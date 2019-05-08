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Обновление Firefox 66.0.5 и 60.6.3 ESR. Отключение некоторых API при доступе без HTTPS

08.05.2019 09:02

По горячим следам опубликованы дополнительные корректирующие выпуски Firefox 66.0.5 и 60.6.3 ESR, в которых продолжена работа по восстановлению дополнений, отключенных из-за просроченного промежуточного сертификата.

В частности, решена проблема с обновлением промежуточного сертификата в случае установки мастер-пароля, через который контролируется доступ к базе сохранённых учётных записей. Так как для замены сертификата требуется, чтобы мастер-пароль был введён, в качестве обходного пути решения проблемы можно совершить любое действие, при котором необходим ввод мастер-пароля (например, запросить просмотр сохранённых паролей или инициировать автозаполнение запомненной формы входа).

Кроме того, можно отметить несколько недавних событий, связанных с Firefox:

  • В Firefox 67 и 68 решено расширить число вызовов API, которые будут доступны только при открытии страницы в защищённом контексте (Secure Context), т.е. при открытии по HTTPS, через localhost или из локального файла. В Firefox 67 для страниц, открытых вне защищённого контекста, будет запрещён вывод системных уведомлений через API Notifications, показываемых вне окна браузера. В Firefox 68 при незащищённых обращениях будут блокироваться запросы к вызову getUserMedia() для получения доступа к источникам мультимедийных данных (например, камере и микрофону). Следует отметить, что данные ограничения уже применяются начиная с Chrome 62 и 47.
  • В ночных сборках, на основе которых формируется релиз Firefox 68, заменена реализация адресной строки. На смену Awesome Bar пришёл Quantum Bar. С точки зрения пользователя, за небольшими исключениями, всё осталось как раньше, но внутренности полностью переделаны и код переписан с заменой XUL/XBL на стандартный Web API.

    Новая реализация существенно упрощает процесс расширения функциональности (поддерживается создание дополнений в формате WebExtensions), снимает жёсткие привязки к подсистемам браузера, позволяет легко подключать новые источники данных, обладает более высокой производительностью и отзывчивостью интерфейса. Из заметных изменений в поведении отмечается только необходимость использования комбинаций Shift+Del или Shift+BackSpace (раньше работало без Shift) для удаления записей истории просмотра из результата выводимой при начале ввода подсказки.

  • Начался процесс вытеснения классической редакции Firefox для Android новым браузером для мобильных устройств, развиваемым в рамках проекта Fenix и использующим движок GeckoView и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

    Firefox 68 станет последним выпуском, вместе с которым будет сформировано обновление классической редакции Firefox для Android. Начиная с Firefox 69, который ожидается 3 сентября, новые релизы Firefox для Android выпускаться не будут, а исправления будут поставляться в форме обновлений ESR-ветки Firefox 68. В настоящее время Fenix находится на стадии подготовки к началу бета-тестирования и по функциональности пока отстаёт от Firefox для Android. В июне ожидается первый стабильный выпуск Fenix ​​1.0, а до середины августа планируется выпустить браузер Fenix ​​2.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Выпуски Firefox 66.0.4 и 60.6.2 ESR, решающие проблемы с отключением дополнений
  3. OpenNews: Все дополнения к Firefox отключены из-за истечения срока сертификата Mozilla
  4. OpenNews: В каталоге дополнений к Firefox вводится запрет на запутывание кода
  5. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
  6. OpenNews: Новые Web API в Firefox будут доступны только для HTTPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 10:20, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Ну и зря они дропнули FF под Android.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:25, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по новости не дропнули, а просто поменяли движок и интерфейс. Вопрос будут ли работать расширения? Никакой информации не нашел. Если будут, то вообще без разницы, потому что Firefox for Android и так огрызок по сравнению с обычной версией.
     
     
  • 3.17, equeim (ok), 12:00, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не будут. Web Extensions в Fenix не поддерживаются и когда появятся - неизвестно. У мозиллы никаких планов по поводу расширений вообще нет. Ясно только, что в первом выпуске Fenix, который заменит Fennec, их точно не будет. В общем, когда он выйдет, будет весело.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:56, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офигенный браузер получится тогда. Правда не совсем понятно для чего он такой нужен.
     
