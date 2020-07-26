Открыта регистрация на конференцию LVEE 2020 Online Edition

Открыта регистрация на международную конференцию разработчиков и пользователей свободного ПО "Linux Vacation / Eastern Europe, которая пройдёт 27—30 августа. В этом году конференция пройдет в режиме онлайн и займет четыре неполных дня. Участие в онлайн-версии LVEE 2020 бесплатное.

Принимаются предложения докладов и блиц-докладов. Чтобы подать заявку на участие, требуется зарегистрироваться на сайте конференции: lvee.org. После регистрации участник получает доступ к онлайн-системе рецензирования тезисов, где можно подать заявку на доклад до 24 августа 2020 года. Все тезисы докладов проходят рецензирование. Блиц-доклады не требуют предварительной заявки и регистрируются в день сессии блиц-докладов.

С 2005 года LVEE ежегодно привлекает участников из Беларуси, России, Украины и стран Европейского Союза. Конференция предлагает энтузиастам и специалистам в области свободного программного обеспечения площадку для встреч и обмена идеями в дружеской, неформальной обстановке на крупнейшем СПО-мероприятии в Республике Беларусь. Официальными языками конференции являются русский, белорусский и английский.

Формат конференции включает главным образом доклады и краткие выступления; возможны также круглые столы, workshop’ы и код-спринты. В тематику докладов входит разработка и сопровождение свободного ПО, внедрение и администрирование решений на основе свободных технологий, особенности использования свободных лицензий. Конференция охватывает широкий круг платформ – от рабочих станций и серверов до встраиваемых систем и мобильных устройств. Перед участием в конференции рекомендуется ознакомиться с Кодексом поведения; все участники должны соблюдать этот кодекс, чтобы конференция проходила в духе уважения друг к другу.



