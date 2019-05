Обновление Firefox 66.0.5 и 60.6.3 ESR. Отключение некоторых API при доступе без HTTPS

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:27, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В пятом примечании к первой новости о блокировке https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50623 писали как руками обновить сертификат.

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:50, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Есть ручной способ: https://old.reddit.com/r/firefox/comments/bkspmk/addons_fix_for_5602_older/

Есть такое заявление: https://blog.mozilla.org/addons/2019/05/04/update-regarding-add-ons-in-firefox

> We’re also working on a fix for older versions of Firefox, and will update this post and on social media as we have more information. 2.13 , Аноним ( 8 ), 11:42, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В старые версии можно установить сертификат вручную, вот способ: https://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?pid=769739#p769739

2.16 , Аноним ( 2 ), 11:59, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Спасибо ответившим

2.25 , OpenEcho ( ? ), 13:53, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – К сожалению, кажется ваши опасения насчет тыквы оправданы:

https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117267.html#513

2.32 , trdm ( ok ), 14:56, 08/05/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Кстати, я правильно понимаю, что теперь любые версии ФФ ниже 66 и 60esr превратились в тыкву? Нет, но отрубились некоторые плагины.