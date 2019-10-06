Выпуск mod_perl 2.0.11

Спустя три года с момента прошлого обновления представлен новый выпуск Apache-модуля mod_perl 2.0.11. Mod_perl позволяет интегрировать интерпретатор Perl в http-сервер Apache и увеличить скорость выполнения динамического контента на Perl за счёт кэширования его байткода, а также обеспечить низкоуровневый доступ perl-скриптов ко внутренностям Apache, в том числе даёт возможность создавать модули на языке Perl, управлять конфигурацией, обрабатывать все стадии прохождения запроса.

В новой версии устранена уязвимость (CVE-2011-2767), позволяющая независимо от настройки "PerlOption -Sections" добиться выполнения произвольного Perl-кода при наличии у атакующего возможности внесения изменений в размещённый на сервере файл ".htaccess", если в настройках включена директива UserDir (разрешена обработка ~/public_html/) и не выставлено значение "AllowOverride None".

Проблема проявляется во всех версиях mod_perl 2.0 до 2.0.10 включительно и вызвана тем, что не была предусмотрена возможность отключения секции для обращений к mod_perl из ".htaccess". Например, пользователь, которому разрешено размещать только статические файлы мог добавить в .htaccess секцию ‹Perl›...‹/Perl› и добиться выполнения указанного в этой секции Perl-кода при обработке текущего каталога. Код выполняется с правами текущего пользователя в контексте серверного процесса. Проблема решена через запрет использования секций ‹Perl› в ".htaccess".



