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Выпуск CRIU 3.15, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux

04.11.2020 16:26

Доступен выпуск инструментария CRIU 3.15 (Checkpoint and Restore In Userspace), предназначенного для сохранения и восстановления процессов в пространстве пользователя. Инструментарий позволяет сохранить состояние одного или группы процессов, а затем возобновить работу с сохранённой позиции, в том числе после перезагрузки системы или на другом сервере без разрыва уже установленных сетевых соединений. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Из областей применения технологии CRIU отмечается обеспечение перезагрузки ОС без нарушения непрерывности выполнения длительно выполняемых процессов, Live-миграция изолированных контейнеров, ускорение запуска медленных процессов (можно начать работу с состояния, сохранённого после инициализации), проведение обновлений ядра без перезапуска сервисов, периодическое сохранение состояния долговыполняемых вычислительных задач для возобновления работы в случае краха, балансировка нагрузки на узлы в кластерах, дублирование процессов на другую машину (fork на удалённую систему), создание снапшотов пользовательских приложений в процессе работы для их анализа на другой системе или на случай если потребуется отменить дальнейшие действия в программе. CRIU применяется в таких системах управления контейнерами, как OpenVZ, LXC/LXD и Docker. Необходимые для работы CRIU изменения включены в основной состав ядра Linux.

В новом выпуске:

  • Представлен сервис criu-image-streamer, позволяющий в потоковом режиме напрямую передавать образы процессов в/из CRIU в ходе выполнения операций заморозки/восстановления. Образы могут передаваться из внешнего хранилища (S3, GCS и т.п.) без буферизации в локальной ФС.
  • Добавлена поддержка архитектуры MIPS.
  • Разрешена заморозка процессов, не относящихся к существующему пространству имён PID-идентификаторов, с последующим восстановлением в существующем пространстве имён PID.
  • Добавлены дополнительные механизмы проверки файлов.
  • Добавлена поддержка заморозки и восстановление структур BPF BPF_HASH_OF_MAPS и BPF_ARRAY_OF_MAPS.
  • Добавлена начальная поддержка второй версии cgroup.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openvz.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск CRIU 2.0, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
  3. OpenNews: Выпуск системы управления контейнерами LXC 1.1, со встроенной поддержкой CRIU
  4. OpenNews: Выпуск CRIU 1.0, системы для заморозки и восстановления состояния процессов в Linux
  5. OpenNews: Выпуск инструментария управления контейнерами LXC и LXD 4.0
  6. OpenNews: Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54025-criu
Ключевые слова: criu, openvz, container
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 17:22, 04/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Иксовые приложения там возобновлять ещё не научили? А так очень годная штука, пользуемся.
     
  • 2, Волчетто (?), 17:24, 04/11/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня в блендере рендеринг 3d, я как понимаю могу взять и заморозить рендеринг и потом его восстановить?
     
     
  • 3, Аноним (1), 17:29, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они говорили, что иксы им не интересно. :/ Было бы здорово, но с любым консольным софтом вплне прекрасно работает. Если у тебя там рендер в отдельном процессе запущен, его можно сохранить на диск и потом продолжить.
     
  • 4, Аноним (4), 21:03, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Руками останови все нужные процессы по айдишникам kill -STOP $PID;
    Задампь оперу через gdb;
    На другой машине запусти те же приложение останови и через тот же gdb залей в оперу данные из файлов-дампов;
    kill -CONT $PID запусти обратно процессы;

    Вот тебе и весь CRIU. Если у тебя действительно это получится напиши где-нибудь как это сделал)

     
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