Доступна командная оболочка PowerShell 7.0

2.38 , Gogi ( ?? ), 12:03, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Это на твой дилетантский взгляд. На деле, как только касаешься всяких башей-авкашей поначалу вроде ничё - пару строк написал и задача решена. Затем задачи усложняются или возникают неожиданные запросы и тут либо скриптота сливает, либо придётся изучать баш вдоль и поперёк ради сиюминутной фичи, которая в ЯОН делается на раз. Для полноценной работы в системе нужен полноценный же язык. Чтобы вся мощь языка и библиотек была на кончиках пальцев. В принципе, даже что-то вроде BASIC'а вполне могло бы сгодиться.

3.45 , крок ( ? ), 12:29, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Если вам нужно сложное то лучше сразу взять питон или перл или чтото еще, они всяко лучше и перспективнее

4.75 , Аноним ( 75 ), 16:48, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется, что весь смысл существования этого "шелла" в том, чтобы обмануть начинающих сисадминов: это же шелл, тут не надо изучать программирование, можно и на коленке нашкрябать. Те же кадры и на баше сложную логику пишут (те самые "портянки", которые все ругают), вместо того, чтобы взять нормальный скриптовый язык. При это баш отлично справляется с основной задачей шелла, т.е. запуском и управлением процессами, а в PowerShell даже с этим куча гемора.

3.50 , iPony129412 ( ? ), 13:34, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да тут на пару строчек... Понадобилось скрипт для развёртывания виртуалки написать элементарный (да, да, скажут напиши коробас к vagrant или ещё чего - не хочу обмазываться, когда задача на копейку). Ну начал на cmd.exe. Вот это попа я скажу. Полез в Powershell... В итоге психанул - переписал на python 😐 https://pastebin.com/DvDEEGWV А такие затруднения для элементарной задачи...

На bash тоже бы психовал, если бы писал. Потому что он для людей каких-то сделан этих с #FF0000-глазами.

3.60 , ась ( ? ), 14:43, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что с башем не так? Вагон документации и примеров на любой чих. Осилит даже студент.

Так кто тут дилетант?

3.64 , 1 ( ?? ), 15:10, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Perl ?

