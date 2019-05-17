Фонд свободного ПО сертифицировал звуковые карты и WiFi-адаптеры ThinkPenguin

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|2.8, Аноним (8), 09:46, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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С интерфейсом USB. То есть, считай, внешняя звуковуха со встроенным микрофоном.
И откуда такие грамотные неанонимы берутся…
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|2.6, Аноним (8), 09:42, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Вот какая тебе разница, сколько лет звуковухе? Пусть хоть на лампах будет, главное — звук.
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|2.14, Андрей (??), 11:00, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Насколько я понял, TPE-PCIESNDCRD - это клон Asus Xonar DGX (просто сравните картинки: thinkpenguin.com/files/pcie-sound-card_0.jpg и asus.com/media/global/products/lEggWenBPxGHXh93/P_setting_fff_1_90_end_500.png), который и по сей день можно найти за 3 000 ₽ в различных онлайн-магазинах.
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|3.25, лрди (?), 11:59, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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дороговато все у них. лучше я в соседнем киоске куплю любую сетевуху звуковуху за пол цены от ихней чем со штатов это заказывать.
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|4.32, Andrey Mitrofanov (?), 12:25, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> дороговато все у них. лучше я в соседнем киоске куплю любую сетевуху
> звуковуху за пол цены от ихней чем со штатов это заказывать.
Вот и сиди, как <ой! /> без сертификата [I]!
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|1.5, Аноним (5), 09:42, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На сайте \\www.thinkpenguin.com\\ В списке стран нет России. Может пролядел. Хотя Украина есть. Санкции?
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|2.12, Annual (??), 10:41, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На сайте \\www.thinkpenguin.com\\ В списке стран нет России. Может пролядел. Хотя Украина > есть. Санкции?
Ссылку на "список стран" вообще?
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|2.35, hfgsd (?), 12:36, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нигерии в списке тоже нет, так с чего там должна быть Северная?
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|2.40, iPony (?), 13:56, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В списке стран нет России. Может пролядел. Хотя Украина есть. Санкции?
Не. Просто с таможней возится не хотят - обычное дело.
Я как-то один раз заказывал с одного магазина, видать первый из России был.
Товар пролетел океан и благополучно вернулся назад. После этого Россия была убрана из списка стран по доставке, и продавец извинился и вернул деньги.
Как понимаю, деньги за доставку потерял он...
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|1.11, Аноним (11), 10:07, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Беспроводные USB-адаптеры Tehnoetic TET-N150, TET-N150HGA, TET-N300, TET-N300HGA, TET-N300DB, TET-N450DB, Penguin PE-G54USB2 и Penguin TPE-N300PCIED2
А что еще есть из этого, где глянуть?
Эх, продавалось бы все это добро у нас... Как раз ищу хоть какой-то вменяемый WiFi USB-адаптер, чтобы без бубна завелся на десктопе. Начитался отзывов и форумов, одни жалобы, мол, не работает, теряет связь и т.д. Может, конечно, это криворукие вскрики, но чего-то стремает брать хоть что-то. Еще эта возня с чипами, если бы в инет магазинах указывали это в характеристиках, было бы легче.
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|2.15, rm_ (ok), 11:02, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На Aliexpress указывают. Просто посмотрите на каких чипах эти адаптеры, и поищите там такой же.
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|2.39, DiabloPC (ok), 13:11, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они там все на атеросах. Так что бери любую железку с атеросом и будет тебе счастье :)
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|3.42, Andrey Mitrofanov (?), 14:05, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Они там все на атеросах. Так что бери любую железку с атеросом
> и будет тебе счастье :)
Там разве не начались "есть нюансы" после прокупки атероса квалкомом?
Я не в курсе "просто".
Ну, типа с ath9k всё хиппо и розово, и столмано-угодно!, с ath11k - "нуууууу..... здесь играем, здесь не играем", а во-о-т с ath13k (а есть/были такие?--) -- ад и израиль, и загрузка блобов.
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|1.17, Аноним (17), 11:04, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я вот не пойму. Звуковая карта TPE-PCIESNDCRD это в миру ASUS Xonar DGX, даже фотка взята с сайта Асуса. Тогда, зачем мне брать TPE-PCIESNDCRD у ThinkPenguin с доставкой, если можно купить ASUS Xonar DGX в местном магазине?
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|2.27, Andrey Mitrofanov (?), 12:10, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я вот не пойму.
Да, ты всё верно сказал. Ты -- не поймёшь.
>Тогда, зачем мне брать
Кто сказал, что тебе "зачем"-то? Тебе незачем.
Ещё вопросы?
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|4.34, Andrey Mitrofanov (?), 12:34, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А тебе зачем?
Кто сказал, что _мне_ "зачем"-то? Мне незачем.
Откуда вы все там такие "любознательные" повылазили? Где там у вас дель открытых окон(тм)-то??
Спросить ещё раз "зачом?" здесь--->>>
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|1.18, Аноним (18), 11:11, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Звуковая карта TPE-PCIESNDCRD с интерфейсом PCI Express и поддержой 5.1 канального звука (24-bit 96KHz);
Карта как карта. На CMI8786, как и большинство других PCI/PCIe карт в подгрузке фирмвари не нуждается. И чем она лучше других? Подсуетились со своими сертификатами, дали на лапу кому надо, теперь продают карту на технологиях 2010 года втридорога? Да и карта сделана по технологиям тех лет (CM8786 это PCI-чип, поэтому на плате еще и мост PCIe-PCI от PLX).
Так с момента выпуска этого чипа, за десяток лет на нем как бы наклепали и другие хорошие карты. Которые ровно так же работают в линуксе, ровно так же не требуют фирмвари и ничего лишнего. Самый популярный вариант это ASUS Xonar DG/DGX - надежный, протестированный многими, с известными характеристиками и продающийся по $40 для DGX (против $84, которые просят за эту карту).
Продавать SATA-контроллер на ASM1061 (ха-ха, два порта 6 Gbps через PCIe gen 2 1x, который выдает не более 400 МБ/с реальной скорости это уже весело. Ну то есть лет 7 назад это терпели, но зачем терпеть сейчас?) за $64 при реальной цене этой платы на каждом углу и алиэкспрессе в $10-12 это тоже неплохой заработок, однако.
Шляпа какая-то этот Thinkpenguin...
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|2.22, Аноним (22), 11:31, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это называется эффект масштаба. Чтобы быть недорогим, нужно продаваться очень масштабно. Штучные серии всегда дорогие
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|3.36, Stax (ok), 12:42, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но вон выше человек написал, что, вероятно, это ровно такой же асус и есть. По фото вообще идентично. Т.е. либо они перемаркируют асус, либо на том же заводе запросили сделать клон (тогда он обычно дешевле, а не дороже), либо ставят совершенно левые фото. Любой вариант чести им не делает.
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|4.37, Andrey Mitrofanov (?), 12:47, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>либо они перемаркируют асус,
Именно это они и делают, думаю.
>вариант
> чести им не делает.
...эээ?
Честнейшие ребята! Двигают Дело Столмана же.
Хотя да, когда прав -- ты прав: "чести" посреди "честных"-эффективных продаванов и их клиентской базы -- не, не делает.
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|2.29, Andrey Mitrofanov (?), 12:14, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Подсуетились со
> своими сертификатами, дали на лапу кому надо, теперь продают карту на
> технологиях 2010 года втридорога?
> Самый популярный вариант это ASUS Xonar DG/DGX
> Шляпа какая-то этот Thinkpenguin...
Лохи это твоё "ASUS", за углом то же самое вдвое дороже продают. <///>
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|1.41, prokoudine (ok), 13:59, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Коммент специально для противозачемника Митрофанова.
Ны рынке принципиально ничего не меняется от того, что кто-то замазал лейбл асуса и сертифицировал результат у FSF. Это бессмысленная хрень для упоротых фанатов свободки.
Вот сделать хороший внешний интерфейс на USB3 или Thunderbolt, с микрофонными входами и фантомным питанием, может даже со встроенными спецэффектами и управлением через веб — это был бы интересный продукт на уровне MOTU, которым можно было бы потрясти немного рынок.
Ну вот парни из MOD как раз сделали что-то наподобие. Разве что у FSF не сертифицировались.
Только для этого нужен нормальный R&D, инвесторы и прочее. Но это же сложно, нужны мозги, ответственность, то-сё. В то время как можно просто договориться с китайцами шлёпать на одну и ту же железку другой ярлычок. И радовать дурачков.
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|2.43, Аноним (43), 14:28, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот сделать хороший внешний интерфейс на USB3 или Thunderbolt
Нафига? пропускной способности USB 2.0 с избытком хватает для многоканальной записи в 192 kHz
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|3.46, Andrey Mitrofanov (?), 14:42, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Вот сделать хороший внешний интерфейс на USB3 или Thunderbolt
> Нафига? пропускной способности USB 2.0
Он же просол -- "хороший". У него 2011 и/или usb2, очевидно, не хороши.
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|2.44, Andrey Mitrofanov (?), 14:31, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Коммент специально для противозачемника Митрофанова.
> Ны рынке принципиально ничего не меняется от того, что кто-то замазал лейбл
> асуса и сертифицировал результат у FSF. Это бессмысленная хрень для упоротых
> фанатов свободки.
Для _рынка_ и этой вашей "дружественноси к б." -- да, абсолютно.
...ну, может быть, разве что... не-е-ет!... Не. Может. Быть.
Они же... _вы_ же все, набежавшие с "зачом"/"рынки не отреагировали"...
...вы же не почувствовали себя слегка, немножечко неполноценными, нет?
...затроленными, да?...
Ну, значит, да, и точно -- никакой разницы, ничего не поменялось.
Продолжать строчить ненужные комментарии ни о чём [I] прямо здесь...>>>
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|3.48, prokoudine (ok), 15:31, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак, у тебя поток буковок, не складывающихся в мысль. Невозможно понять, что ты хотел сказать.
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|2.45, Andrey Mitrofanov (?), 14:37, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только для этого нужен нормальный R&D, инвесторы и прочее. Но это же
> сложно, нужны мозги, ответственность, то-сё. В то время как можно просто
> договориться с китайцами шлёпать на одну и ту же железку другой
> ярлычок. И радовать дурачков.
Я практически уверен, что разговоры с китайскими товарищами -- тоже сложно. ...и переклеиваниие наклеечек и замена пакетиков-коробочек происходит прямо посреди эуропы. Но поручиться за это не могу и пруфов нет, не до них.
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