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Открыта регистрация на конференцию LVEE 2020 Online Edition

26.07.2020 17:33

Открыта регистрация на международную конференцию разработчиков и пользователей свободного ПО "Linux Vacation / Eastern Europe, которая пройдёт 27—30 августа. В этом году конференция пройдет в режиме онлайн и займет четыре неполных дня. Участие в онлайн-версии LVEE 2020 бесплатное.

Принимаются предложения докладов и блиц-докладов. Чтобы подать заявку на участие, требуется зарегистрироваться на сайте конференции: lvee.org. После регистрации участник получает доступ к онлайн-системе рецензирования тезисов, где можно подать заявку на доклад до 24 августа 2020 года. Все тезисы докладов проходят рецензирование. Блиц-доклады не требуют предварительной заявки и регистрируются в день сессии блиц-докладов.

С 2005 года LVEE ежегодно привлекает участников из Беларуси, России, Украины и стран Европейского Союза. Конференция предлагает энтузиастам и специалистам в области свободного программного обеспечения площадку для встреч и обмена идеями в дружеской, неформальной обстановке на крупнейшем СПО-мероприятии в Республике Беларусь. Официальными языками конференции являются русский, белорусский и английский.

Формат конференции включает главным образом доклады и краткие выступления; возможны также круглые столы, workshop’ы и код-спринты. В тематику докладов входит разработка и сопровождение свободного ПО, внедрение и администрирование решений на основе свободных технологий, особенности использования свободных лицензий. Конференция охватывает широкий круг платформ – от рабочих станций и серверов до встраиваемых систем и мобильных устройств. Перед участием в конференции рекомендуется ознакомиться с Кодексом поведения; все участники должны соблюдать этот кодекс, чтобы конференция проходила в духе уважения друг к другу.

  1. Главная ссылка к новости (https://lvee.org/ru/news/292...)
  2. OpenNews: Видео и другие материалы с конференции LVEE-2019
  3. OpenNews: В августе под Минском пройдёт международная конференция LVEE 2019
  4. OpenNews: В феврале в Беларуси состоится международная конференция LVEE Winter 2018
  5. OpenNews: В конце июня в Беларуси пройдёт конференция LVEE 2017
  6. OpenNews: В августе в Беларуси пройдёт конференция LVEE 2016
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53434-lvee
Ключевые слова: lvee
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:32, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Задумался об опенсурсе "из Беларуси, России, Украины" - и что-то ничего не приходит на ум, простити)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:03, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты забыл про АЛЬТ ЛИНУКС. Про нгинкс тоже забыл, но самое главное ты забыл про АЛЬТ ЛИНУКС.
     
     
  • 3.8, Граммарназзи (?), 23:50, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > АЛЬТ ЛИНУКС

    Вы хотели написать "АСТРА ЛИНУКС", я больше чем уверен.

     
     
  • 4.13, Michael Shigorin (ok), 00:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>> опенсурсе

    Знаете, даже у тех "нази" было больше мозгов.

     
  • 3.11, Аноним (1), 23:55, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты забыл про АЛЬТ ЛИНУКС. Про нгинкс тоже забыл

    Вот именно, забыл! Ну а проЭкты посвежее? ;)

     
  • 3.23, Аноним (23), 02:31, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ты забыл про БОЛГЕНОС

    Поправил 😬

     
  • 2.12, siu77 (ok), 23:57, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    qmmp
     
  • 2.16, Michael Shigorin (ok), 00:19, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://lvee.org/ru/reports в помощь
     
  • 2.17, Сейд (ok), 00:32, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://apmi.bsu.by/resources/tools.html
     

  • 1.2, Laura Bodewig (ok), 22:38, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > привлекает участников из Беларуси, России, Украины
    > Официальными языками конференции являются русский, белорусский и английский.

    Зрада. Зрада тотальна.

     
     
  • 2.7, Сергей (??), 23:45, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас обманули. На сайте еще и украинский есть.
     
     
  • 3.14, Michael Shigorin (ok), 00:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не помню ни одного доклада вна.
     
  • 2.21, Аноним (21), 01:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Государственные языки страны-организатора, плюс наиболее «международный» язык. Если кому-то нужен украинский — оживляйте хоть ту же KyivBSD.
     

  • 1.3, kai3341 (ok), 22:44, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль только, что будет в онлайне
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:40, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Перед участием в конференции рекомендуется ознакомиться с Кодексом поведения; все участники должны соблюдать этот кодекс, чтобы конференция проходила в духе уважения друг к другу.

    Что за....

     
     
  • 2.15, Michael Shigorin (ok), 00:18, 27/07/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.9, Граммарназзи (?), 23:51, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Перед участием в конференции рекомендуется ознакомиться с Кодексом поведения; все участники должны соблюдать этот кодекс, чтобы конференция проходила в духе уважения друг к другу.

    Слишком толерантно для меня, я не поеду.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 03:37, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она онлайн, сама к тебе приедет
     

  • 1.22, f3doro2 (ok), 02:12, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребята немного не пойму, я вроде на сайте зарегистрировался, а как записать на конференцию. К тому же возник еще один вопрос, как это всё походи, бывалые люди расскажите.
     

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