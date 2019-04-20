The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"

20.04.2019 07:56

Крис Мур (Kris Moore), создатель проекта PC-BSD и вице-президент компании iXsystems, объявил о начале тестирования установочных сборок FreeBSD 12-STABLE и FreeBSD 13-HEAD, в которых изначально поддерживаемая во FreeBSD реализация файловой системы ZFS заменена на наработки проекта "ZFS on Linux". Благодаря инициативе по обеспечению переносимости кода "ZFS on Linux" на другие системы, для FreeBSD были подготовлены порты sysutils/zol (утилиты) и sysutils/zol-kmod (модуль ядра), которые теперь предлагается протестировать. В контексте файловой системы, наиболее простым способом тестирования является предоставление готовых установочных образов, в которых изначальная реализация ZFS отключена и предустановлены порты с "ZFS on Linux". В качестве ФС для корневого раздела могут использоваться UFS и ZFS.

Напомним, что в декабре прошлого года разработчики FreeBSD выступили с инициативой перехода на реализацию ZFS от проекта "ZFS on Linux" (ZoL), вокруг которого последнее время сосредоточилась вся активность, связанная с развитием ZFS. В качестве причины миграции была упомянута стагнация кодовой базы ZFS от проекта Illumos (форк OpenSolaris), которая ранее использовалась в качестве основы для переноса связанных с ZFS изменений во FreeBSD. Поддержкой кодовой базы ZFS в Illumos до недавнего времени занималась компания Delphix, развивающая операционную систему DelphixOS (форк Illumos). Год назад компания Delphix приняла решение о переходе на "ZFS on Linux", что привело к стагнации ZFS от проекта Illumos и переносу всей связанной с разработкой активности в проект "ZFS on Linux", который теперь рассматривается как основная реализация OpenZFS.

Разработчики FreeBSD решили последовать общему примеру и не пытаться удержаться за Illumos, так как эта реализация уже сильно отстаёт по функциональности и требует больших ресурсов для сопровождения кода и переноса изменений. "ZFS on Linux" теперь рассматривается как основной единый совместный проект по разработке ZFS. Поддержка FreeBSD будет интегрирована непосредственно в код "ZFS on Linux" и развиваться в основном репозитории данного проекта.

Некоторые возможности, которые доступны в порте "ZFS on Linux" для FreeBSD, но отсутствуют в реализации ZFS от Illumos:

  • Режим multihost (MMP;
  • Multi Modifier Protection);
  • Расширенная система квот;
  • Шифрование наборов данных;
  • Раздельный выбор классов распределения блоков (allocation classes);
  • Использование векторных процессорных инструкций для ускорения реализация RAIDZ и вычисления контрольных сумм;
  • Улучшенный инструментарий командной строки;
  • Исправление многих ошибок, связанных с состоянием гонки и блокировками.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freebsd.org/pipe...)
  2. OpenNews: Разработчики FreeBSD намерены сменить реализацию ZFS на "ZFS on Linux"
  3. OpenNews: Выпуск ZFS on Linux 0.7.0, реализации ZFS для ядра Linux
  4. OpenNews: В состав Debian включена файловая система ZFS
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2018.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Представлен проект OpenZFS, направленный на унификацию развития файловой системы ZFS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: freebsd, zfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (10) Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Аноним (1), 08:50, 20/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Ну посмотрим что из этого получится. Если его прикрутят к FreeBSD как в Линуксе аля "с боку бантик", тогда нафиг нужно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:03, 20/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А в чем кривость реализации в линуксе? Просто планирую перестройку домашнего nas с одним диском, и переход на zfs mirror. Какие приключения меня ждут? Btrfs хоть и линуксо-правильний и удобний но как-то я его боюсь...
     
     
  • 3.4, пох (?), 09:20, 20/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > А в чем кривость реализации в линуксе?

    например - неумение управлять памятью - родовая беда самого линукса.
    Решение пришло ВНЕЗАПНО - "а давайте нарежем всю память чанками по 4k". Что как бы говорит нам в том числе и о том, какая система стоит на столе у разработчика (видимо, маловат доход той конторы).

    Теперь прикидываем, как это будет работать в полупромышленной хранилке, где этой памяти полтерабайта и используется она, внезапно, по назначению - под кэш.

    Наблюдения таки да, подтверждают гипотезу - ZoL неимоверно жрет cpu, поскольку поиск нужных 4k, как его ни оптимизируй, быстрым не будет.

    > Просто планирую перестройку домашнего nas с одним диском, и переход на zfs mirror. Какие
    > приключения меня ждут?

    да никаких - устанавливаешь 11ю фрю, штатным способом, она все сделает правильно, и пользуешься. abd и arc comp выключи сразу, само сжатие на диске - после тестов (с ним без arc comp есть ньюансы, вероятно, сводящие пользу к нулю, потому что такое никто уже сто лет не то что не тестирует, а вообще не проверяет).
    А линукс для твоих целей - ненужно. Они десять лет TRIM не могут в своей ветке.

