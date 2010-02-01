Выпуск xine 1.2.10

Представлен релиз xine-lib 1.2.10, многоплатформенной библиотеки для проигрывания видео и аудио файлов, а также набора сопутствующих плагинов. Библиотека может использоваться в ряде видео-проигрывателей, среди которых Xine-UI, gxine, kaffeine. Xine поддерживает работу в многопоточном режиме, поддерживает большое число популярных и малоизвестных форматов и кодеков, может обрабатывать как локальный контент, так и передаваемые по сети мультимедиа потоки. Модульная архитектура позволяет легко наращивать функциональность через плагины. Различается 5 основных классов плагинов: плагины ввода для приёма данных (ФС, DVD, CD, HTTP и т.п.), плагины вывода (XVideo, OpenGL, SDL, Framebuffer, ASCII, OSS, ALSA и т.п.), плагины для распаковки медиаконтейнеров (демуксеры), плагины для декодирования видео и аудио данных, плагины для применения эффектов (подавление эхо, эквалайзер и т.п.). Среди ключевых новшеств, добавленных в новом выпуске: Добавлена поддержка платформы Android;

Добавлена поддержка EGL и Wayland;

Добавлены декодировщики формата AV1 на основе библиотек libdav1d, libaom и lavc;

Добавлен декодировщик на основе libpng;

Обеспечена многопоточность при использовании libvpx;

В распаковщик медиаконтейенкеров OGG добавлена поддержка формата Opus;

В распаковщик медиаконтейенкеров MKV (matroska) добавлена поддержка формата AV1;

Добавлена распаковщик медиаконтейенкеров ivf;

Добавлена поддержка TLS, используя GnuTLS или OpenSSL;

Добавлен плагин для загрузки с ftp, поддерживающий TLS (ftp:// и ftpes://);

Добавлен плагин для загрузки через TLS (TLS over TCP, tls://);

Добавлен плагин для загрузки через NFS;

Реализована возможность смены позиции в потоке, при воспроизведени контента через ftp или http, для scp добавлена поддержка перемотки вперёд;

Добавлена поддержка стриминга в формате mp4 через HTTP;

Добавлена поддержка стриминга HLS;

Добавлена поддержка HTTP/1.1.

Реализовано прогнозирование битрейта;

Многочисленные оптимизации и исправления ошибок. Одновременно доступен новый выпуск графического интерфейса xine-ui 0.99.12, в котором появился режим быстрой перемотки, настройка для управления блокировкой активации хранителя экрана, оптимизирована отрисовка текста и обновлена заставка.



