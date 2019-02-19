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19.02.2019 19:58  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 6.0

Спустя 10 месяцев с момента прошлого выпуска опубликован релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 6.0.0, который вобрал в себя новые возможности, подготовленные студентами в рамках программы Google Summer of Code.

Основные новшества:

  • Предложены полноценные средства для управления видеофайлами, по аналогии с ранее доступными инструментами для управления коллекцией фотографий. Видео можно просматривать прямо в интерфейсе digiKam, не вызывая отдельный проигрыватель. Для обработки различных форматов и кодеков задействован пакет FFmpeg;
  • В LightTable, редактор изображений и Showfoto интегрированы все доступные инструменты для импорта и экспорта данных в различные web-сервисы (ранее инструменты импорта и экспорта были доступны только в интерфейсе для работы с альбомом);
  • В движок декодирования изображений в raw-формате добавлена поддержка новых камер, в том числе камер Phone 8, iPhone 8 plus, iPhone X, Canon PowerShot A410/A540, G1 X Mark III, G9 X Mark II, EOS 6D Mark II, Huawei P9, Honor6a, Honor9, Mate10, Nikon Coolpix B700, Samsung Galaxy Nexus, Galaxy S3, S6 (SM-G920F), S7, S7 Edge, S8 и т.п.
  • Обеспечено сохранение данных о похожести изображений в отдельном файле;
  • Упрощён процесс аутентификации в web-сервисах при помощи протокола OAuth. Добавлена поддержка протокола OAuth2 и предложен новый интерфейс авторизации;
  • Добавлены новые инструменты для экспорта данных в web-сервисы Pinterest, OneDrive и Box;
  • Реализована возможность раздельной группировки содержимого альбома на основании свойств каждого элемента. Например, новая возможность позволяет разделить содержимое альбома на виртуальные подальбомы, с разделением по форматам изображения, месяцам снимков и т.п.
  • Добавлена поддержка ручной перегруппировки в режиме просмотра миниатюр (icon-view). Пиктограмму теперь можно свободно переместить на другое место в списке и позиция будет запомнена между перезапусками программы;
  • Код обработки метаданных EXIV адаптирован для использования нового выпуска библиотеки Exiv2 0.27;
  • В режимах AlbumView, ImageEditor, LightTable и Showfoto возвращён инструмент корректировки времени снимков (TimeAdjust), позволяющий быстро поменять время для большого числа файлов не прибегая к использованию менеджера пакетных операций (Batch Queue Manager);
  • Повышена стабильность работы версии digiKam для платформы Windows. Добавлен инструмент DrMinGW для быстрой отправки отчётов о проблемах;
  • Проведён большой рефакторинг кода, нацеленный на сокращение внешних зависимостей и упрощение сопровождения пакета;
  • Закрыто 633 отчёта об ошибках.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.9
  3. OpenNews: Facebook открыл код платформы Detectron для распознавания объектов на фотографиях
  4. OpenNews: Доступен менеджер фотографий Shotwell 0.30 с поддержкой распознавания лиц
  5. OpenNews: Релиз программы для обработки фотографий RawTherapee 5.5
  6. OpenNews: Выпуск программы для профессиональной обработки фотографий Darktable 2.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: digikam, photo
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  • 1.1, Аноним (1), 20:42, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –3 +/
    > Повышена стабильность работы версии digiKam для платформы Windows

    Зачем вообще напрягаться ради них?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:51, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Чтобы на свободной ReactOS запускалось
     
  • 2.4, Аноним (-), 21:19, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    Затем что опенсорс должен быть везде. Мне как-то не хочется платить за проприетарный шлак вроде ACDsee, который вдобавок работает намного хуже дижикама.
     
     
  • 3.13, Школьник 9 класс (?), 21:42, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > проприетарный шлак вроде ACDsee, который вдобавок работает намного хуже дижикама.

    Да ладно, они не хило дерут деньги за верси ACDsee

     
     
  • 4.14, mados (?), 21:44, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Никто не спорит. Но Digikam очень хорош.
     
  • 3.20, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:31, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Мне как-то не хочется платить за проприетарный шлак вроде ACDsee

    Используй бесплатный XnViewMP. он есть под обе платформы.

     
  • 1.3, Никита Тимьян (?), 21:16, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +17 +/
    Храню эpoтичecкие фотки своей жены в digiKam! А теперь можно хранить и домашние видео. ;)
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:29, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы ядро пересобрал
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:32, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лучше для кого??
     
  • 2.11, Коммунист (?), 21:36, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Где пруфпики?
     
     
  • 3.12, одинокий анон (?), 21:38, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    На локалхосте? Я бы там и хранил, если бы была девушка. :(((
     
  • 2.15, Anonim (??), 21:53, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Игры в фотографа это круто) мечта. Мы тоже хотим попробовать, вернее больше я, но подруга стесняется. Не знаю как бы раскрепостить ее в этом плане...
     
