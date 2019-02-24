24.02.2019 20:32  В Firefox появится режим картинка в картинке и переработанный менеджер дополнений

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|2.18, Kuromi (ok), 22:20, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Скажите спасибо Test Pilot, это там обкатывали эу фичу, правда не ожидал я что они её все таки внедрят в браузер
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|5.16, Аноним (16), 22:17, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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За неотключаемой это вам в Chrome. В Firefox с трудом, но отключается все. Есть функции js двойного назначения, которые сайты могут использовать для сбора данных. Но это уже вопрос к w3c.
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|7.21, Annoynymous (ok), 22:45, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не видите разницы между возможностью сторонним сайтам отслеживать пользователей при помощи некоторых js функций, существующих в стандарте и намеренно включённоый в браузер средств отправки идентификационной и другой информации?
И как вы вообще живёте-то?
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|9.25, Аноним (23), 23:17, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Кому заносит? Mozilla? Им вообще-то все заносят, чьи поисковики стоят в браузере. Это совсем другое.
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|2.5, Аноня (?), 20:52, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это из разряда "нажать и немного подождать". Для человека, который это придумал уже определено место в аду
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|4.22, Аноня (?), 22:57, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Еще можно все действия повесить на различные манипуляции одной физической кнопкой под экраном, а потом кнопку убрать.
Аж кошки на душе скребутся когда думаю об этом.
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|3.17, Аноним (16), 22:19, 24/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Не нравятся фикалии в супе ресторана? Не вздумай жаловаться повару! Иди на кухню и сделай сам!
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