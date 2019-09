Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust

>> BFLOAT16

> И где в системном программировании растоманы видели 16-тиразрядные числа с плавающей точкой?

> А также где он видели соответствующе аппаратные ускорители?

Наверное, вне криокамеры?

> The bfloat16 format is utilized in upcoming Intel AI processors, such as Nervana NNP-L1000, Xeon processors, and Intel FPGAs,[2][3][4] Google Cloud TPUs,[5][6][7] and TensorFlow.[7][8] Arm Neon and SVE also supports bfloat16 format.[9] (c) wikipedia