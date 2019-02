16.02.2019 09:32  Выпуск Wine 4.2

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.2. С момента выпуска версии 4.1 было закрыто 60 отчётов об ошибках и внесено 269 изменений. Наиболее важные изменения: Поддержка нормализации строк Unicode;

Возможность смешивания 32- и 64-разрядных DLL в каталогах, используемых для загрузки;

Поддержка криптографических ключей на основе эллиптических кривых (ECC);

На базе системного вызова Futex реализованы дополнительные примитивы для синхронизации, такие как условные переменные, а также операции kernelbase.dll.WaitOnAddress и kernelbase.dll.WakeByAddress{All,Single};

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Port Royale, SIV 4, The Bard's Tale (2005), EA Sports FIFA 11, Planetside 2, Avencast: Rise of the Mage, The Settlers: Rise of an Empire, Shadows of Destiny, 1Password 6.4.377, Bayonetta, Alien vs Predator, Rogue Squadron 3D, League of Legends 8.12+, BETest, Elite Dangerous, AfterEffects CS16, HeidiSQL, 3D Custom Girl, Readiris 17, Far Cry 1.40, Ichitarou.