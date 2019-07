Подготовлен релиз ориентированного на использование в учебных учреждениях дистрибутива Debian Edu 10, известного также под именем Skolelinux. Дистрибутив содержит интегрированный в один установочный образ комплекс средств для быстрого развёртывания в школах как серверов, так и рабочих станций, при этом поддерживаются стационарные рабочие места в компьютерных классах и переносные системы. Для загрузки подготовлены сборки размером 404 Мб и 5.3 Гб. \Debian Edu из коробки адаптирован для организации компьютерных классов на базе бездисковых рабочих станций и тонких клиентов, загружающихся по сети. В дистрибутиве предусмотрено несколько видов рабочих окружений, позволяющих использовать Debian Edu как на новейших ПК, так и на устаревшем оборудовании. На выбор предлагаются рабочие окружения на базе KDE Plasma, GNOME, LXDE, LXQt, MATE и Xfce. В базовой поставке представлено более 60 обучающих пакетов. Основные новшества: Переход на пакетную базу Debian 10 "Buster";

Установочные образы теперь распространяются проектом Debian, а не через сторонние серверы;

Возможность создания специфичных модульных установок;

Добавлены дополнительные мета-пакеты для группировки обучающих пакетов на уровне школ;

Улучшена локализация для всех поддерживаемых в Debian языков;

Добавлена утилита для упрощения настройки многоязычных конфигураций;

В состав включена система управления учётными записями и паролями GOsa²;

Улучшена поддержка TLS/SSL во внутренней сети;

Добавлена возможность использования Kerberos в сервисах NFS и SSH;

Добавлен инструмент для перегенерации базы LDAP;

Для всех систем с профилем LTSP-Server обеспечена установка терминального сервера X2Go.