     
  • 5.30, Аноним (1), 14:47, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа Chrome андрюшный умеет в расширения.
     
     
  • 6.33, vitalif (ok), 15:38, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот именно. На мобиле единственная причина юзать FF - это расширения же. В остальном она тормознее хрома. Терпимая, но всё-таки тормознее
     
     
  • 7.36, rshadow (ok), 16:15, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на десктопе то же тамое. В лисе есть расширения, about:config, user.js - все то, что мы привыкли называть удобством для продвинутого пользователя.

    ФФ сейчас работает нормально, по ощущениям. А значит скорость практически перестало иметь значение.

    P.S. вспоминается аналогия со скоростью интернета у провайдера: после 10Мб/с уже стало неважно - фильмы, музыка, игры все уже онлайн. Дальше качественный скачек ну может при терабайте в сек будет. Не раньше.

     
  • 4.26, DerRoteBaron (ok), 13:56, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они заявили, что "не заменят Fennec если это вызовет много боли у текущих пользователей", но, боюсь, опять посмотрят на телеметрию и забьют на "ненужные 5%"
     
     
  • 5.31, Аноним (1), 14:47, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно :(
     
  • 3.29, Аноним (1), 14:46, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел в виду полноценный FF с расширениями. Похоже, что их не будет. Ну, посмотрим.
     
  • 2.34, Аноним (-), 15:44, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не зря. GeckoView - это их единственная годнаЯ за последнее время инициатива, по отделению движка от браузера, с тех пор когда они в 5 версии слили gecko с браузером, и отдали фактически хромиуму все. Жаль только на андроид пока. Когда они сделают то же для десктопа, можно будет говорить, что они за FreeWeb и все такое. А пока в софте приходится использвать WebKit и Blink, потому как выбора то нет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:24, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, я правильно понимаю, что теперь любые версии ФФ ниже 66 и 60esr превратились в тыкву? Т.к. неподдерживаемые ветки содержат блокирующую работу проблему, которую никогда не пофиксят
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:27, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В пятом примечании к первой новости о блокировке https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50623 писали как руками обновить сертификат.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:50, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть ручной способ: https://old.reddit.com/r/firefox/comments/bkspmk/addons_fix_for_5602_older/
    Есть такое заявление: https://blog.mozilla.org/addons/2019/05/04/update-regarding-add-ons-in-firefox
    > We’re also working on a fix for older versions of Firefox, and will update this post and on social media as we have more information.
     
  • 2.13, Аноним (8), 11:42, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В старые версии можно установить сертификат вручную, вот способ: https://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?pid=769739#p769739
     
  • 2.16, Аноним (2), 11:59, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо ответившим
     
  • 2.25, OpenEcho (?), 13:53, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, кажется ваши опасения насчет тыквы оправданы:
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117267.html#513
     
  • 2.32, trdm (ok), 14:56, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кстати, я правильно понимаю, что теперь любые версии ФФ ниже 66 и 60esr превратились в тыкву?

    Нет, но отрубились некоторые плагины.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:48, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мозилла превратилась в Windows 10? Там сейчас тоже типа такого происходит. Обновление на обновление, которое исправляет и обновляет последнее из обновлений и прочий подобный цирк.
     
     
  • 2.6, microcoder (ok), 11:01, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Это мир ПО превратился в кашу, а не отдельно компании. Приложения под Linux сейчас работают или заработают в ближайшее время в Windows (под WSL, WSL2), Приложения для Windows работают на Linux (под Wine), .Net 5 официально зайдет на платформу Linux и т.д. - это из последних новостей. Идёт активное спаривание, объединение )) Что вылезет как плод после такого спаривания? Пока загадка. Но трясёт не подецки. Ждёмс...
     
     
  • 3.10, ыы (?), 11:30, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Приложения для Windows работают на Linux (под Wine)

    точнее они там запускаются с переменным успехом. вайн постоянно допиливают, но глюков тьма...

