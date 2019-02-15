The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

15.02.2019 09:04  Выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.2 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 18.04.2 LTS, Ubuntu Budgie 18.04.2 LTS, Ubuntu MATE 18.04.2 LTS, Lubuntu 18.04.2 LTS, Ubuntu Kylin 18.04.2 LTS и Xubuntu 18.04.2 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 18.10:

  • Предложено обновление пакетов с ядром 4.18 (в Ubuntu 18.04 и 18.04.1 использовалось ядро 4.15).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая X.Org Server 1.20.1 и Mesa 18.2, которые были протестированы в осеннем выпуске Ubuntu 18.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии пакетов LibreOffice 6.0.7, Thunderbird 60.4.0, Firefox 65, GNOME Shell 3.28.3, Glib 2.56.2, OpenStack Queens, snapd 2.37.1, LXC 3.0.2, cloud-init 18.3, evince 3.28.4, shotwell 0.28, llvm 7;
  • Решены проблемы с отображением приглашения входа в систему на устройствах со старыми GPU Intel (Core2 и Atom);
  • Устранена утечка памяти в файловом менеджере Nautilus;
  • В экранной клавиатуре (OSK) исправлена ошибка, не позволявшая вводить буквы в верхнем регистре;
  • Исправлена ошибка, приводившая к запуску двух экземпляров приложения при попытке запуска через касание к ярлыку на панели на устройствах с сенсорным экраном;
  • Исправлена ошибка, из-за которой панель могла показываться и во время блокировки экрана;
  • Решены проблемы с производительностью в GNOME Shell;
  • Исправлена ошибка, приводившая к потере уведомлений о наличии Livepatch-обновлений;
  • В Ubuntu Server после установки оставлен активным только репозиторий "main";
  • Устранён сбой при попытке установки на дисковый раздел, до этого используемый для ZFS;
  • Добавлены сборки Ubuntu Server для плат Raspberry Pi 3, помимо ранее формируемых сборок для Raspberry Pi 2.

В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.2 изменения через штатную систему установки обновлений. Пользователи прошлой LTS-ветки Ubuntu 16.04 получат в менеджере установки обновлений уведомление о возможности автоматического перехода на ветку 18.04.2.

В анонсе упоминается, что поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud и Ubuntu Base 18.04 составит 5 лет, а для дополнительных редакций (Kubuntu, Xubuntu и т.п.) - 3 года. При этом ранее Марк Шаттлворт заявлял о продлении срока поддержки для ветки 18.04 до 10 лет, что не отражено в примечании к выпуску.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 4.18 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 18.04.3, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 19.04. Изначально поставляемое базовое ядро 4.15 будет поддерживаться в течение всего цикла сопровождения.

Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду: 


   sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu Core 18
  3. OpenNews: Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличено до 10 лет
  4. OpenNews: Релиз Ubuntu 18.10
  5. OpenNews: Релиз Ubuntu 18.04.1 LTS
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 18.04 LTS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Del (?), 09:17, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Простите, просто крик души. Но вот я обновился до 18.04 да. Конечно, как это сегда бывает, что-то сломалось. И в процессе разборок я наткнулся на интересную строку в бутлоге, что-то типа: "Не могу загрузить драйвер openipmi". Внимание вопрос, накой на десктопной ОС ставить openipmi, кому вообще в голову взбрело его поставить?
     
     
  • 2.3, ффф (?), 09:26, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +6 +/
    а оно на материнке есть?
    если есть - то ос пытается загрузить драйвера на всё что нашла из железа
    и убунту же не знает, что она "десктопная ос", вдруг вы сервер из нее хотите сделать
     
  • 2.34, тов.майор (?), 11:04, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    А ты не задумывайся, жми "Next", "Next"... Мы для твоей безопасности уже всё сделали.
     
  • 2.35, Qwerty (??), 11:04, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    >накой на десктопной ОС ставить openipmi

    Абсолютно ни на кой, просто кривое определение оборудования.

     
  • 2.48, SysA (?), 12:14, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Может чтобы дать тебе клиентские средства для подключения к серверам?.. ;)
     
  • 1.2, knike (?), 09:22, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду...

