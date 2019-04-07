Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0

Спустя три года с момента прошлого выпуска представлен релиз музыкального плеера DeaDBeeF 1.8.0. Исходные тексты проекта распространяются в рамках лицензии GPLv2. Плеер написан на языке Си и может работать с минимальным набором зависимостей. Интерфейс построен с использованием библиотеки GTK+, поддерживает вкладки и может расширяться через виджеты и плагины. Среди возможностей: автоматическое перекодирование кодировки текста в тегах, эквалайзер, поддержка cue-файлов, минимум зависимостей, возможность управления через командную строку или из системного лотка, возможность загрузки и отображения обложек, встроенный редактор тегов, гибкие возможности в отображении нужных полей в списках композиций, поддержка потокового интернет-радио, режим воспроизведения без пауз, наличие плагина для перекодирования контента. Основные новшества: Добавлена поддержка формата Opus;

Добавлена функция поиска треков, требующих нормализации громкости (ReplayGain Scanner). Улучшена работа системы нормализации громкости;

Реализована корректная поддержка формата CUE, объединяющего несколько треков в одном файле;

Добавлена возможность чтения/записи тегов и загрузки встроенных обложек альбомов из файлов MP4;

В режиме конвертирования добавлены преднастройки для копирования и перемещения файлов, а также опция для копирования, если формат результирующего файла идентичен;

Добавлено окно с логом информации об ошибках;

Добавлен диалог для многострочного редактирования тегов. Улучшена поддержка полей тегов, включающих несколько значений. Добавлено автоматическое определение кодировки тегов на основании анализа содержимого полей ID3v2;

В Game_Music_Emu добавлена поддержка форматов GBS и SGC;

Добавлены новые параметры форматирования заголовка: $num, %_path_raw%, %_playlist_name%, $replace, $upper, $lower, %playback_bitrate%, $repeat, $insert, $len, $pad, $pad_right;

Улучшено определений цветовых схем GTK;

В списке воспроизведения реализована поддержка копирования и вставки через буфер обмена;

Добавлена поддержка перемещения композиций из deadbeef в другие приложения в режиме Drag and Drop;

Добавлена поддержка модуля UMX;

В контекстное меню добавлена функция дублирования списка воспроизведения;

В меню свойств трека добавлены пункты для редактирования по месту и кадрирования;

Улучшена работа с очень большими файлами;

Добавлена опция командной строки "--volume" для задания громкости при запуске;

Заменён код для парсинга mp3.



