Финальное тестирование установочных образов Debian 10

3.16 , mandala ( ok ), 02:27, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На фрю, что для меня не радикально, она у меня давно крутится то тут, то там. Вот теперь везде. Если бы не какой-то косяк в 12-м GENERIC ядре который не дает нормально грузится - уже писал бы с нее (пока не отловил, пожалуй просто останусь пока на 11-й ветке). А так еще пару дней на неспешный переезд.

4.23 , Аноним ( 23 ), 06:08, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Лалка ушла на фрю? Ну, если это подразумевает обычный сет фря + винда, то верю, конечно.

5.48 , анонн ( ? ), 11:11, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Лалка ушла на фрю?

> Ну, если это подразумевает обычный сет фря +

> винда, то верю, конечно. Не, в винде ведь нет WSB, только WSL.

Поэтому привычный "линуксоидам" опеннета пользовательский "обычный сет" к фре не применим.

Кстати, с чего вообще такая бомбежка, не поведаете?

6.49 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 11:14, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не, в винде ведь нет WSB, только WSL.

> Поэтому привычный "линуксоидам" опеннета пользовательский "обычный сет" к фре не применим. Мы держим кулаки за FreeBSD Team! Патчи в сабже-то под пермиссивом? Уверен, их уже несут во FreeBSD.

Просто немного подождите.

7.50 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 11:17, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Патчи в сабже-то под пермиссивом? Уверен, их уже несут во FreeBSD. Ммм... Не этот сабж, а тот: 29.06.2019 08:47 Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux Обметнулся, простите, джентельмены. > Просто немного подождите. 7.53 , анонн ( ? ), 11:53, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Мы держим кулаки за FreeBSD Team!

> Патчи в сабже-то под пермиссивом? Уверен, их уже несут во FreeBSD.

> Просто немного подождите. Ждать нужно как патчи от Amazon, Аzure, CloudFlare, Google для их облачных сервисов или скорее как патчи от Oracle, Tesla, Mikrotik, VMware и 100500 китайский производителей планшетов, телефонов и прочей дребедени?

3.33 , ryoken ( ok ), 08:45, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я так на Генту с полгода как переползаю. Деб пока сидит на винтах (раскидан /, swap, /home), но это временно. Попозжа закину вместо него SteamOS.

