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Финальное тестирование установочных образов Debian 10

01.07.2019 23:45

Разработчики проекта Debian предложили протестировать финальные установочные образы Debian 10, выпуск которого намечен на 6 июля. Если не будет выявлено существенных проблем данные iso-образы будут заверены цифровой подписью и предложены вместе с релизом.

Помимо традиционных установочных образов для amd64, i386 и arm64, особое внимание рекомендовано уделить проверке работоспособности Live-сборок на реальном оборудовании (как с BIOS, так и с UEFI). Отдельное внимание можно обратить на работу в режиме UEFI Secure Boot, который ранее не поддерживался в Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 10 "Buster"
  3. OpenNews: Выпуск Debian 10 запланирован на 6 июля
  4. OpenNews: Выпуск Debian 9.9
  5. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  6. OpenNews: Debian 10 "Buster" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.3, Аноним (3), 00:17, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит.
     
     
  • 2.4, MINIX (?), 00:47, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как там с поддержкой систем инициализации?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 01:38, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как всегда
     
  • 3.21, Аноним (21), 04:56, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Стабильно.
     
  • 2.22, Росен Александров (?), 05:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как всегда, никак, говнисто.
     

  • 1.5, mandala (ok), 00:53, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вовремя я решил свалить: лайф, секьюрбут - попсеют товарищи. :D
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 01:56, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На что, если не секрет?
     
     
  • 3.16, mandala (ok), 02:27, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фрю, что для меня не радикально, она у меня давно крутится то тут, то там. Вот теперь везде. Если бы не какой-то косяк в 12-м GENERIC ядре который не дает нормально грузится - уже писал бы с нее (пока не отловил, пожалуй просто останусь пока на 11-й ветке). А так еще пару дней на неспешный переезд.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 06:08, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лалка ушла на фрю? Ну, если это подразумевает обычный сет фря + винда, то верю, конечно.
     
     
  • 5.48, анонн (?), 11:11, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Лалка ушла на фрю?
    > Ну, если это подразумевает обычный сет фря +
    > винда, то верю, конечно.

    Не, в винде ведь нет WSB, только WSL.
    Поэтому привычный "линуксоидам" опеннета пользовательский "обычный сет" к фре не применим.
    Кстати, с чего вообще такая бомбежка, не поведаете?


     
     
  • 6.49, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:14, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, в винде ведь нет WSB, только WSL.
    > Поэтому привычный "линуксоидам" опеннета пользовательский "обычный сет" к фре не применим.

    Мы держим кулаки за FreeBSD Team!

    Патчи в сабже-то под пермиссивом?  Уверен, их уже несут во FreeBSD.
    Просто немного подождите.

     
     
  • 7.50, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:17, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Патчи в сабже-то под пермиссивом?  Уверен, их уже несут во FreeBSD.

    Ммм... Не этот сабж, а тот:

    29.06.2019 08:47 Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux

    Обметнулся, простите, джентельмены.

    > Просто немного подождите.

     
  • 7.53, анонн (?), 11:53, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мы держим кулаки за FreeBSD Team!
    > Патчи в сабже-то под пермиссивом?  Уверен, их уже несут во FreeBSD.  
    > Просто немного подождите.

    Ждать нужно как патчи от Amazon, Аzure, CloudFlare, Google для их облачных сервисов или скорее как патчи от Oracle, Tesla, Mikrotik, VMware и 100500 китайский производителей планшетов, телефонов и прочей дребедени?

     
  • 3.33, ryoken (ok), 08:45, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так на Генту с полгода как переползаю. Деб пока сидит на винтах (раскидан /, swap, /home), но это временно. Попозжа закину вместо него SteamOS.
     
  • 2.47, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:09, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вовремя я решил свалить: лайф, секьюрбут - попсеют товарищи. :D

    Да...  В старые времена не углядели мы тревожных звоночков-то!

    ...переход на ядро 2.2, libc6, выкидывание a.out, гцц-2.95, ...

    ...они выкинули установочные гибкие диски!  </не радость>

     

  • 1.6, Какие ваши доказательства Анонином (?), 01:04, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я чёт не помню, с Debian 9 "Stretch" обновиться можно или придется сносить и с нуля ставить?
     
     
  • 2.8, mandala (ok), 01:07, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты так шутишь?
     
