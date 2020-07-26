Открыта регистрация на конференцию LVEE 2020 Online Edition

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|1.1, Аноним (1), 22:32, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Задумался об опенсурсе "из Беларуси, России, Украины" - и что-то ничего не приходит на ум, простити)
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|2.5, Аноним (5), 23:03, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты забыл про АЛЬТ ЛИНУКС. Про нгинкс тоже забыл, но самое главное ты забыл про АЛЬТ ЛИНУКС.
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|3.11, Аноним (1), 23:55, 26/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты забыл про АЛЬТ ЛИНУКС. Про нгинкс тоже забыл
Вот именно, забыл! Ну а проЭкты посвежее? ;)
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|1.2, Laura Bodewig (ok), 22:38, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> привлекает участников из Беларуси, России, Украины
> Официальными языками конференции являются русский, белорусский и английский.
Зрада. Зрада тотальна.
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|2.21, Аноним (21), 01:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Государственные языки страны-организатора, плюс наиболее «международный» язык. Если кому-то нужен украинский — оживляйте хоть ту же KyivBSD.
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|1.6, Аноним (6), 23:40, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Перед участием в конференции рекомендуется ознакомиться с Кодексом поведения; все участники должны соблюдать этот кодекс, чтобы конференция проходила в духе уважения друг к другу.
Что за....
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|1.9, Граммарназзи (?), 23:51, 26/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Перед участием в конференции рекомендуется ознакомиться с Кодексом поведения; все участники должны соблюдать этот кодекс, чтобы конференция проходила в духе уважения друг к другу.
Слишком толерантно для меня, я не поеду.
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|1.22, f3doro2 (ok), 02:12, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ребята немного не пойму, я вроде на сайте зарегистрировался, а как записать на конференцию. К тому же возник еще один вопрос, как это всё походи, бывалые люди расскажите.
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