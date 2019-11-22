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Выпуск CentOS Atomic Host 7.1910, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker

22.11.2019 13:56

Проект CentOS представил выпуск минималистичной операционной системы CentOS Atomic Host 7.1910, которая поставляется в форме монолитного целиком обновляемого образа и предоставляет базовое окружение, которое содержит только минимальный набор компонентов (systemd, journald, docker, rpm-OSTree, geard и т.п.), необходимых для запуска и управления изолированными контейнерами Docker. Все пакеты, обеспечивающие работу конечных приложений, поставляются непосредственно в составе контейнеров, а хост-система не содержит ничего лишнего.

CentOS Atomic Host является пересборкой продукта Red Hat Enterprise Linux Atomic Host RHEL 7.7, в свою очередь базирующегося на наработках свободного проекта Atomic. Об особенностях проекта можно прочитать в тексте прошлого анонса. Сборки CentOS Atomic Host доступны в форме установочного ISO, образов виртуальных машин Vagrant (Libvirt, VirtualBox) и qcow2 (OpenStack, AWS, Libvirt).

В новой версии произведена синхронизация дистрибутива с пакетной базой RHEL 7.7 и обновлены версии компонентов atomic 1.22.1, rpm-ostree-client 2018.5, ostree 2019.1, cloud-init 18.5, docker 1.13.1, kernel 3.10.0-1062.4.3 podman 1.4.4, flannel 0.7.1 и etcd 3.3.11.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2019/1...)
  2. OpenNews: Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутивов CentOS 7.7
  4. OpenNews: Представлен первый предварительный выпуск Fedora CoreOS
  5. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  6. OpenNews: Выпуск CentOS Atomic Host 7.1811, специализированной ОС для запуска контейнеров Docker
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: centos
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Pistrun (?), 14:43, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > минималистичной операционной системы

    CentOS-Atomic-Host-7.1808-Installer.iso - 1.1G

    Ммммм.

     
     
  • 2.4, Аноим (?), 14:59, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже лет 10 вижу такие каменты. Не пора ли привыкнуть?
     
     
  • 3.7, мое правило (?), 15:17, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не привыкнуть, а понять, откуда ноги растут у такого размера. Например, бинарник докера 68 мегабайт. Собственно, как и любой бинарник на православном go, у которого кода хоть немного больше чем на хелло ворлд. Вот и с таких пожирневших бинарников получаем 1.1 gb.
     
     
  • 4.11, pin (??), 17:47, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там инсталятор для хомячков на 900 МБ.
     
  • 3.8, Аноним (8), 15:17, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > не содержит ничего лишнего

    Не верю.

     
     
  • 4.12, abi (?), 17:59, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При перечислении компнонентов сразу с лишних начали. :P
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:13, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по меркам энтерпрайза вполне минималистично.
    Пойми: твои ультра-миниатюрные наколенные сборочки из rовна и палок (LFS) на предприятиях не ну}|{ны.
     

  • 1.2, Гномолюб2002 (?), 14:43, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ээээ на них же забили в пользу CoreOS
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:51, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ээээ на них же забили в пользу CoreOS

    Разрабам центоси забыли сказать. А сами они не интересовались как-то.

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:05, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даёшь systemd прямо в БИОСе! Пускай юзеры откладывают контейнеры при загрузке.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:36, 22/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не шути так
    Поттеринг ещё напишет biosd
     

  • 1.10, Грусть (?), 16:04, 22/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже Дебиан с докером меньше будет. А системдэ по возможностям равно докеру. "Образы" можно загружать по ссш в такболах :)
     
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