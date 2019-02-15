15.02.2019 09:04  Выпуск Ubuntu 18.04.2 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 18.04.2 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Kubuntu 18.04.2 LTS, Ubuntu Budgie 18.04.2 LTS, Ubuntu MATE 18.04.2 LTS, Lubuntu 18.04.2 LTS, Ubuntu Kylin 18.04.2 LTS и Xubuntu 18.04.2 LTS. В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 18.10: Предложено обновление пакетов с ядром 4.18 (в Ubuntu 18.04 и 18.04.1 использовалось ядро 4.15).

Обновлены компоненты графического стека, включая X.Org Server 1.20.1 и Mesa 18.2, которые были протестированы в осеннем выпуске Ubuntu 18.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.

Обновлены версии пакетов LibreOffice 6.0.7, Thunderbird 60.4.0, Firefox 65, GNOME Shell 3.28.3, Glib 2.56.2, OpenStack Queens, snapd 2.37.1, LXC 3.0.2, cloud-init 18.3, evince 3.28.4, shotwell 0.28, llvm 7;

Решены проблемы с отображением приглашения входа в систему на устройствах со старыми GPU Intel (Core2 и Atom);

Устранена утечка памяти в файловом менеджере Nautilus;

В экранной клавиатуре (OSK) исправлена ошибка, не позволявшая вводить буквы в верхнем регистре;

Исправлена ошибка, приводившая к запуску двух экземпляров приложения при попытке запуска через касание к ярлыку на панели на устройствах с сенсорным экраном;

Исправлена ошибка, из-за которой панель могла показываться и во время блокировки экрана;

Решены проблемы с производительностью в GNOME Shell;

Исправлена ошибка, приводившая к потере уведомлений о наличии Livepatch-обновлений;

В Ubuntu Server после установки оставлен активным только репозиторий "main";

Устранён сбой при попытке установки на дисковый раздел, до этого используемый для ZFS;

Добавлены сборки Ubuntu Server для плат Raspberry Pi 3, помимо ранее формируемых сборок для Raspberry Pi 2. В сборках для рабочего стола новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 18.04.2 изменения через штатную систему установки обновлений. Пользователи прошлой LTS-ветки Ubuntu 16.04 получат в менеджере установки обновлений уведомление о возможности автоматического перехода на ветку 18.04.2. В анонсе упоминается, что поддержка выпуска обновлений и исправлений проблем безопасности для Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Ubuntu Cloud и Ubuntu Base 18.04 составит 5 лет, а для дополнительных редакций (Kubuntu, Xubuntu и т.п.) - 3 года. При этом ранее Марк Шаттлворт заявлял о продлении срока поддержки для ветки 18.04 до 10 лет, что не отражено в примечании к выпуску. Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Например, предложенное в текущем выпуске ядро Linux 4.18 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 18.04.3, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 19.04. Изначально поставляемое базовое ядро 4.15 будет поддерживаться в течение всего цикла сопровождения.



Для перевода уже существующих установок на новые версии ядра и графического стека следует выполнить команду: sudo apt-get install --install-recommends linux-generic-hwe-18.04 xserver-xorg-hwe-18.04



