The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

В Firefox 69 по умолчанию будет прекращена обработка userContent.css и userChrome.css

25.05.2019 10:47

Разработчики Mozilla приняли решение отключить по умолчанию обработку файлов userContent.css и userChrome.css, позволяющих пользователю переопределить оформление сайтов или интерфейса Firefox. В качестве причины отключения по умолчанию называется работа по сокращению времени запуска браузера. Изменение поведения через userContent.css и userChrome.css выполняется пользователями крайне редко, а загрузка данных CSS потребляет дополнительные ресурсы (оптимизация убирает лишнее обращение к диску).

Для возвращения обработки userChrome.css и userContent.css в about:config добавлена настройка "toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets" в about:config. Изменение планируется применить в выпуске Firefox 69, намеченном на 3 сентября. В Firefox 68 дополнительно будет включена проверка, выполняющая автоматическое включение опции "toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets" в случае наличия в каталоге с профилем одного из вышеупомянутых файлов. Таким образом пользователям, которые уже используют userChrome.css или userContent.css, не потребуется вносить какие-либо ручные изменения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 67
  3. OpenNews: В Firefox будут убраны настройки для отключения многопроцессного режима
  4. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox вводится запрет на запутывание кода
  5. OpenNews: Четвёртый этап тестирования DNS-over-HTTPS в Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, mozilla, css
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:58, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нееет!!!
     
     
  • 2.6, Онаним тот самый (?), 11:09, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    А шо нет? Для любителей тонкой настройки оставили все в конфиге. Дефолтоюзеры  даже не заметят
     
     
  • 3.25, пох (?), 12:46, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А шо нет? Для любителей тонкой настройки оставили все в конфиге.

    о котором они узнают, как обычно, из /dev/astral

    дефолтоюзеров ужасно аффектила проверка существования двух файлов при запуске браузера. ну конечно же.

     
     
  • 4.45, Илья (??), 13:55, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вообще не менее 5% пользователей вообще всех браузеров, если что. Сколько это человек - я не знаю, но очень много
     

  • 1.2, Айран (?), 11:01, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    "Таким образом пользователям которые уже используют userChrome.css или userContent.css не потребуется вносить какие-либо ручные изменения. "
    ну и ладненько
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:03, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Давно пора это сделать!
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:03, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Но зачем, это же сэкономит только микросекунду.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:00, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Квантум не тормозит! Слышите? НИТАРМАЗИТ!!!
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:13, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому и микросекунду, а кто-то на хардах сидит, а чуть более, чем многие на ооочень медленных и старых хардах. Пускай, плюшку кому надо, тот заюзает
     
     
  • 3.32, пох (?), 12:52, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну так возьмите и померяйте - сколько занимает проверка существования несуществующего или открытие файла нулевой длины на вашем ооочень медленном и старом. На фоне, скажем, банального чтения полугигабайта мазилиного кода из десяти размазанных по диску .so
    Мерять рекомендую батчем из примерно тысячи - тогда будет даже что-то видно.

    Владельцам модных ssd ничего не светит, у них и тысяча откроется за время, сравнимое с ошибкой измерения.

     
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:58, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А уж если вспомнить, как некруто работает дисковый кэш для данных сайтов, когда только один js достигает 10 мегабайт.
    Экономия на спичках.
     
     
  • 5.46, Илья (??), 13:58, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если берут курс на экономию, то это хорошо. Начнут со спичек, а там и посерьёзнее изменения будут
     

  • 1.5, Урри (?), 11:04, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хорошая попытка, но нет. Хром мы не бросим!
     
  • 1.7, Бублик (?), 11:13, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новость ради новости. Когда будет вяленная лиса?
     
     
  • 2.8, Annoynymous (ok), 11:29, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Firefox 66.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:43, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Лиса то ладно, кому она вообще нужна если ей никто не пользуется, вы лучше скажите когда Опера на вяленом будет? Гугл уже сколько лет кормит завтраками о том как они там всё улучшают поддержку вяленого, а воз и ныне там.
     
     
  • 3.18, Аноним (20), 12:11, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >если ей никто не пользуется

    Пользуются. Мне нравится её интерфейс, на ней всё работает. Особо не увлекался разбором браузеров (Аксиома Эскобара), но оно работает ровно так же, как и весь остальной интернет - через ж, зато красиво

     
     
  • 4.26, Аноним (11), 12:46, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё меньше. Я помню в лисе текст введённых форм терялся при случайном переходе и возвращении на страницу, приходилось ставить аддон который потом начинал очень тормозить из-за фрагментации или чего-то такого. В Опере это исправили сразу. И так во всём. И нет, не скачать что через ж, куда лучше того же Хрома работает.
     
