Обновления Firefox 67.0.3 и 60.7.1 с устранением уязвимости

Опубликованы корректирующие выпуски Firefox 67.0.3 и 60.7.1, в котором устранена критическая уязвимость (CVE-2019-11707), позволяющая вызвать крах браузера при выполнении вредоносного JavaScript-кода. Уязвимость вызвана проблемой с обработкой типов в методе Array.pop. Доступ к детальной информации пока ограничен. Также не ясно ограничивается ли проблема заявленным крахом или потенциально может быть использована для организации выполнения кода злоумышленника.

Дополнение: По данным Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) уязвимость позволяет атакующему получить контроль за системой и выполнить код с правами браузера. Более того, уже зафиксированы факты совершения атак с использованием данной уязвимости. Всем пользователям рекомендуется срочно установить выпущенное обновление.



