuYasha (??), 12:31, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Даже какеры пишут кроссплатформенный код! А игры где были, там и остаются.. :-|
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:19, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Игры под линукс не нужны.
     
     
  • 3.57, gogo (?), 15:14, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    анонимы из-под винды не нужны
     

  • 1.29, тоже Аноним (ok), 13:10, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно, срывание покровов с этого секрета Касперский приберегает для дня помрачнее, но...
    ...трояны-шифровальщики прекрасно работают в Вайне вообще-то. Без всякого портирования.
     
     
  • 2.44, Dzen Python (ok), 14:38, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Права уже научились обходить линуксовые? Или только хомяк с бутылкой?
     
     
  • 3.56, тоже Аноним (ok), 15:13, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Права уже научились обходить линуксовые? Или только хомяк с бутылкой?

    А что, где-то у пользователя нет прав на документы, с которыми он работает?

     

  • 1.33, Аноним (31), 13:35, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Выявлен порт программы-вымогателя RansomEXX для Linux

    так так, интересно, есть пострадавшие ?

    > Исследователи из Лаборатории Касперского выявили версию вымогательского вредоносного ПО RansomEXX для Linux.
    > на платформе Windows стал известен, благодаря нескольким крупным инцидентам с поражением систем различных госучреждений и компаний, включая Департамент транспорта штата Техас и компанию Konica Minolta.

    вот так всегда, под виндой чума косит миллионы, а под линем мы тока и слышим что исследователи там что-то где-то выявили, инструкция прилагается

     
  • 1.38, Anonimous (?), 14:18, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    написать вирус под линукс не проблема, проблема сделать так что б он попал на конечную систему и запустился. Вариант маскировать под активатор/кейген/программу для увеличения оперативной памяти в линуксе не прокатывает, особенно если речь про серверные платформы о которых тут упоминают.
     
     
  • 2.43, Ivan_83 (ok), 14:33, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ищу гейген или активатор для перацкой FreeBSD, желательно без СМС :)
     
  • 2.50, Аноним (45), 14:52, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что надо маскировать под system.d-Cleaner или btrfs/ext4 Recovery Tool

     

  • 1.41, Аноним (41), 14:27, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в режиме ECB

    Одно из двух, либо это сделано намеренно, чтобы кто ненужно не пострадал, либо разрабы некомпетентны.

     
  • 1.47, Аноним (45), 14:45, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Убедили. Посоны, дайте магнет каспера с кейгеном под убунту.
     
  • 1.53, Аноним (53), 15:01, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почитал как "вышел порт...". Ждем появления в репозитоиях.
     
     
  • 2.55, user90 (?), 15:09, 07/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LOL! На чом написан-то хотя бы??
     

  • 1.60, NotaBug (ok), 15:26, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под линукс уже давно есть свой энтерпрайс вымогатель, SystemD называется, без него даже Gnome3 не запуститься. Шах и мат Касперскому!
     
  • 1.61, Аноним (61), 15:27, 07/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где скачать-то?
     
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