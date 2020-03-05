Доступна командная оболочка PowerShell 7.0

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|2.2, powershell (ok), 09:36, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я и я очень доволен. Я не очень хорошо умею в эти ваши sed/awk и меня утомляет парсить текстовый вывод вместо использования объектного.
Если у тебя есть вопросы по делу - задавай.
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|3.8, Аноним (8), 10:01, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не правильно написал. Лучше так, я не осилю ЛЮБОЙ (что хочешь то и делаешь) парсинг текста и поэтому тупо воспользуюсь штатным (к примеру) ConvertTo-Json.
Рассшифровываю - в случае awk тебе дается конструтор то что хочешь и лепи. В случае повер-шелла набор готовых методов бери и юзай, свой ты не осилишь написать.
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|4.13, powershell (ok), 10:25, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не очень понятно причем тут парсинг и json? Я именно про парсинг.
А свои модули писал в количестве около 3шт, это очень просто на самом деле если хоть немного умеешь кодить и есть понимание что такое ооп, писать на c# да. Всё что нужно уже в библиотеке (System.Management.Automation), добавляешь её, наследуешься и пишешь сугубо бизнес-логику своего командлета не думая вообще о инфраструктуре.
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|5.27, Аноним (8), 10:58, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ладно по другому спрошу. Вы что эти 3 модуля с собой на флешке таскаете ?
Залез ты на какой то сервак по ssh а там нет power-shell что дальше ?
Скрипт на баше даже на голом vi ты всегда сделаешь.
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|6.42, powershell (ok), 12:19, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для своих модулей - свой корпоративный репозиторий.
Если я залез на свой корпоративный сервер, там то что мне нужно и в том числе powershell.
Если я залез на "какой-то" сервак и там нет powershell, я переживу.
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|6.44, крок (?), 12:25, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Башист!!!
У меня баша нигде нет, только шелл скрипты реально переносимы
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|6.66, йо ж (?), 15:17, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тссс. Распугаете молодняк, которое не любит простых решений. Оно хочет лёгких, чтоб гуяк - и в продакшн.
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|4.15, Аноним (15), 10:32, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему человек, осиливший писать команды в шелле, не осилит написание на этом же языке скриптов/командлетов?
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|5.23, Аноним (23), 10:50, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потомучто для каждой задачи должно быть не менее 14-15 стандартных решений
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|2.3, Алоэ (?), 09:42, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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подход "всё есть объект" намного круче "всё есть файл".
это мега крутая вещь.
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|3.5, пох. (?), 09:44, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если бы еще эти самые объекты не имитировались бы обычными строками (с соответствующими эффектами) - было бы даже и хорошо.
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|5.26, Аноним (23), 10:57, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В posix, вестимо.
Нет ни стандартного record separator (привет json), ни field separator (привет csv).
Попробуйте в многострочные записи, в group by не по началу строки, в нетекстовые соложносоставные данные в bash
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|5.65, Аноним (65), 15:11, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В пышпыш имитируется. Попробуйте написать на нём код разборки аст, замены токенов и сборки обратно. Без работы со строками и всякими Start, Length - получится?
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|2.9, leap42 (ok), 10:02, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вот серьёзно, кто-то пробовал ЭТО не под виндой?
а почему нет? было время, админил я 30 linux серваков (сам на linux сидел) и 4 серверных винды (отказаться от них на тот момент было нельзя) и стояла у нас специальная виртуалка, на которую мы по RDP цеплялись и админили виндовые сервисы в т.ч. и через PS. делать тож самое но напрямую в PS было бы проще я думаю.
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|3.11, Аноним (8), 10:06, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Теперь с ансибле это проще, и тебе наплевать что там это PS крутит (а не питон).
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|5.25, powershell (ok), 10:52, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ansible на Windows ипользует Powershell DSC под капотом, вместо этово вашево петона.
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|6.28, Аноним (8), 11:00, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я ему про эту и пишу, можно без проблем рулить сервисами винды с помощью PS вообще не зная что такое PS.
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|4.37, evkogan (?), 11:44, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы явно не пробовали ansible админить винду.
Оно ее умеет плохо.
PS для винды лучше.
А вот как с этим жить в качестве оболочки не знаю, даже интересно попробовать. Но пока дурью заниматься некогда
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|2.20, Аноним (18), 10:44, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Вот серьёзно, кто-то пробовал ЭТО не под виндой?
