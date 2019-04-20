Началось тестирование сборок FreeBSD, переведённых на "ZFS on Linux"

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|1.1, Аноним (1), 08:50, 20/04/2019 [ответить] [к модератору]
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Ну посмотрим что из этого получится. Если его прикрутят к FreeBSD как в Линуксе аля "с боку бантик", тогда нафиг нужно.
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|2.2, Аноним (2), 09:03, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А в чем кривость реализации в линуксе? Просто планирую перестройку домашнего nas с одним диском, и переход на zfs mirror. Какие приключения меня ждут? Btrfs хоть и линуксо-правильний и удобний но как-то я его боюсь...
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|3.4, пох (?), 09:20, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> А в чем кривость реализации в линуксе?
например - неумение управлять памятью - родовая беда самого линукса.
Решение пришло ВНЕЗАПНО - "а давайте нарежем всю память чанками по 4k". Что как бы говорит нам в том числе и о том, какая система стоит на столе у разработчика (видимо, маловат доход той конторы).
Теперь прикидываем, как это будет работать в полупромышленной хранилке, где этой памяти полтерабайта и используется она, внезапно, по назначению - под кэш.
Наблюдения таки да, подтверждают гипотезу - ZoL неимоверно жрет cpu, поскольку поиск нужных 4k, как его ни оптимизируй, быстрым не будет.
> Просто планирую перестройку домашнего nas с одним диском, и переход на zfs mirror. Какие
> приключения меня ждут?
да никаких - устанавливаешь 11ю фрю, штатным способом, она все сделает правильно, и пользуешься. abd и arc comp выключи сразу, само сжатие на диске - после тестов (с ним без arc comp есть ньюансы, вероятно, сводящие пользу к нулю, потому что такое никто уже сто лет не то что не тестирует, а вообще не проверяет).
А линукс для твоих целей - ненужно. Они десять лет TRIM не могут в своей ветке.
К тому времени, когда во фре это доломают - твой домашний нас или рассыплется, или тебе надоест с ним играться, и еще десять лет он прекрасно проживет без обслуживания.
Если что, с самбой, nfs и драйверами mellanox у фри все в полном порядке.
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|4.8, dimcha (??), 09:35, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> "а давайте нарежем всю память чанками по 4k"
MMU у 32bit x86 аппаратно поддерживали страницы 4Кб. Отсюда и размер, а не с потолка или от дешевизны системы. В винде тоже 4К - самый распространненный размер страниц. Это позже уже hugepages вкорячили и TLB перестал cache_miss выдавать
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|5.10, пох (?), 09:57, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Отсюда и размер
а теперь подумайте верхней головой - сколько при заполненном полутерабайте у хранилки получится abd чанков и как вы будете теперь искать среди них нужный, сколько займет индекс подобных чанков, и что происходит с блоком стандартных для zfs 128k при чтении, при записи, при обращениях?
Отдельно об эффективности дерганья alloc/free на каждые 4k когда они понадобились/не понадобились (следить за экспайром тоже будете отдельно, перебирая все блоки - как еще-то?).
Что линукс не умеет нормального управления памятью в ядре - не вопрос, зачем только было этот код делать не линуксонли? У разработчика, очевидно, нет тестовых и рабочих систем большого объема, поэтому ему в голову вообще не пришло подумать. Или никого в ней не застало и ушло.
У фри с ее zones этой проблемы, внезапно, нет.
Что страницы у вас 4k - совершенно необязательно означает, что хранить кэш диска надо блоками размером в страницу, а не размером в блок на диске, так, для разнообразия. Или даже в цепочку последовательных блоков, которую вернул prefetch - понадобится из середины, посчитаете смещение когда уже понадобилось - зато сам блок найдете в индексе в 64 раза меньшем.
Ну и на сладкое уже из самой freebsd - неумение kib@ и компании писать работающий код с первого раза, а не с пятнадцатого, если прямая копипаста невозможна. Почитайте комитлоги вокруг abd.c/h - просветлитесь. В том числе и их недоумению "а как это работает вообще".
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|2.3, пох (?), 09:06, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Ну посмотрим что из этого получится.
да ничего в общем хорошего - баги сложнее опечаток по прежнему будут не исправляться а заметаться под ковер - теперь еще и с обоснованием "а так оно в апстриме" и "что полезло в рот ебе/редхату то и нам впихнется". Зато пацанам из iX будут и дальше платить зарплаты за копипасту, а вот два (или три) основных коммитера нынешей zfs с Украины (коммиты от людей, выдающих себя сейчас за "отцов проекта" там в лупу не разглядеть) - видимо, пойдут на мороз.
В чем, вероятно, и заключался тонкий политический ход - насколько я понял причастных, в проекте нельзя вот так взять и поменять что-то даже мелкое через головы людей, ведущих в данной подсистеме основную работу, а тут - опа, и внезапно работа идет вообще в портах, никто ваш код не трогает, проходите мимо ;-)
за кого болеть в битве жабы с гадюкой - не знаю, по-моему надо просто отойти от террариума, пока жабьей икрой не обрызгало с ног до головы.
А, ну и иллюмосу, очевидно - п-ц. В общем-то тоже не очень и жалко - нехрен было линуксный кал тащить в пасть (да, они вмержили неумение линуксеров работать с памятью).
Отрабатывайте наклоны и приседания - кланяться будем орацлу, и за почти работающую современную fs для линуксов (нет, это btrfs), и за ос для строительства хранилок (это solaris, ясен пень).
Кто еще будет выть про засилье корпораций - тыкаем пальцем в то, что получается, когда вместо корпораций любители на донейтах и зарплатах от куцых лавчонок с тремя работниками.
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|3.6, andy (??), 09:22, 20/04/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Слушай, пох, ты как-то обмолвился, что приходишь сюда потроллить любителей опенсорса. Я не осуждаю,
просто ты и нах, говните вообще все. К тебе и наху у меня один вопрос, а что из софта, не важно проприетарного или опенсорсного вам вообще нравится? Или беспросветное говно абсолютно все?
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|1.7, andy (??), 09:25, 20/04/2019 [ответить] [к модератору]
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Отличная новость. Когда-то бсдшники хвастались, что у них есть zfs "подаренная" Sun'ом. Через 11 лет они перешли на реализацию zfs написанную для linux!
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