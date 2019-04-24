Бывший исполнительный директор Mozilla считает, что Google саботировал Firefox в течение многих лет

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|1.1, Аноним (1), 08:37, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Исправить подобную ситуацию можно при помощи расширения YouTube Classic.
А ещё лучше это исправить переходом на какой-нибудь альтернативный фронтенд вроде Invidious.
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|2.85, Joac (?), 12:22, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А еще есть прямо в ютубе настройка переключающая на дизайн 2017 года или что-то такое. И не надо ставить экстеншен и сохраняет твои подписки нет каналы.
Хотя я тоже люблю альтернатива но плохо сжелан для мобайл(
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|1.2, Аноним (2), 08:38, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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Оперу так и выжили. Не вижу причин почему это не должно было произойти с ФФ.
P.S.Что хром, что ФФ это куски шлака, ни в коей мере не покрывающие современные требования к удобству.
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|3.13, A.Stahl (ok), 09:25, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Подавляющее большинство недовольных современными браузерами делятся на две категории:
1) Требующие свистоперделок включая календарь, утилиту для записи CD и графический редактор
2) Те, для кого идеальным браузером был бы wget c vim-образным управлением
Остальные просто хотят что-то довольно специфическое и поэтому малоинтересное.
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|4.32, Аноним (32), 10:15, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот лично мне было бы достаточно качественного аудита на закладки, палящие мои данные кому-либо и встроенного ublock. Собственно, ФФ с ublock и есть мой выбор сейчас. Дополнительно блокирую уведомления, убираю преднастроенные поисковые системы вроде мэйла или озона. Ну серьёзно, кто сейчас ищет что-либо мэйлом? Или может быть книги бумажные ещё какие-то ретрограды покупают? Нахер это дерьмо внедрять - не понимаю.
Шлаковость ФФ только в его производительности на старых системах, но здесь не ФФ виноват, а общемировая тенденция делать из веба операционную систему. У ФФ нет выбора при этом. Либо он будет тоже такой вот операционной системой, либо он исчезнет напрочь. Так что я его здесь обвиняю, но не сильно.
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|5.35, Аноним (32), 10:19, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вообще ФФ старого образца с XUL-плагинами мог быть собран как в комбайн с графическим редактором и утилитой для записи СД, так и в wget с vim-образным управлением. Вот это и было круто и уж точно очень юниксвейно. И этот ФФ мы потеряли. И это обидно.
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|7.63, нах (?), 11:48, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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как только напишешь к ним совместимый с ними интернет - так и сможешь их use. А пока гугель будет юзать тебя, и мазила ему в этом поможет - причем независимо от ее желания, ее уже никто не спрашивает.
Даже вебархив впендюрил на свои страницы намертво неотключаемый жопоскрипт - кстати, предлагает написать, если тебе не нравится - я написал - "несколько лет донейтил, но не на это - так что №"й вам, дорогие друзья, а не деньги, авось вам на следующий улучшизм не хватит". Впрочем, полагаю, этот почтовый ящик читается командой rm по крону. Так вот теперь вопрос весьма непродолжительного времени, когда этот жопоскрипт перестанет быть совместимым с маргинальными браузерами, чего уже успешно добился шитхап. Даже если бы веб-макакам не хотелось обмазаться свежайшим, они все равно не умеют без миллиона нескучных библиотек.
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|5.47, forum reader (?), 10:52, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я покупаю бумажные книги, потому что 99,995% электронных книг и читалок электронных книг по юзабилити/использованию до бумажных как до марса раком.
электронные книги листать не удобно, нет удобной навигации, нет заметок на полях.
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|6.65, Аноним (65), 11:50, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>электронные книги листать не удобно
А автомобили неудобно в тройку запрягать.
>нет удобной навигации
Расскажи нам больше о преимуществах аналоговой индексации и поиска перед цифровым.
>нет заметок на полях
"Я не умею выбрать софт, жру что на лопате дадут"
В электронных читалках есть и заметки, и поиск, в т.ч. между разными источниками в библиотеке, и словари можно подключить. А еще они меньше весят, не пачкаются и шрифты можно настроить.
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|7.90, нах (?), 12:30, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Расскажи нам больше о преимуществах аналоговой индексации и поиска перед цифровым.
