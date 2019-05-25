В Firefox 69 по умолчанию будет прекращена обработка userContent.css и userChrome.css

2.12 , Аноним ( 11 ), 11:46, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Просто в ЛГБТ сообществе множество "перфекционистов" с OCD, если смотреть на это так, то всё становится более понятно.

3.22 , Аноним ( 20 ), 12:17, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если так на всё смотреть, то опеннет - это двач, только без картинок

4.29 , Аноним ( 11 ), 12:50, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надо просто смотреть релистично, без розовых очков. Это это двач, то что поделать, наверное. На дваче были такие вахтёры?

2.19 , A.Stahl ( ok ), 12:12, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Голый ФФ сразу после запуска оставляет открытыми аж 400+ файлов Возможно заметная часть из них такие вот довольно бестолковые. Или ты против постепенного решения проблем и считаешь что если уж рубить так с плеча?

А может они все полезны, но я не понимаю почему бы не улучшить ситуацию с бесполезными. Объясни свой подход.

3.24 , zzz ( ?? ), 12:43, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какую проблему решает отказ от загрузки двух пустых файлов, когда при старте лиса дергает кучу бинарей, файлы кеша и кеш иконок открытых вкладок?

4.34 , A.Stahl ( ok ), 12:56, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Немного ускоряет загрузку и уменьшает количество необходимых при старте ресурсов.



2.23 , Ordu ( ok ), 12:34, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Если потыкать немного по ссылкам в багзилле, то мы находим: метабаг[1] созданный для отслеживания работ по оптимизации стартапа, который поделён на 12 частей (каждая оформлена в виде своего метабага). Одна из этих частей -- это метабаг[2], созданный для выяснения того, что можно соптимизировать в main-thread'е между выбором профиля и открытием основного окна, который в свою очередь зависит от этого самого бага на который ссылка в новости[3]. То есть история примерно такая, что разбор полётов во время стартапа привёл разработчиков к тому, что они узнали про существование userContent.css, задались вопросом что с ним делать, и решили что толку от него немного, и уже было удалили его совсем, но потом выяснилось, что некоторый толк есть и они решили оставить, спрятав за опцией. Ну, как бы, а что им было делать? Типа мы тут занялись оптимизацией стартапа, вот тут есть никому не нужный файлик, который мы читаем, но мы не будем убирать это чтение, потому что в соседнем баге гораздо описано гораздо больше тормозного ввода/вывода на старте? На деле гораздо интереснее вопрос, зачем было брать такой маленький и несущественный кусочек общего действия и оформлять его в виде новости на опеннете. Я думаю потому, что кому-нибудь это может быть важно. Например, разработчикам дистрибутивов, которые свои темы натягивают на GTK^W firefox. И это, на мой взгляд, вполне легитимная причина. [1] https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1543096

[2] https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1541228

[3] https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1541233

3.37 , Crazy Alex ( ok ), 13:15, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Потому что мозилллоиды пытаются лишить пользователя возможности кастомизации. Следующим шагом через пару релизов совсем выкинут, если вовремя шум не поднять. А так - глядишь, одумаются.

4.44 , Ordu ( ok ), 13:49, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Потому что мозилллоиды пытаются лишить пользователя возможности кастомизации. Следующим

> шагом через пару релизов совсем выкинут, если вовремя шум не поднять.

> А так - глядишь, одумаются. Я надеюсь, что не одумаются. FF потерял очень многих пользователей, и вот теперь ему только не хватало, чтобы тут под ногами болтались отморозки, которые не могут в аддоны для настройки css. Есть аддоны, позволяющие переопределять css, есть аддоны, позволяющие пользовательские скрипты выполнять на странице. Но нет, им подавай специальный костыль для этого. Пускай на PaleMoon мигрируют, и обмазываются XUL'ом сколько им влезет.

5.49 , Аноним ( 49 ), 14:14, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аддоны настройки CSS намеренно лишены возможности кастомизиррвать интерфейс. А то что этот файлик читался и применялся - это не заслуга полеБрэндановской мозиллы, твёрдо взявшей курс на выпил всей кастомизации, а недоработка.

6.51 , Ordu ( ok ), 14:36, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Аддоны настройки CSS намеренно лишены возможности кастомизиррвать интерфейс. Для кастомизации интерфейса есть Palemoon. Вам туда. Ну, реально. Это кажется уже давным-давно решённый вопрос. Сколько можно продолжать испытывать анальные боли из-за этого? > это не заслуга [...], а недоработка. Абсолютно согласен. Вот у них дошли руки эту недоработку устранить.

4.50 , Ordu ( ok ), 14:20, 25/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А так - глядишь, одумаются. =) Разъярённые комменты раз разъярённых опеннетчиков там пометили как спам. Отлично. Не одумаются. Даёшь больше ярости в комментах на багзилле! Это обязательно сработает, если удесятерить усилия.