     
  • 3.23, Аноним (-), 22:31, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, та же проблема!
     
     
  • 4.31, bratuha (?), 22:38, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вон там выше советую ядро пересобрать. Может мы чего-то не знаем, это типа прелюдия такая? :)
     
     
  • 5.35, анонн (?), 23:09, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Вон там выше советую ядро пересобрать.

    А поможет? Что так, что эдак:
    http://www.unixprogram.com/churchofbsd/bsd-vs-linux-s.jpg
    https://i.imgur.com/pjQzL.png

     
     
  • 6.39, Аноним (-), 23:23, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хз, по мне так слишком вульгарно. =)
     
  • 6.48, Аноним (48), 23:52, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ожидал тут картинку "BSD fucks Linux"
     
  • 1.6, Fracta1L (ok), 21:23, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Похоже, к версии 15 0 сабж начнут использовать в Голливуде для создания фильмов,... весь текст скрыт [показать]
     
     
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.40, Qwerty (??), 23:33, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    > Тебе тоже иногда не мешает.
    > https://roskomsvoboda.org/45065/

    Бегаешь с этой ссылкой, как дурень с писаной торбой)

     
     
  • 6.43, Аноним (43), 23:35, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Бегает он, а сажать на бутылку будут тебя.
     
  • 4.25, Тот_Самый_Анонимус (?), 22:32, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Не поможет. Это не так наглядно, как с уточками. Непонятно.
     
  • 1.17, Аноним (17), 22:19, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хотел посмотреть на это чудо, так оно половину кед с собой решило притащить.
    Передумал.
     
     
  • 2.19, derfenix (ok), 22:30, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. то, что оно gigiKam, а не digiCam тебя ни на какие мысли не навело? Так и запишем "не очень догадливый".
     
  • 2.21, Аноним (21), 22:31, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    И правда, ведь AppImage скачать не судьба?
     
     
  • 3.27, Stax (ok), 22:34, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, не судьба. А вам проверить, что appimage вообще можно скачать, перед тем как отпускать саркастические комментарии - не судьба?

    Нет к нему appimage. Ссылки с https://www.digikam.org/download/ выдают ошибки типа "The requested URL /stable/digikam/digikam-6.0.0-x86-64.appimage was not found on this server.", аналогично для 32-х битной версии.

     
     
  • 4.29, Виталий (??), 22:35, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну так ткни разраба, что за нытье? Всегда качал AppImage, а тут ссылка сломалась, мамадарагая.
     
  • 2.22, Stax (ok), 22:31, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как они его, интересно, на винде тогда запускают? Тоже тянут половину kde в комплекте и кучу демонов, которые автоматом запускаются при старте любого приложения из kde в не-kde среде (все эти kbuildsycoca и прочее)?
     
  • 1.28, OpenEcho (?), 22:35, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    digiKam vs XnViewMP ? Разница сильная есть?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:36, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Второе не пробовал. Это что-то под вантуз?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 22:52, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Нет, кроссплатформенное. К тому же, автор совершил невозможное: сделал программу на Qt, не прибитую к KDE!
     
  • 1.36, Аноним (-), 23:09, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Часть значков digiKam не адаптирована для тёмной темы (их почти не видно), не протестировали видать.
     
  • 1.37, AVX (ok), 23:13, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Искать дубликаты по содержимому умеет? Набралось over 100 GB фоток, и точно знаю что много дубликатов есть. Вручную не хочу смотреть. Скрипт был у меня, которым можно было всё автоматом проверить, удалить лишнее и/или переименовать/переместить, ну или что другое прописать под себя. Но куда делся уже не помню, а второй раз его писать очень лень.
     
     
  • 2.38, Аноним (-), 23:15, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Как твой скрипт без нейросетей поймет что изображено на фото?
     
     
  • 3.44, AVX (ok), 23:44, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как твой скрипт без нейросетей поймет что изображено на фото?

    А он и не должен понимать. Главное понять, что изображения одинаковы или нет. Даже без exif данных, тупо по хэшу файла, и то сгодится для начала.

     
  • 2.46, Аноним (46), 23:46, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Похожие фото он искать умеет. Насколько хорошо тебе предстоит узнать самостоятельно.
     
  • 1.41, Аноним (41), 23:35, 19/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Из разряда хочу странного есть ли аналогичное ПО, но заточенное не под фотогр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.45, Аноним (43), 23:45, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Гугли нейросети, щас полно открытых проектов, но порог входа слишком высок - не для васянов!
     
     
  • 3.47, Аноним (41), 23:49, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне не для промышленного анализа содержимого сайтов, мне для уютненького разглядывания старых скриншотов на немощном локалхосте.
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 23:59, 19/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот такого не знаю, извиняй.
     

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