  • 4.33, Аноним (11), 12:55, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё в Опере спеллчекер с ёжиками в словаре, в Файрфоксе такого нету. Раньше был совершенно левый (его ещё надо найти), но потом его копирасты забороли по-моему.) И не удивительно, учитывая, что Россия до сих пор на 2 месте по деньгам для Оперы. Видно, как заботятся о пользователях во всём.
     

  • 1.9, Онаним (?), 11:34, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > загрузка данных CSS потребляет дополнительные ресурсы (оптимизация убирает лишнее обращение к диску)

    Што, простите? Одно обращение к диску (кешированное в большинстве случаем, кроме "свежего") запуска - это вообще ни о чём в масштабах бедствия. Нет, причина тут в чём-то другом.

     
     
  • 2.17, A.Stahl (ok), 12:08, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Конечно в другом. Совершенно очевидно, что это попытка мировой закулисы скрыть планы по консолидации производства сыра в нужных руках. Коварно, не правда ли? В нашем жестоком мире вещи никогда не являются тем, чем выглядят.
     
  • 2.21, Аноним (20), 12:15, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема в куче таких мелких проблемах. Если вы не видите ничего подозрительного в лифте, это ещё не значит, что он не падает без тормозов
     
  • 2.28, пох (?), 12:48, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    причина банальна - юзеру не надо давать возможность что-то там себе настраивать.
    с теми, которые ее уже каким-то необычным образом нашли и сумели использовать, уже ничего не поделаешь (такие и в коде сумеют откатить ненужно-улучшизм), но те кто еще не - уже и не будут.

    так держать, мурзила, даешь 0.5% пользователей - любителей рыться в мазиласайте через webarchive в поисках интересных настроек!

     

  • 1.10, Аноним (10), 11:39, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В принципе стремление избавиться от всего лишнего мне нравится, но объяснение про оптимизацию попахивает. Голый ФФ сразу после запуска оставляет открытыми аж 400+ файлов и читает около 80Мб данных с диска.
    Лень считать IO (в macos с этим туго из-за системы безопасности), но что-то мне подсказывает, что чтение ещё двух файлов, причём пустых, ведь мы говорим что почти никто не использовал, добавит к общему времени загрузки примерно ничего.
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:46, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Просто в ЛГБТ сообществе множество "перфекционистов" с OCD, если смотреть на это так, то всё становится более понятно.
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 12:17, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если так на всё смотреть, то опеннет - это двач, только без картинок
     
     
  • 4.29, Аноним (11), 12:50, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо просто смотреть релистично, без розовых очков. Это это двач, то что поделать, наверное. На дваче были такие вахтёры?
     
  • 2.19, A.Stahl (ok), 12:12, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Голый ФФ сразу после запуска оставляет открытыми аж 400+ файлов

    Возможно заметная часть из них такие вот довольно бестолковые. Или ты против постепенного решения проблем и считаешь что если уж рубить так с плеча?
    А может они все полезны, но я не понимаю почему бы не улучшить ситуацию с бесполезными.

    Объясни свой подход.

     
     
  • 3.24, zzz (??), 12:43, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какую проблему решает отказ от загрузки двух пустых файлов, когда при старте лиса дергает кучу бинарей, файлы кеша и кеш иконок открытых вкладок?
     
     
  • 4.34, A.Stahl (ok), 12:56, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Немного ускоряет загрузку и уменьшает количество необходимых при старте ресурсов.


     
  • 2.23, Ordu (ok), 12:34, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если потыкать немного по ссылкам в багзилле, то мы находим: метабаг[1] созданный для отслеживания работ по оптимизации стартапа, который поделён на 12 частей (каждая оформлена в виде своего метабага). Одна из этих частей -- это метабаг[2], созданный для выяснения того, что можно соптимизировать в main-thread'е между выбором профиля и открытием основного окна, который в свою очередь зависит от этого самого бага на который ссылка в новости[3].

    То есть история примерно такая, что разбор полётов во время стартапа привёл разработчиков к тому, что они узнали про существование userContent.css, задались вопросом что с ним делать, и решили что толку от него немного, и уже было удалили его совсем, но потом выяснилось, что некоторый толк есть и они решили оставить, спрятав за опцией. Ну, как бы, а что им было делать? Типа мы тут занялись оптимизацией стартапа, вот тут есть никому не нужный файлик, который мы читаем, но мы не будем убирать это чтение, потому что в соседнем баге гораздо описано гораздо больше тормозного ввода/вывода на старте?

    На деле гораздо интереснее вопрос, зачем было брать такой маленький и несущественный кусочек общего действия и оформлять его в виде новости на опеннете. Я думаю потому, что кому-нибудь это может быть важно. Например, разработчикам дистрибутивов, которые свои темы натягивают на GTK^W firefox. И это, на мой взгляд, вполне легитимная причина.

