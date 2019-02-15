15.02.2019 09:04  Выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

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|1.1, Del (?), 09:17, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|+2 +/–
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Простите, просто крик души. Но вот я обновился до 18.04 да. Конечно, как это сегда бывает, что-то сломалось. И в процессе разборок я наткнулся на интересную строку в бутлоге, что-то типа: "Не могу загрузить драйвер openipmi". Внимание вопрос, накой на десктопной ОС ставить openipmi, кому вообще в голову взбрело его поставить?
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|2.3, ффф (?), 09:26, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+6 +/–
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а оно на материнке есть?
если есть - то ос пытается загрузить драйвера на всё что нашла из железа
и убунту же не знает, что она "десктопная ос", вдруг вы сервер из нее хотите сделать
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|2.35, Qwerty (??), 11:04, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>накой на десктопной ОС ставить openipmi
Абсолютно ни на кой, просто кривое определение оборудования.
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|1.2, knike (?), 09:22, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду...
Объясните, пожалуйста, если на десктопе это не сделать, то что я потеряю?
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|3.9, knike (?), 09:56, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Это да, я имел ввиду может на старое ядро обновления приходить перестанут или еще какой косяк..
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|2.12, Аноним (12), 10:00, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–4 +/–
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Если всё работает и нет проблем с поддержкой оборудования - ничего не нужно делать. Ядро и графический стек имеет смысл обновлять только для оборудования с которым возникали проблемы.
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|1.13, тоже Аноним (ok), 10:00, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> В анонсе упоминается, что поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud и Ubuntu Base 18.04 составит 5 лет, а для дополнительных редакций (Kubuntu, Xubuintu и т.п.) - 3 года.
Хм, что-то я тут упустил. Когда это началось разделение на "основные" и "дополнительные" редакции по сроку поддержки?
Тем более, что после выхода следующего LTS у предыдущего все равно выходят только заплатки по безопасности, которые от DE, как правило, вообще не зависят...
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|2.27, iPony (?), 10:36, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну обновления ядра и прочего по секурным штукам и будут.
А так поддержка у разных источников разная
Посмотреть можно:
> ubuntu-support-status
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|3.29, тоже Аноним (ok), 10:44, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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$ ubuntu-support-status
Обнаружено 2332 пакетов (65.2%), поддерживаемых до Апрель 2021 (Canonical - 5y)
Обнаружено 82 пакетов (2.3%), поддерживаемых до Апрель 2021 (Сообщество - 5y)
Обнаружено 486 пакетов (13.6%), поддерживаемых до Апрель 2019 (Сообщество - 3y)
$ cat /etc/issue
Ubuntu 16.04.5 LTS \n \l
Получается, речь о поддержке не дистрибутивов, а репозиториев.
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|2.21, Аноним (26), 10:25, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Выполните
sudo apt-get install --install-recommends linux-generic xserver-xorg
или отключите backports в источниках пакетов и будет вам LTS.
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|2.39, нах (?), 11:46, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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сейчас так модно.
ну а потом, что ты хочешь - пипл требует lts, но непременно на наираспоследнейшем выкидыше от асуса или леновы. Для этого нужны свежие драйвера, возможности бесконечно бэкпортить их в "стабильные" версии, как делает redhat, у убунточки нет, да и смысла в этом, если честно, не особенно много - патч больше исходника, какая там нафиг стабильность может быть...
к счастью, остальное не меняется, поэтому в общем-то можно жить и с таким lts'ом.
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|1.18, hfgsd (?), 10:12, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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> sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04
После этого драйвера nvidia не встают, потому что не хотят hwe в названии пакетов иксов. Пришлось старые иксы возвращать. Есть какой-то workaround?
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|2.28, hfgsd (?), 10:41, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Насколько того?
У меня упало в low mode(или как там называется). Достаточно удалить hwe-пакеты и восстановить их аналоги (иксы, ядро можно не трогать). Вопрос гуглится.
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|3.32, iPony (?), 10:54, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Ну всё что касается i386 отвалилось.
Steam не запускается, хотя в логи ничего не пишет.
У меня тут multipass с архитектурами разными...
http://snapcraft.io/multi pass
При обновлении не стал вникать, что оно там стало делать. Итог предсказуем.
Короче проще переставить.
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|2.43, Аноним (43), 11:56, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Тем у кого nVidia лучше поставить Windows. Ибо в реальной жизни они получат много проблем, а не работу на десктопе.
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|1.45, Аноним (45), 12:05, 15/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Мне нравится убунту, но этот апгрейд с одной LTS на другую всегда преподносит неприятные сюрпризы. Постоянно поэтому посматриваю на Manjaro. Понимаю, что шило на мыло, но там все-таки роллинг-релизы.
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|2.47, Аноним (47), 12:14, 15/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>апгрейд с одной LTS на другую всегда преподносит неприятные сюрпризы.
Поэтому мне не нравится убунту. Если б только с lts на lts..
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