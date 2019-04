Новая версия музыкального проигрывателя DeaDBeeF 1.8.0

> странно у него как то релизы выходят, после 0.7.2 сразу вышла версия 1.8.0 Мода, вон, у мидори недавно сразу после 0.7 вышла 8.0.

Хотя в emacs (еще когда далеко не все родители анонимов подозревали о существовании друг друга) вообще прыгнули с 1.12 сразу на версию 13

http://git.savannah.gnu.org/cgit/emacs.git/tree/etc/NEWS.1-17

> Changes in Emacs 13 [1985г - прим. анонима]

> * There is a new version numbering scheme.

> What used to be the first version number, which was 1,

> has been discarded since it does not seem that I need three levels of version number. .