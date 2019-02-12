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12.02.2019 11:41  Выпуск виртуальной машины HHVM 4.0 с прекращением поддержки PHP

Спустя пять лет с момента формирования ветки 3.0 компания Facebook представила выпуск виртуальной машины HHVM 4.0 (HipHop Virtual Machine), поддерживающей выполнение программ на языке Hack (вариант PHP со статической типизацией). С оговорками поддерживается синтаксис PHP 5 и большинство возможностей PHP 7. Код проекта написан на C++ и распространяется под открытыми лицензиями PHP и Zend.

Отличительной чертой HHVM является применение JIT-компиляции и динамических оптимизаций, учитывающих особенности выполнения скрипта. В процессе выполнения кода производится определение типов данных и генерация на лету эффективных наборов машинных инструкций, оптимизированных специально для используемых типов. Перед выполнением PHP-скрипты преобразуются в специальное промежуточное абстрактное представление AST (Abstract Syntax Tree), которое затем транслируется в байткод HHBC (HipHop bytecode), который выполняется внутри высокоуровневой виртуальной машины.

Проект активно используется в инфраструктуре Facebook. Ранее HHVM использовался проектами WordPress и Wikipedia. После намерений Facebook отказаться от полной поддержки PHP данные проекты перешли на ветку PHP 7, которая начиная с PHP 7.2 в некоторых тестах опережает по производительности HHVM.

Ключевые изменения:

  • HHVM отныне не нацелен на обеспечение полной совместимости с PHP. Начиная с HHVM 4.0 прекращена поддержка некоторых специфичных для PHP особенностей, без которых будет нарушена совместимость с большинством PHP-проектов. Например, больше не поддерживаются особенности обработки массивов, не свойственные массивам и коллекциям языка Hack, прекращена поддержка ссылок на переменные, удалены функции, требующие доступа к памяти вызывающего, такие как compact(), extract(), get_declared_variables(), func_get_args() и parse_str() с одним аргументом. Прекращена поддержка менеджера зависимостей Composer. В следующем выпуске планируется прекратить поддержку тега "‹?php";
  • Добавлена поддержка файлов с расширением ".hack" для скриптов на языке Hack. В отличие от расширения ".hh" скрипты в файлах ".hack" автоматически запускаются в режиме "strict" (жёсткая проверка типов) и не требуют обрамления в тег "‹?" (как в скриптах на других языках теперь используется заголовок "#!/usr/bin/env hhvm");
  • Стабилизирована библиотека HH/lib/Regex, входящая в состав HSL (Hack Standard Library) и предоставляющая поддержку регулярных выражений, определяемых при помощи префиксов (например, $pattern = re"/foo(bar)?/").

  1. Главная ссылка к новости (https://hhvm.com/blog/2019/02/...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.3
  3. OpenNews: Facebook представил Hack, вариант языка PHP со статической типизацией
  4. OpenNews: Facebook анонсировал виртуальную машину HipHop и JIT-компилятор для языка PHP
  5. OpenNews: Проект Wikipedia перешёл на использование HHVM для выполнения PHP-кода
  6. OpenNews: Сравнение производительности PHP 7.0, PHP 5.6.16 и HHVM 3.10.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: hhvm, php
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  • 1.1, terryfilch (ok), 11:53, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Зачем еще один PHP?
     
     
  • 2.4, Вася (??), 11:55, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    А зачем так много разных марок легковесных авто?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 12:29, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Спроси у немцев и других французев. У нас в стране одна марка.
     
     
  • 4.11, лютый жабист__ (?), 13:02, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• –3 +/
    К буржуев часто дрыслы только шильдиком отличаются, а внутри пластмассово-одинак... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.13, анонн (?), 13:12, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > К буржуев часто дрыслы только шильдиком отличаются, а внутри пластмассово-одинаковое пыжеситроеновый
    > рено или нисцанофордомаздоваз. А если концерны вдруг разные, то всё равно
    > отличий почти ноль.

    Ага. У всех 4 колеса одинаковой круглости.


     
     
  • 6.18, Cradle (?), 14:36, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/history-wheel-invent-inventio
     
  • 5.19, имя (?), 14:40, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    мне всегда интересно было узнать: что же заставляет взрослого человека коверкать слова? все эти "дрыслы", "пыжеситроеновый", "нисцанофордомаздоваз", "сцукерберги", "маркоша", "Биллигейца"?
     
     
  • 6.38, EnemyOfDemocracy (?), 00:11, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Спроси у чекинящихся блоггеров, которые писинг постинг, ну или попробуй отвлечь девелоперсов (сеньоров, маркизов, пэров) от их кейсов с дедлайнами.
     
     
  • 7.58, имя (?), 11:16, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    нет, потому что в твоем комментарии приведенные слова являются заимствованиями, а в комментарии ниже - коверкание, будто бы ребенок пытается обидеть кого-то.
     
     
  • 8.59, жека воробьев (?), 11:53, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Просто прими это как часть мира и не забивай голову ерундой
     
  • 5.24, нах (?), 15:58, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Интересно, что сцукерберги являясь богатой технологической компанией,

    это сцукенберг богатый технолог - а компания бедная, он (судя по просачивающейся информации) на конкурсе паталогической жадности победил бы даже Безоса.

    поэтому и неасилили - умные и грамотные оттуда сбегают при первой возможности, остаются пехепе кодеры.
    заметь, случаев человеков добровольно и без принуждения сбежавших из sun или даже ужасного microsoft мне совершенно не известно.

    > Лучше бы карму починил себе, скоро как у Биллигейца станет.

    это ему поперерождаться неприкасаемым раз этак с триста, чтоб как у блингейца стала, придется. Тот иностранным шпионам личную информацию своих пользователей как-то ни разу вроде не слил.


     
  • 5.28, Лень_регацца (?), 18:48, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты болен.
     
  • 3.15, swine (ok), 13:14, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Чтоб потребитель мог выбрать нравящийся ему шильдик.
     
  • 2.35, Аноним (35), 19:55, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Уперлись они в его производительность сопровождаемость Сначала компиляли в С ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.42, Аноним (42), 00:57, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Видимо, им проще и дешевле чинить PHP, чем переходить на нормальный язык.
     
     
  • 3.48, Онаним (?), 09:34, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну и какой язык в манямирке сегодня нормальный? В реальности же - PHP и есть самый нормальный язык для своих задач. Как по статистике, так и по факту. Просто не стоит забывать, что каждый инструмент имеет своё назначение.
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 17:06, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Раскройте секрет для каких задач  pho
     
  • 3.61, сцукенберг (?), 15:36, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    конечно дешевле - так я двух нормальных разработчиков нанял, они подпиливают это хевеэм, 24/7, сдохнут новых найму.
    А саму мордокнигу пишут на этом дешевые макаки, в Хайдерабаде на рынке если в шесть утра зайти, то на рупь пучок продают.

    Причем, в отличие от этих первых умных, те слаще морковки не едали, и щасливы горбатиться на меня за три копейки, никуда не убегают.

     
  • 1.7, Ilya Indigo (ok), 12:10, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Надеюсь, следом за Hack, PHP8 будет тоже двигаться в сторону статической типизации и выкинет несовместимые с этим особенности, функции и языковые конструкции.
     
     
  • 2.8, тоже Аноним (ok), 12:17, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:21, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    Динамическая типизация?
     
     
  • 4.14, тоже Аноним (ok), 13:12, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На практике - вредная и ненужная вещь. Достаточно простых переводов в строку и обратно на уровне языка, и статика наведет порядок там, где сейчас его можно упустить просто по небрежности.
    Пока РНР был языком тяп-ляп функций, как JS, динамика была критичной.
    Сейчас, когда все всерьез и через ООП, она больше мешает.
     
     
  • 5.21, Junior frontend developer (?), 15:12, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Проблема не в том, что она не нужна, а в том, что это куда больше выразительной силы, чем обычно нужно пользователю, что создает дополнительную сложность и когнитивную нагрузку. Да тот же ООП в большинстве случаев предоставляет куда больше динамизма, чем нужно.
    Использовать конструкции языка, предоставляющие минимально нужную выразительную силу — хорошая практика.
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 15:31, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Проблема пыха не динамическая типизация, а легаси и слабая типизация.
     
     
  • 7.23, тоже Аноним (ok), 15:45, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Проблема еще и в том, что тем, кто продолжает писать это легаси, не подается 220В на клавиатуру.
     
  • 5.50, Онаним (?), 09:47, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу. Лепим ООП к месту и не к месту, получая на выходе одноразовый тормозной говнокод.

    Была тут ситуация - нужно было разобрать список телефонных префиксов в дерево, навесить на проходные узлы ветвей несколько параметров, и просчитывать потом параметры листьев по запросу.

    Сначала сделал рабочий PoC "легаси" - на хэшах и просто массивах. Потом вспомнил, что сейчас модно ООП, сконвертил префиксы в объекты, объявил проперти параметров, геттеры-сеттеры, методы прохода к ветвям и расчёта, "всё как надо". Накладные расходы по памяти на формирование дерева оказались таковы, что пришлось всё это счастье выкинуть, и вернуться к ассоциативным массивам.

    Мораль: забивать гвозди отвёрткой - вредно.

