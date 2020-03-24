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Выпуск браузера Pale Moon 28.9.0

24.03.2020 23:16

Представлен релиз web-браузера Pale Moon 28.9, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Pale Moon построен на платформе UXP (Unified XUL Platform), в рамках которой выполнено ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum.

В новой версии:

  • Поддержка асинхронных итераторов (await iterator.next() и for await);
  • Воспроизведение мультимедийного контента на основе promise;
  • Нестандартные функции для конструирования стилей через объект CSSStyleSheet();
  • HTML5-элемент dialog (по умолчанию отключен и требует выставления настройки dom.dialog_element.enabled = true);
  • Опциональное скрытие закреплённых вкладок в панелях CtrlTab/AllTab (включается через настройки browser.ctrlTab.hidePinnedTabs и browser.allTabs.hidePinnedTabs);
  • Возможность воспроизведения мультимедийных элементов со скоростью 1.25x;
  • Скрытая настройка (browser.places.smartBookmarks.max) для ограничения размера категорий в умных закладках.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.8.0
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.7.0
  4. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  5. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  6. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52604-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Fyjy (?), 23:31, 24/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    Свежие троянчики этот васян добавил? А то помнится его недавно ловили на том, что он прямо с сайта раздавал версии с троянами
     
     
  • 3, Аноним (3), 23:37, 24/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пруфов, конечно, не будет...
     

  • 2, Аноним (2), 23:33, 24/03/2020 [ответить]  
    		• +/
    >в браузере оставлена поддержка технологии XUL

    XUL мёртв же уже 4 года как.

     
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