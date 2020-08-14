Компания Facebook вошла в число платиновых участников Linux Foundation

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о переходе компании Facebook в разряд платиновых участников, которые получают право вхождения представителя компании в совет директоров Linux Foundation, оплачивая при этом ежегодный взнос в размере 500 тыс. долларов (для сравнения, взнос золотого участника - $100 тыс. в год, серебряного - $5-20 тыс. в год). Кроме Facebook в число платиновых партнеров Linux Foundation входят компании Fujitsu, AT&T, Google, Huawei, IBM, Hitachi, Microsoft, Intel, NEC, Qualcomm, Oracle, Samsung, VMware и Tencent.

Отмечается, что затраты на написание кода более 100 открытых проектов, курируемых Linux Foundation, оцениваются в 16 миллиардов долларов. Вклад Facebook в общее дело выражается в создании таких совместных проектов, как Presto, GraphQL, Osquery и ONNX, а также в трудоустройстве некоторых ключевых разработчиков и мэйнтейнеров подсистем ядра Linux. Из открытых инициатив Facebook также упоминаются телекоммуникационная платформа Magma, проект по разработке технологий для выявления deepfake-видео, проект Open Compute, формирование экосистемы вокруг фреймворка PyTorch, библиотека React.js.



