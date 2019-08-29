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Google будет выплачивать премии за выявление уязвимостей в популярных Android-приложениях

29.08.2019 22:22

Компания Google объявила о расширении программы выплаты вознаграждений за поиск уязвимостей в приложениях из каталога Google Play. Если раньше программа охватывала только наиболее значительные специально отобранные приложения Google и партнёров, то отныне премии начнут выплачивать за обнаружение проблем с безопасностью в любых приложениях для платформы Android, которые были загружены из каталога Google Play более 100 млн раз. Размер премии за выявления уязвимости, которая может привести к удалённому выполнению кода, увеличена с 5 до 20 тысяч долларов, а за уязвимости, позволяющие получить доступ к данным или приватным компонентам приложения, - с 1 до 3 тысяч долларов.

Информация о найденных уязвимостях будет добавляться в инструментарий автоматизированного тестирования для выявления аналогичных проблем в других приложениях. Авторам проблемных приложений через Play Console будут отправляться уведомления с рекомендациями по устранению проблем. Утверждается, что в рамках уже действующей инициативы по повышению безопасности Android-приложений, помощь в устранении уязвимостей была оказана более 300 тысячам разработчикам и затронула более миллиона приложений в Google Play. Исследователям безопасности за поиск уязвимостей в Google Play выплачено 265 тысяч долларов, из которых 75 тысяч в июле и августе этого года.

Совместно с платформой HackerOne также запущена программа Developer Data Protection Reward Program (DDPRP), предусматривающая выплату вознаграждений за определение и содействие в блокировании проблем, связанных с злоупотреблениями доступом к данным пользователя (например, неавторизированный сбор и отправка данных) в приложениях для Android, проектах OAuth и дополнениях к Chrome, нарушающих правила использования Google Play, Google API и Chrome Web Store. Максимальный размер вознаграждения за выявления данного класса проблем определён в 50 тысяч долларов.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
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  3. OpenNews: Вредоносный код в Android-приложении CamScanner, загруженном более 100 млн. раз
  4. OpenNews: Компания Intel представила программу выплаты вознаграждений за поиск уязвимостей
  5. OpenNews: Программа вознаграждений за выявление уязвимостей в открытом серверном ПО
  6. OpenNews: Google увеличил размер вознаграждений за выявление уязвимостей в Chrome, Chrome OS и Google Play
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: bounties, google, android
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  • 1, Аноним (1), 22:37, 29/08/2019 [ответить]  
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