     
     
  • 6.52, тоже Аноним (ok), 10:39, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Внезапно, именно статическая типизация могла уменьшить потребление памяти в вашем случае.
    Если, конечно, не дурить и не строить деревья из объектов без всякой на то необходимости.
     
     
  • 7.67, Онаним (?), 22:54, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Необходимость в деревьях там 100%, в процессе обработки нужно выхватывать произвольные субдеревья с наследованием параметров и перечислением индексов как наличествующих, так и отсутствующих листьев. Листьев - семь с половиной миллионов. Параметров в дереве не много, но они ближе к началу-середине, и реже - на листьях. Там вариантов банально нет.
     
  • 6.65, KonstantinB (??), 22:40, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А, геттеры-сеттеры это у нас ООП, понятно. Сдуру можно и буй сломать. Бегом читать Фаулера и Эванса, в частности про антипаттерн anemic model.
     
     
  • 7.66, Онаним (?), 22:52, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Дурак выхватил из рассказа два малозначительных слова, и на основании них начал делать свои далеко идущие выводы. Впрочем, на то он и дурак.
     
  • 2.12, vitalif (ok), 13:09, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Надеюсь, что нет. Идите на хрен со своей типизацией "пока в вилларибо настраивают сборку, в виллабаджо уже сделали MVP"
     
     
  • 3.16, тоже Аноним (ok), 13:15, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ... на Ноде, которой ничего такого - вроде статической типизации или широкого использования в серьезных проектах - не грозит.
     
     
  • 4.20, Junior frontend developer (?), 15:06, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Все серьезные проекты давно на TS
     
     
  • 5.25, сцукенберг (?), 16:00, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    ну оооок, у меня, значит, несирьозный, понял-понял...
     
     
  • 6.26, KonstantinB (ok), 17:06, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Серьезный или несерьезный, а типизация очень хорошо помогает не накосячить тупейшим образом. У меня есть что сравнивать: вот под рукой два проекта (оба одинаково серьезные), старый написан на чистом ES5, а новый на Typescript. Если с Typescript почти все ошибки вида "забыл обязательное поле или опечатался в имени ключа в цепочке map/filter/reduce" ловятся уже на этапе компиляции, то с чистым ES5 такая же ошибка приводит к получасу мучительной отладки.
     
     
  • 7.31, Аноним (31), 19:09, 12/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Сколько раз вам нужно запустить компиляцию, чтобы исправить реально все обнаруже... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.36, Антон (??), 20:52, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    чтобы отлавливать ошибки не нужно запускать компиляцию, это делает IDE.
    Компиляция tsс только для билда, а там не только типы, но и трансляция фич, не существующих в js.

    TypeScript еще хорош тем, что можно настроить строгость типизации как тебе угодно, хочешь быстро и без строгих типов - пожалуйста, вся гибкость js вместе со статической проверкой и автодополнением.
    В общем он как js, только лучше.

    С++ не даст вам такой гибкости.

     
  • 8.39, KonstantinB (ok), 00:22, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > Сколько раз вам нужно запустить компиляцию, чтобы исправить реально все обнаруженные ошибки?

    Вручную - 0 раз, все ошибки видно сразу в IDE.

     
     
  • 9.44, Онаним (?), 07:37, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А, ну то есть синтаксис верный - можно и в продакшн. Ферштейн.
     
     
  • 10.56, KonstantinB (ok), 10:58, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Типичный аноним Опеннета не в состоянии удержать контекст обсуждения глубиной более одного комментария, да?

    Речь шла, внимание, об ошибках несовпадения типов, которые ловит компилятор. Надо приглашать Капитана Очевидность, который разъяснит, какие еще ошибки бывают?

     
  • 7.43, Онаним (?), 07:36, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > типизация очень хорошо помогает _криворучкам_ не накосячить тупейшим образом

    Fixed

     
  • 7.63, Аноним (62), 17:16, 13/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Дорогой друг Я понимаю что ты ахринеть разработчик Но у меня за плечами, 7 лет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.68, Онаним (?), 22:55, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю.
     
  • 2.27, KonstantinB (ok), 17:18, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    На подмножестве PHP уже сейчас можно писать строго. Выкидывать там ничего не будут хотя бы потому, что тогда придется переписать примерно весь Wordpress, но самому себе никто не мешает запретить использовать "опасное" подмножество PHP. Есть линтеры, есть настройки анализатора кода в IDE, есть, в конце концов, code review.
     
     
  • 3.33, Ilya Indigo (ok), 19:42, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > На подмножестве PHP уже сейчас можно писать строго.

    Строго - это когда ты определяешь в любом месте кода:
    int a;
    и теперь a можно присвоить только число в определённом диапазоне.
    А когда ты можешь это указать только в параметрах ф-ий и м-ов - то это вообще ничто!

