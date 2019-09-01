Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust

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|1.2, Аноним (2), 10:25, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>BFLOAT16
И где в системном программировании растоманы видели 16-тиразрядные числа с плавающей точкой? А также где он видели соответствующе аппаратные ускорители?
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|2.40, Аноним84701 (ok), 12:14, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> BFLOAT16
> И где в системном программировании растоманы видели 16-тиразрядные числа с плавающей точкой?
> А также где он видели соответствующе аппаратные ускорители?
Наверное, вне криокамеры?
> The bfloat16 format is utilized in upcoming Intel AI processors, such as Nervana NNP-L1000, Xeon processors, and Intel FPGAs,[2][3][4] Google Cloud TPUs,[5][6][7] and TensorFlow.[7][8] Arm Neon and SVE also supports bfloat16 format.[9] (c) wikipedia
Можно ведь догадаться из контекста или хотя бы пробежать глазами оригинал:
> BFLOAT16 support into Rust
> Many Intel processors including Xeon Scalable ‘Cooper Lake-SP’ now support BFLOAT16, a new floating-point format.
> This truncated 16-bit version of the 32-bit IEEE 754 single-precision floating-point format was mainly designed for deep learning.
> This format is also used in machine learning libraries like Tensorflow that work with huge datasets.
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|2.45, Ю.Т. (?), 12:26, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не смотрел, но предполагаю: обычный float с 16 десятичными знаками. А что, в системном программировании запрещено использовать вещественные числа?
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|3.51, Аноним (51), 12:36, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возможно, имелось в виду, что в ядре FPU и всяческие векторные инструкции не юзаются, чтоб не тратить ресурсы на сохранение контекста (за редкими исключениями вроде криптографии)
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|Часть нити удалена модератором
|2.43, user90 (?), 12:23, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Энтропия, приятель. В запущенных случаях, без должного ТО все гниет и ржавеет..
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|1.4, Аноним_t (?), 10:26, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> В качестве эталонной реализации при написании Rust-драйвера был использован существующий драйвер smsc95xx, написанный на языке Си.
Даже здесь не смогли написать сами, а как всегда - "переписали". Интересно, это свойство языка или свойство программистов на этом языке?
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|2.11, Аноним (11), 10:37, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А что такого?
Более чем нормально переписать с языка, где половина разработки - борьба с самим языком, его дырами, утечками, ub и т.д.
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|3.27, заминированный тапок (?), 11:32, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Более чем нормально переписать с языка, где половина разработки - борьба разработчика с самим собой, его дырами, криворукостью, ub и т.д.
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|2.12, Аноним (12), 10:39, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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так здесь наоборот, позволит сравнить пригодность языка для подобных задач
эсть наглядный и рабочий "эталон", а не конь в вакууме
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|1.7, Аноним (-), 10:33, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Джош считает, что будущее системного программирования за Rust
> а язык Си в современных реалиях претендует на место, которое в
> прошлые годы занимал Ассемблер.
Скорее всего соглашусь, но, опять же, это дело достаточно отдалённого будущего. Через 8-9 лет, это в лучшем случаем. В худшем случае (если индустрия и энтерпрайз будут со скрипом переходить на новый язык) раст может никогда и не заменить чистый си - у этих двух языков может быть своего рода паритет. Ассемблер, да, очень специальный язык. Он всегда будет, но будет лишь в необходимой минимальной мере.
И вообще мы слишком завязаны на корпорациях. Если _тебе_, программист, нравится тот или иной язык, тебе должно быть фиолетово на какие-то там тенденции - ты просто пишешь на том языке, который любишь.
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|2.14, Аноним (14), 10:49, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> тебе должно быть фиолетово на какие-то там тенденции - ты просто пишешь на том языке, который любишь
О, уже безусловный базовый доход ввели, а я и пропустил.
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|3.28, Аноним (28), 11:35, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Анон, не все готовы продать душу за лишний динар, как ты. Кое-кто может что-то делать и для души, как говорится, ради удовольствия.
