Выпуск CentOS Atomic Host 7.1910, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker

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Проект CentOS представил выпуск минималистичной операционной системы CentOS Atomic Host 7.1910, которая поставляется в форме монолитного целиком обновляемого образа и предоставляет базовое окружение, которое содержит только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree, geard и т.п.), необходимых для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставляются непосредственно в составе контейнеров, а хост-система не содержит ничего лишнего.
CentOS Atomic Host является пересборкой продукта Red Hat Enterprise Linux Atomic Host RHEL 7.7, в свою очередь базирующегося на наработках свободного проекта Atomic. Об особенностях проекта можно прочитать в тексте прошлого анонса. Сборки CentOS Atomic Host доступны в форме установочного ISO, образов виртуальных машин Vagrant (Libvirt, VirtualBox) и qcow2 (OpenStack, AWS, Libvirt).
В новой версии произведена синхронизация дистрибутива с пакетной базой RHEL 7.7 и обновлены версии компонентов
atomic 1.22.1,
rpm-ostree-client 2018.5,
ostree 2019.1,
cloud-init 18.5,
docker 1.13.1,
kernel 3.10.0-1062.4.3
podman 1.4.4,
flannel 0.7.1 и
etcd 3.3.11.