    [1] https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1543096
    [2] https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1541228
    [3] https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1541233

     
     
  • 3.37, Crazy Alex (ok), 13:15, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что мозилллоиды пытаются лишить пользователя возможности кастомизации. Следующим шагом через пару релизов совсем выкинут, если вовремя шум не поднять. А так - глядишь, одумаются.
     
     
  • 4.44, Ordu (ok), 13:49, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Потому что мозилллоиды пытаются лишить пользователя возможности кастомизации. Следующим
    > шагом через пару релизов совсем выкинут, если вовремя шум не поднять.
    > А так - глядишь, одумаются.

    Я надеюсь, что не одумаются. FF потерял очень многих пользователей, и вот теперь ему только не хватало, чтобы тут под ногами болтались отморозки, которые не могут в аддоны для настройки css.

    Есть аддоны, позволяющие переопределять css, есть аддоны, позволяющие пользовательские скрипты выполнять на странице. Но нет, им подавай специальный костыль для этого. Пускай на PaleMoon мигрируют, и обмазываются XUL'ом сколько им влезет.

     
     
  • 5.49, Аноним (49), 14:14, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аддоны настройки CSS намеренно лишены возможности кастомизиррвать интерфейс. А то что этот файлик читался и применялся - это не заслуга полеБрэндановской мозиллы, твёрдо взявшей курс на выпил всей кастомизации, а недоработка.
     
     
  • 6.51, Ordu (ok), 14:36, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аддоны настройки CSS намеренно лишены возможности кастомизиррвать интерфейс.

    Для кастомизации интерфейса есть Palemoon. Вам туда. Ну, реально. Это кажется уже давным-давно решённый вопрос. Сколько можно продолжать испытывать анальные боли из-за этого?

    > это не заслуга [...], а недоработка.

    Абсолютно согласен. Вот у них дошли руки эту недоработку устранить.

     
  • 4.50, Ordu (ok), 14:20, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А так - глядишь, одумаются.

    =)

    Разъярённые комменты раз разъярённых опеннетчиков там пометили как спам. Отлично. Не одумаются.

    Даёшь больше ярости в комментах на багзилле! Это обязательно сработает, если удесятерить усилия.

     

  • 1.13, Аноним (49), 11:56, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это ведь просто подготовка - отключение нужно для тестирования функционирования лисы без этого. А потом вообще выпилят с формулировкой "не хотим поддерживать этот код, не используемый 99% (https://lurkmore.to/95%25) пользователей по данным телеметрии".
     
     
  • 2.14, Аноним (49), 11:58, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О том, что выпилят, говорит название настройки - "legacyUserProfileCustomizations". Legacy в разработке ПО - это то, что подлежит выпилу.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 12:50, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Много уже успел выпилить из x86 и TCP?
    > What is a PC?
    > A horrible, horrible thing built upon piles and piles of legacy nonsense dating back to 1981
     
     
  • 4.47, Аноним (49), 14:06, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Много уже успел выпилить из x86 и TCP?

    Это не я успел выпилить. А из x86 таки выпилили, напр. сегментацию памяти. Обозвали это x86_64. После многие сказали, что теперь будут поддерживать только его, и что им срать на пользователей систем, которые, по их мнению должны были быть уже утилизированы.

     
  • 2.16, threescarth (ok), 12:06, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да ты дальше тешь себя тем, что ты не 95%
     
  • 2.27, Дегенератор (ok), 12:48, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно сделают. А то развели рюшечек всяких, понимаешь ли.
     

  • 1.31, Аноним (31), 12:51, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Экономия на open()? Рили? Учитывая, что содержимое директории все равно оказалось в dcache?
     
  • 1.36, annon (?), 13:01, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я бы даже не знал о существовании этих файликов, если бы энное время назад Firefox не сломал Tab Mix Plus, для упорядочивания табов в несколько строк...
     
  • 1.38, Аноним (38), 13:22, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Об чём речь-то? Плакать, пить или смеяться?
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 13:36, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    имитация деятельности
     
  • 2.48, Аноним (49), 14:09, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пить до смеха, а потом плакать и жрать кактус.
     

  • 1.42, Kroz (ok), 13:37, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использовал для починки работы FF в темной теме.
    Я за то что бы иметь возможность включать/выключать. Главное чтобы совсем не убрали поддержку этих файлов.
     
  • 1.43, Michael Shigorin (ok), 13:49, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В качестве причины отключения по умолчанию называется
    > работа по сокращению времени запуска браузера.

    В детстве про таких бытовала присказочка: "чтоб ты в туалет по компасу ходил"... дай дураку два профилировщика -- один потеряет, другим что-нить сломает.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Fornex
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру