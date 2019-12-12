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Умные замки KeyWe оказались не защищены от перехвата ключа доступа

12.12.2019 13:58

Исследователи безопасности из компании F-Secure проанализировали умные дверные замки KeyWe Smart Lock и выявили серьёзную уязвимость, позволяющую при помощи nRF-сниффера для Bluetooth Low Energy и Wireshark перехватить управляющий трафик и выделить из него секретный ключ, применяемый для открытия замка со смартфона.

Проблему усугубляет то, что замки не поддерживают обновление прошивки и уязвимость будет устранена только в новой партии устройств. Существующие пользователи могут избавиться от проблемы только заменив замок или прекратив использовать смартфон для открытия двери. Замки KeyWe продаются по цене $155 и, как правило, используются в дверях частных домов и магазинов. Кроме обычного ключа, замок может быть открыт и электронным ключом через мобильное приложение на смартфоне или при помощи браслета с NFC-меткой.

Для защиты канала связи, через который передаются команды с мобильного приложения, используется алгоритим AES-128-ECB, но ключ для шифрования формируется на основе двух предсказуемых ключей - общего ключа и дополнительного вычисляемого ключа, которые можно легко определить. Первый ключ формируется на основе параметров Bluetooth-соединения, таких как MAC-адрес, имя устройства и характеристики устройства.

Алгоритм вычисления второго ключа можно определить через анализ мобильного приложения. Так как информация для формирования ключей изначально известна, то шифрование является лишь формальным и для взлома замка достаточно определить параметры замка, перехватить сеанс открытия двери и выделить из него код доступа. Инструментарий для анализа канала связи с замком и определения ключей доступа опубликован на GitHub.

  1. Главная ссылка к новости (https://labs.f-secure.com/advi...)
  2. OpenNews: Контроллеры электронных замков HID оказались незащищены от тривиальных уязвимостей
  3. OpenNews: Взлом внутренней сети NASA через плату Raspberry Pi
  4. OpenNews: Первый выпуск Pwnagotchi, игрушки для взлома WiFi-сетей
  5. OpenNews: Система защищённых коммуникаций Nomx оказалась примером халатного отношения к безопасности
  6. OpenNews: Техника восстановления ключей шифрования через анализ шумов в сигнале от беспроводных чипов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: lock, bluetooth
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  • 1.1, dalco (ok), 14:12, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +32 +/
    Не вижу ничего необычного. 95% современных "умных" замков разработаны парой-тройкой смузихлёбов из очередного стартапа. Ни толковой защиты электронных ключей, ни инженерной проработки механической начинки.

    Делать всё по уму - долго и дорого, а стартап на то и стартап, дабы подняв хайп, по-быстрому срубить денег и, в идеале, сбагрить эту контору следующему хозяину за хорошие деньги. :)

    В итоге, в большинстве случаев замки эти открываются или простейшим сканером или гнутым гвоздём.

    P.S. Возможно, я не прав, но в большинстве статей, где подобные замки препарированы покупателями, начинка и исполнение выглядят крайне бледно.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:30, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Про них песню сочинили
    https://soundcloud.com/viruzzz-kun/kolkhoznyy-frontend
     
     
  • 3.18, хотел спросить (?), 16:39, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вот еще одна...

    https://soundcloud.com/viruzzz-kun/vsyo-idyot-k-frontendu

    Админ ну это все равно ох ху енно! ))

     
  • 2.9, Аноним (9), 15:58, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Если у тебя есть такие средства для взлома что ты можешь перехватить сеанс открытия, то ты можешь взломать тот же замок с помощью грубой соц. инженерии. Так что супер защита и не нужна это же не банк защищать и не военную базу.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 16:13, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > замок из новости не нужен.

    Согласен.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 16:57, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да никакие замки не дают 146% гарантии. То что этот конкретный замок тоже оказался с дырой это норма.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:14, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    По-моему я уже видел это в каком-то фильме лет 30 назад. Будущее, которое мы заслужили.
     
  • 1.3, ананим.orig (?), 14:17, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Инструментарий для определения ключей и расшифровки перехваченного сеанса опубликован на GitHub.

    АЛЕ!! Роскомпозор!
    За что вы деньги получаете?

    Срочно запретить этот рассадник терроризма.
    Владельца объявить во всегалактический розыск. И отслеживать всех контактирующих.

     
     
  • 2.21, sudo (??), 16:53, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И линчевать, линчевать то будем?
     