давай расскажу - найдешь мне в 500страничной книжке "искусство конского осеменителя" восемнадцатую главу об особенностях ?"ли крупных жеребцов в полевых условиях без лестницы?
Открыть оглавление (одно движение в книге, ты пальчиком ищешь крошечную иконку и, вероятно, там еще надо выбрать нужное действие, действий много, места мало, смотри не промахнись), найти нужную строчку, найти номер страницы - примерно одинаково.
Дальше как повезет - если формат поддерживает гиперссылки, возможно ты попадешь на нужную страницу с первого раза (возможно попадешь не на ту, потому что промазал по крохотным строчкам на экранчике) - а может будешь с экранной клавиатуры (открывшейся, конечно, в буквенном режиме, хотя вводить нужно цифры) набирать 327, ok, ой, надо было 372, что-ли?
А если в книге нет детального деления на главы, и нужна именно страница 327 (или скорее "в последней трети в начале где-то")?
Я-то ее найду быстрым листанием бумажной книжки за пару секунд.
Ну и если в процессе книжка упала в навоз - результат для нас с тобой примерно один и тот же, а если на камень - у меня осталась книжка, а у тебя немного битых стекляшек.
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|6.88, Аноним (88), 12:28, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не все электронные читалки поддерживают djvu и даже pdf. А других нормальных форматов для книг пока не придумали. Мне, например, важно, чтобы было сохранено оригинальное оформление, присутствовали, как минимум, выходные данные издания и последняя страничка с информацией об издателе. А лучше чтобы все страницы, включая обложки, за исключением пустых, если они не ломают оглавление.
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|5.48, grinder (??), 10:54, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Внедрение чего-либо по умолчанию не одобряю, но вот книжки и их покупателей не трогайте.
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|3.49, Аноним (49), 10:56, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хотя бы таких банальных вещей как задание дефолтного масштаба, открытие новой вкладки рядом с текущей, открытие закладок в новой вкладке, переход на предыдущую вкладку после закрытия текущей, переназначение горячих клавиш. Да в этом фаерфоксе даже предупреждение о выходе по Ctrl+Q джва года не могли починить.
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|4.64, нах (?), 11:50, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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погодите-погодите, а они его что - починили, что-ли?
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|2.72, Дон Ягон (?), 12:05, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Что хром, что ФФ это куски шлака, ни в коей мере не покрывающие современные требования к удобству.
С учётом того, что мы живём в мире, где ff уже без XUL, вынужден согласиться. Он и с XUL был не пределом мечтаний, но можно было дёшево слепить из него то, что тебе по нраву. Сейчас ff повторяет даунский интерфейс хромого и, в целом, почти лишён какой-либо самобытности.
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|1.4, Агриковский Комбинат (?), 08:51, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Google саботировал Firefox в течение многих лет
"Вот это да, говорит, вот это, говорит, погорел, вот это даже не рассчитывал!"
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|1.5, Зонд (?), 08:51, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Может это я что-то наделал, но на FF гугловская капча гоняется по 10 раз и выдаёт ошибку. Из-за этого приходится иногда пользоваться opera на которой гугловская капча вводится с первого раза.
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|1.8, freehck (ok), 09:00, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Конечно саботировали. Наверняка. Охотно верю. Но вы так говорите, как будто это что-то плохое и не само собой разумеющееся.
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|2.46, нах (?), 10:47, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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они так говорят потому что и раздвигали, и двигались в такт, и кончили три раза (два из них даже не симулировали) - а гугль все равно чаевых не оставил, вот ведь в чем беда.
Причем заяву об изнасиловании подавать после того как оплату взяли вперед как-то не очень, остается громко показушно рыдать - авось пожалеют и подкинут на бедность, еще на пару лекций о гендерном равенстве и правах альтернативно одаренных хватит.
А что им мешало саботировать очевидно вредные нововведения гугля и хотя бы, да, выводить предупреждающие окошки что "этот сайт искусственно замедляет работу во всем, что не гуглохром, но мы пытаемся использовать вокараунды" - не говорят, ага. Но вот телеметрию пихать во все отверстия пользователю им ничего не помешало. И плагины самоустанавливающиеся - нельзя только для ютуба, а для сбора чего ни попадя - ну конечно же ж можно.
