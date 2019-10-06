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Выпуск mod_perl 2.0.11

06.10.2019 07:46

Спустя три года с момента прошлого обновления представлен новый выпуск Apache-модуля mod_perl 2.0.11. Mod_perl позволяет интегрировать интерпретатор Perl в http-сервер Apache и увеличить скорость выполнения динамического контента на Perl за счёт кэширования его байткода, а также обеспечить низкоуровневый доступ perl-скриптов ко внутренностям Apache, в том числе даёт возможность создавать модули на языке Perl, управлять конфигурацией, обрабатывать все стадии прохождения запроса.

В новой версии устранена уязвимость (CVE-2011-2767), позволяющая независимо от настройки "PerlOption -Sections" добиться выполнения произвольного Perl-кода при наличии у атакующего возможности внесения изменений в размещённый на сервере файл ".htaccess", если в настройках включена директива UserDir (разрешена обработка ~/public_html/) и не выставлено значение "AllowOverride None".

Проблема проявляется во всех версиях mod_perl 2.0 до 2.0.10 включительно и вызвана тем, что не была предусмотрена возможность отключения секции для обращений к mod_perl из ".htaccess". Например, пользователь, которому разрешено размещать только статические файлы мог добавить в .htaccess секцию ‹Perl›...‹/Perl› и добиться выполнения указанного в этой секции Perl-кода при обработке текущего каталога. Код выполняется с правами текущего пользователя в контексте серверного процесса. Проблема решена через запрет использования секций ‹Perl› в ".htaccess".

  1. Главная ссылка к новости (http://mail-archives.apache.or...)
  2. OpenNews: Уязвимости в интерпретаторе Perl, связанные с обработкой переменных окружения и regexp
  3. OpenNews: Уязвимость в Perl и библиотеке PCRE
  4. OpenNews: Выпуск mod_perl 2.0.10
  5. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.30.0
  6. OpenNews: Разработчики Perl рассматривают возможность смены имени для языка Perl 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: perl, mod_perl, apache
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  • 1.1, Аноним (1), 08:11, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    В 2019 это уже скорее не нужно
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:02, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Причем, не "это", а "оба". И апач, и перл.
     
     
  • 3.4, Онаним (?), 09:11, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если вам лично не нужно, то это ничего не значит.

    Старичок Apache ещё всей хипстоте даст фору https://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all

     
     
  • 4.5, Всем Анонимам Аноним (?), 11:02, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже привык, что местные анонимы все легко знают на свете.
     
     
  • 5.7, Аноним (7), 11:15, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В отличие от анонимов апач работает
     
  • 4.10, th3m3 (ok), 11:20, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Апач - это как php, давно уже ненужно, есть полно более лучших вариантов. Но кто-то продолжает пользоваться по инерции.
     
     
  • 5.12, Онаним (?), 11:31, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё так, вот только все эти "более лучшие" варианты "более лучши" только в головах упоротых по ним хипстеров, а реальных юзкейсов у них полторы штуки.
     
     
  • 6.17, th3m3 (ok), 12:22, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё так, вот только все эти "более лучшие" варианты "более лучши" только
    > в головах упоротых по ним хипстеров, а реальных юзкейсов у них
    > полторы штуки.

    В случае с апачом - он жрёт больше ресурсов и может обслужить намного меньше запросов, при тех же равных, чем nginx. Есть и совсем запущенные случаи, когда ставят апач+nginx, чтобы совсем жизнь лёгкой не казалась. Я понимаю ещё когда на шаред-хостингах апач, а иногда апач+nginx - ещё можно как-то понять. Но, а так, если не нужны какие-то специфичные модули апача - нет смысла его юзать.

     
  • 4.11, Онаним (?), 11:30, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и за доброй половиной нгинха/флейра там всё тот же апач.
     
  • 3.6, КГБ СССР (?), 11:14, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как я это обожаю.
    Эксперты opennet, решают за весь мир, что нужно, а что нет.
    На самом деле ты просто показал этим, что ты мудак, как и большинство линуксоидов.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 11:17, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стив, это ты?
     
     
  • 5.16, КГБ СССР (?), 12:10, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один мудак.
     
  • 4.9, anonymous (??), 11:19, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперты опеннета это те кто дают новости. А тот кто отвечает им это обычный аноним и как обычно виндузятник-админ-локал-хоста ;)
     

  • 1.2, ыы (?), 08:12, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Разрешив пользователю изменять настройки сервера, вдруг обнаружили что он этим воспользовался...Как он мог....
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:42, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .htaccess предназначен для того, чтобы менять только настройки, относящиеся к отдельному каталогу. А тут полный доступ к управлению конфигурацией, если верить новости.
     

  • 1.13, Онаним (?), 11:32, 06/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    mod_ненужно 2.0.11
     
     
  • 2.14, КГБ СССР (?), 11:37, 06/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас на счетчик нужно ставить, мудаков.
    И банить потом.
     
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