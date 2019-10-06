Выпуск mod_perl 2.0.11

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|4.10, th3m3 (ok), 11:20, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Апач - это как php, давно уже ненужно, есть полно более лучших вариантов. Но кто-то продолжает пользоваться по инерции.
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|5.12, Онаним (?), 11:31, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё так, вот только все эти "более лучшие" варианты "более лучши" только в головах упоротых по ним хипстеров, а реальных юзкейсов у них полторы штуки.
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|6.17, th3m3 (ok), 12:22, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё так, вот только все эти "более лучшие" варианты "более лучши" только
> в головах упоротых по ним хипстеров, а реальных юзкейсов у них
> полторы штуки.
В случае с апачом - он жрёт больше ресурсов и может обслужить намного меньше запросов, при тех же равных, чем nginx. Есть и совсем запущенные случаи, когда ставят апач+nginx, чтобы совсем жизнь лёгкой не казалась. Я понимаю ещё когда на шаред-хостингах апач, а иногда апач+nginx - ещё можно как-то понять. Но, а так, если не нужны какие-то специфичные модули апача - нет смысла его юзать.
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|3.6, КГБ СССР (?), 11:14, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как я это обожаю.
Эксперты opennet, решают за весь мир, что нужно, а что нет.
На самом деле ты просто показал этим, что ты мудак, как и большинство линуксоидов.
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|4.9, anonymous (??), 11:19, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эксперты опеннета это те кто дают новости. А тот кто отвечает им это обычный аноним и как обычно виндузятник-админ-локал-хоста ;)
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|1.2, ыы (?), 08:12, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Разрешив пользователю изменять настройки сервера, вдруг обнаружили что он этим воспользовался...Как он мог....
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|2.15, Аноним (15), 11:42, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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.htaccess предназначен для того, чтобы менять только настройки, относящиеся к отдельному каталогу. А тут полный доступ к управлению конфигурацией, если верить новости.
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