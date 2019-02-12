12.02.2019 11:41  Выпуск виртуальной машины HHVM 4.0 с прекращением поддержки PHP

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|5.13, анонн (?), 13:12, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> К буржуев часто дрыслы только шильдиком отличаются, а внутри пластмассово-одинаковое пыжеситроеновый
> рено или нисцанофордомаздоваз. А если концерны вдруг разные, то всё равно
> отличий почти ноль.
Ага. У всех 4 колеса одинаковой круглости.
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|5.19, имя (?), 14:40, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+8 +/–
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мне всегда интересно было узнать: что же заставляет взрослого человека коверкать слова? все эти "дрыслы", "пыжеситроеновый", "нисцанофордомаздоваз", "сцукерберги", "маркоша", "Биллигейца"?
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|6.38, EnemyOfDemocracy (?), 00:11, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Спроси у чекинящихся блоггеров, которые писинг постинг, ну или попробуй отвлечь девелоперсов (сеньоров, маркизов, пэров) от их кейсов с дедлайнами.
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|7.58, имя (?), 11:16, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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нет, потому что в твоем комментарии приведенные слова являются заимствованиями, а в комментарии ниже - коверкание, будто бы ребенок пытается обидеть кого-то.
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|5.24, нах (?), 15:58, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Интересно, что сцукерберги являясь богатой технологической компанией,
это сцукенберг богатый технолог - а компания бедная, он (судя по просачивающейся информации) на конкурсе паталогической жадности победил бы даже Безоса.
поэтому и неасилили - умные и грамотные оттуда сбегают при первой возможности, остаются пехепе кодеры.
заметь, случаев человеков добровольно и без принуждения сбежавших из sun или даже ужасного microsoft мне совершенно не известно.
> Лучше бы карму починил себе, скоро как у Биллигейца станет.
это ему поперерождаться неприкасаемым раз этак с триста, чтоб как у блингейца стала, придется. Тот иностранным шпионам личную информацию своих пользователей как-то ни разу вроде не слил.
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|3.48, Онаним (?), 09:34, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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Ну и какой язык в манямирке сегодня нормальный? В реальности же - PHP и есть самый нормальный язык для своих задач. Как по статистике, так и по факту. Просто не стоит забывать, что каждый инструмент имеет своё назначение.
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|3.61, сцукенберг (?), 15:36, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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конечно дешевле - так я двух нормальных разработчиков нанял, они подпиливают это хевеэм, 24/7, сдохнут новых найму.
А саму мордокнигу пишут на этом дешевые макаки, в Хайдерабаде на рынке если в шесть утра зайти, то на рупь пучок продают.
Причем, в отличие от этих первых умных, те слаще морковки не едали, и щасливы горбатиться на меня за три копейки, никуда не убегают.
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|4.14, тоже Аноним (ok), 13:12, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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На практике - вредная и ненужная вещь. Достаточно простых переводов в строку и обратно на уровне языка, и статика наведет порядок там, где сейчас его можно упустить просто по небрежности.
Пока РНР был языком тяп-ляп функций, как JS, динамика была критичной.
Сейчас, когда все всерьез и через ООП, она больше мешает.
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|5.21, Junior frontend developer (?), 15:12, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Проблема не в том, что она не нужна, а в том, что это куда больше выразительной силы, чем обычно нужно пользователю, что создает дополнительную сложность и когнитивную нагрузку. Да тот же ООП в большинстве случаев предоставляет куда больше динамизма, чем нужно.
Использовать конструкции языка, предоставляющие минимально нужную выразительную силу — хорошая практика.
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|5.50, Онаним (?), 09:47, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Угу. Лепим ООП к месту и не к месту, получая на выходе одноразовый тормозной говнокод.
Была тут ситуация - нужно было разобрать список телефонных префиксов в дерево, навесить на проходные узлы ветвей несколько параметров, и просчитывать потом параметры листьев по запросу.
