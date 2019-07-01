Финальное тестирование установочных образов Debian 10

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|3.16, mandala (ok), 02:27, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На фрю, что для меня не радикально, она у меня давно крутится то тут, то там. Вот теперь везде. Если бы не какой-то косяк в 12-м GENERIC ядре который не дает нормально грузится - уже писал бы с нее (пока не отловил, пожалуй просто останусь пока на 11-й ветке). А так еще пару дней на неспешный переезд.
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|4.23, Аноним (23), 06:08, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лалка ушла на фрю? Ну, если это подразумевает обычный сет фря + винда, то верю, конечно.
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|5.48, анонн (?), 11:11, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Лалка ушла на фрю?
> Ну, если это подразумевает обычный сет фря +
> винда, то верю, конечно.
Не, в винде ведь нет WSB, только WSL.
Поэтому привычный "линуксоидам" опеннета пользовательский "обычный сет" к фре не применим.
Кстати, с чего вообще такая бомбежка, не поведаете?
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|6.49, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:14, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не, в винде ведь нет WSB, только WSL.
> Поэтому привычный "линуксоидам" опеннета пользовательский "обычный сет" к фре не применим.
Мы держим кулаки за FreeBSD Team!
Патчи в сабже-то под пермиссивом? Уверен, их уже несут во FreeBSD.
Просто немного подождите.
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|7.50, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:17, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Патчи в сабже-то под пермиссивом? Уверен, их уже несут во FreeBSD.
Ммм... Не этот сабж, а тот:
29.06.2019 08:47 Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux
Обметнулся, простите, джентельмены.
> Просто немного подождите.
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|7.53, анонн (?), 11:53, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мы держим кулаки за FreeBSD Team!
> Патчи в сабже-то под пермиссивом? Уверен, их уже несут во FreeBSD.
> Просто немного подождите.
Ждать нужно как патчи от Amazon, Аzure, CloudFlare, Google для их облачных сервисов или скорее как патчи от Oracle, Tesla, Mikrotik, VMware и 100500 китайский производителей планшетов, телефонов и прочей дребедени?
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|3.33, ryoken (ok), 08:45, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так на Генту с полгода как переползаю. Деб пока сидит на винтах (раскидан /, swap, /home), но это временно. Попозжа закину вместо него SteamOS.
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|2.47, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 11:09, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вовремя я решил свалить: лайф, секьюрбут - попсеют товарищи. :D
Да... В старые времена не углядели мы тревожных звоночков-то!
...переход на ядро 2.2, libc6, выкидывание a.out, гцц-2.95, ...
...они выкинули установочные гибкие диски! </не радость>
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|5.15, Аноним (13), 02:26, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Если я задаю такой вопрос, значит: либо правда не знаю, либо решил устроить перепись токсичных дураков.
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|6.34, ryoken (ok), 08:46, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Эт в бубунтах, как пишут, лучше с 0 переставляться. У Деба, при всём при том, довольно простой мануал отродясь был, как переползать на новый выпуск.
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|7.40, жека воробьев (?), 09:33, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ничего в бубунтах не надо переставлять с нуля, обновляю каждые пол года, ни разу не сломалось
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|5.24, КГБ СССР (?), 07:16, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Каждый имеет право задавать те вопросы, что хочет.
Вы в данном случае выставили себя токсичным клоуном.
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|3.28, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:25, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С восьмерки на девятку обновлялся нормально. Думаю, сейчас будет то же самое
Аналогично с 7-ки [E]LTS на Devuan 2.0 ascii (~9, stretch).
10-ку выпустят, глядишь, и 3.0 beowulf приедет.
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|2.26, gfederix (ok), 07:54, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиан через версию обновляется без проблем и это заявленная фитча. Проблеммы могут возникнуть с oldstable и то врядли, либо с пакетами, которые вообще не подразумевают обновления, у меня такая возникла с openstack, чтоб его в...
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|1.7, Аноним (7), 01:06, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Протестировал - всё благополучно упёрлось в старый nouveau и не заработало.
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|2.30, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:35, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Протестировал - всё благополучно упёрлось в старый nouveau и не заработало.
Покупальшики новых ["игровых"?] компов должны стра ^W ждать.
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|3.42, Антон (??), 10:00, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насчет игровых кстати, решил переехать на деб, а там steam не завелся, говорит нужен flatpak десятый, а доступен только 8, досвидание. Установка либ руками и деб с офсайта результатов не дал.
Так што вместо деба переехал на xubuntu, с ней возни получилось меньше. Стар я уже стал, во всем этом дерьме копаться.
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|2.51, Оксана (??), 11:36, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Другая проблема - не взлетели иксы со встройкой от intel celeron 3050
"modeset(0): failed to set mode: Invalid argument"
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|1.11, Аноним (13), 01:53, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Будет ли в репозиториях LXQT 0.14.1, вот в чём вопрос. Сейчас старая версия. В новой есть галочка чтобы отображать: Мой комп, мои доки, корзина.
А ещё хотел бы поставить Trinity Desktop. Следуя инструкциям выкачал из репозитория, начал собирать, но не получилось.
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|2.14, mandala (ok), 02:12, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Нет вопроса: не будет. Будет ли в бекпортах потом? Хз.
> В новой есть галочка чтобы отображать: Мой комп, мои доки, корзина.
Вот уж ненужно так ненужно.
> Следуя инструкциям выкачал из репозитория, начал собирать, но не получилось.
https://wiki.trinitydesktop.org/DebianInstall
Что вы там собирали? И зачем?
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|3.55, Аноним (55), 11:57, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Что вы там собирали? И зачем?
Можешь дать пошаговую инструкцию, а то я не понял.
1. Добавил тринитевские репы в спиок.
2. Импортировал ключ
3. На этапе инсталляции затык.
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|3.36, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:48, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А посмотреть в packages.debian.org религия не позволяет?
> https://packages.debian.org/buster/lxqt-session
> Пакет: lxqt-session (0.14.1-2)
Не, это ни о чём не говорит! Они часто россыпь разливанную пакетов, составляющих какой ни то DE, обновляют-грузят в реп постепенно. По одному или несколько пакетов из большоооой кучи.
Если заморозка случится посреди такой постепенности, упс -- в релиз попадёт смесь релизов DE. Я так слышал где-то от кого-то...
Вот мы и интересуемся -- как оно таааам? Кто знает?!
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|3.54, Аноним (55), 11:54, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спрашивал потому что, из реп поставил предыдущую версию, без иконок на рабочем столе, расстроился.
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|2.31, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:38, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Будет ли в репозиториях LXQT 0.14.1, вот в чём вопрос.
Заинториговал!
А на https://packages.debian.org/src:LXQT что пишут?
Я сам-то не ходил, но мне тоже интересно -- чего там??!
> А ещё хотел бы поставить Trinity Desktop. Следуя инструкциям выкачал из
> репозитория, начал собирать, но не получилось.
Хотел поставить, а начал собирать? Так-так, расскажите подробнее.
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|2.35, ryoken (ok), 08:48, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Тринити отдельная репа вроде как была, чего вы его бросились собирать-то? :)
Или её прибили невзначай?
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|2.45, Корней Чуковский (?), 10:52, 02/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> iptables правда больше нет в дистрибутиве ?
А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!
Но не слушали газели
И по-прежнему галдели:
- Неужели
В самом деле
Все качели
Погорели?
Что за глупые газели!
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|1.44, Аноним (44), 10:12, 02/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Наконец-то в Debian из-коробки не нужно возиться с настройкой шрифтов. Всё красиво и не вырвиглазно сразу после установки.
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