    К тому времени, когда во фре это доломают - твой домашний нас или рассыплется, или тебе надоест с ним играться, и еще десять лет он прекрасно проживет без обслуживания.

    Если что, с самбой, nfs и драйверами mellanox у фри все в полном порядке.

     
     
  • 4.8, dimcha (??), 09:35, 20/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > "а давайте нарежем всю память чанками по 4k"

    MMU у 32bit x86 аппаратно поддерживали страницы 4Кб. Отсюда и размер, а не с потолка или от дешевизны системы. В винде тоже 4К - самый распространненный размер страниц. Это позже уже hugepages вкорячили и TLB перестал cache_miss выдавать

     
     
  • 5.10, пох (?), 09:57, 20/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Отсюда и размер

    а теперь подумайте верхней головой - сколько при заполненном полутерабайте у хранилки получится abd чанков и как вы будете теперь искать среди них нужный, сколько займет индекс подобных чанков, и что происходит с блоком стандартных для zfs 128k при чтении, при записи, при обращениях?
    Отдельно об эффективности дерганья alloc/free на каждые 4k когда они понадобились/не понадобились (следить за экспайром тоже будете отдельно, перебирая все блоки - как еще-то?).
    Что линукс не умеет нормального управления памятью в ядре - не вопрос, зачем только было этот код делать не линуксонли? У разработчика, очевидно, нет тестовых и рабочих систем большого объема, поэтому ему в голову вообще не пришло подумать. Или никого в ней не застало и ушло.

    У фри с ее zones этой проблемы, внезапно, нет.

    Что страницы у вас 4k - совершенно необязательно означает, что хранить кэш диска надо блоками размером в страницу, а не размером в блок на диске, так, для разнообразия. Или даже в цепочку последовательных блоков, которую вернул prefetch - понадобится из середины, посчитаете смещение когда уже понадобилось - зато сам блок найдете в индексе в 64 раза меньшем.

    Ну и на сладкое уже из самой freebsd - неумение kib@ и компании писать работающий код с первого раза, а не с пятнадцатого, если прямая копипаста невозможна. Почитайте комитлоги вокруг abd.c/h - просветлитесь. В том числе и их недоумению "а как это работает вообще".

     
  • 2.3, пох (?), 09:06, 20/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну посмотрим что из этого получится.

    да ничего в общем хорошего - баги сложнее опечаток по прежнему будут не исправляться а заметаться под ковер - теперь еще и с обоснованием "а так оно в апстриме" и "что полезло в рот ебе/редхату то и нам впихнется". Зато пацанам из iX будут и дальше платить зарплаты за копипасту, а вот два (или три) основных коммитера нынешей zfs с Украины (коммиты от людей, выдающих себя сейчас за "отцов проекта" там в лупу не разглядеть) - видимо, пойдут на мороз.

    В чем, вероятно, и заключался тонкий политический ход - насколько я понял причастных, в проекте нельзя вот так взять и поменять что-то даже мелкое через головы людей, ведущих в данной подсистеме основную работу, а тут - опа, и внезапно работа идет вообще в портах, никто ваш код не трогает, проходите мимо ;-)

    за кого болеть в битве жабы с гадюкой - не знаю, по-моему надо просто отойти от террариума, пока жабьей икрой не обрызгало с ног до головы.

    А, ну и иллюмосу, очевидно - п-ц. В общем-то тоже не очень и жалко - нехрен было линуксный кал тащить в пасть (да, они вмержили неумение линуксеров работать с памятью).

    Отрабатывайте наклоны и приседания - кланяться будем орацлу, и за почти работающую современную fs для линуксов (нет, это btrfs), и за ос для строительства хранилок (это solaris, ясен пень).

    Кто еще будет выть про засилье корпораций - тыкаем пальцем в то, что получается, когда вместо корпораций любители на донейтах и зарплатах от куцых лавчонок с тремя работниками.


     
     
  • 3.6, andy (??), 09:22, 20/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Слушай, пох, ты как-то обмолвился, что приходишь сюда потроллить любителей опенсорса. Я не осуждаю,
    просто ты и нах, говните вообще все. К тебе и наху у меня один вопрос, а что из софта, не важно проприетарного или опенсорсного вам вообще нравится? Или беспросветное говно абсолютно все?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:22, 20/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда уже перейдут на ядро Linux?
     
  • 1.7, andy (??), 09:25, 20/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость. Когда-то бсдшники хвастались, что у них есть zfs "подаренная" Sun'ом. Через 11 лет они перешли на реализацию zfs написанную для linux!
     
     
  • 2.9, dimcha (??), 09:38, 20/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    так а ZoL кто zfs "подарил"? )))
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру
    Hosting by Ihor