Сначала сделал рабочий PoC "легаси" - на хэшах и просто массивах. Потом вспомнил, что сейчас модно ООП, сконвертил префиксы в объекты, объявил проперти параметров, геттеры-сеттеры, методы прохода к ветвям и расчёта, "всё как надо". Накладные расходы по памяти на формирование дерева оказались таковы, что пришлось всё это счастье выкинуть, и вернуться к ассоциативным массивам.
Мораль: забивать гвозди отвёрткой - вредно.
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|6.52, тоже Аноним (ok), 10:39, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Внезапно, именно статическая типизация могла уменьшить потребление памяти в вашем случае.
Если, конечно, не дурить и не строить деревья из объектов без всякой на то необходимости.
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|7.67, Онаним (?), 22:54, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Необходимость в деревьях там 100%, в процессе обработки нужно выхватывать произвольные субдеревья с наследованием параметров и перечислением индексов как наличествующих, так и отсутствующих листьев. Листьев - семь с половиной миллионов. Параметров в дереве не много, но они ближе к началу-середине, и реже - на листьях. Там вариантов банально нет.
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|6.65, KonstantinB (??), 22:40, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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А, геттеры-сеттеры это у нас ООП, понятно. Сдуру можно и буй сломать. Бегом читать Фаулера и Эванса, в частности про антипаттерн anemic model.
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|7.66, Онаним (?), 22:52, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Дурак выхватил из рассказа два малозначительных слова, и на основании них начал делать свои далеко идущие выводы. Впрочем, на то он и дурак.
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|2.12, vitalif (ok), 13:09, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Надеюсь, что нет. Идите на хрен со своей типизацией "пока в вилларибо настраивают сборку, в виллабаджо уже сделали MVP"
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|3.16, тоже Аноним (ok), 13:15, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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... на Ноде, которой ничего такого - вроде статической типизации или широкого использования в серьезных проектах - не грозит.
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|6.26, KonstantinB (ok), 17:06, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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Серьезный или несерьезный, а типизация очень хорошо помогает не накосячить тупейшим образом. У меня есть что сравнивать: вот под рукой два проекта (оба одинаково серьезные), старый написан на чистом ES5, а новый на Typescript. Если с Typescript почти все ошибки вида "забыл обязательное поле или опечатался в имени ключа в цепочке map/filter/reduce" ловятся уже на этапе компиляции, то с чистым ES5 такая же ошибка приводит к получасу мучительной отладки.
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|8.36, Антон (??), 20:52, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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чтобы отлавливать ошибки не нужно запускать компиляцию, это делает IDE.
Компиляция tsс только для билда, а там не только типы, но и трансляция фич, не существующих в js.
TypeScript еще хорош тем, что можно настроить строгость типизации как тебе угодно, хочешь быстро и без строгих типов - пожалуйста, вся гибкость js вместе со статической проверкой и автодополнением.
В общем он как js, только лучше.
С++ не даст вам такой гибкости.
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|8.39, KonstantinB (ok), 00:22, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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> Сколько раз вам нужно запустить компиляцию, чтобы исправить реально все обнаруженные ошибки?
Вручную - 0 раз, все ошибки видно сразу в IDE.
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|10.56, KonstantinB (ok), 10:58, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Типичный аноним Опеннета не в состоянии удержать контекст обсуждения глубиной более одного комментария, да?
Речь шла, внимание, об ошибках несовпадения типов, которые ловит компилятор. Надо приглашать Капитана Очевидность, который разъяснит, какие еще ошибки бывают?
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|2.27, KonstantinB (ok), 17:18, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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На подмножестве PHP уже сейчас можно писать строго. Выкидывать там ничего не будут хотя бы потому, что тогда придется переписать примерно весь Wordpress, но самому себе никто не мешает запретить использовать "опасное" подмножество PHP. Есть линтеры, есть настройки анализатора кода в IDE, есть, в конце концов, code review.
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|3.33, Ilya Indigo (ok), 19:42, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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> На подмножестве PHP уже сейчас можно писать строго.