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|3.53, Аноним (53), 11:09, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>этот сайт искусственно замедляет работу во всем, что не гуглохром, но мы пытаемся использовать вокараунды
И какая реакция будет у адекватного пользователя? А такая "я пользуюсь в основном сервисами Гугла, остальные сайты меня не колышат, поэтому смесу я ФФ и поставлю хром". Если сообщение не выводить, то многие и не узнают, что если перейти на хром, то гуглогуано будет работать быстрее.
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|4.68, нах (?), 11:57, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И какая реакция будет у адекватного пользователя? А такая "я пользуюсь в основном сервисами Гугла
вы вот ЭТО считаете адекватным пользователем?
> Если сообщение не выводить, то многие и не узнают, что если перейти на хром, то гуглогуано
> будет работать быстрее.
нет, люди не слепые, не глухие, и не настолько феерично 7упые, как вы пытаетесь показать. Они узнают если не из собственного случайного запуска не того браузера, то от друзей - "хахахаха, смотри как у тебя файрфокс-то тормозит!" - см например опеннет.
Но они будут считать, и другим об этом расскажут, что тормозит - файрфокс, а не сработавшая закладка гугля. Что, собственно, и происходит.
А пользователи исключительно гугля и так потеряны - неуклюжие попытки мурзилы удержать хотя бы одного из ста привели только к тому, что с нее свалили сто тех, кому гугля вообще видеть неохота.
надеюсь, менеджеры, угробившие нетскейп, хорошо вертятся в гробах.
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|5.80, Дон Ягон (?), 12:15, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> И какая реакция будет у адекватного пользователя? А такая "я пользуюсь в основном сервисами Гугла, остальные сайты меня не колышат, поэтому смесу я ФФ и поставлю хром"
> вы вот ЭТО считаете адекватным пользователем?
Я НЕ считаю, но это (или аналогичное) - до ужаса частая аргументация.
> А пользователи исключительно гугля и так потеряны - неуклюжие попытки мурзилы удержать хотя бы одного из ста привели только к тому, что с нее свалили сто тех, кому гугля вообще видеть неохота.
Дичайше согласен.
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|5.95, Аноним (53), 12:40, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не я считаю, а "адекватные пользователи". То, что не находит у них успеха, обречено финансово. ВСЕ мои коллеги и знакомые, включая айтишников, используют хром. А на меня смотрят как на придурка, который себе неприятности создаёт, используя блокировщики рекламы ("да ну нах мне блокировщик, половина сайтов с ним не работает"), noscript ("тебя не за****о настраивать браузер для каждого сайта? Пусть лучше тебя 1 раз по****т, чем так жить, всего боясь") (сами запускают первое попавшееся говно из инета, на компе понаставлено говноаверов вроде 360 и kingsoft, а также дерьма вроде Алисы) и resist fingerprinting ("перестань придуриваться, и тогда сможешь зарегистрироваться на $ОЧЕНЬ_ВАЖНОМ_САЙТЕ_С_reCAPTCHA").
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|3.76, Дон Ягон (?), 12:12, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> они так говорят потому что и раздвигали, и двигались в такт, и кончили три раза (два из них даже не симулировали) - а гугль все равно чаевых не оставил, вот ведь в чем беда.
В общем-то, примерно так дела и обстоят, ИМХО. Разве что, я могу допустить, что какое-то время в Мозилле хотели не только поиметь свой кусок пирога, но и честно верили, что гугл с ними, а не поматросит и бросит.
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|1.9, Дмитрий (??), 09:03, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Какая-то скрытая реклама расширения.
А так, то действительно YouTube на FF это трэш какой-то, а именно невозможно скроллить видео ибо с высокой вероятностью всё повиснет и надо перезагружать страницу.
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|2.86, Дон Ягон (?), 12:22, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Какая-то скрытая реклама расширения.
Оно упоминалось в оригинальной статье, поэтому я решил и в свой пересказ добавить.
Как демонстрацию того, что без затормаживающих костылей от google youtube в ff работает нормально - дешёвый способ проверить, что в новости написаны не совсем уж выдумки обиженных мозилловцев.
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|1.10, Аноним (10), 09:07, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Mozilla саботировала свой проект с самого начала. Достаточно вспомнить историю. Создали свою Mozill потом пропали с радаров. Потом опять вылезли с тормозным браузером. Спустя пару лет более менее вывели браузер на приемлемый уровень. Хотя и сегодня косяков хватает.
