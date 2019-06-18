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Обновления Firefox 67.0.3 и 60.7.1 с устранением уязвимости

18.06.2019 22:43

Опубликованы корректирующие выпуски Firefox 67.0.3 и 60.7.1, в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2019-11707), позволяющая вызвать крах браузера при выполнении вредоносного JavaScript-кода. Уязвимость вызвана проблемой с обработкой типов в методе Array.pop. Доступ к детальной информации пока ограничен. Также не ясно ограничивается ли проблема заявленным крахом или потенциально может быть использована для организации выполнения кода злоумышленника.

Дополнение: По данным Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) уязвимость позволяет атакующему получить контроль за системой и выполнить код с правами браузера. Более того, уже зафиксированы факты совершения атак с использованием данной уязвимости. Всем пользователям рекомендуется срочно установить выпущенное обновление.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 67.0.2
  3. OpenNews: Выпуск Firefox 67.0.1 c включением по умолчанию блокировки отслеживания перемещений
  4. OpenNews: Релиз Firefox 67
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 22:46, 18/06/2019 Скрыто
    		• –4 +/
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:50, 18/06/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 22:55, 18/06/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 2.5, VINRARUS (ok), 22:56, 18/06/2019 Скрыто
    		• +/
     

     ....нить свёрнута, показать (3)

  • 1.3, VINRARUS (ok), 22:55, 18/06/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    А как быстро щас латают Firefox с логотипом Ubuntu например?
    Асталось 7 дней...?
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:00, 18/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Доступ к детальной информации пока ограничен.

    У меня все открывается.

     
  • 1.7, Аноним (7), 23:22, 18/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    А где же Михаил, который скажет, что они в альте заранее знали об уязвимости и даст ссылку на ченджлоги?
     
  • 1.8, InuYasha (?), 23:23, 18/06/2019 [ответить]  
    		• +/
    А для ФФ 50 патчи не подтянут?
    Хоть какой бы фуррифокс, умеющий плагины... (
     

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