     
  • 3.12, Аноним (8), 11:36, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Тут есть нюанс Спаривание не касается драйверов Например производительность ви... текст свёрнут, показать
     

  • 1.7, zhart (ok), 11:08, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В июне ожидается первый стабильный выпуск Fenix ​​1.0, а до середины августа планируется выпустить браузер Fenix ​​2.0.

    Совсем запутали с этими странными названиями. Отличить Fenix от Phoenix — тот еще квест.
    Теперь путаница усилится еще больше, когда в Google Play рядом с Phoenix появится Fenix. При этом явное сходство и намек на Firefox в логотипе Phoenix еще больше усугубит ситуацию.

     
     
  • 2.9, Аноним (1), 11:27, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +1. Еще Fennec :)
     
  • 2.20, equeim (ok), 12:06, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В Google Play Fenix не появится. Fennec и Fenix это внутренние, не маркетинговые, названия. Сейчас Firefox for Android на самом деле Fennec. Потом его заменят на Fenix, но для пользователя называться он будет также.
     

  • 1.11, Аноним (23), 11:32, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таки что будет в этом недобраузере для ведроида внутри — хромиум, вебвью ведроида? Нафига козе баян тогда?
     
     
  • 2.14, Аноним84701 (ok), 11:46, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Таки что будет в этом недобраузере для ведроида внутри — хромиум, вебвью ведроида? Нафига козе баян тогда?
    >> [b]GeckoView является вариантом движка Gecko[/b], оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо
     
     
  • 3.15, Аноним (23), 11:51, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда просто не назвать это новой версией ведроидо-Firefox? Что-то не срастается.
     
     
  • 4.21, Аноним84701 (ok), 12:19, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Почему тогда просто не назвать это новой версией ведроидо-Firefox? Что-то не срастается.

    https://github.com/mozilla-mobile/fenix/
    > Firefox Fenix
    > Firefox Fenix is a new browser for Android

    Все как обычно – просто забыли вовремя проконсультироваться на опеннете. Но этим, к сожалению, вообще последнее (и не очень) время многие фирмы и авторы софта грешат :(

     
  • 2.35, Аноним (-), 15:46, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А аноним то не заметил, как мозила выкатила полнофункциональную альтернативу WebView на своем движке, которая поставляется вместе с приложением и обновляется независимо от системы. И это не хром.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:03, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > можно совершить любое действие, при котором необходим ввод мастер-пароля

    Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать...

     
  • 1.19, Аноним (18), 12:04, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > можно совершить любое действие, при котором необходим ввод мастер-пароля

    Ай-яй-яй, как нехорошо обманывать...

     
  • 1.22, th3m3 (ok), 12:25, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >новые релизы Firefox для Android выпускаться не будут

    Лучше бы оставили название Firefox. Зачем этот ребрединг? Понятно, что это новый браузер, но можно же было выкатить это как смену движка, а не всего браузера. Доля Firefox и так падает, а тут и на мобильниках совсем упадёт, останется только десктоп. Но ведь сейчас главное мобильный рынок! Очень странный ход.

     
  • 1.24, Аноним (24), 13:07, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в качестве обходного пути решения проблемы можно совершить любое действие, при котором необходим ввод мастер-пароля

    Вот костыли и полезли наружу

     
     
  • 2.27, мурзилла (?), 14:05, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и вовсе это не костыли!

    просто нам страсть как интересно, какой у вас мастер-пароль (ну нет, что вы, что вы, он разумеется не передается целиком в телеметрии. сначала первая половина, а потом отдельно от нее вторая, надежно анонимизированная секретным протоколом xor (с вашим айпишником в качестве ключа ;)

    На самом же деле - это хорошо. В смысле, что сert store даже для такой срочной надобности и изнутри браузера никак нельзя открыть, пока ты не введешь пароль.

     

  • 1.28, Аноним (28), 14:46, 08/05/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Начался процесс вытеснения классической редакции Firefox для Android новым браузером

    Поддержка дополнений, особенно рекламорезательных, единственная причина по которой у меня стоит на андроиде фаерфоксом рядом с хромом. Могила решило что это ненужно, ну чтож, я думаю мне теперь не нужна могила, на андроиде. На десктопе и так давно один хром.

     
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