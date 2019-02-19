19.02.2019 19:58  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.0

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|2.4, Аноним (-), 21:19, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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Затем что опенсорс должен быть везде. Мне как-то не хочется платить за проприетарный шлак вроде ACDsee, который вдобавок работает намного хуже дижикама.
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|2.15, Anonim (??), 21:53, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Игры в фотографа это круто) мечта. Мы тоже хотим попробовать, вернее больше я, но подруга стесняется. Не знаю как бы раскрепостить ее в этом плане...
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|Часть нити удалена модератором
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|2.19, derfenix (ok), 22:30, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Т.е. то, что оно gigiKam, а не digiCam тебя ни на какие мысли не навело? Так и запишем "не очень догадливый".
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|3.27, Stax (ok), 22:34, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Нет, не судьба. А вам проверить, что appimage вообще можно скачать, перед тем как отпускать саркастические комментарии - не судьба?
Нет к нему appimage. Ссылки с https://www.digikam.org/download/ выдают ошибки типа "The requested URL /stable/digikam/digikam-6.0.0-x86-64.appimage was not found on this server.", аналогично для 32-х битной версии.
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|2.22, Stax (ok), 22:31, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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А как они его, интересно, на винде тогда запускают? Тоже тянут половину kde в комплекте и кучу демонов, которые автоматом запускаются при старте любого приложения из kde в не-kde среде (все эти kbuildsycoca и прочее)?
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|3.32, Аноним (32), 22:52, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Нет, кроссплатформенное. К тому же, автор совершил невозможное: сделал программу на Qt, не прибитую к KDE!
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|1.37, AVX (ok), 23:13, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Искать дубликаты по содержимому умеет? Набралось over 100 GB фоток, и точно знаю что много дубликатов есть. Вручную не хочу смотреть. Скрипт был у меня, которым можно было всё автоматом проверить, удалить лишнее и/или переименовать/переместить, ну или что другое прописать под себя. Но куда делся уже не помню, а второй раз его писать очень лень.
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|3.44, AVX (ok), 23:44, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Как твой скрипт без нейросетей поймет что изображено на фото?
А он и не должен понимать. Главное понять, что изображения одинаковы или нет. Даже без exif данных, тупо по хэшу файла, и то сгодится для начала.
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|3.47, Аноним (41), 23:49, 19/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Мне не для промышленного анализа содержимого сайтов, мне для уютненького разглядывания старых скриншотов на немощном локалхосте.
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