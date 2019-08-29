Представлена новая командная оболочка nushell

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|1.1, Аноним (1), 11:30, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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шота я не понял - зачем они написали павершел на хрусте, когда уже есть нормальный?
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|2.2, Аноним (2), 11:34, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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заорал, сисярп который запускается пять лет это по твоему нормальный?
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|3.3, пох. (?), 11:44, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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пихон у тебя что - быстрее, что-ли? Да ну, не звезди.
И ты уверен, что вот ета вот, на хрусте, будет быстрее? не, ну пока к нему модулей нет, из-за которых основные тормоза, наверное, будет...
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|3.5, Аноним (5), 11:50, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Школота не знает что написать на расте и пишет то что уже написано.
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|1.9, Аноним (9), 12:10, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Например, nushell позволяет использовать такие конструкции, как "ls | where size > 10kb" и "ps | where cpu > 10"
bash-скрипты позволяют в 10 раз больше. Это для тех тупеньких админов, которые не осилили?
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|4.14, anonymoussssss (?), 12:31, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Через WSL2? Такое себе удовольствие виртуалку ради шелла запускать. Ещё и занимает 2 ГБ или около того.
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|2.15, Wilem (?), 12:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это для умненьких разработчиков, понимающих силу и удобство единого набора операций над единым форматом данных. Ты, видимо, не понял про что шелл и чем он отличается от беша. Он на самом деле абсолютно не пригоден для работы в текущем виде, это фактически демо. Но концепция - уже реализованная и работающая - офигительная.
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|3.18, Аноним (9), 12:37, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проще надо быть, если хочешь, чтобы тебя понимали.
Разработчикам шелл скорее всего все-таки не нужен.
> Он на самом деле абсолютно не пригоден для работы в текущем виде
Какой работы?? Ты про какой-то реалтайм или про чо вообще?
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|2.17, Аноним (17), 12:36, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, что баш скрипты в общем случае более гибки. Особенно если сравнивать с текущей веврсии этого nushell, в которой судя по всему ещё даже условий, циклов и прочего не завезли.
Но если гововорить про пример с ls, то аналогичный эффект в баше можно достичь вот так:
find . -maxdepth 1 -type f -size +10k -exec ls {} \;
Мне кажется, что в nushell всё же более лаконичный синтаксис.
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|1.13, corvuscor (ok), 12:29, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, ну табличный разбор вывода - это норм тема.
Кто знает, такое к башу прикрутить можно?
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|2.21, aa (?), 12:41, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы пользователи умели awk, grep и sed, программисты были б не нужны. (с) непомнюкто
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|2.22, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:43, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не, ну табличный разбор вывода - это норм тема.
> Кто знает, такое к башу прикрутить можно?
Я без понятия, какие-такие двоично-древовидные данные эти ваши повершелы таблично представляют, но....
| column -t
не Вам подойдёт?
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