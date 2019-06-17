Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании

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|1.1, Аноним (1), 00:22, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это тестами выявили или при эксплуатации , от пользователей пакеты завешивали их сервера и они это смогли выявить?
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|1.6, Anonimus (??), 01:18, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> FreeBSD: В качестве обходной меры можно отключить модуль RACK;
Вобщето для начала его неплохо бы включить, чтобы было что выключать. Оно само не вклюбчается.
$ sysctl net.inet.tcp.functions_available
net.inet.tcp.functions_available:
Stack D Alias PCB count
freebsd * freebsd 131
тут будет еще rack, если сначала ядро пересобрать с нужными опциями, а потом загрузить полученный модуль имени Нетфликса...
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|2.11, Аноним84701 (ok), 01:46, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тут будет еще rack, если сначала ядро пересобрать с нужными опциями, а
> потом загрузить полученный модуль имени Нетфликса...
Хех.
Для начала придеться еще найти, как и где включить -- я ради любопытства полез в доки и сходу ничего не нашел.
Только после гуглежа:
https://reviews.freebsd.org/rS334804
> To build this into your kernel you will need to enable in your kernel:
> makeoptions WITH_EXTRA_TCP_STACKS=1
> options TCPHPTS
т.к.
kern.opts.mk
[code]
__DEFAULT_NO_OPTIONS = \
EXTRA_TCP_STACKS \
KERNEL_RETPOLINE \
NAND \
OFED \
RATELIMIT
[/code]
т.е. требуется пересобрать ядро и прописать в /etc/sysctl.conf
net.inet.tcp.functions_default=rack
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|1.9, Anonimus (??), 01:44, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И как с этим в миллионах необновляемых андроидов и миллионах (обычно тоже не обновляемых) домашних рутеров ? (понятно, что далеко не каждого из рутеров можно заставить установить ТСП соединение с кем надо, но много таких, в которых чтото попосыллать можно.) Судя про номерам версий ядер в ЦВЕ, тут все тоже "хорошо", а обновления не будет.
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|2.14, arisu (ok), 04:12, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И как с этим в миллионах необновляемых андроидов и миллионах (обычно тоже
> не обновляемых) домашних рутеров ?
отлично всё с этим, должно работать как написано.
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|1.15, Аноним (15), 05:51, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ветка 3.16 и не думала обновляться. Maintainer Ben Hutchings на неё забил, хотя поддерживать обещал до апреля 2020 года.
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