Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:03, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – А в чем кривость реализации в линуксе? Просто планирую перестройку домашнего nas с одним диском, и переход на zfs mirror. Какие приключения меня ждут? Btrfs хоть и линуксо-правильний и удобний но как-то я его боюсь...

3.4 , пох ( ? ), 09:20, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > А в чем кривость реализации в линуксе? например - неумение управлять памятью - родовая беда самого линукса.

Решение пришло ВНЕЗАПНО - "а давайте нарежем всю память чанками по 4k". Что как бы говорит нам в том числе и о том, какая система стоит на столе у разработчика (видимо, маловат доход той конторы). Теперь прикидываем, как это будет работать в полупромышленной хранилке, где этой памяти полтерабайта и используется она, внезапно, по назначению - под кэш. Наблюдения таки да, подтверждают гипотезу - ZoL неимоверно жрет cpu, поскольку поиск нужных 4k, как его ни оптимизируй, быстрым не будет. > Просто планирую перестройку домашнего nas с одним диском, и переход на zfs mirror. Какие

> приключения меня ждут? да никаких - устанавливаешь 11ю фрю, штатным способом, она все сделает правильно, и пользуешься. abd и arc comp выключи сразу, само сжатие на диске - после тестов (с ним без arc comp есть ньюансы, вероятно, сводящие пользу к нулю, потому что такое никто уже сто лет не то что не тестирует, а вообще не проверяет).

А линукс для твоих целей - ненужно. Они десять лет TRIM не могут в своей ветке. К тому времени, когда во фре это доломают - твой домашний нас или рассыплется, или тебе надоест с ним играться, и еще десять лет он прекрасно проживет без обслуживания. Если что, с самбой, nfs и драйверами mellanox у фри все в полном порядке. 4.8 , dimcha ( ?? ), 09:35, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > "а давайте нарежем всю память чанками по 4k" MMU у 32bit x86 аппаратно поддерживали страницы 4Кб. Отсюда и размер, а не с потолка или от дешевизны системы. В винде тоже 4К - самый распространненный размер страниц. Это позже уже hugepages вкорячили и TLB перестал cache_miss выдавать

5.10 , пох ( ? ), 09:57, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Отсюда и размер а теперь подумайте верхней головой - сколько при заполненном полутерабайте у хранилки получится abd чанков и как вы будете теперь искать среди них нужный, сколько займет индекс подобных чанков, и что происходит с блоком стандартных для zfs 128k при чтении, при записи, при обращениях?

Отдельно об эффективности дерганья alloc/free на каждые 4k когда они понадобились/не понадобились (следить за экспайром тоже будете отдельно, перебирая все блоки - как еще-то?).

Что линукс не умеет нормального управления памятью в ядре - не вопрос, зачем только было этот код делать не линуксонли? У разработчика, очевидно, нет тестовых и рабочих систем большого объема, поэтому ему в голову вообще не пришло подумать. Или никого в ней не застало и ушло. У фри с ее zones этой проблемы, внезапно, нет. Что страницы у вас 4k - совершенно необязательно означает, что хранить кэш диска надо блоками размером в страницу, а не размером в блок на диске, так, для разнообразия. Или даже в цепочку последовательных блоков, которую вернул prefetch - понадобится из середины, посчитаете смещение когда уже понадобилось - зато сам блок найдете в индексе в 64 раза меньшем. Ну и на сладкое уже из самой freebsd - неумение kib@ и компании писать работающий код с первого раза, а не с пятнадцатого, если прямая копипаста невозможна. Почитайте комитлоги вокруг abd.c/h - просветлитесь. В том числе и их недоумению "а как это работает вообще". 2.3 , пох ( ? ), 09:06, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – > Ну посмотрим что из этого получится. да ничего в общем хорошего - баги сложнее опечаток по прежнему будут не исправляться а заметаться под ковер - теперь еще и с обоснованием "а так оно в апстриме" и "что полезло в рот ебе/редхату то и нам впихнется". Зато пацанам из iX будут и дальше платить зарплаты за копипасту, а вот два (или три) основных коммитера нынешей zfs с Украины (коммиты от людей, выдающих себя сейчас за "отцов проекта" там в лупу не разглядеть) - видимо, пойдут на мороз. В чем, вероятно, и заключался тонкий политический ход - насколько я понял причастных, в проекте нельзя вот так взять и поменять что-то даже мелкое через головы людей, ведущих в данной подсистеме основную работу, а тут - опа, и внезапно работа идет вообще в портах, никто ваш код не трогает, проходите мимо ;-) за кого болеть в битве жабы с гадюкой - не знаю, по-моему надо просто отойти от террариума, пока жабьей икрой не обрызгало с ног до головы. А, ну и иллюмосу, очевидно - п-ц. В общем-то тоже не очень и жалко - нехрен было линуксный кал тащить в пасть (да, они вмержили неумение линуксеров работать с памятью). Отрабатывайте наклоны и приседания - кланяться будем орацлу, и за почти работающую современную fs для линуксов (нет, это btrfs), и за ос для строительства хранилок (это solaris, ясен пень). Кто еще будет выть про засилье корпораций - тыкаем пальцем в то, что получается, когда вместо корпораций любители на донейтах и зарплатах от куцых лавчонок с тремя работниками.

3.6 , andy ( ?? ), 09:22, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору] + / – Слушай, пох, ты как-то обмолвился, что приходишь сюда потроллить любителей опенсорса. Я не осуждаю,

просто ты и нах, говните вообще все. К тебе и наху у меня один вопрос, а что из софта, не важно проприетарного или опенсорсного вам вообще нравится? Или беспросветное говно абсолютно все?

