Обновление Firefox 66.0.5 и 60.6.3 ESR. Отключение некоторых API при доступе без HTTPS

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:25, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по новости не дропнули, а просто поменяли движок и интерфейс. Вопрос будут ли работать расширения? Никакой информации не нашел. Если будут, то вообще без разницы, потому что Firefox for Android и так огрызок по сравнению с обычной версией.

3.17 , equeim ( ok ), 12:00, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не будут. Web Extensions в Fenix не поддерживаются и когда появятся - неизвестно. У мозиллы никаких планов по поводу расширений вообще нет. Ясно только, что в первом выпуске Fenix, который заменит Fennec, их точно не будет. В общем, когда он выйдет, будет весело.

4.23 , Аноним ( 23 ), 12:56, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Офигенный браузер получится тогда. Правда не совсем понятно для чего он такой нужен.

5.30 , Аноним ( 1 ), 14:47, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Типа Chrome андрюшный умеет в расширения.

6.33 , vitalif ( ok ), 15:38, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так вот именно. На мобиле единственная причина юзать FF - это расширения же. В остальном она тормознее хрома. Терпимая, но всё-таки тормознее

7.36 , rshadow ( ok ), 16:15, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И на десктопе то же тамое. В лисе есть расширения, about:config, user.js - все то, что мы привыкли называть удобством для продвинутого пользователя. ФФ сейчас работает нормально, по ощущениям. А значит скорость практически перестало иметь значение. P.S. вспоминается аналогия со скоростью интернета у провайдера: после 10Мб/с уже стало неважно - фильмы, музыка, игры все уже онлайн. Дальше качественный скачек ну может при терабайте в сек будет. Не раньше.

4.26 , DerRoteBaron ( ok ), 13:56, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они заявили, что "не заменят Fennec если это вызовет много боли у текущих пользователей", но, боюсь, опять посмотрят на телеметрию и забьют на "ненужные 5%"

5.31 , Аноним ( 1 ), 14:47, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот именно :(

3.29 , Аноним ( 1 ), 14:46, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имел в виду полноценный FF с расширениями. Похоже, что их не будет. Ну, посмотрим.

2.34 , Аноним ( - ), 15:44, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не зря. GeckoView - это их единственная годнаЯ за последнее время инициатива, по отделению движка от браузера, с тех пор когда они в 5 версии слили gecko с браузером, и отдали фактически хромиуму все. Жаль только на андроид пока. Когда они сделают то же для десктопа, можно будет говорить, что они за FreeWeb и все такое. А пока в софте приходится использвать WebKit и Blink, потому как выбора то нет.

