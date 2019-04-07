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Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0

07.04.2019 21:10

Спустя три года с момента прошлого выпуска представлен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.8.0. Исходные тексты проекта распространяются в рамках лицензии GPLv2. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK+, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины.

Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, минимум зависимостей, возможность управления через командную строку или из системного лотка, возможность загрузки и отображения обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования контента.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка формата Opus;
  • Добавлена функция поиска треков, требующих нормализации громкости (ReplayGain Scanner). Улучшена работа системы нормализации громкости;
  • Реализована корректная поддержка формата CUE, объединяющего несколько треков в одном файле;
  • Добавлена возможность чтения/записи тегов и загрузки встроенных обложек альбомов из файлов MP4;
  • В режиме конвертирования добавлены преднастройки для копирования и перемещения файлов, а также опция для копирования, если формат результирующего файла идентичен;
  • Добавлено окно с логом информации об ошибках;
  • Добавлен диалог для многострочного редактирования тегов. Улучшена поддержка полей тегов, включающих несколько значений. Добавлено автоматическое определение кодировки тегов на основании анализа содержимого полей ID3v2;
  • В Game_Music_Emu добавлена поддержка форматов GBS и SGC;
  • Добавлены новые параметры форматирования заголовка: $num, %_path_raw%, %_playlist_name%, $replace, $upper, $lower, %playback_bitrate%, $repeat, $insert, $len, $pad, $pad_right;
  • Улучшено определений цветовых схем GTK;
  • В списке воспроизведения реализована поддержка копирования и вставки через буфер обмена;
  • Добавлена поддержка перемещения композиций из deadbeef в другие приложения в режиме Drag and Drop;
  • Добавлена поддержка модуля UMX;
  • В контекстное меню добавлена функция дублирования списка воспроизведения;
  • В меню свойств трека добавлены пункты для редактирования по месту и кадрирования;
  • Улучшена работа с очень большими файлами;
  • Добавлена опция командной строки "--volume" для задания громкости при запуске;
  • Заменён код для парсинга mp3.


  1. Главная ссылка к новости (http://deadbeef.sourceforge.ne...)
  2. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.3, развиваемого сообществом KDE
  3. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Museeks 0.9
  4. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Amarok 2.9
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Qmmp 0.11.0 и 1.2.0
  6. OpenNews: Представлен Babe, новый музыкальный плеер для KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: deadbeef, music
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  • 1.1, Аноним из Архангельска (?), 21:27, 07/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.8.0

    Долгие лета успехов и процветания DeaDBeeF! Использую его на Arch с KDE несмотря на то что являюсь ярым тулкитофобом.

     
  • 1.2, Шурек Табуреткин (ok), 21:30, 07/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Отличная новость! Спасибо тебе, Алексей a.k.a Waker (забыл, какой ник здесь), за этот шикарный плеер!
     
  • 1.4, Аноним (4), 21:51, 07/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Интересно, 32-битные билды еще будут и .deb пакеты?
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:54, 07/04/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    странно у него как то релизы выходят, после 0.7.2 сразу вышла версия 1.8.0
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:01, 07/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >http://deadbeef.sourceforge.net/posts/deadbeef_1.8.0_is_out.html

    По ссылкам не ходи, сразу отвечай.

     
  • 2.10, Аноним84701 (ok), 23:29, 07/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > странно у него как то релизы выходят, после 0.7.2 сразу вышла версия 1.8.0

    Мода, вон, у мидори недавно сразу после 0.7 вышла 8.0.
    Хотя в emacs (еще когда далеко не все родители анонимов подозревали о существовании друг друга)  вообще прыгнули с 1.12 сразу на версию 13
    http://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/tree/etc/NEWS.1-17
    > Changes in Emacs 13 [1985г - прим. анонима]
    > * There is a new version numbering scheme.
    > What used to be the first version number, which was 1,
    > has been discarded since it does not seem that I need three levels of version number.

    .

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:09, 07/04/2019 [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Странно, opus в DeaDBeeF давно нормально воспроизводится Хотя для его воспроизв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:14, 07/04/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Плагин уже был, но отдельно.
     
  • 1.8, Аноним (8), 22:45, 07/04/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    плеер функционально отличный, но вот звучит он как-то странно. такое ощущение, что у него эквалайзер по умолчанию включен, хотя это не так.
     

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