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|1.11, UR5XCS (?), 09:11, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тю , у меня наоборот Хромой лагает , например на websdr.org пропадает звук и др.,- ФФ рулит )))
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|1.12, Аноним (12), 09:20, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Перешел на хром, потому что он быстрее и там силы тратятся на развитие самого браузера а не на сомнительные функции вроде hello, pocket и прочее.
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|2.60, Аномномномнимус (?), 11:40, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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hello -> Hangout (а до него Google Talk, а теперь ещё несколько поделок вокруг этого)
pocket -> Google Reader
и прочие google services очень плотно интегрирующиеся с хромом.
"Охотно верю" в ваши заблуждения
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|2.87, Дон Ягон (?), 12:27, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Перешел на хром, потому что он быстрее и там силы тратятся на развитие самого браузера а не на сомнительные функции вроде hello, pocket и прочее.
Теперь мне уже не очевидно, это хром быстрее, или гугл удачно недофиксил баги в ff-версиях гуйцов.
Про сомнительные функции вам уже сказали: сервисы гугла - гораздо более сомнительные функции и хромой очень плотно с ними интегрирован.
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|1.14, Аноним (14), 09:26, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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За последние 10 лет я два-три раза бросал Fx, потому, что моцзилла резко, радикально, беспощадно меняла как пользовательский интерфейс, так и убивала аддоны общества.
И, похоже, не намерена останавливаться. "Верным путём".
Возвращался только потому, что Fx _наименее_мерзкий_ браузер из имеющихся на рынке.
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|1.15, Аноним (15), 09:34, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну, для гуглопочты я уже давно держу на машине хром. Для всего остального есть Firefox. Заодно банально решается вопрос безопасности. Гугл не может ассоциировать то, что я смотрю/ищу, с тем, что находится в моём ящике.
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|2.17, Аноним (17), 09:41, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> для гуглопочты я уже давно держу на машине хром. Для всего остального есть Firefox
Только никому не рассказывай - почта google нормально работает в ff.
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|4.36, Антон (??), 10:23, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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зачем вообще использовать эту неудобную почту?
Хотя удобной то и нет.
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|3.69, Moomintroll (ok), 11:58, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А не проще почту почтовым клиентом тягать?
Не проще.
Почтовый клиент требует настройки, пусть одноразовой, но на каждом новом устройстве (ПК, ноут, смарт, планшет...). Причём эта настройка включает довольно много сущностей, помимо сервера: адресную книгу, подпись, фильтры (локальные, не sieve)...
Проще набрать адрес в браузере, ввести логин и пароль, и получить привычный настроенный интерфейс.
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|2.30, необновленец (?), 10:11, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Заодно банально решается вопрос безопасности. Гугл не может ассоциировать то, что я смотрю/ищу, с тем, что находится в моём ящике.
наивный.
начнём с того что гугл знает твой айпишник. ок после проверки почты ты его сменил, у тебя ж наверняка есть реги на сайтах использующие гуглопочту а на сайтах как правило есть гугловские скрипты,а ещё есть такая вещь как отпечаток браузера.
соответственно гугл изза регистрации знает что на том сайте сейчас залогинился владелец такойто почты и получают твой отпечаток, зайдя на другой сайт с гуглоскриптами гугл по отпечатку с большой долей вероятности индентифицирует тебя по отпечатку.
это самый простой вариант без всяких заморочек насчет троянохрома стоящего на твоей тачке и имеющего доступ ко всему в том числе и к твоему профилю в фф например.
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|3.73, нах (?), 12:09, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ок после проверки почты ты его сменил
не забыл остановить автоапдейтер и прочие сервисы гугля, ага - а то они и новый спалят. Или ты думаешь, что закрыв окошко ты от Большого Брата спрятался? ;-)
> а ещё есть такая вещь как отпечаток браузера.
есть еще отпечаток операционной системы, который достаточно уникален, особенно в линуксах, и хрен ты его подделаешь.
А учитывая "антивирус" и еще пачку интересных свойств хрома, там даже и особо стараться не надо.
Но на деле все еще проще - однажды тебе понадобится подтвердить свой возраст ютубу, и, вместо того чтобы переключаться в шелл и дергать youtube-dl, ты не просыпаясь вобьешь туда ту же самую учетку. Bсе, профиль GA слит с твоим профилем gmail.
Или просто ткнешь в ссылку "восстановление пароля", забыв ее вручную скопировать, очистить от трекера и перенести в окно другого браузера. "в общем, вас все равно поимеют"
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|2.31, Аноним (31), 10:13, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Гугл не может ассоциировать то, что я смотрю/ищу, с тем, что находится в моём ящике.
Может. Давно может. Даже при разных браузерах. Не говорит прямо, но очень мечтает это делать - и у него получается.
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|1.16, кккк (?), 09:34, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да-да это не мозиловские рукапопы, это всё "плохие" гугловцы. Верим-верим. Столько денег получили с "плохого" гугула, а сделать рывок не получилось, получилось по 10 раз менять интерфейс, похоронить все плагины, кушать и кушать память и главное новшество - версии!!!
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|2.21, Аноним (21), 09:51, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Версии у них, кажется, с 2011, а вы до сих пор успокоиться не можете.
Как вы сможете не кушать память в современном вебе, я не представляю.
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|3.34, Аноним (31), 10:18, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как вы сможете не кушать память
Для начала нормальный код писать. А то вместо 5 байт имеет порой 5 килобайт отличного бинарного кода, потому что условный индус просто не дочитал учебник "кодинг для чайников" до главы оптимизация.
Собственно, ответа на вопрос, куда браузеру пару гигов ОЗУ для 5 открытых вкладок лично меня удивляет до сих пор. 5 вкладок, даже если каждая страница со своими ресурсами весит 10-20 Мб, надо еще постараться так *неоптимально* в ОЗУ разложить по полочкам, чтобы занято оказалось столь много памяти! )
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|4.75, нах (?), 12:11, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Для начала нормальный код писать. А то вместо 5 байт имеет порой 5 килобайт отличного бинарного
> кода, потому что условный индус просто не дочитал учебник "кодинг для чайников" до главы
> оптимизация.
ну вы-то прочитали, и можете поправить на пять байт? Если да - где ваши тикеты в багзиле?
> Собственно, ответа на вопрос, куда браузеру пару гигов ОЗУ для 5 открытых вкладок лично меня
> удивляет до сих пор. 5 вкладок,
это пять историй переходов, пять кэшей всего что можно, и еще много всякой интересной информации.
Хотя меня и не покидает ощущение, что вы не умеете отличать rss от allocated.
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|4.92, анонн (?), 12:32, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Как вы сможете не кушать память
> Для начала нормальный код писать. А то вместо 5 байт имеет порой
> 5 килобайт отличного бинарного кода, потому что условный индус просто не
> дочитал учебник "кодинг для чайников" до главы оптимизация.
То ли дело хром - совсем не выжирает память.
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|2.91, Дон Ягон (?), 12:32, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да-да это не мозиловские рукапопы, это всё "плохие" гугловцы. Верим-верим.
Верить не обязательно. В новости есть ссылка на расширение с которым youtube чудесным образом не тормозит в ff. Явный пример сервиса, показывающего, какой гугл "хороший".
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|1.19, Professor (??), 09:44, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У меня установлен Хром,Мазила и Опера и все отлично работает. Нужно браузером пользоваться а не заниматься бредом.
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|2.45, анон (?), 10:41, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у меня к этому списку еще IE есть, ну и пару версий старых файрфоксов в виде портабельных апп))
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|1.22, необновленец (?), 09:55, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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выглядит как оправдания девицы которая вместо института\завода пошла в проститутки - это всё сутенёр проклятый запугивал низкой зарплатой там и соблазнял высокой у себя.
только вот выбор то кто делал?
кто мешал даже просто выводить табличку что сайт кривой но мы попробуем отобразить. ну и открыто показать пальцем на источник проблем.
тогдашние возможности лисы вообще позволяли создать расширение типа f#ck google! борющееся с пакостями гугла и поддерживаемоое сообществом. но нет. они еще и разработчиков делавших фф приемлемым разогнали.
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|1.24, Айран (?), 10:02, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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устанавливать расширение в браузер чтобы изменить дизайн одной страницы?
есть же опция в настройках youtube - вернуть старый дизайн
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|1.26, Serg (??), 10:03, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ютуб может глючить на файрфоксе , в тоже время на хромиуме теже ролики идут ок . Так что гугль подсирает мозилле это факт.
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|1.27, Нанобот (ok), 10:05, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> однако в первый раз утверждается наличие у Google скоординированного плана
да ладно, об этом знает каждый уважающий себя конспиролог опеннета
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|1.29, Аноним (31), 10:09, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вместо чем сказать "мы в процессе работы занимались любой фигней, кроме собственно браузера", куда лучше сказать про "вражеский план".
Я на хроме из-за его экосистемы, из-за того, что он и на ПК, и на телефоне видит мои пароли, запускается быстро, работает быстро, зе безопасностью следит. В то же время FF ничего этого не имеет, и всякий раз, когда имеет шанс сделать что-то хорошее, вдруг оказывается, что они запилили еще одну фигню, которая точно должна была быть плагином.
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|2.74, Joac (?), 12:11, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я сижу на фф с телефона, он тоже может синккть пароли, вкладки, историю.
Параллельно использую кром канари, ничего такого что делает кром, и чего нет в фф не знаю. Ну разве что экономия трафика(но и она 3% из 30 ГБ).
Зато к фф меньше липнет всякой фигни, за счёт того что фф поддерживает расширения на мобиле (ublock) и субъективно (а я подозреваю что и объективно) все грузится быстрее без рекламы
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|2.94, Дон Ягон (?), 12:34, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я на хроме потому что он сливает мои персональные данные и пароли гуглу
Вам уже ничего не поможет.
Если вам будет легче: свежие версии ff по умолчанию тоже много чего сливают, не обязательно гуглу, но тоже неплохо! Пока ещё это отключается, правда.
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|1.37, eganru (?), 10:23, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По моему опыту работать с gmail удобней через claws mail.
Как мне кажется, крайне странно работать с почтой через браузер.
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|1.38, Антон (??), 10:27, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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в мозилле есть две основные претензии.
- хреновые девтулзы, даже работу сокета, как у хрома frames не посмотришь.
- интерфейс сразу после установки непригоден, надо убирать эти покеты, шмокеты. Единственное чем иногда пользуюсь, это очистка внешнего вида страницы, и то это должно быть расширением.
Зато у мозиллы хорошая документация, а не как у гугла в блогах.
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|2.77, Joac (?), 12:13, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как фроентендер оч советую ff for web developers. Там тулзы значительно лучше чем в базовом фф, и для гридов и многих других вещей Даже круче.
Насчёт соектов не подскажу
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|1.40, Аноним (40), 10:32, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот только редизайн ютуба произошел в середине 2018, а 63 фокс вышел к конце. До этого никакого shadowdom в фоксе не было
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|1.41, ёнкр (?), 10:33, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну наконец-то! Хоть "полправды" сказали. FF без полноценной подсистемы плагинов npapi, xpcom мёртв как браузер. Хотя сейчас, после того как MS перешла на хромог, конкурента хромого лепят, мол рынок браузеров и движков не монополизирован - прилепили горбатого до стены!
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|1.42, жека воробьев (?), 10:34, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надо больше покетов и прочей телеметрии в ФФ внедрять, ломать совместимость с плагинами и народ потянется
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|1.44, Аноним (44), 10:39, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно не пользуюсь гугловскими продуктами, акк удалил и на всякий случай забанил по адресам. Как впрочем и фб, ягдекс и прочих агрегаторов рекламы. Потому как пользоваться продуктами компаний не чистых на руку, совесть не позволяет. Ругайте и минусуйте меня полностью.
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|1.52, Аноним (53), 11:04, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>верить в настолько вопиющую некомпетентность Google он не считает рациональным
Не надо искать некомпетентнтсть там, где есть место пофигизму.
Гуглу пофиг на ФФ - этого достаточно для того, чтобы не заботиться о производительности.
Мне пофиг на все браузеры, кроме ФФ, потому что я юзаю ФФ. Это достаточный повод, чтобы на них забить.
Если что-то не работает в браузере мозиллы, но сделано по стандарту, значит это проблема мозиллы. Если что-то не работает на сайте, использующем несовместимые расширения, значит разрабам этого сайта пофиг на аудиторию без этих расширений.
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|2.96, Дон Ягон (?), 12:41, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>верить в настолько вопиющую некомпетентность Google он не считает рациональным
> Не надо искать некомпетентнтсть там, где есть место пофигизму.
Когда цепочка таких "пофигизмов" складывается в системную последовательность, при этом офф позиция "сорян! накосячили! сейчас (через две недели) починим и больше никогда не повторится!", а повторяется снова и снова, верить в пофигизм - всё равно что принудительную уринотерапию глаз называть божьей росой.
> Гуглу пофиг на ФФ - этого достаточно для того, чтобы не заботиться о производительности.
Или ломать её специально - сравните, например, скрость youtube в ff с плагином из статьи и без.
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|1.54, Аноним (54), 11:10, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По ходу дела nextcloud тож гуглу продался. Шаринг файлов настраивается только из хрома.
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|2.79, нах (?), 12:15, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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нет, просто они используют модную-молодежную версию angular или что там сейчас - а ее разработчикам неинтересны костыли для мазилы - тем более вот хром сегодня выкатил пачку новых чудных фишек (никакими стандартами не описываемых), давайте их все задействуем немедленно!
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|1.55, Аноним (55), 11:20, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> однако в первый раз утверждается наличие у Google скоординированного плана, предусматривающего внесение небольших ошибок на своих сайтах, которые будут проявляться только для пользователей Firefox.
Да ну не может быть? С оперой как будто не так было.
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|1.56, Аноним (56), 11:26, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ерунда какая-то. Гугл открывается в любом браузере, хоть из Internet Explorer 3 в Windows 95 OSR2, хоть в Internet Explorer 5 в Windows 3.11, хоть в Opera 10.11 в KDE3, хоть в Opera 12.14 в линуксе, хоть в Konqueror 3.4 в CentOS 4... Гугл поддерживает совместимость их "поиска" даже с самыми старыми браузерами
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|1.57, Аноним (57), 11:29, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меньше включенного по дефоулту треканья добавлять надо было. Старый добрый Нетшкаф испоганили....
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|1.58, Аноним (58), 11:34, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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То есть то, что они регулярно насиловали интерфейс, переписывали настройки, убивали аддоны, добавляли и убирали сомнительные фичи, внедряли телеметрию и все такое прочее - все это, он хочет сказать, никак не повлияло на популярность?
Называется "плохому танцору яйца мешают".
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|2.97, Дон Ягон (?), 12:44, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> То есть то, что они регулярно насиловали интерфейс, переписывали настройки, убивали аддоны, добавляли и убирали сомнительные фичи, внедряли телеметрию и все такое прочее - все это, он хочет сказать, никак не повлияло на популярность?
1) Описываемое вами - более поздние события. В статье - про времена появления хромого и его наращивание доли.
2) Описываемое вами - во многом попытка запрыгнуть на уходящий поезд и сделать ff "как chrome", чтобы хоть как-то с ним конкурировать. Как по мне - от этого только хуже.
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|1.61, rshadow (ok), 11:40, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Мы помним как все начиналось..."
Хром взлетел на скорости работы. Они применили раскидывание по ядрам и новый js движок. Пользователи сразу это все оценили. То, что это куцый зонд и начнутся проблемы совместимости - пользователи об этом не знают. Да и это не их война.
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|2.82, Joac (?), 12:19, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз их движок работает в одном потоке, в отличии от движка мазилы))
Но они росто, запускают на каждую вкладку новый процес, мазила делает немного иначе сейчас - у нее запущено процессов в 2 раз больше чем у юзера ядер + процесс для интерфейса и плагинов.
А можно в фф включить и, такое поведение как у крома. И всё равно фф сейчас памяти отьедает меньше и работает в среднем так же. Хотя проигрывает немного именно натгугловских сайтах.
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|1.62, Аноним (62), 11:44, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> что не следует искать злой умысел там, где может иметь место некомпетентность
К корпорациям применим другой принцип: если им это выгодно, значит они это делают.
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|2.81, microsoft (?), 12:17, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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простите, зачем нам "выбирать по умолчанию" неработающий тормоз? У нас свой был, причем и пошустрее и получше работал, чем мурзила.
К тому же, если вы не в курсе, браузер у нас лишь часть экосистемы, экспортирующей свой api разработчикам нескучных приложеньиц, они, конечно, немного хныкают, что вместо йожиного надо теперь изучать эшелонский язык, но у вашей мурзилы вообще теперь никакого апи нет!
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|1.83, Аноним (-), 12:19, 24/04/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На гугл все подсели, как на унитаз. Естесно ему выгодно продвигать свой движок который сплошь напичкан телеметрией. И в этом они не гнушаются ни чем абсолютно.
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