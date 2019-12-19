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Видео и другие материалы с конференции OSSDEVCONF-2019

19.12.2019 22:44

Опубликованы видеозаписи и другие материалы с OSSDEVCONF-2019, «Конференции разработчиков свободных программ», международной конференции, традиционно прошедшей осенью в Калуге. На мероприятии собрались разработчики из BaseALT, RedHat, Virtuozzo, Embox, МЦСТ и Baikal, студенты и преподаватели, а также множество известных личностей — журналисты, энтузиасты-фрики из мира OpenSource и OpenHardware.

Темы докладов и обсуждений:

  • Философии и тренды Open-Source.
  • Редкие ОС для встраиваемых устройств и для неинтеловских архитектур (эльбрусы-байкалы-…), realtime и не очень.
  • Сборка линукс-дистрибутивов.
  • Образование: как и чему учить, особенно на импортозамещенном железе и софте.
  • Open-source проекты — от системных утилит до распределенных блокчейн форумов, проекты с open-hardware, от студенческих поделок до эволюции многодесятилетних глобальных проектов (технологии линукс-аутентификации от RedHat).


  1. Главная ссылка к новости (http://0x1.tv/Category:OSSDEVC...)
Автор новости: belonesox
Тип: яз. русский / К сведению
Ключевые слова: conference
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  • 1.1, Аноним (1), 04:01, 20/12/2019 Скрыто модератором
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  • 2.2, Аноним (2), 04:56, 20/12/2019 Скрыто модератором
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  • 3.3, Аноним (3), 07:26, 20/12/2019 Скрыто модератором
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  • 1.4, Аноним (4), 11:34, 20/12/2019 [ответить]  
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  • 2.5, Аноним (4), 11:34, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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  • 1.6, InuYasha (?), 13:09, 20/12/2019 [ответить]  
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    Спасибо за то что выложили.
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