Выпуск композитного сервера Weston 6.0

С небольшим отставанием от выпуска протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.17, представлен релиз параллельно развиваемого композитного сервера Weston 6.0. Выпуск Weston был задержан из-за проблем в новых сценариях сборки, использующих meson. Смена номера версии Weston на 6.0 обусловлена изменениями в новом API управления выводом, нарушающими совместимость c libweston на уровне ABI. Обзор изменений в Weston 6.0 был опубликован на прошлой неделе в текста анонса Wayland 1.17.

Напомним, что Weston развиваются технологии, содействующие появлению полноценной поддержки протокола Wayland в Enlightenment, GNOME, KDE и других пользовательских окружениях. Разработка Weston нацелена на предоставление высококачественной кодовой базы и рабочих примеров для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, таких как платформы для автомобильных информационно-развлекательных систем, смартфонов, телевизоров и прочих потребительских устройств.