    > ...тогда придется переписать примерно весь Wordpress,

    И чё!?

     
     
  • 4.40, KonstantinB (ok), 00:23, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А когда ты можешь это указать только в параметрах ф-ий и м-ов - то это вообще ничто!

    На самом деле, при должной декомпозиции (когда нет простыней по сто строк кода) на практике получается почти то же самое.

    > И чё!?

    То, что никто это делать не будет.

     
     
  • 5.49, Онаним (?), 09:38, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот сразу видно, когда "классики" лезут в язык с динамической сборкой. В итоге при попытке притащить свои паттерны и "декомпозицию" по 5 строчек кода на класс / функцию, размазанных по 100500 отдельным файлам, у них внезапно начинаются проблемы, потому что динамическая сборка не дружит с подходами кодэ-макак, неспособных удерживать в голове более трёх строк одновременно (оставшиеся две - название функции с агрументами и закрывающая скобка).
     
     
  • 6.55, KonstantinB (ok), 10:54, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это вы лихо всех авторов общепризнанных паттернов проектирования ПО в кодомакак записали. :-)

    Нет, кодомакаки это как раз писатели простынок с цикломатической сложностью over 100500 методом копипаста со stack overflow.

    Проблем с декомпозицией нет никаких вообще, динамика ей не мешает никак, с чего бы?

     
     
  • 7.69, Онаним (?), 22:57, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    С того бы, что PHP вынужден каждый раз всю эту портянку подгружать и парсить. На каждый, сцуко, запуск. Сейчас opcache слегка спасает, но и он не всесилен.

    А мозговой стэк оверфлоу при чтении кода - это как раз у горе-декомпостеров ради декомпоста, без цели и смысла.

     
  • 5.54, RNZ (ok), 10:51, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    https://github.com/lakwarus/wordpresshhvm

    Никогда не говори...

     
     
  • 6.57, KonstantinB (ok), 10:59, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    3 commits, 6 years ago. Сразу видно, проект живет и развивается!
     
  • 2.32, Coocos (?), 19:36, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какой смысл в ПХП со статической типизацией если есть Java с отлаженным JIT, богатым выбором библиотек и отсутствием геммороя со сборкой расширений.
     
     
  • 3.34, Ilya Indigo (ok), 19:46, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > Какой смысл в ПХП со статической типизацией если есть Java с отлаженным
    > JIT, богатым выбором библиотек и отсутствием геммороя со сборкой расширений.

    Какой смысл в жабе с её виртуальной машиной, если есть C++ с отлаженной кросплатформенной компиляцией, богатым выбором библиотек и отсутствием геморроя с докупкой оперативной памяти?

     
     
  • 4.53, coocos (?), 10:40, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Такой что требуется значительно больше времени тратить на разработку вместо того чтобы купить память.
     
  • 4.64, Аноним (62), 17:23, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Отсутствие ручного выделения памяти для вас уже недостаточно? Или вы по причине своей не компетентности не понимаете что для каждого яп свои задачи?
     
  • 1.29, Аноним (29), 19:05, 12/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Поместил php8 с jit компилятором, на бенчмарках показывает 40% прирост производительности и 26% на реальном проекте, жаль в прод его пока рано.
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 19:06, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Потестировал*
     
  • 2.37, SubGun (ok), 23:55, 12/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это проект из разряда "допили сам". За 3 года так и не дошел до прода с поддержкой php.
    Но работает и правда шустро. Не вижу кому он без пхп может понадобиться, кроме самого фейсбука?!
     
  • 1.41, Аноним (41), 00:51, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В чем смысл убрать <?php ?
     
     
  • 2.45, Онаним (?), 07:38, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В том, что это больше не PHP, а скорее самостоятельная поделка для внутренних нужд фейсбука.
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 10:26, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > В том, что это больше не PHP, а скорее самостоятельная поделка для внутренних нужд фейсбука.

    Как Go для Гугла?

     
     
  • 4.70, Онаним (?), 22:58, 13/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну не совсем, но типа того. За пределами оных они бессмысленны.
     
  • 1.60, bentall (ok), 14:47, 13/02/2019 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Логично, HHVM как альтернативный JIT для PHP с выходом семёрки уже как-то и не нужен (вот и Wikipedia.ORG в процессе перехода с HHVM на PHP 7.0). Поэтому фейсбуковцы и сконцентрировались на поддержке своего языка. Нужен ли такой брат-2 PHP — вопрос другой. На фоне того что PHP начал терять популярность — далеко не факт, очень сильно сомневаюсь, что за пределами FB кто-то станет переписывать большой проект с PHP на Hack (хотя это, наверняка и проще, чем на что бы то ни было другое).
     

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