    Объясните, пожалуйста, если на десктопе это не сделать, то что я потеряю?

     
     
  • 2.4, Ydro (?), 09:32, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Созерцание процесса обновления.
     
     
  • 3.9, knike (?), 09:56, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это да, я имел ввиду может на старое ядро обновления приходить перестанут или еще какой косяк..
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 10:29, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Для ядра 4 15 обновления будут приходить весь цикл поддержки А вот HWE ядра буд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:00, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Если всё работает и нет проблем с поддержкой оборудования - ничего не нужно делать. Ядро и графический стек имеет смысл обновлять только для оборудования с которым возникали проблемы.
     
  • 2.14, Онанимус (?), 10:01, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    В данном контексте, правильно вопрос звучит так: "Если я обновлюсь, что я мне это даст?"
     
  • 1.5, Ключевский (?), 09:46, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Вот уже где-то с неделю, как lsb_release -a показывает 18.04.2. В чем новость?
     
     
  • 2.11, Аноним (12), 09:57, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    По плану обновление должно было выйти неделю назад, но в последний момент формир... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Ддд (?), 09:50, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    А что делать если уже 18.10 стоит?
     
     
  • 2.10, Гномреган (?), 09:57, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Удалить и поставить  18.04.2
     
  • 2.50, SysA (?), 12:17, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    18.10 не ЛТС и ты ССЗБ.
     
  • 2.53, Аноним (53), 12:28, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Скакать и прыгать
     
  • 1.7, user90 (?), 09:55, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Как там Mir и Upstart? Ах, чорт, они же умерли! ;)
     
  • 1.8, Овощь (?), 09:56, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    теперь можно и с 16.04 перейти
     
     
  • 2.16, garrick (?), 10:05, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    ...или подождать пока они в Gnome нормальное Global Menu впилят, как в Unity.
     
     
  • 3.30, А (??), 10:48, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    gnome? Вы себя не бережете просто.
     
     
  • 4.51, SysA (?), 12:18, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Удивись! 18.04 базируется на Гноме.
     
  • 3.38, Annoynymous (ok), 11:41, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ждать будете долго — они и своё-то меню выкинули.
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:50, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А можно с этого места поподробнее? Что там с global menu не так?
     
  • 1.13, тоже Аноним (ok), 10:00, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > В анонсе упоминается, что поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud и Ubuntu Base 18.04 составит 5 лет, а для дополнительных редакций (Kubuntu, Xubuintu и т.п.) - 3 года.

    Хм, что-то я тут упустил. Когда это началось разделение на "основные" и "дополнительные" редакции по сроку поддержки?
    Тем более, что после выхода следующего LTS у предыдущего все равно выходят только заплатки по безопасности, которые от DE, как правило, вообще не зависят...

     
     
  • 2.23, Аноним (26), 10:26, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Всегда так было.
     
  • 2.27, iPony (?), 10:36, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну обновления ядра и прочего по секурным штукам и будут.
    А так поддержка у разных источников разная
    Посмотреть можно:
    > ubuntu-support-status
     
     
  • 3.29, тоже Аноним (ok), 10:44, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    $ ubuntu-support-status
    Обнаружено 2332 пакетов (65.2%), поддерживаемых до Апрель 2021 (Canonical - 5y)
    Обнаружено 82 пакетов (2.3%), поддерживаемых до Апрель 2021 (Сообщество - 5y)
    Обнаружено 486 пакетов (13.6%), поддерживаемых до Апрель 2019 (Сообщество - 3y)

    $ cat /etc/issue
    Ubuntu 16.04.5 LTS \n \l

    Получается, речь о поддержке не дистрибутивов, а репозиториев.

     
  • 1.15, Аноним (15), 10:04, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию.

    И в чем смысл такого LTS, который ни разу на самом деле не LTS?

     
     
  • 2.17, microcoder (ok), 10:08, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    LTS != Freeze
     
     
  • 3.33, Аноним (15), 11:03, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С таким подходом любой ролинг-релиз тоже LTS.
     
  • 2.21, Аноним (26), 10:25, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Выполните
    sudo apt-get install --install-recommends linux-generic xserver-xorg
    или отключите backports в источниках пакетов и будет вам LTS.
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:48, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    LTS = длительная поддержка
    Херовая была бы поддержка без банального обновления ядра.
     
