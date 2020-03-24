Выпуск браузера Pale Moon 28.9.0

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.9, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В новой версии: Поддержка асинхронных итераторов (await iterator.next() и for await);

Воспроизведение мультимедийного контента на основе promise;

Нестандартные функции для конструирования стилей через объект CSSStyleSheet();

HTML5-элемент dialog (по умолчанию отключен и требует выставления настройки dom.dialog_element.enabled = true);

Опциональное скрытие закреплённых вкладок в панелях CtrlTab/AllTab (включается через настройки browser.ctrlTab.hidePinnedTabs и browser.allTabs.hidePinnedTabs);

Возможность воспроизведения мультимедийных элементов со скоростью 1.25x;

Скрытая настройка (browser.places.smartBookmarks.max) для ограничения размера категорий в умных закладках.



