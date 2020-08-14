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Компания Facebook вошла в число платиновых участников Linux Foundation

14.08.2020 10:17

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о переходе компании Facebook в разряд платиновых участников, которые получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation, оплачивая при этом ежегодный взнос в размере 500 тыс. долларов (для сравнения, взнос золотого участника - $100 тыс. в год, серебряного - $5-20 тыс. в год). Кроме Facebook в число платиновых партнеров Linux Foundation входят компании Fujitsu, AT&T, Google, Huawei, IBM, Hitachi, Microsoft, Intel, NEC, Qualcomm, Oracle, Samsung, VMware и Tencent.

Отмечается, что затраты на написание кода более 100 открытых проектов, курируемых Linux Foundation, оцениваются в 16 миллиардов долларов. Вклад Facebook в общее дело выражается в создании таких совместных проектов, как Presto, GraphQL, Osquery и ONNX, а также в трудоустройстве некоторых ключевых разработчиков и мэйнтейнеров подсистем ядра Linux. Из открытых инициатив Facebook также упоминаются телекоммуникационная платформа Magma, проект по разработке технологий для выявления deepfake-видео, проект Open Compute, формирование экосистемы вокруг фреймворка PyTorch, библиотека React.js.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Компания Tencent стала платиновым участником Linux Foundation
  3. OpenNews: Verizon стал платиновым участником Linux Foundation и присоединился к разработке ONAP
  4. OpenNews: Компания AT&T стала платиновым участником Linux Foundation и открыла код ECOMP
  5. OpenNews: Корпорация Samsung стала платиновым участником Linux Foundation
  6. OpenNews: Компания Qualcomm вошла в число платиновых участников организации Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53547-facebook
Ключевые слова: facebook, linux
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:24, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Линусу конечно на них по барабану.
     
  • 1.3, Nonymous (?), 10:25, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прощупывает среду для внедрения своих зондов?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:26, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По-крайней мере zstd хорош. А это значит, пользы уже больше, чем от гугла.
     

  • 1.5, Valera (??), 10:28, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Щупальцы проникают повсюду
     
     
  • 2.7, Fracta1L (ok), 10:33, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тоже ощущаешь это шевеление у себя в попке?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:39, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опущенный, плис.
     
     
  • 4.10, Fracta1L (ok), 10:49, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Давно с зоны откинулся, православный?
     
  • 2.14, m.makhno (ok), 11:12, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *тентакли
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:32, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Linux Foundation как школьница на вписке.
     
     
  • 2.11, Fracta1L (ok), 10:50, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Требую фулл про школьницу!
     

  • 1.8, Аноним (8), 10:34, 14/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Вклад проприетарщиков в СПО" звучит так-же абсурдно, как "вклад гестапо в синагогу".
     
     
  • 2.12, Fracta1L (ok), 10:50, 14/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вклад гестапо в печи
     

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