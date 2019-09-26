Корректирующий выпуск LibreOffice 6.3.2

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|1.1, Водитель маршрутки (?), 22:14, 26/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мы тут в маршрутке каждый раз лежим:
"Версия Х.Х.Х ориентирована на энтузиастов ..."
Из новости в новость.
Кто такие эти энтузиасты?
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|2.3, тоже Аноним (ok), 22:17, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если вы все время лежите в маршрутке - скорее всего, это не совсем маршрутка.
В ней просто не включают сирену, чтобы вас лишний раз не беспокоить.
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|4.9, Кир (?), 22:48, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Status: VERIFIED FIXED
> FIXED
Еще что-то? И кстати xslx -- ненативный формат для LibreOffice. Ты лучше попробуй документы между разными версиями MSO погонять -- удивишься.
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|6.14, Кир (?), 23:11, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Баг, конечно, ужасный, спору нет, только у меня не получилось его воспроизвести. LO 6.3.2, если что.
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|7.18, Водитель маршрутки (?), 23:23, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 6.3.2 он уже пофикшеным числится,ты чем там упарываешься.
Домой поедешь я-такси вызывай, на маршрутке не повезу и не надейся.
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|8.20, Кир (?), 23:44, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, вот тебе интересности касательно MSO https habr com ru post 264313 С... текст свёрнут, показать
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|2.16, ф (?), 23:16, 26/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в этом убогом мелкомягком офисе уже осилили выделение текста после либры снимать или до сих пор страдают? :)
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