Можно было бы даже и попробовать, но смущает это: "Начиная с ветки PowerShell 6 проект развивается с использованием платформы .NET Core.". Это получается, что ради PowerShell нужно ещё и Mono в систему тянуть?
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|3.22, powershell (ok), 10:47, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все именно что наоборот.
dotnet core - модульный фреймвок который был переписан с нуля кроссплатформенным, из моно там нет ничего. Главное отличие в его модульности - не нужно ставить никаких моно и прочих бойлерплейтов/фреймворков, все нужные либы модулями подключаются при сборке в приложение и оно само несет в себе нужный ей рантайм и нужные ей модули. Никаких зависимостей.
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|4.46, Урри (?), 12:29, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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МС вей - каждая либо должна таскать с собой по собственной копии фреймворка.
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|5.57, n80 (?), 14:22, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ведь не по копии, а только зависимости (да и те могут подрезаться). Т.е. это как в Go или как в случае статической сборки для C, C++, Qt (назвать это C++ я не могу и это не есть что-то плохое) и т.д. В общем, не MS это придумал.
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|6.79, Урри (?), 17:19, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу, static library это называется и не МСом придумано. Но только МС догадалась впихивать это все в каждый бинарь, вместо того чтобы выносить в динамическую библиотеку.
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|2.39, Яхз (?), 12:03, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У друга на проекте сменился архитектор, и руководство объявило о смене вектора с Azure на опенсорс, а там два+ года всё автоматизировали на PowerShell. "Ну, там же несложно перейти с Винды на Линух? Нам на вчера надо" )))
Благодаря PowerShell версии под Linux удалось по крайней мере автоматизацию более-менее безболезненно перенести. А так бы пришлось всё выбрасывать и пару месяцев писать код с нуля.
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|3.47, Урри (?), 12:30, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот, единственная польза от павершела - как можно менее болезненно слезть с павершела.
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|1.4, пох. (?), 09:42, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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есть у кого успехи с vmware powercli уже? Или по прежнему нужны странные телодвижения, а результат глючит и тормозит?
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|2.40, Аноним (40), 12:08, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так ты же само когда-то распиналось, что померщель на вмшмаре ...шь во всю. А теперь об успехах спрашиваешь?
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|3.62, fske (?), 14:54, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да кого ты слушаешь? Это же местный пустомеля - он своими текстами с "многабукф" и умными словечками пытается создать образ эксперта и практика. А на деле просто пшик.
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|1.7, EuPhobos (ok), 10:00, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Note: The snap package is segfault after launching on Ubuntu 16.04. We are investigating with the .NET team. The workaround for not is to use the DEB or tar.gz package.
Фирменная изюминка на месте.
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|2.14, powershell (ok), 10:27, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ставить шелл снапом какая-то глупая идея как по мне, всегда ставлю обычным пакетом.
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|3.74, none_first (ok), 16:00, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ставить шелл снапом какая-то глупая идея как по мне, всегда ставлю обычным
> пакетом.
да-да, потом нужно обновить систему, а паверушёл и коркаНЕТ хотят зависимостей и они несовместимы с обновлениями, а их самих обновлять забросили (что не редкость для мсявых)
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|1.12, Ильдар Га (?), 10:10, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Повар щель не нужен. Для скриптов слишком сложно. Для ЯП слишком неудобно. Ни там ни тут.
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|2.38, Gogi (??), 12:03, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Это на твой дилетантский взгляд. На деле, как только касаешься всяких башей-авкашей поначалу вроде ничё - пару строк написал и задача решена. Затем задачи усложняются или возникают неожиданные запросы и тут либо скриптота сливает, либо придётся изучать баш вдоль и поперёк ради сиюминутной фичи, которая в ЯОН делается на раз.
Для полноценной работы в системе нужен полноценный же язык. Чтобы вся мощь языка и библиотек была на кончиках пальцев. В принципе, даже что-то вроде BASIC'а вполне могло бы сгодиться.
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|3.45, крок (?), 12:29, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если вам нужно сложное то лучше сразу взять питон или перл или чтото еще, они всяко лучше и перспективнее
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|4.75, Аноним (75), 16:48, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется, что весь смысл существования этого "шелла" в том, чтобы обмануть начинающих сисадминов: это же шелл, тут не надо изучать программирование, можно и на коленке нашкрябать. Те же кадры и на баше сложную логику пишут (те самые "портянки", которые все ругают), вместо того, чтобы взять нормальный скриптовый язык. При это баш отлично справляется с основной задачей шелла, т.е. запуском и управлением процессами, а в PowerShell даже с этим куча гемора.
