Фонд свободного ПО сертифицировал звуковые карты и WiFi-адаптеры ThinkPenguin

> Звуковая карта TPE-PCIESNDCRD с интерфейсом PCI Express и поддержой 5.1 канального звука (24-bit 96KHz); Карта как карта. На CMI8786, как и большинство других PCI/PCIe карт в подгрузке фирмвари не нуждается. И чем она лучше других? Подсуетились со своими сертификатами, дали на лапу кому надо, теперь продают карту на технологиях 2010 года втридорога? Да и карта сделана по технологиям тех лет (CM8786 это PCI-чип, поэтому на плате еще и мост PCIe-PCI от PLX). Так с момента выпуска этого чипа, за десяток лет на нем как бы наклепали и другие хорошие карты. Которые ровно так же работают в линуксе, ровно так же не требуют фирмвари и ничего лишнего. Самый популярный вариант это ASUS Xonar DG/DGX - надежный, протестированный многими, с известными характеристиками и продающийся по $40 для DGX (против $84, которые просят за эту карту). Продавать SATA-контроллер на ASM1061 (ха-ха, два порта 6 Gbps через PCIe gen 2 1x, который выдает не более 400 МБ/с реальной скорости это уже весело. Ну то есть лет 7 назад это терпели, но зачем терпеть сейчас?) за $64 при реальной цене этой платы на каждом углу и алиэкспрессе в $10-12 это тоже неплохой заработок, однако. Шляпа какая-то этот Thinkpenguin...

