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Фонд свободного ПО сертифицировал звуковые карты и WiFi-адаптеры ThinkPenguin

17.05.2019 09:08

Фонд Свободного ПО представил шесть новых устройств компании ThinkPenguin, получивших сертификат "Respect Your Freedom", который подтверждает соответствие устройства требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей и даёт право использовать специальный логотип в связанных с продуктом материалах, подчёркивающий предоставление пользователю полного контроля над устройством.

Сертификат получили:

  • Внешняя звуковая карта Penguin TPE-USBSOUND с интерфейсом USB 2.0;
  • Звуковая карта TPE-PCIESNDCRD с интерфейсом PCI Express и поддержой 5.1 канального звука (24-bit 96KHz);
  • Кабель для подключения принтеров с параллельным интерфейсом через USB-порт (TPE-USBPARAL);
  • Контроллер eSATA / SATA с интерфейсом PCIe (6Gbps);
  • Беспроводной адаптер TPE-NHMPCIED2 с интерфейсом PCI Express и поддержкой 802.11n;
  • Беспроводной адаптер (802.11n) TPE-NMPCIE в форме карты Mini PCIe.

Для получения сертификата от Фонда СПО продукт должен удовлетворять следующим требованиям:

  • поставка свободных драйверов и прошивок;
  • всё поставляемое с устройством программное обеспечение должно быть свободным;
  • отсутствие ограничений DRM;
  • возможность полного контроля за работой устройства;
  • поддержка замены прошивок;
  • поддержка работы полностью свободных GNU/Linux дистрибутивов;
  • использование не ограниченных патентами форматов и программных компонентов;
  • наличие свободной документации.

Из ранее сертифицированных устройств можно отметить:

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsf.org/news/six-m...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал микрофон, 2 Wi-Fi и 4 Ethernet адаптера
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО опубликовал финансовый отчёт по итогам 2017 года
  4. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату и ПК Vikings D8
  5. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал Minifree Libreboot X200 Tablet
  6. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал программатор Zerocat Chipflasher
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, hasrware, ryf
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, n1rdeks (ok), 09:21, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Микрофон особенно "доставил".
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:40, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может он с выключателем, чтобы враги не слушали через него.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:46, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С интерфейсом USB. То есть, считай, внешняя звуковуха со встроенным микрофоном.
    И откуда такие грамотные неанонимы берутся…
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:31, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сколько лет этому хламу?
     
     
  • 2.6, Аноним (8), 09:42, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вот какая тебе разница, сколько лет звуковухе? Пусть хоть на лампах будет, главное — звук.
     
  • 2.14, Андрей (??), 11:00, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я понял, TPE-PCIESNDCRD - это клон Asus Xonar DGX (просто сравните картинки: thinkpenguin.com/files/pcie-sound-card_0.jpg и asus.com/media/global/products/lEggWenBPxGHXh93/P_setting_fff_1_90_end_500.png), который и по сей день можно найти за 3 000 ₽ в различных онлайн-магазинах.
     
     
  • 3.25, лрди (?), 11:59, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дороговато все у них. лучше я в соседнем киоске куплю любую сетевуху звуковуху за пол цены от ихней чем со штатов это заказывать.
     
     
  • 4.32, Andrey Mitrofanov (?), 12:25, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > дороговато все у них. лучше я в соседнем киоске куплю любую сетевуху
    > звуковуху за пол цены от ихней чем со штатов это заказывать.

    Вот и сиди, как <ой! /> без сертификата [I]!

     

  • 1.3, Нанобот (ok), 09:32, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    а эта сертификация, она сколько стоит? просто любопытно
     
     
  • 2.7, 123 (??), 09:45, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.fsf.org/resources/hw/endorsement/criteria
     
     
  • 3.49, Нанобот (ok), 15:47, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по ссылке нету ответа на мой вопрос
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:42, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На сайте \\www.thinkpenguin.com\\ В списке стран нет России. Может пролядел. Хотя Украина есть. Санкции?
     
     
  • 2.9, cat666 (ok), 09:56, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я тоже не увидел. Свобода она такая ... Не для всех :)
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:06, 17/05/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
     
  • 4.13, rshadow (ok), 10:59, 17/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
     
  • 5.20, Анонимчик (?), 11:17, 17/05/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
     
  • 6.21, rshadow (ok), 11:28, 17/05/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
     
  • 7.23, Алоизий (?), 11:39, 17/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 7.24, Andrey Mitrofanov (?), 11:59, 17/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 7.30, лрди (?), 12:14, 17/05/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
  • 5.28, лрди (?), 12:13, 17/05/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
     
  • 6.33, Andrey Mitrofanov (?), 12:29, 17/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 4.16, mma (?), 11:02, 17/05/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
     
  • 5.19, Аноним (10), 11:13, 17/05/2019 Скрыто
    		• +/
     
     
  • 6.38, aaa (??), 13:03, 17/05/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
  • 4.26, лрди (?), 12:01, 17/05/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
  • 2.12, Annual (??), 10:41, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На сайте \\www.thinkpenguin.com\\ В списке стран нет России. Может пролядел. Хотя Украина > есть. Санкции?

