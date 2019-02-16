16.02.2019 09:32  Выпуск Wine 4.2

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|3.13, A.Stahl (ok), 10:26, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Да, пару лет назад они заменили начинку из говна на солому. Стало намного вкуснее, но жрать это всё равно пока неприятно.
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|2.18, Аноним (18), 11:12, 16/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Ты и раньше мог, только вот 90% малварей и вирусов - внутри дикие костыли, не работающие в Wine :)
Не расстраивайся, ты всегда можешь скачать голые_деффки.deb с майнером монеро.
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|1.21, Анонимс (?), 12:13, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+4 +/–
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Wine - потрясающий проект, хочу выразить своё уважение всем кодерам, которые принимают участие в разработке этой нужной всем программы. Теперь нет никакого смысла и профита использовать Windows. А Микрософт нужно посоветовать закрыть проект Windows также, как они закрыли Internet Explorer и присоединиться к разработке Wine. Таким образом, они сэкономят миллиарды на разработке и приобретут славу и уважение во всём мире!
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