     
  • 3.25, ананим.orig (?), 17:45, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пока такой разнарядки у роскомдюпозора вроде не было.
    но мыслитель вы в правильном направлении.

    зыж
    а что минусуют?
    телеграмму браниться так, что щепки по всему рунету летят - можно, а мелкомофт - на святое покусились?

     

  • 1.4, Аноним (4), 14:25, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Режим кодовой книги, серьезно? Это точно не ошибка? Это жеж не меньшая уязвимость.
     
  • 1.5, Аноним (5), 15:02, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Умные замки KeyWe оказались глупыми
     
  • 1.6, Аноним (5), 15:08, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Встречаются два математика. Один из них грустно сообщает:

    — Представьте, коллега, меня опять обокрали.

    — Сочувствую, — говорит второй. — А вот я раз и навсегда решил эту проблему, используя теорию вероятностей!

    — И как вам это удалось? — с интересом спрашивает первый.

    — Просто я поставил на свою дверь шесть самых дешевых китайских замков.

    — Да, но при чем же тут теория вероятностей, если все эти замки можно открыть одним ключом?

    — Э-э, не скажите, коллега! Когда я выхожу из дома, то три замка закрываю, а три — нет!

     
     
  • 2.11, ыы (?), 16:10, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смеяться после слова "лопата"?
     
     
  • 3.22, sudo (??), 16:55, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После "ыы".
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:24, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А неумные замки незащищены вовсе, при использовании лома или кувалды.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 16:00, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот-вот чувак с кувалдой не будет бегать за тобой со сканером чтобы перехватить момент открытия. Он может той же кувалдой перехватить открывающего в момент открытия. А то и вовсе инициировать открытие той же кувалдой.

    Глупее выглядят те кто пытаются простым замочкам даже не умным защитить что-то действительно ценное.

     
     
  • 3.16, ыы (?), 16:20, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я бы не назвал изделие за $155 "простеньким замочком"
     
     
  • 4.20, Аноним (23), 16:49, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телефон за 1000$ просто телефон, просто замочек за 155$ -- это просто замочек. Цена тут к функционалу как бы не имеет отношения. Возможно к удобству и понтам и имеет, но никаких дополнительных магических свойств не имеет.
     
  • 3.27, пох. (?), 18:20, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот-вот чувак с кувалдой не будет бегать за тобой со сканером чтобы перехватить момент открытия.
    > Он может той же кувалдой перехватить открывающего в момент открытия.

    и по результату - присядет от на десяточку до пожизненного. Разбойное нападение, знаешь ли. А если перестараешься - то и предумышленное убийство в комплект. Дороговато за домик, запертый на 150долларовый замочек, как по мне?

    Ну, в странах, где этот чувак по совместительству не служит в полиции начальником местного отделения.

    А вот перехват кода замка сканеров - уголовно ненаказуемое деяние (да и поймать его почти невозможно). Открытие двери не прикасаясь и даже не подходя к ней - опять уголовно ненаказуемо и опять хрен поймаешь.
    Заглянуть в оказавшуюся, ну чисто по случайности, надо же - открытой дверь - тут в разных странах по разному. Но чаще всего либо ненаказуемо, либо детские условные сроки. Но это если поймают.

    Потому что для владельца домика это будет выглядеть как полтергейст - если, конечно, не вляпаться в какашку и не растащить ее по всем коврам. И за собой, конечно же, запереть не забыть - а то вдруг воры!

     

  • 1.12, burjui (ok), 16:10, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего, сейчас прочитают в интернетах про асимметричное шифрование, обмен ключами по Диффи-Хеллману и белые списки, и выпустят новую небезопасную версию замка, накосячив в другом месте.
    +155 долларов к содержимому кармана
     
     
  • 2.14, ыы (?), 16:13, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а раньше их били по рукам за чтение в интернетах про асимметричное шифрование, обмен ключами по Диффи-Хеллману и белые списки?
     
     
  • 3.17, Michael Shigorin (ok), 16:30, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...кувалдой...
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:48, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше подумали что и так прокатит
     
  • 2.26, Аноним (26), 18:13, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они уже про aes прочитали - и ничего, ловким движением хвоста свели его - к xor.

    Так что можно просто ничего не переделывать - их юзеры будут и старую версию тоже покупать с неменьшей радостью.

     

  • 1.24, Аноним (24), 17:29, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там Сысоева набутыливают, где новость?
     

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