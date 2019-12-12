Умные замки KeyWe оказались не защищены от перехвата ключа доступа

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|1.1, dalco (ok), 14:12, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+32 +/–
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Не вижу ничего необычного. 95% современных "умных" замков разработаны парой-тройкой смузихлёбов из очередного стартапа. Ни толковой защиты электронных ключей, ни инженерной проработки механической начинки.
Делать всё по уму - долго и дорого, а стартап на то и стартап, дабы подняв хайп, по-быстрому срубить денег и, в идеале, сбагрить эту контору следующему хозяину за хорошие деньги. :)
В итоге, в большинстве случаев замки эти открываются или простейшим сканером или гнутым гвоздём.
P.S. Возможно, я не прав, но в большинстве статей, где подобные замки препарированы покупателями, начинка и исполнение выглядят крайне бледно.
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|2.9, Аноним (9), 15:58, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если у тебя есть такие средства для взлома что ты можешь перехватить сеанс открытия, то ты можешь взломать тот же замок с помощью грубой соц. инженерии. Так что супер защита и не нужна это же не банк защищать и не военную базу.
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|4.23, Аноним (23), 16:57, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да никакие замки не дают 146% гарантии. То что этот конкретный замок тоже оказался с дырой это норма.
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|1.2, Аноним (2), 14:14, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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По-моему я уже видел это в каком-то фильме лет 30 назад. Будущее, которое мы заслужили.
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|1.3, ананим.orig (?), 14:17, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Инструментарий для определения ключей и расшифровки перехваченного сеанса опубликован на GitHub.
АЛЕ!! Роскомпозор!
За что вы деньги получаете?
Срочно запретить этот рассадник терроризма.
Владельца объявить во всегалактический розыск. И отслеживать всех контактирующих.
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|3.25, ананим.orig (?), 17:45, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пока такой разнарядки у роскомдюпозора вроде не было.
но мыслитель вы в правильном направлении.
зыж
а что минусуют?
телеграмму браниться так, что щепки по всему рунету летят - можно, а мелкомофт - на святое покусились?
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|1.4, Аноним (4), 14:25, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Режим кодовой книги, серьезно? Это точно не ошибка? Это жеж не меньшая уязвимость.
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|1.6, Аноним (5), 15:08, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Встречаются два математика. Один из них грустно сообщает:
— Представьте, коллега, меня опять обокрали.
— Сочувствую, — говорит второй. — А вот я раз и навсегда решил эту проблему, используя теорию вероятностей!
— И как вам это удалось? — с интересом спрашивает первый.
— Просто я поставил на свою дверь шесть самых дешевых китайских замков.
— Да, но при чем же тут теория вероятностей, если все эти замки можно открыть одним ключом?
— Э-э, не скажите, коллега! Когда я выхожу из дома, то три замка закрываю, а три — нет!
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|1.7, Аноним (7), 15:24, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А неумные замки незащищены вовсе, при использовании лома или кувалды.
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|2.10, Аноним (9), 16:00, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот-вот чувак с кувалдой не будет бегать за тобой со сканером чтобы перехватить момент открытия. Он может той же кувалдой перехватить открывающего в момент открытия. А то и вовсе инициировать открытие той же кувалдой.
Глупее выглядят те кто пытаются простым замочкам даже не умным защитить что-то действительно ценное.
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|3.16, ыы (?), 16:20, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я бы не назвал изделие за $155 "простеньким замочком"
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|4.20, Аноним (23), 16:49, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Телефон за 1000$ просто телефон, просто замочек за 155$ -- это просто замочек. Цена тут к функционалу как бы не имеет отношения. Возможно к удобству и понтам и имеет, но никаких дополнительных магических свойств не имеет.
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|3.27, пох. (?), 18:20, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот-вот чувак с кувалдой не будет бегать за тобой со сканером чтобы перехватить момент открытия.
> Он может той же кувалдой перехватить открывающего в момент открытия.
и по результату - присядет от на десяточку до пожизненного. Разбойное нападение, знаешь ли. А если перестараешься - то и предумышленное убийство в комплект. Дороговато за домик, запертый на 150долларовый замочек, как по мне?
Ну, в странах, где этот чувак по совместительству не служит в полиции начальником местного отделения.
А вот перехват кода замка сканеров - уголовно ненаказуемое деяние (да и поймать его почти невозможно). Открытие двери не прикасаясь и даже не подходя к ней - опять уголовно ненаказуемо и опять хрен поймаешь.
Заглянуть в оказавшуюся, ну чисто по случайности, надо же - открытой дверь - тут в разных странах по разному. Но чаще всего либо ненаказуемо, либо детские условные сроки. Но это если поймают.
Потому что для владельца домика это будет выглядеть как полтергейст - если, конечно, не вляпаться в какашку и не растащить ее по всем коврам. И за собой, конечно же, запереть не забыть - а то вдруг воры!
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|1.12, burjui (ok), 16:10, 12/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ничего, сейчас прочитают в интернетах про асимметричное шифрование, обмен ключами по Диффи-Хеллману и белые списки, и выпустят новую небезопасную версию замка, накосячив в другом месте.
+155 долларов к содержимому кармана
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|2.14, ыы (?), 16:13, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а раньше их били по рукам за чтение в интернетах про асимметричное шифрование, обмен ключами по Диффи-Хеллману и белые списки?
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|2.26, Аноним (26), 18:13, 12/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они уже про aes прочитали - и ничего, ловким движением хвоста свели его - к xor.
Так что можно просто ничего не переделывать - их юзеры будут и старую версию тоже покупать с неменьшей радостью.
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