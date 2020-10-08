LinkedIn выпустила релиз системы каталогизации данных DataHub 0.5.0

Социальная сеть LinkedIn опубликовала релиз DataHub 0.5.0, системы каталогизации и учёта взаимосвязей различных данных на предприятиях. DataHub представляет интерес для широкого спектра специалистов, работающих с данными - Data Engineers, Data Scientists, Security Officers и т.д. Система была открыта LinkedIn ранее и вобрала в себя многолетние наработки компании в вопросах структурирования данных и управления информационными активами. Код написан на TypeScript и Java и распространяется под лицензией Apache 2.0. В новой версии, помимо исправленных ошибок, представлена модель метаданных для удобной каталогизации моделей машинного обучения.



