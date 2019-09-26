Корректирующий выпуск LibreOffice 6.3.2

А это вот "ненативные" смайлики, да? "Junk character gets added when some emojis are inserted" https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1648281

И так у вас там все сделано. Тут играем, тут не играем, а тут рыбу заворачивали.

Зато энтузиасты довольны, им есть чем себя занять.