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Amazon опубликовал Open Distro for Elasticsearch 1.0.0

03.07.2019 23:45

Компания Amazon представила первый выпуск продукта Open Distro for Elasticsearch, в рамках которого подготовлена полностью открытая редакция платформы поиска, анализа и хранения данных Elasticsearch. Опубликованная редакция пригодна для применения на предприятиях и включает расширенные возможности, доступные только в коммерческой версии оригинального Elasticsearch. Все компоненты проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. Готовые сборки подготовлены в форматах DEB и RPM, а также в виде образов Docker и набора отдельных плагинов.

Выпуск примечателен синхронизацией компонентов платформы с ветками Elasticsearch 7.0 и Kibana UI 7.0, и обеспечением полной совместимости с ними. В том числе доступны такие возможности, как подержка SQL, генерация уведомлений, механизмы диагностики производительности кластера и дополнительные средства для обеспечения безопасности ( аутентификация через Active Directory, Kerberos, SAML и OpenID, реализация единой точки входа (SSO), поддержка шифрования трафика, система разграничения доступа на основе ролей (RBAC), ведение детального лога для аудита).

Особенности выпуска:

  • В модуль для отслеживания событий и генерации предупреждений, позволяющий осуществлять мониторинг за состоянием данных и автоматически отправлять уведомления при срабатывании определённых проверок, добавлена возможность регулирования интенсивности отправки уведомлений через пользовательский интерфейс Kibana. Также добавлены визуальные индикаторы, позволяющие использовать SQL-запросы в качестве критериев для мониторинга;
  • В средствах обеспечения безопасности реализована поддержка нового синтаксиса конфигурации и возможность задания настроек в формате YAML. Обновлена версия модуля для аутентификации в LDAP/Active Directory, в котором появилась поддержка запроса нескольких баз ролей и реализован более функциональный пул соединений;
  • В модуль для ипользования SQL добавлены дополнительные coverage-тесты и реализована поддержка выборочного включения и выключения тех или иных возможностей SQL. В драйвер SQL JDBC добавлена поддержка преобразования полей с типом datetime с учётом часовых поясов;
  • В состав включён модуль Job Scheduler, предоставляющий SPI-интерфейс для выполнения другими плагинами периодических работ. Планирование выполнения работ может производиться как через задание интервала периодичности их вызова, так и в стиле Сron. Поддерживается выставление блокировок для защиты от наложения выполнения длительно работающих работ.


  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: В Elasticsearch 7.1 предоставлены бесплатные компоненты для обеспечения безопасности
  3. OpenNews: Amazon представил редакцию Elasticsearch, решающую проблемы с открытостью кода
  4. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elasticsearch, amazon
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 01:02, 04/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Компания зла.
     
     
  • 2, аннон (?), 02:38, 04/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но согласись, что если тебе вышлют оффер с переездом в США, ты с радостью побежишь на эту компанию зла работать
     
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