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LinkedIn выпустила релиз системы каталогизации данных DataHub 0.5.0

08.10.2020 17:11

Социальная сеть LinkedIn опубликовала релиз DataHub 0.5.0, системы каталогизации и учёта взаимосвязей различных данных на предприятиях. DataHub представляет интерес для широкого спектра специалистов, работающих с данными - Data Engineers, Data Scientists, Security Officers и т.д. Система была открыта LinkedIn ранее и вобрала в себя многолетние наработки компании в вопросах структурирования данных и управления информационными активами. Код написан на TypeScript и Java и распространяется под лицензией Apache 2.0. В новой версии, помимо исправленных ошибок, представлена модель метаданных для удобной каталогизации моделей машинного обучения.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linkedin/da...)
  2. OpenNews: LinkedIn открыл код распределённого OLAP-хранилища Pinot
  3. OpenNews: LinkedIn открыл код поисковых технологий IndexTank
  4. OpenNews: IBM, Google, Microsoft и Intel образовали альянс для развития открытых технологий защиты данных
  5. OpenNews: Google открыл код библиотеки для конфиденциальной обработки данных
  6. OpenNews: Выпуск MAT2 0.10, инструмента для очистки метаданных
Автор новости: Erley
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53855-datahub
Ключевые слова: datahub
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  • 1.1, Аноним (1), 20:29, 08/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    *LinkedIn - запрещённая в России организация.
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 20:40, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Трагедия-то какая. Ну всё теперь -- распускаем компанию. Их же в России запретили...
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:46, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > *LinkedIn - запрещённая в России организация.

    Владелец данного ресурса - Microsoft. А эта компания, почему-то, до сих пор не запрещена. Двойные стандарты.....

     
  • 2.6, Аноним (6), 23:47, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа кому-то до этого есть дело.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:21, 08/10/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Всех Data Scientist'ов отправить на остров Java, пусть строят себе лачуги на типовом скрипте.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 23:48, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так сейчас фейсбук допилит свой транслатор и можно будет в нормальные C/C++ транслировать.

    Таков был план!

     
     
  • 3.9, Gemorroj (ok), 02:04, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во времена php4 тоже была мода писать трансляторы кода из php в С. тема заглохла. думаю и тут наиграются и забросят.
     
  • 2.8, YetAnotherOnanym (ok), 00:35, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, дать им лопаты и отправить в деревню на перевоспитание...
     

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