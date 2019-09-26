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Корректирующий выпуск LibreOffice 6.3.2

26.09.2019 22:09

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 6.3.2, второго корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 6.3 "fresh". Версия 6.3.2 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать выпуск LibreOffice 6.2.7 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает исправление 49 ошибок (RC1, RC2).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Обновление LibreOffice 6.3.1 и 6.2.7
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.3
  4. OpenNews: Уязвимость в LibreOffice, позволяющая выполнить код при открытии вредоносных документов
  5. OpenNews: LibreOffice прекращает формирование 32-разрядных сборок для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Водитель маршрутки (?), 22:14, 26/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мы тут в маршрутке каждый раз лежим:

    "Версия Х.Х.Х ориентирована на энтузиастов ..."

    Из новости в новость.

    Кто такие эти энтузиасты?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:16, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Таксисты
     
     
  • 3.6, Водитель маршрутки (?), 22:25, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я у них спрашивал, на вокзале, это точно не они. Они говорят сидят на АОО
     
  • 2.3, тоже Аноним (ok), 22:17, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если вы все время лежите в маршрутке - скорее всего, это не совсем маршрутка.
    В ней просто не включают сирену, чтобы вас лишний раз не беспокоить.
     
     
  • 3.5, Водитель маршрутки (?), 22:24, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот тебе наш любимый маршруточный баг из RC2 списка:

    "FILESAVE XLSX, One of the cell changes its textcolor to blue for no apparent reason"

    Линк: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=122110


    Теперь иди включай сирену, помчим с ветерком

     
     
  • 4.9, Кир (?), 22:48, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Status: VERIFIED FIXED
    > FIXED

    Еще что-то? И кстати xslx -- ненативный формат для LibreOffice. Ты лучше попробуй документы между разными версиями MSO погонять -- удивишься.

     
     
  • 5.13, Водитель маршрутки (?), 22:57, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А это вот "ненативные" смайлики, да?

    "Junk character gets added when some emojis are inserted"

    https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1648281


    И так у вас там все сделано. Тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали.
    Зато энтузиасты довольны, им есть чем себя занять.

     
     
  • 6.14, Кир (?), 23:11, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баг, конечно, ужасный, спору нет, только у меня не получилось его воспроизвести. LO 6.3.2, если что.
     
     
  • 7.18, Водитель маршрутки (?), 23:23, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 6.3.2 он уже пофикшеным числится,ты чем там упарываешься.

    Домой поедешь я-такси вызывай, на маршрутке не повезу и не надейся.

     
     
  • 8.19, Кир (?), 23:32, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так что ж ты беспокоишься Давай, тапку в пол -- и до свиданья ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.20, Кир (?), 23:44, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, вот тебе интересности касательно MSO https habr com ru post 264313 С... текст свёрнут, показать
     
  • 2.21, Аленевод (?), 23:45, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Энтузиасты — это жители Шоссе Энтузиастов.
    --
    Искренне Ваш, К.О.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:49, 26/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    MS Office 365. Всё работает. Пользуйтесь и не благодарите.
     
     
  • 2.15, anonnn (?), 23:12, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так себе каминг-аут. Не благодарим.
     
  • 2.16, ф (?), 23:16, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в этом убогом мелкомягком офисе уже осилили выделение текста после либры снимать или до сих пор страдают? :)
     

  • 1.17, Аноним (17), 23:21, 26/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полноэкранный режим в макоси куда дели, демоны?
     

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