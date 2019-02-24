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24.02.2019 20:32  В Firefox появится режим картинка в картинке и переработанный менеджер дополнений

Несколько изменений, добавленных в кодовую базу Firefox и ожидаемых в одном из следующих выпусков:

  • В ночные сборки Firefox добавлена начальная поддержка API Picture-in-Picture и возможность просмотра видео в режиме "картинка в картинке", позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере. Для включения нового режима в Firefox в about:config следует активировать опцию "media.videocontrols.picture-in-picture.enabled". Для просмотра в данном режиме видео с YouTube необходимо два раза кликнуть на видео правой кнопкой мыши и выбрать режим "Picture in picture";
  • Предложена новая реализация менеджера дополнений (about:addons), который по аналогии с about:config переписан с использованием JavaScript и стандартных web-технологий. Отдельные кнопки управления активацией дополнений заменены на контекстное меню. Для каждого дополнения обеспечена возможность просмотра полного описания, изменения настроек и управления правами доступа, не покидая основную страницу со списком дополнений. Для оценки работы нового интерфейса в ночных сборках Firefox в about:config можно включить опцию "extensions.htmlaboutaddons.enabled". Ожидается, что новый интерфейс менеджера дополнений будет предложен в Firefox 67.
  • В Firefox 67 решено запретить возможность использования дополнительных протоколов в URL, используемых в качестве источника для загрузки iframe. Речь ведётся о внешних протоколах, не возвращающих какие-либо данные, таких как "mailto:", "ircs://" и "itms://". Блокировка будет предпринята для защиты от возможных DoS-атак, направленных на исчерпание имеющихся ресурсов при открытии страниц, содержащих большое число iframe-блоков, ссылающихся на внешние обработчики. Например, при указании конструкций вида ‹iframe src="mailto:support@example.com"› можно инициировать запуск большого числа экземпляров почтового клиента.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 72
  3. OpenNews: WebRender для видеокарт AMD/Intel и защита от MITM-атак в Firefox
  4. OpenNews: В Firefox 67 ожидается блокировщик скриптов для майнинга и скрытой идентификации
  5. OpenNews: Для Firefox развивается режим строгой изоляции страниц
  6. OpenNews: В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 20:39, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    Наконец-то годнота А то делают стопицот мобильных браузеров, то защиты от треке... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, Kuromi (ok), 22:20, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скажите спасибо Test Pilot, это там обкатывали эу фичу, правда не ожидал я что они её все таки внедрят в браузер
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:43, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Лучший браузер станет еще лучше
     
     
  • 2.7, Qwerty (??), 20:59, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    И телеметрия тоже станет лучше - неотключаемой (всё во благо юзеров, конечно).
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 21:25, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот с этого места подробнее.
     
     
  • 4.14, Qwerty (??), 21:47, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > Вот с этого места подробнее.

    Погуглить за тебя?

     
     
  • 5.16, Аноним (16), 22:17, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    За неотключаемой это вам в Chrome. В Firefox с трудом, но отключается все. Есть функции js двойного назначения, которые сайты могут использовать для сбора данных. Но это уже вопрос к w3c.
     
     
  • 6.20, Qwerty (??), 22:39, 24/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ну да, это в Chrome телеметрия, а в Firefox - функции двойного назначения И к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.21, Annoynymous (ok), 22:45, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не видите разницы между возможностью сторонним сайтам отслеживать пользователей при помощи некоторых js функций, существующих в стандарте и намеренно включённоый в браузер средств отправки идентификационной и другой информации?

    И как вы вообще живёте-то?

     
  • 7.23, Аноним (23), 22:59, 24/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Chrome от Google, который представляет собой целую империю поиска, рекламы и воо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.24, Аноним (24), 23:03, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А вот тут вы ошибаетесь. Яндекс им заносит. Хотя яндекс это ведь иностранная компания
     
     
  • 9.25, Аноним (23), 23:17, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Кому заносит? Mozilla? Им вообще-то все заносят, чьи поисковики стоят в браузере. Это совсем другое.
     
  • 2.8, Васёк (?), 21:00, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +10 +/
    Ну как лучший. Единственный
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:44, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    >два раза кликнуть на видео правой кнопкой мыши
    >два раза
    >правой кнопкой

    И какой наркоман это придумал?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:51, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Очевидно, что левша.
     
  • 2.5, Аноня (?), 20:52, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это из разряда "нажать и немного подождать". Для человека, который это придумал уже определено место в аду
     
     
  • 3.19, Аноним (4), 22:33, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть тап двумя пальцами, как на тачпедах, лучше?
     
     
  • 4.22, Аноня (?), 22:57, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще можно все действия повесить на различные манипуляции одной физической кнопкой под экраном, а потом кнопку убрать.

    Аж кошки на душе скребутся когда думаю об этом.

     
  • 2.6, Аноним (2), 20:57, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сам добейся, а потом критикуй
    Не нравится - сделай сам
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 21:06, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Используйте удобный хром.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 21:10, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Сорта же
     
  • 3.17, Аноним (16), 22:19, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нравятся фикалии в супе ресторана? Не вздумай жаловаться повару! Иди на кухню и сделай сам!
     
  • 2.11, Guin (?), 21:13, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это и в Safari так работает. Сломано в самом ютубе.
     
  • 1.13, bergentroll (ok), 21:31, 24/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Широкую на широкую!
     
     
  • 2.15, Аноним (9), 21:53, 24/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    DLSS & Raytracing
     

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