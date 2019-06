Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании

> тут будет еще rack, если сначала ядро пересобрать с нужными опциями, а

> потом загрузить полученный модуль имени Нетфликса... Хех.

Для начала придеться еще найти, как и где включить -- я ради любопытства полез в доки и сходу ничего не нашел.

Только после гуглежа:

https://reviews.freebsd.org/rS334804

> To build this into your kernel you will need to enable in your kernel:

> makeoptions WITH_EXTRA_TCP_STACKS=1

> options TCPHPTS т.к.

kern.opts.mk

[code]

__DEFAULT_NO_OPTIONS = \

EXTRA_TCP_STACKS \

KERNEL_RETPOLINE \

NAND \

OFED \

RATELIMIT

[/code]

т.е. требуется пересобрать ядро и прописать в /etc/sysctl.conf

net.inet.tcp.functions_default=rack