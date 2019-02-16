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16.02.2019 09:32  Выпуск Wine 4.2

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.2. С момента выпуска версии 4.1 было закрыто 60 отчётов об ошибках и внесено 269 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Поддержка нормализации строк Unicode;
  • Возможность смешивания 32- и 64-разрядных DLL в каталогах, используемых для загрузки;
  • Поддержка криптографических ключей на основе эллиптических кривых (ECC);
  • На базе системного вызова Futex реализованы дополнительные примитивы для синхронизации, такие как условные переменные, а также операции kernelbase.dll.WaitOnAddress и kernelbase.dll.WakeByAddress{All,Single};
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Port Royale, SIV 4, The Bard's Tale (2005), EA Sports FIFA 11, Planetside 2, Avencast: Rise of the Mage, The Settlers: Rise of an Empire, Shadows of Destiny, 1Password 6.4.377, Bayonetta, Alien vs Predator, Rogue Squadron 3D, League of Legends 8.12+, BETest, Elite Dangerous, AfterEffects CS16, HeidiSQL, 3D Custom Girl, Readiris 17, Far Cry 1.40, Ichitarou.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 4.1
  3. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 4.0
  5. OpenNews: Проект Wine выпустил Vkd3d 1.0 с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Энтузиасты взяли на себя продолжение разработки Wine staging
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.7, denmatv94 (?), 10:06, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Они свои эти версии "пекут", как те горячие пирожки ;)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:16, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Пускай пекут, лишь-бы с каждым разом пирожки становились вкуснее.
     
     
  • 3.13, A.Stahl (ok), 10:26, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да, пару лет назад они заменили начинку из говна на солому. Стало намного вкуснее, но жрать это всё равно пока неприятно.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 11:54, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Это не что бы кушать, это что бы программки запускать.
     
     
  • 5.26, Тот_Самый_Анонимус (?), 14:11, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Не мешай копрофилу попадать на баш.
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:17, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Главное, что бы не пригорало :)
     
  • 1.12, Аноним (12), 10:20, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Port Royale, ураа, любимая игрушка из детства.
     
     
  • 2.14, anonymous (??), 10:31, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    пруф или 3d custom girl
     
  • 1.15, Эдуард (??), 10:33, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь я могу запускать у себя всякую малварь, а также вирусню с сайта бесплатные программы .ру. Отлично!
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:42, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >Теперь
    >2019

    Проснись Нео, ты ... разморозился.

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:12, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты и раньше мог, только вот 90% малварей и вирусов - внутри дикие костыли, не работающие в Wine :)
    Не расстраивайся, ты всегда можешь скачать голые_деффки.deb с майнером монеро.
     
  • 1.16, Аноним (16), 10:38, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    Этого что не было Как же тогда программы работали Эта штука используется в каж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним (20), 11:50, 16/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Читай MSDN, он твой друг Minimum supported client Windows 8 desktop apps 12... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, Анонимс (?), 12:13, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Wine - потрясающий проект, хочу выразить своё уважение всем кодерам, которые принимают участие в разработке этой нужной всем программы. Теперь нет никакого смысла и профита использовать Windows. А Микрософт нужно посоветовать закрыть проект Windows также, как они закрыли Internet Explorer и присоединиться к разработке Wine. Таким образом, они сэкономят миллиарды на разработке и приобретут славу и уважение во всём мире!  
     
     
  • 2.23, Злобный Аноним (?), 12:51, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >хочу выразить своё уважение

    Донать давай, это будет лучшее выражение уважения.

     
  • 1.22, Аноним (22), 12:43, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Microsoft Office 2013 все еще не работает без CrossOver-а?
     
     
  • 2.24, Злобный Аноним (?), 12:52, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Конечно же не работает
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:50, 16/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А какой тогда работает?
     
  • 1.28, Анончик999999 (?), 14:24, 16/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня вообще Wine -ом (2.х-4.х) не инсталлируется MS Office 2010-2016. Раньше все работало хорошо!
     

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