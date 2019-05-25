В Firefox 69 по умолчанию будет прекращена обработка userContent.css и userChrome.css

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|3.25, пох (?), 12:46, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А шо нет? Для любителей тонкой настройки оставили все в конфиге.
о котором они узнают, как обычно, из /dev/astral
дефолтоюзеров ужасно аффектила проверка существования двух файлов при запуске браузера. ну конечно же.
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|4.45, Илья (??), 13:55, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это вообще не менее 5% пользователей вообще всех браузеров, если что. Сколько это человек - я не знаю, но очень много
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|1.2, Айран (?), 11:01, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Таким образом пользователям которые уже используют userChrome.css или userContent.css не потребуется вносить какие-либо ручные изменения. "
ну и ладненько
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|2.20, Аноним (20), 12:13, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кому и микросекунду, а кто-то на хардах сидит, а чуть более, чем многие на ооочень медленных и старых хардах. Пускай, плюшку кому надо, тот заюзает
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|3.32, пох (?), 12:52, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ну так возьмите и померяйте - сколько занимает проверка существования несуществующего или открытие файла нулевой длины на вашем ооочень медленном и старом. На фоне, скажем, банального чтения полугигабайта мазилиного кода из десяти размазанных по диску .so
Мерять рекомендую батчем из примерно тысячи - тогда будет даже что-то видно.
Владельцам модных ssd ничего не светит, у них и тысяча откроется за время, сравнимое с ошибкой измерения.
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|4.35, Аноним (35), 12:58, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А уж если вспомнить, как некруто работает дисковый кэш для данных сайтов, когда только один js достигает 10 мегабайт.
Экономия на спичках.
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|5.46, Илья (??), 13:58, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если берут курс на экономию, то это хорошо. Начнут со спичек, а там и посерьёзнее изменения будут
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|2.11, Аноним (11), 11:43, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Лиса то ладно, кому она вообще нужна если ей никто не пользуется, вы лучше скажите когда Опера на вяленом будет? Гугл уже сколько лет кормит завтраками о том как они там всё улучшают поддержку вяленого, а воз и ныне там.
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|3.18, Аноним (20), 12:11, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>если ей никто не пользуется
Пользуются. Мне нравится её интерфейс, на ней всё работает. Особо не увлекался разбором браузеров (Аксиома Эскобара), но оно работает ровно так же, как и весь остальной интернет - через ж, зато красиво
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|4.26, Аноним (11), 12:46, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё меньше. Я помню в лисе текст введённых форм терялся при случайном переходе и возвращении на страницу, приходилось ставить аддон который потом начинал очень тормозить из-за фрагментации или чего-то такого. В Опере это исправили сразу. И так во всём. И нет, не скачать что через ж, куда лучше того же Хрома работает.
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|4.33, Аноним (11), 12:55, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё в Опере спеллчекер с ёжиками в словаре, в Файрфоксе такого нету. Раньше был совершенно левый (его ещё надо найти), но потом его копирасты забороли по-моему.) И не удивительно, учитывая, что Россия до сих пор на 2 месте по деньгам для Оперы. Видно, как заботятся о пользователях во всём.
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|1.9, Онаним (?), 11:34, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> загрузка данных CSS потребляет дополнительные ресурсы (оптимизация убирает лишнее обращение к диску)
Што, простите? Одно обращение к диску (кешированное в большинстве случаем, кроме "свежего") запуска - это вообще ни о чём в масштабах бедствия. Нет, причина тут в чём-то другом.
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|2.17, A.Stahl (ok), 12:08, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Конечно в другом. Совершенно очевидно, что это попытка мировой закулисы скрыть планы по консолидации производства сыра в нужных руках. Коварно, не правда ли? В нашем жестоком мире вещи никогда не являются тем, чем выглядят.
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|2.21, Аноним (20), 12:15, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема в куче таких мелких проблемах. Если вы не видите ничего подозрительного в лифте, это ещё не значит, что он не падает без тормозов
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|2.28, пох (?), 12:48, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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причина банальна - юзеру не надо давать возможность что-то там себе настраивать.
с теми, которые ее уже каким-то необычным образом нашли и сумели использовать, уже ничего не поделаешь (такие и в коде сумеют откатить ненужно-улучшизм), но те кто еще не - уже и не будут.
так держать, мурзила, даешь 0.5% пользователей - любителей рыться в мазиласайте через webarchive в поисках интересных настроек!
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|1.10, Аноним (10), 11:39, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В принципе стремление избавиться от всего лишнего мне нравится, но объяснение про оптимизацию попахивает. Голый ФФ сразу после запуска оставляет открытыми аж 400+ файлов и читает около 80Мб данных с диска.
Лень считать IO (в macos с этим туго из-за системы безопасности), но что-то мне подсказывает, что чтение ещё двух файлов, причём пустых, ведь мы говорим что почти никто не использовал, добавит к общему времени загрузки примерно ничего.
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|2.12, Аноним (11), 11:46, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Просто в ЛГБТ сообществе множество "перфекционистов" с OCD, если смотреть на это так, то всё становится более понятно.
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|3.22, Аноним (20), 12:17, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если так на всё смотреть, то опеннет - это двач, только без картинок
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|4.29, Аноним (11), 12:50, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо просто смотреть релистично, без розовых очков. Это это двач, то что поделать, наверное. На дваче были такие вахтёры?
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|2.19, A.Stahl (ok), 12:12, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Голый ФФ сразу после запуска оставляет открытыми аж 400+ файлов
Возможно заметная часть из них такие вот довольно бестолковые. Или ты против постепенного решения проблем и считаешь что если уж рубить так с плеча?
А может они все полезны, но я не понимаю почему бы не улучшить ситуацию с бесполезными.
Объясни свой подход.