     
  • 3.10, Какие ваши доказательства Анонином (?), 01:45, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А почему ты отвечаешь вопросом на вопрос?
     
     
  • 4.12, mandala (ok), 01:55, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    А зачем задавать глупые вопросы?
     
     
  • 5.15, Аноним (13), 02:26, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Если я задаю такой вопрос, значит: либо правда не знаю, либо решил устроить перепись токсичных дураков.
     
     
  • 6.34, ryoken (ok), 08:46, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Эт в бубунтах, как пишут, лучше с 0 переставляться. У Деба, при всём при том, довольно простой мануал отродясь был, как переползать на новый выпуск.
     
     
  • 7.40, жека воробьев (?), 09:33, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ничего в бубунтах не надо переставлять с нуля, обновляю каждые пол года, ни разу не сломалось
     
  • 5.24, КГБ СССР (?), 07:16, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Каждый имеет право задавать те вопросы, что хочет.
    Вы в данном случае выставили себя токсичным клоуном.
     
     
  • 6.27, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:20, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каждый имеет право задавать те вопросы, что хочет.
    > Вы в данном случае выставили себя токсичным клоуном.

    Всё лучше, чем КоК-сичным провокатором.

    https://www.debian.org/releases/buster/i386/release-notes/index.en.html
    https://www.debian.org/releases/buster/i386/release-notes/ch-upgrading.en.html

    На здоровье.

     
  • 2.17, Псих со справкой (?), 02:30, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С восьмерки на девятку обновлялся нормально. Думаю, сейчас будет то же самое
     
     
  • 3.28, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:25, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С восьмерки на девятку обновлялся нормально. Думаю, сейчас будет то же самое

    Аналогично с 7-ки [E]LTS на Devuan 2.0 ascii (~9, stretch).

    10-ку выпустят, глядишь, и 3.0 beowulf приедет.

     
  • 2.26, gfederix (ok), 07:54, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан через версию обновляется без проблем и это заявленная фитча. Проблеммы могут возникнуть с oldstable и то врядли, либо с пакетами, которые вообще не подразумевают обновления, у меня такая возникла с openstack, чтоб его в...
     
     
  • 3.29, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:33, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дебиан через версию обновляется без проблем

    Да.  Многие делают.  Сам с 7 на 9(devuan 2.0) обновлялся.

    >и это заявленная фитча.

    Нет.

    Документировано (=да, "заявлено") обновление с предыдущего релиза:

    [I] Chapter 4. Upgrades [B]from Debian 9 (stretch)[/B] [/I]
    -- https://www.debian.org/releases/buster/i386/release-notes/ch-upgrading.en.html

     

  • 1.7, Аноним (7), 01:06, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Протестировал - всё благополучно упёрлось в старый nouveau и не заработало.
     
     
  • 2.30, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:35, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Протестировал - всё благополучно упёрлось в старый nouveau и не заработало.

    Покупальшики новых ["игровых"?] компов должны стра ^W ждать.

     
     
  • 3.42, Антон (??), 10:00, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет игровых кстати, решил переехать на деб, а там steam не завелся, говорит нужен flatpak десятый, а доступен только 8, досвидание. Установка либ руками и деб с офсайта результатов не дал.
    Так што вместо деба переехал на xubuntu, с ней возни получилось меньше. Стар я уже стал, во всем этом дерьме копаться.
     
     
  • 4.43, foo (?), 10:10, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >а там steam не завелся

    apt-get install steam?

     
  • 2.51, Оксана (??), 11:36, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другая проблема - не взлетели иксы со встройкой от intel celeron 3050
    "modeset(0): failed to set mode: Invalid argument"
     

  • 1.11, Аноним (13), 01:53, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Будет ли в репозиториях LXQT 0.14.1, вот в чём вопрос. Сейчас старая версия. В новой есть галочка чтобы отображать: Мой комп, мои доки, корзина.

    А ещё хотел бы поставить Trinity Desktop. Следуя инструкциям выкачал  из репозитория, начал собирать, но не получилось.

     
     
  • 2.14, mandala (ok), 02:12, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Нет вопроса: не будет. Будет ли в бекпортах потом? Хз.

    > В новой есть галочка чтобы отображать: Мой комп, мои доки, корзина.

    Вот уж ненужно так ненужно.

    > Следуя инструкциям выкачал  из репозитория, начал собирать, но не получилось.

    https://wiki.trinitydesktop.org/DebianInstall

    Что вы там собирали? И зачем?

     
     
  • 3.55, Аноним (55), 11:57, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что вы там собирали? И зачем?

    Можешь дать пошаговую инструкцию, а то я не понял.
    1. Добавил тринитевские репы в спиок.
    2. Импортировал ключ
    3. На этапе инсталляции затык.

     
  • 2.19, daemontux (?), 04:38, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А посмотреть  в packages.debian.org религия не позволяет?


    https://packages.debian.org/buster/lxqt-session
    Пакет: lxqt-session (0.14.1-2)

     
     
  • 3.36, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:48, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А посмотреть  в packages.debian.org религия не позволяет?
    > https://packages.debian.org/buster/lxqt-session
    > Пакет: lxqt-session (0.14.1-2)

    Не, это ни о чём не говорит!  Они часто россыпь разливанную пакетов, составляющих какой ни то DE, обновляют-грузят в реп постепенно.  По одному или несколько пакетов из большоооой кучи.

    Если заморозка случится посреди такой постепенности,  упс -- в релиз попадёт смесь релизов DE.  Я так слышал где-то от кого-то...

    Вот мы и интересуемся  --  как оно таааам?   Кто знает?!

     
  • 3.54, Аноним (55), 11:54, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спрашивал потому что, из реп поставил предыдущую версию, без иконок на рабочем столе, расстроился.
     
  • 2.31, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:38, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Будет ли в репозиториях LXQT 0.14.1, вот в чём вопрос.

    Заинториговал!

    А на https://packages.debian.org/src:LXQT что пишут?
    Я сам-то не ходил, но мне тоже интересно -- чего там??!

    > А ещё хотел бы поставить Trinity Desktop. Следуя инструкциям выкачал  из
    > репозитория, начал собирать, но не получилось.

    Хотел поставить, а начал собирать?  Так-так, расскажите подробнее.

     
     
  • 3.32, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:42, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А ещё хотел бы поставить Trinity Desktop. Следуя инструкциям выкачал  из
    >> репозитория, начал собирать, но не получилось.
    > Хотел поставить, а начал собирать?  Так-так, расскажите подробнее.

    https://wiki.trinitydesktop.org/Debian_Trinity_Repository_Installation_Instruc

     
  • 2.35, ryoken (ok), 08:48, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Тринити отдельная репа вроде как была, чего вы его бросились собирать-то? :)
    Или её прибили невзначай?
     

  • 1.18, Аноним (18), 03:05, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    systemd уже выпилили?
     
     
  • 2.37, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:50, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > systemd уже выпилили?

    Нет, libsystemd0.so  глубоко заметастазила.
      Лучевая и химия пока...  Держим кулаки.

     

  • 1.20, iPony129412 (?), 04:50, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Wayland как?
     
  • 1.25, Аноним (25), 07:51, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    iptables правда больше нет в дистрибутиве ?
     
     
  • 2.38, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > iptables правда больше нет в дистрибутиве ?

    Да!  Всё так.  Действительно, в федоре -- нет.

     
  • 2.39, Аноним (39), 09:00, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "А посмотреть  в packages.debian.org религия не позволяет?"©

    https://packages.debian.org/buster/iptables

     
  • 2.45, Корней Чуковский (?), 10:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > iptables правда больше нет в дистрибутиве ?

    А недавно две газели
    Позвонили и запели:
    - Неужели
    В самом деле
    Все сгорели
    Карусели?

    - Ах, в уме ли вы, газели?
    Не сгорели карусели,
    И качели уцелели!

    Вы б, газели, не галдели,
    А на будущей неделе
    Прискакали бы и сели
    На качели-карусели!

    Но не слушали газели
    И по-прежнему галдели:
    - Неужели
    В самом деле
    Все качели
    Погорели?

    Что за глупые газели!

     

  • 1.41, Аноним (41), 09:44, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как правильно обновиться до новой версии?
     
     
  • 2.46, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:56, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > как правильно обновиться до новой версии?

    По мануалу.  ???

     
  • 2.52, Аноним (52), 11:44, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iptables в дистрибутиве из коробки
    nftables - отсутствует
     

  • 1.44, Аноним (44), 10:12, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наконец-то в Debian из-коробки не нужно возиться с настройкой шрифтов. Всё красиво и не вырвиглазно сразу после установки.
     

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