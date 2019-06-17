Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании

Компания Netflix выявила несколько критических уязвимостей в TCP-стеках Linux и FreeBSD, которые позволяют удалённо инициировать крах ядра или вызвать чрезмерное потребление ресурсов при обработке специально оформленных TCP-пакетов (packet-of-death). Проблемы вызваны ошибками в обработчиках максимального размера блока данных в TCP-пакете (MSS, Maximum segment size) и механизма выборочного подтверждения соединений (SACK, TCP Selective Acknowledgement). CVE-2019-11477 (SACK Panic) - проблема проявляется в ядрах Linux начиная с 2.6.29 и позволяет вызвать крах (panic) ядра через отправку серии SACK-пакетов из-за возникновения целочисленного переполнения в обработчике. Для атаки достаточно выставить для TCP-соедиения значение MSS в 48 байт (нижний лимит, устанавливает размер сегмента в 8 байт) и отправить последовательность определённым образом скомпонованных SACK-пакетов. В качестве обходных путей защиты можно отключить обработку SACK (записать 0 в /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack) или заблокировать соединения с низким MSS (работает только при выставлении sysctl net.ipv4.tcp_mtu_probing в 0 и может нарушить работу некоторых нормальных соединений с низким MSS); CVE-2019-11478 (SACK Slowness) - приводит к нарушению работы механизма SACK (при использовании ядра Linux младше 4.15) или избыточному потреблению ресурсов. Проблема проявляется при обработке специально оформленных SACK-пакетов, которые можно использовать для фрагментирования очереди повторной передачи (TCP retransmission). Обходные пути защиты аналогичны предыдущей уязвимости; CVE-2019-5599 (SACK Slowness) - позволяет вызвать фрагментацию карты отправленных пакетов при обработке специальной последовательности SACK в рамках одного TCP-соединения и вызвать выполнение ресурсоёмкой операции перебора списка. Проблема проявляется во FreeBSD 12 с механизмом определения потери пакетов RACK. В качестве обходной меры можно отключить модуль RACK; CVE-2019-11479 - атакующий может вызвать в ядре Linux разделение ответов на несколько TCP-сегментов, каждый из которых включает только 8 байт данных, что может привести к существенному повышению трафика, увеличению нагрузки на CPU и забиванию канала связи. В качестве обходного метода защиты рекомендовано заблокировать соединения с низким MSS. В ядре Linux проблемы устранены в выпусках 4.4.182, 4.9.182, 4.14.127, 4.19.52 и 5.1.11. Исправление для FreeBSD доступно в виде патча. В дистрибутивах обновления пакетов с ядром уже выпущено для Debian, RHEL, SUSE/openSUSE. Исправление в процессе подготовки в Ubuntu, Fedora и Arch Linux.