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|3.50, iPony129412 (?), 13:34, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тут на пару строчек...
Понадобилось скрипт для развёртывания виртуалки написать элементарный (да, да, скажут напиши коробас к vagrant или ещё чего - не хочу обмазываться, когда задача на копейку).
Ну начал на cmd.exe. Вот это попа я скажу. Полез в Powershell... В итоге психанул - переписал на python 😐
https://pastebin.com/DvDEEGWV
А такие затруднения для элементарной задачи...
На bash тоже бы психовал, если бы писал. Потому что он для людей каких-то сделан этих с #FF0000-глазами.
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|3.60, ась (?), 14:43, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что с башем не так? Вагон документации и примеров на любой чих. Осилит даже студент.
Так кто тут дилетант?
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|2.43, Аноним (43), 12:19, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-во. Я помню - я PS для линукса пару лет назад искал, потому что какую-то хню на нем наGUIли, а я хотел портануть. С тех пор забыл уже и что это было. Assistant для MtG Arena, вроде. Как там теперь с кросплатформенностью таких гуёв?
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|3.71, Аноним (19), 15:50, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему убеждению, MS и кроссплатформенность несовместимы по определению.
Питон и Qt, ну или Java (я её не знаю).
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|2.48, Урри (?), 13:16, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикрутили давно, WSL(2) называется. Есть все, что надо - bash, awk, sed, find, grep. фуфлошел не нужен.
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|1.24, Аноним (18), 10:51, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Автоматический вывод уведомления о появлении новой версии;
И, надо понимать, отправка инфы о текущей версии также присутствует? ;)
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|2.29, Аноним (23), 11:03, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И, надо понимать, отправка инфы о текущей версии также присутствует
А какже! "При сборке приложения он подтягивает зависимости" вот кто надо начинает знать, какого рода приложение кто-то написал. И недайбох тебе понадобится набор пакетов, похожий на "программу для террористов"....
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|1.34, Аноним (34), 11:30, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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С модулями которые пишут под виндовый powershell тут как будет работать?
Есть у кого опыт работы из linux с сервисами microsoft(office365) через powershell?
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|1.41, ыы (?), 12:16, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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bash и иже с ним R.I.P.
Ждем новую версию Убунты с повершелл.
:)
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|1.49, Аноним (49), 13:34, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> По умолчанию PowerShell передаёт телеметрию с описанием ОС и версией программы
Сразу досвидания.
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|1.51, анонн (ok), 13:35, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Поздравляем Линуксоидов опеннета с очередным улучшением в командной оболочке любимых ОС!
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|2.53, ыы (?), 14:05, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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echo /бин/пш > /etc/shells
Исправил. не благодари :)
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|1.55, Аноним (55), 14:08, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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самое главное в новости не указано - сколько Гигабайтов занимает на диске этот powershell?
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|2.58, пох. (?), 14:36, 05/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это только для васянов с маленьким...хм...диском самое главное.
А остальным как-то пофигу.
vs_Community.exe --layout VSLayout --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NativeDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --add Component.GitHub.VisualStudio --add Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CoreBuildTools --add Microsoft.VisualStudio.Component.VC.Redist.14.Latest --add Microsoft.VisualStudio.Component.Windows10SDK --add Microsoft.VisualStudio.Component.VC.CMake.Project --add Microsoft.VisualStudio.Workload.VCTools --includeOptional --lang en-US
(манал-я-его-десктоп - это .net как раз, но вообще-то мне надо собрать нечто на с++) нагадил тут на 9гигабайт (это дистрибутив для оффлайновой установки, а не установленная версия) - это вот да, несколько обидно.
С другой стороны, диски нынче - дешооовенькие...
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|1.61, ась (?), 14:51, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ей-богу, проще, а главное гораздо полезнее для саморазвития взять тот же Питон для обработки данных.
Очередное "ноу-хао" от корпорации "Здрвствуйте, приготовьте ваши деньги".
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|1.70, Аноним (70), 15:40, 05/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> развивается с использованием платформы .NET Core. По умолчанию PowerShell передаёт телеметрию с описанием ОС и версией программы
Бочка дегтя в ложке мёда от M$.
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