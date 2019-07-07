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Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 10

07.07.2019 22:01

Подготовлен релиз ориентированного на использование в учебных учреждениях дистрибутива Debian Edu 10, известного также под именем Skolelinux. Дистрибутив содержит интегрированный в один установочный образ комплекс средств для быстрого развёртывания в школах как серверов, так и рабочих станций, при этом поддерживаются стационарные рабочие места в компьютерных классах и переносные системы. Для загрузки подготовлены сборки размером 404 Мб и 5.3 Гб.

\Debian Edu из коробки адаптирован для организации компьютерных классов на базе бездисковых рабочих станций и тонких клиентов, загружающихся по сети. В дистрибутиве предусмотрено несколько видов рабочих окружений, позволяющих использовать Debian Edu как на новейших ПК, так и на устаревшем оборудовании. На выбор предлагаются рабочие окружения на базе KDE Plasma, GNOME, LXDE, LXQt, MATE и Xfce. В базовой поставке представлено более 60 обучающих пакетов.

Основные новшества:

  • Переход на пакетную базу Debian 10 "Buster";
  • Установочные образы теперь распространяются проектом Debian, а не через сторонние серверы;
  • Возможность создания специфичных модульных установок;
  • Добавлены дополнительные мета-пакеты для группировки обучающих пакетов на уровне школ;
  • Улучшена локализация для всех поддерживаемых в Debian языков;
  • Добавлена утилита для упрощения настройки многоязычных конфигураций;
  • В состав включена система управления учётными записями и паролями GOsa²;
  • Улучшена поддержка TLS/SSL во внутренней сети;
  • Добавлена возможность использования Kerberos в сервисах NFS и SSH;
  • Добавлен инструмент для перегенерации базы LDAP;
  • Для всех систем с профилем LTSP-Server обеспечена установка терминального сервера X2Go.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 9
  3. OpenNews: Выпуск GCompris Qt 0.70, обучающего набора для детей от 2 до 10 лет
  4. OpenNews: Представлена обучающая среда программирования Scratch 3.0
  5. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2019
  6. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian, edu
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, KaE (ok), 22:14, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А когда Kali для школьников выпустят? В их среде это самый популярный дистрибутив судя по чатам и их вопросам касательно работы с этим дистром.
     
     
  • 2.2, Sluggard (ok), 22:18, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да только вышел, в конце мая, как раз перед каникулами.
     
  • 2.8, Аноним (8), 23:49, 07/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В их среде больше всего популярен рач. Ъ-школодистр.
     

  • 1.9, Аноним (-), 23:57, 07/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пытаются догнать школьный Альт? :)
     
  • 1.10, Maximov.Maxim (ok), 00:09, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как не крути но продукты компании эппл более удачное решение для учебных заведений.
     
     
  • 2.12, анонимус12345 (?), 00:53, 08/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за твои деньги конечно. Однако я не уверен, что ты такой альтруист и во все школы РФ готов закупить Аппле продукты
     

  • 1.11, gsdh (?), 00:34, 08/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявили неделю дебиан релизов
     

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