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Представлена новая командная оболочка nushell

29.08.2019 11:27

Опубликован первый выпуск командной оболочки nushell, сочетающей возможности Power Shell и классических unix shell. Код написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. Проект изначально развивается как кросс-платформенный и поддерживает работу в Windows, macOS и Linux. Для расширения функциональности могут использоваться плагины, взаимодействие с которыми осуществляется по протоколу JSON-RPC.

В оболочке применяется привычная для пользователей Unix система конвейеров в формате "команда|фильтры|обработчик вывода". По умолчанию вывод оформляется при помощи команды autoview, использующей табличный формат, но возможно и применения команд для отображения бинарных данных и информации в древовидном представлении. Сильной стороной nushell является возможность манипуляции структурированными данными.

Оболочка позволяет структурировать вывод различных команд и содержимое файлов, и применять произвольные фильтры, которые оформляются с использованием унифицированного синтаксиса, не требующего изучения опций командной строки каждой конкретной команды. Например, nushell позволяет использовать такие конструкции, как "ls | where size > 10kb" и "ps | where cpu > 10", которые приведут к выводу только файлов размером больше 10Kb и процессов, которые потратили больше 10 секунд ресурсов CPU:

Для структурирования данных применяется ряд надстроек, которые разбирают вывод конкретных команд и типов файлов. Подобные надстройки предложены для команд cd, ls, ps, cp, mkdir, mv, date, rm (для вызова родных команд может применяться префикс "^", например вызов "^ls" приведёт к запуску системной утилиты ls). Имеются и специализированные команды, такие как open для отображения информации о выбранном файле в табличном виде. Для форматов JSON, TOML и YAML поддерживается автоматический разбор. 



   /home/jonathan/Source/nushell(master)> open Cargo.toml

   -----------------+------------------+-----------------
    dependencies    | dev-dependencies | package
   -----------------+------------------+-----------------
    [object Object] | [object Object]  | [object Object]
   -----------------+------------------+-----------------

   /home/jonathan/Source/nushell(master)> open Cargo.toml | get package

   -------------+----------------------------+---------+---------+------+---------
    authors     | description                | edition | license | name | version
   -------------+----------------------------+---------+---------+------+---------
    [list List] | A shell for the GitHub era | 2018    | MIT     | nu   | 0.2.0
   -------------+----------------------------+---------+---------+------+---------


   /home/jonathan/Source/nushell(master)> open Cargo.toml | get package.version | echo $it

   0.2.0

Предоставляется большой набор инструкций для фильтрации структурированных данных, позволяющих отсеивать строки, сортировать по столбцам, суммировать данные, производить простые вычисления, использовать счётчики значений, выполнять преобразование вывода в форматы CSV, JSON, TOML и YAML. Для неструктурированных данных (текста) предлагаются инструкции для разбивки на столбцы и строки на основе символов-разделителей.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.jonathanturner.org/...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл исходные тексты PowerShell и портировал для Linux
  3. OpenNews: Выпуск командной оболочки fish 3.0
  4. OpenNews: Xonsh - командная оболочка, сочетающая Python с лучшими возможностями Bash, zsh и fish
  5. OpenNews: Релиз командной оболочки zsh 5.1
  6. OpenNews: Релиз командного интерпретатора Bash 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: shell, nushell
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  • 1.1, Аноним (1), 11:30, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    шота я не понял - зачем они написали павершел на хрусте, когда уже есть нормальный?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:34, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    заорал, сисярп который запускается пять лет это по твоему нормальный?
     
     
  • 3.3, пох. (?), 11:44, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пихон у тебя что - быстрее, что-ли? Да ну, не звезди.

    И ты уверен, что вот ета вот, на хрусте, будет быстрее? не, ну пока к нему модулей нет, из-за которых основные тормоза, наверное, будет...

     
  • 2.4, proninyaroslav (ok), 11:45, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда зачем писать шеллы если уже есть bash?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:50, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Школота не знает что написать на расте и пишет то что уже написано.
     
  • 2.11, Wilem (?), 12:19, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У повершелла чудовищный синтаксис.
     

  • 1.6, Аноним (5), 11:50, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нужно написанное на не нужном.
     
  • 1.7, Аноним (7), 12:01, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотел скачать, а там
    >A modern shell for the GitHub era
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:03, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >сочетающей возможности Power Shell

    Пожалуйста, не надо!


     
  • 1.9, Аноним (9), 12:10, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Например, nushell позволяет использовать такие конструкции, как "ls | where size > 10kb" и "ps | where cpu > 10"

    bash-скрипты позволяют в 10 раз больше. Это для тех тупеньких админов, которые не осилили?

     
     
  • 2.10, anonymoussssss (?), 12:13, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это для вендузятников, у них же нормального шелла не завезли.
     
     
  • 3.12, anonimbl (?), 12:22, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в винде есть нормальный bash.
     
     
  • 4.14, anonymoussssss (?), 12:31, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Через WSL2? Такое себе удовольствие виртуалку ради шелла запускать. Ещё и занимает 2 ГБ или около того.
     
  • 4.16, Аноним (9), 12:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и есть, но только зачем тут винда? :)
     
  • 2.15, Wilem (?), 12:32, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это для умненьких разработчиков, понимающих силу и удобство единого набора операций над единым форматом данных. Ты, видимо, не понял про что шелл и чем он отличается от беша. Он на самом деле абсолютно не пригоден для работы в текущем виде, это фактически демо. Но концепция - уже реализованная и работающая - офигительная.
     
     
  • 3.18, Аноним (9), 12:37, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще надо быть, если хочешь, чтобы тебя понимали.
    Разработчикам шелл скорее всего все-таки не нужен.

    > Он на самом деле абсолютно не пригоден для работы в текущем виде

    Какой работы?? Ты про какой-то реалтайм или про чо вообще?

     
  • 2.17, Аноним (17), 12:36, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Согласен, что баш скрипты в общем случае более гибки. Особенно если сравнивать с текущей веврсии этого nushell, в которой судя по всему ещё даже условий, циклов и прочего не завезли.

    Но если гововорить про пример с ls, то аналогичный эффект в баше можно достичь вот так:
    find . -maxdepth 1 -type f -size +10k -exec ls {} \;

    Мне кажется, что в nushell всё же более лаконичный синтаксис.

     
     
  • 3.23, Аноним (5), 12:43, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Метаязыки не нужны.
     

  • 1.13, corvuscor (ok), 12:29, 29/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, ну табличный разбор вывода - это норм тема.
    Кто знает, такое к башу прикрутить можно?
     
     
  • 2.19, Аноним (5), 12:40, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баш скриптом.
     
  • 2.20, Аноним (9), 12:40, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    awk
     
  • 2.21, aa (?), 12:41, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы пользователи умели awk, grep и sed, программисты были б не нужны. (с) непомнюкто
     
  • 2.22, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:43, 29/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, ну табличный разбор вывода - это норм тема.
    > Кто знает, такое к башу прикрутить можно?

    Я без понятия, какие-такие двоично-древовидные данные эти ваши повершелы таблично представляют, но....


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