  • 2.39, нах (?), 11:46, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    сейчас так модно.

    ну а потом, что ты хочешь - пипл требует lts, но непременно на наираспоследнейшем выкидыше от асуса или леновы. Для этого нужны свежие драйвера, возможности бесконечно бэкпортить их в "стабильные" версии, как делает redhat, у убунточки нет, да и смысла в этом, если честно, не особенно много - патч больше исходника, какая там нафиг стабильность может быть...

    к счастью, остальное не меняется, поэтому в общем-то можно жить и с таким lts'ом.

     
  • 1.18, hfgsd (?), 10:12, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04

    После этого драйвера nvidia не встают, потому что не хотят hwe в названии пакетов иксов. Пришлось старые иксы возвращать. Есть какой-то workaround?

     
     
  • 2.24, Anonim (??), 10:28, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Перепаковать пакет, исправив зависимости.
    КО
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:21, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Включить репозиторий bionic-proposed и поставить пакет nvidia-340 https bugs ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.46, hfgsd (?), 12:08, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за развернутый ответ)
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:15, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    >sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04

    А эта команда именно для 18.04 есть на сайте самой убунту?

     
     
  • 2.41, Аноним (26), 11:52, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот вики https://wiki.ubuntu.com/Kernel/LTSEnablementStack. Ее еще не обновили, но там изменений относительно 16.04 нет, так что команда аналогичная.
     
     
  • 3.42, Аноним (26), 11:54, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, в адресе надо точку убрать.
     
  • 1.20, iPony (?), 10:23, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Во. Сегодня буду ставить начистоту.
    А то при обновлении с 18.04.1 на 18.04.2 у меня система того.
     
     
  • 2.28, hfgsd (?), 10:41, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Насколько того?
    У меня упало в low mode(или как там называется). Достаточно удалить hwe-пакеты и восстановить их аналоги (иксы, ядро можно не трогать). Вопрос гуглится.
     
     
  • 3.32, iPony (?), 10:54, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну всё что касается i386 отвалилось.
    Steam не запускается, хотя в логи ничего не пишет.
    У меня тут multipass с архитектурами разными...
    http://snapcraft.io/multi pass
    При обновлении не стал вникать, что оно там стало делать. Итог предсказуем.

    Короче проще переставить.

     
  • 1.22, Аноним (22), 10:26, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Неубираемый поиск сетевых принтеров починили?
     
  • 1.36, Аноним (37), 11:18, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тем у кого видеокарты nVidia советую подождать недельку пока нормальные драйвера... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 11:56, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Тем у кого nVidia лучше поставить Windows. Ибо в реальной жизни они получат много проблем, а не работу на десктопе.
     
  • 2.54, Аноним (54), 12:30, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже переехали.
     
  • 1.44, Аноним (43), 12:00, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +/
    К слову На официальных сайтах эту версию пока скачать нельзя На сайте kubuntu ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, Аноним (45), 12:05, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Мне нравится убунту, но этот апгрейд с одной LTS на другую всегда преподносит неприятные сюрпризы. Постоянно поэтому посматриваю на Manjaro. Понимаю, что шило на мыло, но там все-таки роллинг-релизы.
     
     
  • 2.47, Аноним (47), 12:14, 15/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >апгрейд с одной LTS на другую всегда преподносит неприятные сюрпризы.

    Поэтому мне не нравится убунту. Если б только с lts на lts..

     
  • 2.49, Аноним (49), 12:15, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Там очень много проблем с железом, все неоттестированное Кому-то повезет и под ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.55, Аноним (45), 12:38, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Возможно ошибаюсь, но за проблемы с железом в основном ядро отвечает Дистрибути... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.56, Аноним (49), 12:41, 15/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, тут именно дистрибутив виноват Они не правильно инициализировали и настрои... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.52, Аноним (52), 12:18, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В Ubuntu Server после установки оставлен активным только репозиторий "main";
    Почему так решили сделать?
     
  • 1.57, Аноним (22), 13:00, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Странная у Вас новость. Половины перечисленных дистрибутивов нет для загрузки.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor