Бывший исполнительный директор Mozilla считает, что Google саботировал Firefox в течение многих лет

2.3 , Анон213423 ( ? ), 08:43, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что вы хотите от браузера, чтобы было удобнее?

3.13 , A.Stahl ( ok ), 09:25, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Подавляющее большинство недовольных современными браузерами делятся на две категории:

1) Требующие свистоперделок включая календарь, утилиту для записи CD и графический редактор

2) Те, для кого идеальным браузером был бы wget c vim-образным управлением Остальные просто хотят что-то довольно специфическое и поэтому малоинтересное.

4.32 , Аноним ( 32 ), 10:15, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вот лично мне было бы достаточно качественного аудита на закладки, палящие мои данные кому-либо и встроенного ublock. Собственно, ФФ с ublock и есть мой выбор сейчас. Дополнительно блокирую уведомления, убираю преднастроенные поисковые системы вроде мэйла или озона. Ну серьёзно, кто сейчас ищет что-либо мэйлом? Или может быть книги бумажные ещё какие-то ретрограды покупают? Нахер это дерьмо внедрять - не понимаю. Шлаковость ФФ только в его производительности на старых системах, но здесь не ФФ виноват, а общемировая тенденция делать из веба операционную систему. У ФФ нет выбора при этом. Либо он будет тоже такой вот операционной системой, либо он исчезнет напрочь. Так что я его здесь обвиняю, но не сильно.

5.35 , Аноним ( 32 ), 10:19, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вообще ФФ старого образца с XUL-плагинами мог быть собран как в комбайн с графическим редактором и утилитой для записи СД, так и в wget с vim-образным управлением. Вот это и было круто и уж точно очень юниксвейно. И этот ФФ мы потеряли. И это обидно.

6.51 , guesswho ( ? ), 11:04, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Captain obvious says: You can use palemoon/basilisk/serpent

7.63 , нах ( ? ), 11:48, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как только напишешь к ним совместимый с ними интернет - так и сможешь их use. А пока гугель будет юзать тебя, и мазила ему в этом поможет - причем независимо от ее желания, ее уже никто не спрашивает. Даже вебархив впендюрил на свои страницы намертво неотключаемый жопоскрипт - кстати, предлагает написать, если тебе не нравится - я написал - "несколько лет донейтил, но не на это - так что №"й вам, дорогие друзья, а не деньги, авось вам на следующий улучшизм не хватит". Впрочем, полагаю, этот почтовый ящик читается командой rm по крону. Так вот теперь вопрос весьма непродолжительного времени, когда этот жопоскрипт перестанет быть совместимым с маргинальными браузерами, чего уже успешно добился шитхап. Даже если бы веб-макакам не хотелось обмазаться свежайшим, они все равно не умеют без миллиона нескучных библиотек. 5.47 , forum reader ( ? ), 10:52, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – я покупаю бумажные книги, потому что 99,995% электронных книг и читалок электронных книг по юзабилити/использованию до бумажных как до марса раком.

электронные книги листать не удобно, нет удобной навигации, нет заметок на полях.

6.65 , Аноним ( 65 ), 11:50, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >электронные книги листать не удобно А автомобили неудобно в тройку запрягать. >нет удобной навигации Расскажи нам больше о преимуществах аналоговой индексации и поиска перед цифровым. >нет заметок на полях "Я не умею выбрать софт, жру что на лопате дадут" В электронных читалках есть и заметки, и поиск, в т.ч. между разными источниками в библиотеке, и словари можно подключить. А еще они меньше весят, не пачкаются и шрифты можно настроить.

7.90 , нах ( ? ), 12:30, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Расскажи нам больше о преимуществах аналоговой индексации и поиска перед цифровым. давай расскажу - найдешь мне в 500страничной книжке "искусство конского осеменителя" восемнадцатую главу об особенностях ?"ли крупных жеребцов в полевых условиях без лестницы? Открыть оглавление (одно движение в книге, ты пальчиком ищешь крошечную иконку и, вероятно, там еще надо выбрать нужное действие, действий много, места мало, смотри не промахнись), найти нужную строчку, найти номер страницы - примерно одинаково.

Дальше как повезет - если формат поддерживает гиперссылки, возможно ты попадешь на нужную страницу с первого раза (возможно попадешь не на ту, потому что промазал по крохотным строчкам на экранчике) - а может будешь с экранной клавиатуры (открывшейся, конечно, в буквенном режиме, хотя вводить нужно цифры) набирать 327, ok, ой, надо было 372, что-ли? А если в книге нет детального деления на главы, и нужна именно страница 327 (или скорее "в последней трети в начале где-то")? Я-то ее найду быстрым листанием бумажной книжки за пару секунд. Ну и если в процессе книжка упала в навоз - результат для нас с тобой примерно один и тот же, а если на камень - у меня осталась книжка, а у тебя немного битых стекляшек. 6.88 , Аноним ( 88 ), 12:28, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не все электронные читалки поддерживают djvu и даже pdf. А других нормальных форматов для книг пока не придумали. Мне, например, важно, чтобы было сохранено оригинальное оформление, присутствовали, как минимум, выходные данные издания и последняя страничка с информацией об издателе. А лучше чтобы все страницы, включая обложки, за исключением пустых, если они не ломают оглавление.

5.48 , grinder ( ?? ), 10:54, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Внедрение чего-либо по умолчанию не одобряю, но вот книжки и их покупателей не трогайте.

6.66 , Аноним ( 65 ), 11:51, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да мы и не трогаем, они сами воняют.

3.49 , Аноним ( 49 ), 10:56, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя бы таких банальных вещей как задание дефолтного масштаба, открытие новой вкладки рядом с текущей, открытие закладок в новой вкладке, переход на предыдущую вкладку после закрытия текущей, переназначение горячих клавиш. Да в этом фаерфоксе даже предупреждение о выходе по Ctrl+Q джва года не могли починить.

4.64 , нах ( ? ), 11:50, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – погодите-погодите, а они его что - починили, что-ли? 5.67 , нах ( ? ), 11:51, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – "ну мальчик, ну %;" твою мать!" 2.72 , Дон Ягон ( ? ), 12:05, 24/04/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Что хром, что ФФ это куски шлака, ни в коей мере не покрывающие современные требования к удобству. С учётом того, что мы живём в мире, где ff уже без XUL, вынужден согласиться. Он и с XUL был не пределом мечтаний, но можно было дёшево слепить из него то, что тебе по нраву. Сейчас ff повторяет даунский интерфейс хромого и, в целом, почти лишён какой-либо самобытности.