Обновление Firefox 66.0.5 и 60.6.3 ESR. Отключение некоторых API при доступе без HTTPS

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|2.8, Аноним (8), 11:25, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по новости не дропнули, а просто поменяли движок и интерфейс. Вопрос будут ли работать расширения? Никакой информации не нашел. Если будут, то вообще без разницы, потому что Firefox for Android и так огрызок по сравнению с обычной версией.
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|3.17, equeim (ok), 12:00, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не будут. Web Extensions в Fenix не поддерживаются и когда появятся - неизвестно. У мозиллы никаких планов по поводу расширений вообще нет. Ясно только, что в первом выпуске Fenix, который заменит Fennec, их точно не будет. В общем, когда он выйдет, будет весело.
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|4.23, Аноним (23), 12:56, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Офигенный браузер получится тогда. Правда не совсем понятно для чего он такой нужен.
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|6.33, vitalif (ok), 15:38, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вот именно. На мобиле единственная причина юзать FF - это расширения же. В остальном она тормознее хрома. Терпимая, но всё-таки тормознее
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|7.36, rshadow (ok), 16:15, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И на десктопе то же тамое. В лисе есть расширения, about:config, user.js - все то, что мы привыкли называть удобством для продвинутого пользователя.
ФФ сейчас работает нормально, по ощущениям. А значит скорость практически перестало иметь значение.
P.S. вспоминается аналогия со скоростью интернета у провайдера: после 10Мб/с уже стало неважно - фильмы, музыка, игры все уже онлайн. Дальше качественный скачек ну может при терабайте в сек будет. Не раньше.
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|4.26, DerRoteBaron (ok), 13:56, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они заявили, что "не заменят Fennec если это вызовет много боли у текущих пользователей", но, боюсь, опять посмотрят на телеметрию и забьют на "ненужные 5%"
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|3.29, Аноним (1), 14:46, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я имел в виду полноценный FF с расширениями. Похоже, что их не будет. Ну, посмотрим.
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|2.34, Аноним (-), 15:44, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не зря. GeckoView - это их единственная годнаЯ за последнее время инициатива, по отделению движка от браузера, с тех пор когда они в 5 версии слили gecko с браузером, и отдали фактически хромиуму все. Жаль только на андроид пока. Когда они сделают то же для десктопа, можно будет говорить, что они за FreeWeb и все такое. А пока в софте приходится использвать WebKit и Blink, потому как выбора то нет.
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|1.2, Аноним (2), 10:24, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кстати, я правильно понимаю, что теперь любые версии ФФ ниже 66 и 60esr превратились в тыкву? Т.к. неподдерживаемые ветки содержат блокирующую работу проблему, которую никогда не пофиксят
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|2.32, trdm (ok), 14:56, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кстати, я правильно понимаю, что теперь любые версии ФФ ниже 66 и 60esr превратились в тыкву?
Нет, но отрубились некоторые плагины.
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|1.4, Аноним (4), 10:48, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мозилла превратилась в Windows 10? Там сейчас тоже типа такого происходит. Обновление на обновление, которое исправляет и обновляет последнее из обновлений и прочий подобный цирк.
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|2.6, microcoder (ok), 11:01, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Это мир ПО превратился в кашу, а не отдельно компании. Приложения под Linux сейчас работают или заработают в ближайшее время в Windows (под WSL, WSL2), Приложения для Windows работают на Linux (под Wine), .Net 5 официально зайдет на платформу Linux и т.д. - это из последних новостей. Идёт активное спаривание, объединение )) Что вылезет как плод после такого спаривания? Пока загадка. Но трясёт не подецки. Ждёмс...
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|3.10, ыы (?), 11:30, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Приложения для Windows работают на Linux (под Wine)
точнее они там запускаются с переменным успехом. вайн постоянно допиливают, но глюков тьма...
