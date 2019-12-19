Видео и другие материалы с конференции OSSDEVCONF-2019

Опубликованы видеозаписи и другие материалы с OSSDEVCONF-2019, «Конференции разработчиков свободных программ», международной конференции, традиционно прошедшей осенью в Калуге. На мероприятии собрались разработчики из BaseALT, RedHat, Virtuozzo, Embox, МЦСТ и Baikal, студенты и преподаватели, а также множество известных личностей — журналисты, энтузиасты-фрики из мира OpenSource и OpenHardware. Темы докладов и обсуждений: Философии и тренды Open-Source.

Редкие ОС для встраиваемых устройств и для неинтеловских архитектур (эльбрусы-байкалы-…), realtime и не очень.

Сборка линукс-дистрибутивов.

Образование: как и чему учить, особенно на импортозамещенном железе и софте.

Open-source проекты — от системных утилит до распределенных блокчейн форумов, проекты с open-hardware, от студенческих поделок до эволюции многодесятилетних глобальных проектов (технологии линукс-аутентификации от RedHat).



