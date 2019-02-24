24.02.2019 20:32  В Firefox появится режим картинка в картинке и переработанный менеджер дополнений

Несколько изменений, добавленных в кодовую базу Firefox и ожидаемых в одном из следующих выпусков: В ночные сборки Firefox добавлена начальная поддержка API Picture-in-Picture и возможность просмотра видео в режиме "картинка в картинке", позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере. Для включения нового режима в Firefox в about:config следует активировать опцию "media.videocontrols.picture-in-picture.enabled". Для просмотра в данном режиме видео с YouTube необходимо два раза кликнуть на видео правой кнопкой мыши и выбрать режим "Picture in picture";

Предложена новая реализация менеджера дополнений (about:addons), который по аналогии с about:config переписан с использованием JavaScript и стандартных web-технологий. Отдельные кнопки управления активацией дополнений заменены на контекстное меню. Для каждого дополнения обеспечена возможность просмотра полного описания, изменения настроек и управления правами доступа, не покидая основную страницу со списком дополнений. Для оценки работы нового интерфейса в ночных сборках Firefox в about:config можно включить опцию "extensions.htmlaboutaddons.enabled". Ожидается, что новый интерфейс менеджера дополнений будет предложен в Firefox 67.

В Firefox 67 решено запретить возможность использования дополнительных протоколов в URL, используемых в качестве источника для загрузки iframe. Речь ведётся о внешних протоколах, не возвращающих какие-либо данные, таких как "mailto:", "ircs://" и "itms://". Блокировка будет предпринята для защиты от возможных DoS-атак, направленных на исчерпание имеющихся ресурсов при открытии страниц, содержащих большое число iframe-блоков, ссылающихся на внешние обработчики. Например, при указании конструкций вида ‹iframe src="mailto:support@example.com"› можно инициировать запуск большого числа экземпляров почтового клиента.