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|2.10, Аноним (10), 10:36, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты обнаглел гой.
Чтоб барин что там исправлял.
Побежал покупать новый процессор на 3% быстрее прошлого поколения
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|1.16, Аноним (16), 11:10, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>более качественные драйверы, избавленные от таких проблем, как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера
строго говоря, в самом расте выше перечисленное достигается не с помощью какой-то особой магии, а например тупо рантайм-проверками в выражениях вроде "a[i]".
Переходить ради такого на новый язык, в котором к тому же из всех архитектур полноценная поддержка есть только у x86? Сильно сомневаюсь.
Раст пилится не как язык системного программирования, а как замена C++ в браузерах и прочем юзерспейсе. На нишу Си он претендовать не может (в обозримом будущем)
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|2.21, Аноним (21), 11:20, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Переходить ради такого на новый язык, в котором к тому же из всех архитектур полноценная поддержка есть только у x86?
А в чём проблема с другими архитектурами? Он же на LLVM.
Впрочем, автора «инициативы» ввиду места работы другие архитектуры и не волнуют.
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|2.33, Илья (??), 11:51, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> строго говоря, в самом расте выше перечисленное достигается не с помощью какой-то особой магии, а например тупо рантайм-проверками в выражениях вроде "a[i]".
Есть проверки в рантайме, а так же есть статический анализатор, "борроу-чекер".
Например, анализатор не даст вам разделить какую-нибудь область памяти между двумя потоками, пока вы явно не дадите слово пацана за то, что вы предусмотрели все возможные последствия.
Вы не сможете создать две мутабельные ссылки на какой-нибудь участок памяти без явного заворачивания их в какой-нибудь <Arc<Mutex<...>>>.
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|3.36, JL2001 (ok), 12:07, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Например, анализатор не даст вам разделить какую-нибудь область памяти между двумя потоками,
> пока вы явно не дадите слово пацана за то, что вы
> предусмотрели все возможные последствия.
и много то слово пацана стоит? компилятор вообще не должен бы верить программисту без тридцати трёх подписей и печатей "да я понимаю что я делаю"
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|3.58, Аноним (58), 12:46, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вся разница только в статическом анализаторе, то (сюрприз!) для C они тоже есть.
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|3.59, Аноним (16), 12:47, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в других языках разделение памяти между потоками успешно решается указанием "это потоко(не)безопасно" в документации. Не самая большая проблема.
правило двух мутабельных ссылок введено для специфических случаев вроде инвалидации итератора при vector.push_back() (которые в C++ и так прекрасно ловятся и самим компилятором, и всеми возможными санитайзерами), а в остальном это мерзкое ненужное ограничение. Недаром в расте из коробки есть костыли вроде RefCell.
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|1.17, Аноним (17), 11:11, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Предполагается, что подобный подход может оказаться воспребован производителями оборудования, разрабатывающими проприетарные драйверы на скорую руку без проведения должного аудита.
Знаете к чему это приведет? К тому, что потом часть производителей, что все же пишут нормальные драйвера с должным аудитом, под давлением эффективных менеджеров будут писать их на скорую руку.
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|2.22, Аноним (22), 11:23, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какая разница? Всё равно не нужно
> производителями оборудования, разрабатывающими проприетарные драйверы
> проприетарные
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|1.19, анонимус12345 (?), 11:16, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Предполагается, что подобный подход может оказаться воспребован производителями оборудования, разрабатывающими проприетарные драйверы на скорую руку без проведения должного аудита.
ооо, это то, о чём мечтают все "эффективные менеджеры": "пишите на Расте, там само собой всё становится безопасно и можно не тестить!" >_< (слов нет)
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|2.24, KaE (ok), 11:24, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И самое главное за памятью и указателями не следить. А если за памятью не следить, то работы меньше. А если работы меньше, то и зп ниже, а жиробасу во главе конторы прибыли больше. В этом и суть работы эффективного менеджмента.
