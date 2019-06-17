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Уязвимости в TCP-стеках Linux и FreeBSD, приводящие к удалённому отказу в обслуживании

17.06.2019 23:30

Компания Netflix выявила несколько критических уязвимостей в TCP-стеках Linux и FreeBSD, которые позволяют удалённо инициировать крах ядра или вызвать чрезмерное потребление ресурсов при обработке специально оформленных TCP-пакетов (packet-of-death). Проблемы вызваны ошибками в обработчиках максимального размера блока данных в TCP-пакете (MSS, Maximum segment size) и механизма выборочного подтверждения соединений (SACK, TCP Selective Acknowledgement).

  • CVE-2019-11477 (SACK Panic) - проблема проявляется в ядрах Linux начиная с 2.6.29 и позволяет вызвать крах (panic) ядра через отправку серии SACK-пакетов из-за возникновения целочисленного переполнения в обработчике. Для атаки достаточно выставить для TCP-соедиения значение MSS в 48 байт (нижний лимит, устанавливает размер сегмента в 8 байт) и отправить последовательность определённым образом скомпонованных SACK-пакетов.

    В качестве обходных путей защиты можно отключить обработку SACK (записать 0 в /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack) или заблокировать соединения с низким MSS (работает только при выставлении sysctl net.ipv4.tcp_mtu_probing в 0 и может нарушить работу некоторых нормальных соединений с низким MSS);

  • CVE-2019-11478 (SACK Slowness) - приводит к нарушению работы механизма SACK (при использовании ядра Linux младше 4.15) или избыточному потреблению ресурсов. Проблема проявляется при обработке специально оформленных SACK-пакетов, которые можно использовать для фрагментирования очереди повторной передачи (TCP retransmission). Обходные пути защиты аналогичны предыдущей уязвимости;
  • CVE-2019-5599 (SACK Slowness) - позволяет вызвать фрагментацию карты отправленных пакетов при обработке специальной последовательности SACK в рамках одного TCP-соединения и вызвать выполнение ресурсоёмкой операции перебора списка. Проблема проявляется во FreeBSD 12 с механизмом определения потери пакетов RACK. В качестве обходной меры можно отключить модуль RACK;
  • CVE-2019-11479 - атакующий может вызвать в ядре Linux разделение ответов на несколько TCP-сегментов, каждый из которых включает только 8 байт данных, что может привести к существенному повышению трафика, увеличению нагрузки на CPU и забиванию канала связи. В качестве обходного метода защиты рекомендовано заблокировать соединения с низким MSS.

    В ядре Linux проблемы устранены в выпусках 4.4.182, 4.9.182, 4.14.127, 4.19.52 и 5.1.11. Исправление для FreeBSD доступно в виде патча. В дистрибутивах обновления пакетов с ядром уже выпущено для Debian, RHEL, SUSE/openSUSE. Исправление в процессе подготовки в Ubuntu, Fedora и Arch Linux.

    1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
    2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая вызвать крах через отправку UDP-пакета
    3. OpenNews: Уязвимости в драйвере ozwpan, позволяющие удалённо вызвать крах ядра Linux
    4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии в системе
    5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в реализации SCTP в ядре Linux
    6. OpenNews: Уязвимость в сетевом стеке ядра Linux
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Интересно / Проблемы безопасности
    Ключевые слова: dos, freebsd, linux
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 00:22, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тестами выявили или при эксплуатации , от пользователей пакеты завешивали их сервера и они это смогли выявить?
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:25, 18/06/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.3, medlingmag (?), 00:32, 18/06/2019 Скрыто
    		• +3 +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:34, 18/06/2019 Скрыто
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  • 2.5, Аноним (5), 00:37, 18/06/2019 Скрыто
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     ....нить свёрнута, показать (3)

  • 1.6, Anonimus (??), 01:18, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > FreeBSD:  В качестве обходной меры можно отключить модуль RACK;

    Вобщето для начала его неплохо бы включить, чтобы было что выключать. Оно само не вклюбчается.

    $ sysctl net.inet.tcp.functions_available
    net.inet.tcp.functions_available:
    Stack                           D Alias                            PCB count
    freebsd                         * freebsd                          131

    тут будет еще rack, если сначала ядро пересобрать с нужными опциями, а потом загрузить полученный модуль имени Нетфликса...

     
     
  • 2.7, Your Mama (?), 01:23, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть ещё нормальный Unix. Пойду задоначу им ещё.
     
  • 2.11, Аноним84701 (ok), 01:46, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тут будет еще rack, если сначала ядро пересобрать с нужными опциями, а
    > потом загрузить полученный модуль имени Нетфликса...

    Хех.
    Для начала придеться еще найти, как и где включить -- я ради любопытства полез в доки и сходу ничего не нашел.
    Только после гуглежа:
    https://reviews.freebsd.org/rS334804
    >  To build this into your kernel you will need to enable in your kernel:
    > makeoptions WITH_EXTRA_TCP_STACKS=1
    > options TCPHPTS

    т.к.
    kern.opts.mk
    [code]
    __DEFAULT_NO_OPTIONS = \
        EXTRA_TCP_STACKS \
        KERNEL_RETPOLINE \
        NAND \
        OFED \
        RATELIMIT
    [/code]
    т.е. требуется пересобрать ядро и прописать в /etc/sysctl.conf
    net.inet.tcp.functions_default=rack

     

  • 1.8, Аноним (8), 01:23, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Hint на новость прислал Artem S. Tashkinov ))
     
  • 1.9, Anonimus (??), 01:44, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как с этим в миллионах необновляемых андроидов и миллионах (обычно тоже не обновляемых) домашних рутеров ? (понятно, что далеко не каждого из рутеров можно заставить установить ТСП соединение с кем надо, но много таких, в которых чтото попосыллать можно.) Судя про номерам версий ядер в ЦВЕ, тут все тоже "хорошо", а обновления не будет.
     
     
  • 2.14, arisu (ok), 04:12, 18/06/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И как с этим в миллионах необновляемых андроидов и миллионах (обычно тоже
    > не обновляемых) домашних рутеров ?

    отлично всё с этим, должно работать как написано.

     

  • 1.10, dlinker (?), 01:45, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ушёл расчехлять dsl-300t, там 2.4.17 стоял
     
  • 1.12, Аноним (12), 02:31, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну, по традиции...
    PЕШEТООО!!!
     
  • 1.13, хотел спросить (?), 02:51, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в CentOS когда?
     
  • 1.15, Аноним (15), 05:51, 18/06/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ветка 3.16 и не думала обновляться. Maintainer Ben Hutchings на неё забил, хотя поддерживать обещал до апреля 2020 года.
     

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