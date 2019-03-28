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Выпуск композитного сервера Weston 6.0

28.03.2019 13:34

С небольшим отставанием от выпуска протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.17, представлен релиз параллельно развиваемого композитного сервера Weston 6.0. Выпуск Weston был задержан из-за проблем в новых сценариях сборки, использующих meson. Смена номера версии Weston на 6.0 обусловлена изменениями в новом API управления выводом, нарушающими совместимость c libweston на уровне ABI. Обзор изменений в Weston 6.0 был опубликован на прошлой неделе в текста анонса Wayland 1.17.

Напомним, что Weston развиваются технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
  3. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.17 с поддержкой буфера обмена по средней кнопке мыши
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.0, использующего Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: weston, wayland
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