19.02.2019 19:58  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.0

Спустя 10 месяцев с момента прошлого выпуска опубликован релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 6.0.0, который вобрал в себя новые возможности, подготовленные студентами в рамках программы Google Summer of Code. Основные новшества: Предложены полноценные средства для управления видеофайлами, по аналогии с ранее доступными инструментами для управления коллекцией фотографий. Видео можно просматривать прямо в интерфейсе digiKam, не вызывая отдельный проигрыватель. Для обработки различных форматов и кодеков задействован пакет FFmpeg;

В LightTable, редактор изображений и Showfoto интегрированы все доступные инструменты для импорта и экспорта данных в различные web-сервисы (ранее инструменты импорта и экспорта были доступны только в интерфейсе для работы с альбомом);

В движок декодирования изображений в raw-формате добавлена поддержка новых камер, в том числе камер Phone 8, iPhone 8 plus, iPhone X, Canon PowerShot A410/A540, G1 X Mark III, G9 X Mark II, EOS 6D Mark II, Huawei P9, Honor6a, Honor9, Mate10, Nikon Coolpix B700, Samsung Galaxy Nexus, Galaxy S3, S6 (SM-G920F), S7, S7 Edge, S8 и т.п.

Обеспечено сохранение данных о похожести изображений в отдельном файле;

Упрощён процесс аутентификации в web-сервисах при помощи протокола OAuth. Добавлена поддержка протокола OAuth2 и предложен новый интерфейс авторизации;

Добавлены новые инструменты для экспорта данных в web-сервисы Pinterest, OneDrive и Box;

Реализована возможность раздельной группировки содержимого альбома на основании свойств каждого элемента. Например, новая возможность позволяет разделить содержимое альбома на виртуальные подальбомы, с разделением по форматам изображения, месяцам снимков и т.п.

Добавлена поддержка ручной перегруппировки в режиме просмотра миниатюр (icon-view). Пиктограмму теперь можно свободно переместить на другое место в списке и позиция будет запомнена между перезапусками программы;

Код обработки метаданных EXIV адаптирован для использования нового выпуска библиотеки Exiv2 0.27;

В режимах AlbumView, ImageEditor, LightTable и Showfoto возвращён инструмент корректировки времени снимков (TimeAdjust), позволяющий быстро поменять время для большого числа файлов не прибегая к использованию менеджера пакетных операций (Batch Queue Manager);

Повышена стабильность работы версии digiKam для платформы Windows. Добавлен инструмент DrMinGW для быстрой отправки отчётов о проблемах;

Проведён большой рефакторинг кода, нацеленный на сокращение внешних зависимостей и упрощение сопровождения пакета;

Закрыто 633 отчёта об ошибках.



