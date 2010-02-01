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Выпуск xine 1.2.10

14.12.2019 22:10

Представлен релиз xine-lib 1.2.10, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео и аудио файлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видео-проигрывателей, среди которых Xine-UI, gxine, kaffeine.

Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео и аудио данных, плагины для применения эффектов (подавление эхо, эквалайзер и т.п.).

Среди ключевых новшеств, добавленных в новом выпуске:

  • Добавлена поддержка платформы Android;
  • Добавлена поддержка EGL и Wayland;
  • Добавлены декодировщики формата AV1 на основе библиотек libdav1d, libaom и lavc;
  • Добавлен декодировщик на основе libpng;
  • Обеспечена многопоточность при использовании libvpx;
  • В распаковщик медиаконтейенкеров OGG добавлена поддержка формата Opus;
  • В распаковщик медиаконтейенкеров MKV (matroska) добавлена поддержка формата AV1;
  • Добавлена распаковщик медиаконтейенкеров ivf;
  • Добавлена поддержка TLS, используя GnuTLS или OpenSSL;
  • Добавлен плагин для загрузки с ftp, поддерживающий TLS (ftp:// и ftpes://);
  • Добавлен плагин для загрузки через TLS (TLS over TCP, tls://);
  • Добавлен плагин для загрузки через NFS;
  • Реализована возможность смены позиции в потоке, при воспроизведени контента через ftp или http, для scp добавлена поддержка перемотки вперёд;
  • Добавлена поддержка стриминга в формате mp4 через HTTP;
  • Добавлена поддержка стриминга HLS;
  • Добавлена поддержка HTTP/1.1.
  • Реализовано прогнозирование битрейта;
  • Многочисленные оптимизации и исправления ошибок.

Одновременно доступен новый выпуск графического интерфейса xine-ui 0.99.12, в котором появился режим быстрой перемотки, настройка для управления блокировкой активации хранителя экрана, оптимизирована отрисовка текста и обновлена заставка.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/projec...)
  2. OpenNews: Выпуск xine 1.2.9
  3. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.30
  4. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
  5. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.8 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xine, video
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:21, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Истинынй плеер для труъ-олдфагов. Долгих лет. Пойду-ка я обновлюсь.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:31, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мой первый плеер после перехода на линукс (пытался заменить мне bsplayer). Запомнился бандингом и артефактами. Хорошее было время. Я быстро научился, что его надо выкидывать вместе с JuK и Totem из системы.

    А мы живём счастливое время торжества свободы и опенсорса - теперь для нас написали совершенно бесплатный и свободный фьюча-рич mpv, который пытается давать идеальные результаты (жаль только ускорение vdpau сломали и периодически включается режим слайдшоу после перемотки).

     
  • 1.3, ф (?), 22:31, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    да... юзал его в староглиненные времена... на альт-линукс 2.0 мастер... было круто!
     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 22:43, 14/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это как если бы Брежнев вылез из могилы
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:56, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И поехал татуированный на скейте
     
  • 2.8, Unnamed (??), 23:25, 14/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это как если бы дедушка Ленин вышел из мавзолея покурить...
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:02, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он вроде как еще DVD меню поддерживает, если открывать через dvd://
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 01:03, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И по моему NTSC 2:3 Pulldown 23.976p корректно играет, как и mplayer. Но я точно не помню, давно ставил.
     
  • 2.12, Аноним (5), 01:06, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И бобины с винилом
     
     
  • 3.13, Аноним (9), 01:59, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ты зря смеешься. 1. Современный шлак я не смотрю, а старые добрые фильмы с "Петровым и Васечкиным", например, выпускали только на DVD и вообще много трушных фильмов не выходили в HD. 2. Только что проверил, Xine в Ubuntu Xenial корректно играет NTSC DVD, а ваш хваленый mpv нет и никогда корректно не играл (mplayer не в счет). 3. Винил мне не особо интересен, как-то не застал те времена, а вот бобины с удовольствием поюзал бы. Пришлешь магнитофон? Правда, что на него писать теперь?
     
     
  • 4.14, Аноним (9), 02:17, 15/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меню чаще всего нужно для допов, чтобы не потеряться там. А, кстати, как сейчас обстоят дела с поддержкой BluRay меню? Вроде "ненавистный" VLC умеет. Может, скажете BDs тоже не нужны, а extra материалы на YouTube смотреть (если найдешь)?
     

  • 1.10, жявамэн (?), 01:02, 15/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зумерки как обычно попортили воздух
     

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