    Ссылку на "список стран" вообще?

     
  • 2.35, hfgsd (?), 12:36, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нигерии в списке тоже нет, так с чего там должна быть Северная?
     
  • 2.40, iPony (?), 13:56, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В списке стран нет России. Может пролядел. Хотя Украина есть. Санкции?

    Не. Просто с таможней возится не хотят - обычное дело.
    Я как-то один раз заказывал с одного магазина, видать первый из России был.
    Товар пролетел океан и благополучно вернулся назад. После этого Россия была убрана из списка стран по доставке, и продавец извинился и вернул деньги.
    Как понимаю, деньги за доставку потерял он...

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:07, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Беспроводные USB-адаптеры Tehnoetic TET-N150, TET-N150HGA, TET-N300, TET-N300HGA, TET-N300DB, TET-N450DB, Penguin PE-G54USB2 и Penguin TPE-N300PCIED2

    А что еще есть из этого, где глянуть?

    Эх, продавалось бы все это добро у нас... Как раз ищу хоть какой-то вменяемый WiFi USB-адаптер, чтобы без бубна завелся на десктопе. Начитался отзывов и форумов, одни жалобы, мол, не работает, теряет связь и т.д. Может, конечно, это криворукие вскрики, но чего-то стремает брать хоть что-то. Еще эта возня с чипами, если бы в инет магазинах указывали это в характеристиках, было бы легче.

     
     
  • 2.15, rm_ (ok), 11:02, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Aliexpress указывают. Просто посмотрите на каких чипах эти адаптеры, и поищите там такой же.
     
  • 2.39, DiabloPC (ok), 13:11, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они там все на атеросах. Так что бери любую железку с атеросом и будет тебе счастье :)
     
     
  • 3.42, Andrey Mitrofanov (?), 14:05, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Они там все на атеросах. Так что бери любую железку с атеросом
    > и будет тебе счастье :)

    Там разве не начались "есть нюансы" после прокупки атероса квалкомом?

    Я не в курсе "просто".

    Ну, типа с ath9k  всё хиппо и розово, и столмано-угодно!, с ath11k - "нуууууу..... здесь играем, здесь не играем", а во-о-т с ath13k (а есть/были такие?--)  -- ад и израиль, и загрузка блобов.

     

  • 1.17, Аноним (17), 11:04, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я вот не пойму. Звуковая карта TPE-PCIESNDCRD это в миру ASUS Xonar DGX, даже фотка взята с сайта Асуса. Тогда, зачем мне брать TPE-PCIESNDCRD у ThinkPenguin с доставкой, если можно купить ASUS Xonar DGX в местном магазине?
     
     
  • 2.27, Andrey Mitrofanov (?), 12:10, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я вот не пойму.

    Да, ты всё верно сказал.  Ты -- не поймёшь.

    >Тогда, зачем мне брать

    Кто сказал, что тебе "зачем"-то?  Тебе незачем.

    Ещё вопросы?

     
     
  • 3.31, лрди (?), 12:24, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе зачем?
     
     
  • 4.34, Andrey Mitrofanov (?), 12:34, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А тебе зачем?

    Кто сказал, что _мне_ "зачем"-то?  Мне незачем.

    Откуда вы все там такие "любознательные" повылазили?  Где там у вас дель открытых окон(тм)-то??

    Спросить ещё раз "зачом?" здесь--->>>

     

  • 1.18, Аноним (18), 11:11, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Звуковая карта TPE-PCIESNDCRD с интерфейсом PCI Express и поддержой 5.1 канального звука (24-bit 96KHz);

    Карта как карта. На CMI8786, как и большинство других PCI/PCIe карт в подгрузке фирмвари не нуждается. И чем она лучше других? Подсуетились со своими сертификатами, дали на лапу кому надо, теперь продают карту на технологиях 2010 года втридорога? Да и карта сделана по технологиям тех лет (CM8786 это PCI-чип, поэтому на плате еще и мост PCIe-PCI от PLX).

    Так с момента выпуска этого чипа, за десяток лет на нем как бы наклепали и другие хорошие карты. Которые ровно так же работают в линуксе, ровно так же не требуют фирмвари и ничего лишнего. Самый популярный вариант это ASUS Xonar DG/DGX - надежный, протестированный многими, с известными характеристиками и продающийся по $40 для DGX (против $84, которые просят за эту карту).