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|3.24, zzz (??), 12:43, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какую проблему решает отказ от загрузки двух пустых файлов, когда при старте лиса дергает кучу бинарей, файлы кеша и кеш иконок открытых вкладок?
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|4.34, A.Stahl (ok), 12:56, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Немного ускоряет загрузку и уменьшает количество необходимых при старте ресурсов.
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|2.23, Ordu (ok), 12:34, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если потыкать немного по ссылкам в багзилле, то мы находим: метабаг[1] созданный для отслеживания работ по оптимизации стартапа, который поделён на 12 частей (каждая оформлена в виде своего метабага). Одна из этих частей -- это метабаг[2], созданный для выяснения того, что можно соптимизировать в main-thread'е между выбором профиля и открытием основного окна, который в свою очередь зависит от этого самого бага на который ссылка в новости[3].
То есть история примерно такая, что разбор полётов во время стартапа привёл разработчиков к тому, что они узнали про существование userContent.css, задались вопросом что с ним делать, и решили что толку от него немного, и уже было удалили его совсем, но потом выяснилось, что некоторый толк есть и они решили оставить, спрятав за опцией. Ну, как бы, а что им было делать? Типа мы тут занялись оптимизацией стартапа, вот тут есть никому не нужный файлик, который мы читаем, но мы не будем убирать это чтение, потому что в соседнем баге гораздо описано гораздо больше тормозного ввода/вывода на старте?
На деле гораздо интереснее вопрос, зачем было брать такой маленький и несущественный кусочек общего действия и оформлять его в виде новости на опеннете. Я думаю потому, что кому-нибудь это может быть важно. Например, разработчикам дистрибутивов, которые свои темы натягивают на GTK^W firefox. И это, на мой взгляд, вполне легитимная причина.
[1] https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1543096
[2] https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1541228
[3] https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1541233
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|3.37, Crazy Alex (ok), 13:15, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что мозилллоиды пытаются лишить пользователя возможности кастомизации. Следующим шагом через пару релизов совсем выкинут, если вовремя шум не поднять. А так - глядишь, одумаются.
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|4.44, Ordu (ok), 13:49, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Потому что мозилллоиды пытаются лишить пользователя возможности кастомизации. Следующим
> шагом через пару релизов совсем выкинут, если вовремя шум не поднять.
> А так - глядишь, одумаются.
Я надеюсь, что не одумаются. FF потерял очень многих пользователей, и вот теперь ему только не хватало, чтобы тут под ногами болтались отморозки, которые не могут в аддоны для настройки css.
Есть аддоны, позволяющие переопределять css, есть аддоны, позволяющие пользовательские скрипты выполнять на странице. Но нет, им подавай специальный костыль для этого. Пускай на PaleMoon мигрируют, и обмазываются XUL'ом сколько им влезет.
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|5.49, Аноним (49), 14:14, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аддоны настройки CSS намеренно лишены возможности кастомизиррвать интерфейс. А то что этот файлик читался и применялся - это не заслуга полеБрэндановской мозиллы, твёрдо взявшей курс на выпил всей кастомизации, а недоработка.
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|6.51, Ordu (ok), 14:36, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аддоны настройки CSS намеренно лишены возможности кастомизиррвать интерфейс.
Для кастомизации интерфейса есть Palemoon. Вам туда. Ну, реально. Это кажется уже давным-давно решённый вопрос. Сколько можно продолжать испытывать анальные боли из-за этого?
> это не заслуга [...], а недоработка.
Абсолютно согласен. Вот у них дошли руки эту недоработку устранить.
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|4.50, Ordu (ok), 14:20, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А так - глядишь, одумаются.
=)
Разъярённые комменты раз разъярённых опеннетчиков там пометили как спам. Отлично. Не одумаются.
Даёшь больше ярости в комментах на багзилле! Это обязательно сработает, если удесятерить усилия.
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|1.13, Аноним (49), 11:56, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это ведь просто подготовка - отключение нужно для тестирования функционирования лисы без этого. А потом вообще выпилят с формулировкой "не хотим поддерживать этот код, не используемый 99% (https://lurkmore.to/95%25) пользователей по данным телеметрии".
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|2.14, Аноним (49), 11:58, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О том, что выпилят, говорит название настройки - "legacyUserProfileCustomizations". Legacy в разработке ПО - это то, что подлежит выпилу.
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|3.30, Аноним (30), 12:50, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Много уже успел выпилить из x86 и TCP?
> What is a PC?
> A horrible, horrible thing built upon piles and piles of legacy nonsense dating back to 1981
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|4.47, Аноним (49), 14:06, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Много уже успел выпилить из x86 и TCP?
Это не я успел выпилить. А из x86 таки выпилили, напр. сегментацию памяти. Обозвали это x86_64. После многие сказали, что теперь будут поддерживать только его, и что им срать на пользователей систем, которые, по их мнению должны были быть уже утилизированы.
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|1.31, Аноним (31), 12:51, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Экономия на open()? Рили? Учитывая, что содержимое директории все равно оказалось в dcache?
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|1.36, annon (?), 13:01, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я бы даже не знал о существовании этих файликов, если бы энное время назад Firefox не сломал Tab Mix Plus, для упорядочивания табов в несколько строк...
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|1.42, Kroz (ok), 13:37, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Использовал для починки работы FF в темной теме.
Я за то что бы иметь возможность включать/выключать. Главное чтобы совсем не убрали поддержку этих файлов.
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|1.43, Michael Shigorin (ok), 13:49, 25/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В качестве причины отключения по умолчанию называется
> работа по сокращению времени запуска браузера.
В детстве про таких бытовала присказочка: "чтоб ты в туалет по компасу ходил"... дай дураку два профилировщика -- один потеряет, другим что-нить сломает.
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