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|3.34, Илья (??), 12:01, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А если за памятью не следить, то работы меньше.
А кто сказал, что в расте не нужно следить за памятью? Там только что и делаешь, что "следишь за памятью" в момент написания кода.
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|4.42, Forth (ok), 12:22, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там не за памятью следят, а за использованием ссылок. Где ненужно ссылки не распихивают по переменным.
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|2.39, n80 (?), 12:12, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто сейчас в Debian нет sysvinit. Право, замучали уже это форсить.
> $ dpkg -l | grep sysvinit
> ii sysvinit-core 2.96~beta-1 amd64 System-V-like init utilities
> ii sysvinit-utils 2.96~beta-1 amd64 System-V-like utilities
> $ lsb_release -a
> No LSB modules are available.
> Distributor ID: Debian
> Description: Debian GNU/Linux bullseye/sid
> Release: stable-updates
> Codename: sid
(это Debian testing, если что)
Наличие единственной библиотеки systemd можно и пережить, хоть и немного не хватает порой аналога гентушных USE-флагов, тогда б можно было выпилить неиспользуемые зависимости от libatk, libavahi, libsystemd и прочего неиспользуемого на конкретной системе. Но библиотеки — чай, не сервисы, пусть уж валяются, на десктопе не стоит их выпиливание пересборки мира.
> $ dpkg -l | grep systemd
> ii libsystemd0:amd64 242-4 amd64 systemd utility library
> ii libsystemd0:i386 242-4 i386 systemd utility library
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|4.56, n80 (?), 12:45, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так-так, и каким же дистрибутивом Linux пользуется сей юморной анон?
Уж порекомендовал бы сразу с высоты своего опыта, зачем на критике останавливаться-то.
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|1.29, Адекват (ok), 11:35, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Тревога!Тревога! Волк унес зайчат!!"
"Джош считает, что будущее системного программирования за Rust, а язык Си в современных реалиях претендует на место, которое в прошлые годы занимал Ассемблер".
Школьники-неосиляторы добрались до программирования ?
Вообще дико видеть такие высказывания, учитывая, что ядро Линукса написано на СИ, кстати ядра виндов и маков на чем написаны ? Или что им движет ? зачем нужно "это", если давно уже есть и активно используется СИ ? Что может "это", что НЕ может СИ ?
ЗЫ: Жду агрессивных высказываний вида "ты ретроград, против технического прогресса, иди вообще откатись на самую первую версию СИ, а лучше на БИ, и не мешай прогрессу своими высказываниями ретроградными".
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|2.31, KaE (ok), 11:39, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Что может "это", что НЕ может СИ ?
кто НЕ может на СИ может на "этом".
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|3.44, n80 (?), 12:24, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот это, кстати, вряд ли.
Писать на C гораздо легче, как по мне (в C умею, а вот растопрограммы пока что даже читать практически не получается, возможно, надо начать пытаться писать и тогда дело пойдёт, но это как-то не в приоритете совсем). Другое дело, что раст упрощает нахождение (а местами и вообще избегание) некоторого класса ошибок, которые нельзя просто так взять и совсем не допускать в C (не говоря уж про обнаружение в имеющемся коде), так что не надо тут про неосиляторов. Но как по мне, конечно, лучше бы пилили статический анализатор для C, пусть даже и требующий добавления нестандартных расширений языка. Но раз уж так, пусть делают.
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|2.37, JL2001 (ok), 12:09, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Школьники-неосиляторы добрались до программирования ?
> Вообще дико видеть такие высказывания, учитывая, что ядро Линукса написано на СИ,
> кстати ядра виндов и маков на чем написаны ? Или что
> им движет ? зачем нужно "это", если давно уже есть и
> активно используется СИ ? Что может "это", что НЕ может СИ ?
процитирую сам себя:
> да и вообще. если код на си или си++ вылизан, то такому
> по ничего не грозит.
вот именно что вылизать код на расте (лично я за D) гораздо быстрее, легче, требует меньшего опыта и знаний
даж на жаве есть неочевидные и странные соглашения по работе кода, но в сях - он весь из такого
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|2.49, n80 (?), 12:34, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> учитывая, что ядро Линукса написано на СИ, кстати ядра виндов и маков на чем написаны ?
Строго говоря, не от хорошей жизни они на C написаны.
> зачем нужно "это", если давно уже есть и активно используется СИ ?
Ещё бы стандарт у C развивался /хотя бы/ со скоростью стандарта плюсов (казалось бы, куда уж медленнее, но нет). Имеющееся положение дел у C очень огорчает, но переходить на плюсы или что-то с ещё более требовательным рантаймом как-то совсем не хочется.
> Что может "это", что НЕ может СИ ?
Кое-что таки может. Говоря коротко, чем больше можно выловить проблем на этапе компиляции, тем меньше лишней преждевременной седины, сей инструмент как раз на такое вылавливание очень ориентирован. Вообще говоря, стоит читать примеры из документации на инструмент, прежде чем говорить о школьниках-неосиляторах.
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|3.55, Anonymoustus (ok), 12:40, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Строго говоря, не от хорошей жизни они на C написаны.
Вот это новости! На чём же они должны быть написаны?
> Ещё бы стандарт у C развивался /хотя бы/ со скоростью стандарта плюсов (казалось бы, куда уж медленнее, но нет). Имеющееся положение дел у C очень огорчает, но переходить на плюсы или что-то с ещё более требовательным рантаймом как-то совсем не хочется.
Назови-ка с аргументами, чего тебе не хватет в C89/90.
> Кое-что таки может. Говоря коротко, чем больше можно выловить проблем на этапе компиляции, тем меньше лишней преждевременной седины, сей инструмент как раз на такое вылавливание очень ориентирован. Вообще говоря, стоит читать примеры из документации на инструмент, прежде чем говорить о школьниках-неосиляторах.
Вот и выросло поколение, не знающее историю Сишечки.
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|2.53, Anonymoustus (ok), 12:37, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Или что им движет
Рукожопие. Не может Джош писать на Си, слишком сложно, «ляп-ляп-ляп и в продакшын» не получается.
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|1.35, Аноним (35), 12:05, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> избавленные от таких проблем, как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.
CONFIG_PAX_KERNEXEC=y
Решает проблемы С без всяких *растов
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|2.52, n80 (?), 12:36, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже те проблемы, которые таким путём как бы решаются, и то решаются не полностью, увы. Это совсем не «серебряные пули».
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|2.47, JL2001 (ok), 12:32, 01/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> почему не C# или даже VB?
требуют ж интерпретатор байткода
возможно если впихнуть их в llvm, то получится что-то
языки с интерпретируемым байткодом имеют особую прелесть в рантаймоптимизациях
было бы очень интересно сравнить один и тот же код скомпилированный в машкады и запущеный на виртмашине с хорошей рантаймоптимизацией
llvm такое позволяет?
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|1.46, user90 (?), 12:30, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Джош считает
Ну, теперь все! раз сам Джош так считает..
Да пусть развлекаются. Мне как-то попадался даже компилятор для bash-скриптов, идея примерно того же уровня.
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|1.60, Адекват (ok), 12:53, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообщем, в недалеком будущем будет тут новость вида "по причине того, что gcc и СИ пользуются только 3% пользователей линукс, было принято решение дропнуть СИ и gcc, а в замен им предоставить rust и grr, а так же заменить устаревший glibc на новый прогрессивный gliRust, или сокращенно glist"
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|1.62, Аноним (58), 12:57, 01/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Раст не готов для системного программирования, но "в будущем будет как С, а C будет как ассемблер".
Похлопаем джошу за раздувание абстракций и бесполезную работу. Когда потомки спросят кто виноват, скажу это все Джош Триплет.
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