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|3.12, Аноним (8), 11:36, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
Тут есть нюанс Спаривание не касается драйверов Например производительность ви... текст свёрнут, показать
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|1.7, zhart (ok), 11:08, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В июне ожидается первый стабильный выпуск Fenix 1.0, а до середины августа планируется выпустить браузер Fenix 2.0.
Совсем запутали с этими странными названиями. Отличить Fenix от Phoenix — тот еще квест.
Теперь путаница усилится еще больше, когда в Google Play рядом с Phoenix появится Fenix. При этом явное сходство и намек на Firefox в логотипе Phoenix еще больше усугубит ситуацию.
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|2.20, equeim (ok), 12:06, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В Google Play Fenix не появится. Fennec и Fenix это внутренние, не маркетинговые, названия. Сейчас Firefox for Android на самом деле Fennec. Потом его заменят на Fenix, но для пользователя называться он будет также.
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|1.11, Аноним (23), 11:32, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Таки что будет в этом недобраузере для ведроида внутри — хромиум, вебвью ведроида? Нафига козе баян тогда?
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|2.14, Аноним84701 (ok), 11:46, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Таки что будет в этом недобраузере для ведроида внутри — хромиум, вебвью ведроида? Нафига козе баян тогда?
>> [b]GeckoView является вариантом движка Gecko[/b], оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо
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|3.15, Аноним (23), 11:51, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему тогда просто не назвать это новой версией ведроидо-Firefox? Что-то не срастается.
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|4.21, Аноним84701 (ok), 12:19, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Почему тогда просто не назвать это новой версией ведроидо-Firefox? Что-то не срастается.
https://github.com/mozilla-mobile/fenix/
> Firefox Fenix
> Firefox Fenix is a new browser for Android
Все как обычно – просто забыли вовремя проконсультироваться на опеннете. Но этим, к сожалению, вообще последнее (и не очень) время многие фирмы и авторы софта грешат :(
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|2.35, Аноним (-), 15:46, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А аноним то не заметил, как мозила выкатила полнофункциональную альтернативу WebView на своем движке, которая поставляется вместе с приложением и обновляется независимо от системы. И это не хром.
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|1.18, Аноним (18), 12:03, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> можно совершить любое действие, при котором необходим ввод мастер-пароля
Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать...
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|1.19, Аноним (18), 12:04, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> можно совершить любое действие, при котором необходим ввод мастер-пароля
Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать...
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|1.22, th3m3 (ok), 12:25, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>новые релизы Firefox для Android выпускаться не будут
Лучше бы оставили название Firefox. Зачем этот ребрединг? Понятно, что это новый браузер, но можно же было выкатить это как смену движка, а не всего браузера. Доля Firefox и так падает, а тут и на мобильниках совсем упадёт, останется только десктоп. Но ведь сейчас главное мобильный рынок! Очень странный ход.
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|1.24, Аноним (24), 13:07, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в качестве обходного пути решения проблемы можно совершить любое действие, при котором необходим ввод мастер-пароля
Вот костыли и полезли наружу
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|2.27, мурзилла (?), 14:05, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и вовсе это не костыли!
просто нам страсть как интересно, какой у вас мастер-пароль (ну нет, что вы, что вы, он разумеется не передается целиком в телеметрии. сначала первая половина, а потом отдельно от нее вторая, надежно анонимизированная секретным протоколом xor (с вашим айпишником в качестве ключа ;)
На самом же деле - это хорошо. В смысле, что сert store даже для такой срочной надобности и изнутри браузера никак нельзя открыть, пока ты не введешь пароль.
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|1.28, Аноним (28), 14:46, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Начался процесс вытеснения классической редакции Firefox для Android новым браузером
Поддержка дополнений, особенно рекламорезательных, единственная причина по которой у меня стоит на андроиде фаерфоксом рядом с хромом. Могила решило что это ненужно, ну чтож, я думаю мне теперь не нужна могила, на андроиде. На десктопе и так давно один хром.
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