Строго - это когда ты определяешь в любом месте кода:
int a;
и теперь a можно присвоить только число в определённом диапазоне.
А когда ты можешь это указать только в параметрах ф-ий и м-ов - то это вообще ничто!
> ...тогда придется переписать примерно весь Wordpress,
И чё!?
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|4.40, KonstantinB (ok), 00:23, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> А когда ты можешь это указать только в параметрах ф-ий и м-ов - то это вообще ничто!
На самом деле, при должной декомпозиции (когда нет простыней по сто строк кода) на практике получается почти то же самое.
> И чё!?
То, что никто это делать не будет.
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|5.49, Онаним (?), 09:38, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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Вот сразу видно, когда "классики" лезут в язык с динамической сборкой. В итоге при попытке притащить свои паттерны и "декомпозицию" по 5 строчек кода на класс / функцию, размазанных по 100500 отдельным файлам, у них внезапно начинаются проблемы, потому что динамическая сборка не дружит с подходами кодэ-макак, неспособных удерживать в голове более трёх строк одновременно (оставшиеся две - название функции с агрументами и закрывающая скобка).
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|6.55, KonstantinB (ok), 10:54, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Это вы лихо всех авторов общепризнанных паттернов проектирования ПО в кодомакак записали. :-)
Нет, кодомакаки это как раз писатели простынок с цикломатической сложностью over 100500 методом копипаста со stack overflow.
Проблем с декомпозицией нет никаких вообще, динамика ей не мешает никак, с чего бы?
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|7.69, Онаним (?), 22:57, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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С того бы, что PHP вынужден каждый раз всю эту портянку подгружать и парсить. На каждый, сцуко, запуск. Сейчас opcache слегка спасает, но и он не всесилен.
А мозговой стэк оверфлоу при чтении кода - это как раз у горе-декомпостеров ради декомпоста, без цели и смысла.
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|2.32, Coocos (?), 19:36, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–2 +/–
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Какой смысл в ПХП со статической типизацией если есть Java с отлаженным JIT, богатым выбором библиотек и отсутствием геммороя со сборкой расширений.
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|3.34, Ilya Indigo (ok), 19:46, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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> Какой смысл в ПХП со статической типизацией если есть Java с отлаженным
> JIT, богатым выбором библиотек и отсутствием геммороя со сборкой расширений.
Какой смысл в жабе с её виртуальной машиной, если есть C++ с отлаженной кросплатформенной компиляцией, богатым выбором библиотек и отсутствием геморроя с докупкой оперативной памяти?
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|4.53, coocos (?), 10:40, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Такой что требуется значительно больше времени тратить на разработку вместо того чтобы купить память.
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|4.64, Аноним (62), 17:23, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Отсутствие ручного выделения памяти для вас уже недостаточно? Или вы по причине своей не компетентности не понимаете что для каждого яп свои задачи?
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|2.37, SubGun (ok), 23:55, 12/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|–1 +/–
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Это проект из разряда "допили сам". За 3 года так и не дошел до прода с поддержкой php.
Но работает и правда шустро. Не вижу кому он без пхп может понадобиться, кроме самого фейсбука?!
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|3.51, Аноним (51), 10:26, 13/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> В том, что это больше не PHP, а скорее самостоятельная поделка для внутренних нужд фейсбука.
Как Go для Гугла?
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|1.60, bentall (ok), 14:47, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
|–1 +/–
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Логично, HHVM как альтернативный JIT для PHP с выходом семёрки уже как-то и не нужен (вот и Wikipedia.ORG в процессе перехода с HHVM на PHP 7.0). Поэтому фейсбуковцы и сконцентрировались на поддержке своего языка. Нужен ли такой брат-2 PHP — вопрос другой. На фоне того что PHP начал терять популярность — далеко не факт, очень сильно сомневаюсь, что за пределами FB кто-то станет переписывать большой проект с PHP на Hack (хотя это, наверняка и проще, чем на что бы то ни было другое).
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