    Продавать SATA-контроллер на ASM1061 (ха-ха, два порта 6 Gbps через PCIe gen 2 1x, который выдает не более 400 МБ/с реальной скорости это уже весело. Ну то есть лет 7 назад это терпели, но зачем терпеть сейчас?) за $64 при реальной цене этой платы на каждом углу и алиэкспрессе в $10-12 это тоже неплохой заработок, однако.

    Шляпа какая-то этот Thinkpenguin...

     
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:31, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это называется эффект масштаба. Чтобы быть недорогим, нужно продаваться очень масштабно. Штучные серии всегда дорогие
     
     
  • 3.36, Stax (ok), 12:42, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вон выше человек написал, что, вероятно, это ровно такой же асус и есть. По фото вообще идентично. Т.е. либо они перемаркируют асус, либо на том же заводе запросили сделать клон (тогда он обычно дешевле, а не дороже), либо ставят совершенно левые фото. Любой вариант чести им не делает.
     
     
  • 4.37, Andrey Mitrofanov (?), 12:47, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >либо они перемаркируют асус,

    Именно это они и делают, думаю.

    >вариант
    > чести им не делает.

    ...эээ?

    Честнейшие ребята!  Двигают Дело Столмана же.

    Хотя да, когда прав -- ты прав:  "чести" посреди "честных"-эффективных продаванов и их клиентской базы -- не, не делает.

     
  • 2.29, Andrey Mitrofanov (?), 12:14, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Подсуетились со
    > своими сертификатами, дали на лапу кому надо, теперь продают карту на
    > технологиях 2010 года втридорога?
    > Самый популярный вариант это ASUS Xonar DG/DGX
    > Шляпа какая-то этот Thinkpenguin...

    Лохи это твоё "ASUS", за углом то же самое вдвое дороже продают.  <///>

     

  • 1.41, prokoudine (ok), 13:59, 17/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коммент специально для противозачемника Митрофанова.

    Ны рынке принципиально ничего не меняется от того, что кто-то замазал лейбл асуса и сертифицировал результат у FSF. Это бессмысленная хрень для упоротых фанатов свободки.

    Вот сделать хороший внешний интерфейс на USB3 или Thunderbolt, с микрофонными входами и фантомным питанием, может даже со встроенными спецэффектами и управлением через веб — это был бы интересный продукт на уровне MOTU, которым можно было бы потрясти немного рынок.

    Ну вот парни из MOD как раз сделали что-то наподобие. Разве что у FSF не сертифицировались.

    Только для этого нужен нормальный R&D, инвесторы и прочее. Но это же сложно, нужны мозги, ответственность, то-сё. В то время как можно просто договориться с китайцами шлёпать на одну и ту же железку другой ярлычок. И радовать дурачков.

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 14:28, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот сделать хороший внешний интерфейс на USB3 или Thunderbolt

    Нафига? пропускной способности USB 2.0 с избытком хватает для многоканальной записи в 192 kHz

     
     
  • 3.46, Andrey Mitrofanov (?), 14:42, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Вот сделать хороший внешний интерфейс на USB3 или Thunderbolt
    > Нафига? пропускной способности USB 2.0

    Он же просол -- "хороший".  У него 2011 и/или usb2, очевидно, не хороши.

     
  • 3.47, prokoudine (ok), 15:31, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть бы и USB 2.0. Разговор не о том же.
     
  • 2.44, Andrey Mitrofanov (?), 14:31, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Коммент специально для противозачемника Митрофанова.
    > Ны рынке принципиально ничего не меняется от того, что кто-то замазал лейбл
    > асуса и сертифицировал результат у FSF. Это бессмысленная хрень для упоротых
    > фанатов свободки.

    Для _рынка_ и этой вашей "дружественноси к б." -- да, абсолютно.

    ...ну, может быть, разве что...   не-е-ет!...  Не. Может. Быть.

    Они же...  _вы_ же все, набежавшие с "зачом"/"рынки не отреагировали"...
    ...вы же не почувствовали себя слегка, немножечко неполноценными, нет?
    ...затроленными, да?...

    Ну, значит, да, и точно -- никакой разницы, ничего не поменялось.

    Продолжать строчить ненужные комментарии ни о чём [I] прямо здесь...>>>

     
     
  • 3.48, prokoudine (ok), 15:31, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, у тебя поток буковок, не складывающихся в мысль. Невозможно понять, что ты хотел сказать.
     
  • 2.45, Andrey Mitrofanov (?), 14:37, 17/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только для этого нужен нормальный R&D, инвесторы и прочее. Но это же
    > сложно, нужны мозги, ответственность, то-сё. В то время как можно просто
    > договориться с китайцами шлёпать на одну и ту же железку другой
    > ярлычок. И радовать дурачков.

    Я практически уверен, что разговоры с китайскими товарищами -- тоже сложно.  ...и переклеиваниие наклеечек и замена пакетиков-коробочек происходит прямо посреди эуропы.  Но поручиться за это не могу и пруфов нет, не до них.

     

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