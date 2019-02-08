08.02.2019 09:51  Уязвимости в Android, FreeBSD, rdesktop и FreeRDP

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|2.2, grsec (ok), 10:49, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+3 +/–
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И получат ли? Дорогие, но которые немного устарели - не факт. Лучше же продать новые железки, уже с обновлениями:)
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|4.21, эйпл (?), 12:41, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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а у нас новые железки и так неплохо покупают - место в очереди дороже самой железки перепродают. Мы и сами не понимаем, почему - дустом что-ли попробовать их посыпать?
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|5.24, Qwerty (??), 12:53, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> а у нас новые железки и так неплохо покупают
Адиёты, что с них взять. Вроде и при деньгах - управленцы там, айтишники, дизайнеры, менеджмент, рубят бабки, а покупают бренд с наценкой. Дурачьё какое, брали б ондроед, там и мегапикселей 21, и ядер пицот и программ больше бесплатных и удобных. Перепрошили б просто на Цианоген, там всего часа три убьёшь, зато удобно потом и безопасно.
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|2.3, ыы (?), 10:50, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Нет не дорогие, а те кому меньше 3-х лет. Когда я пожаловался в Самсунг на отсутствие заплаток безопасности дял моего мобильного - представитель Самсунга долго демагогизировала и наконец заявила что они обновляют только новые модели.
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|3.5, нах (?), 11:02, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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"не дорогие, а дорогие, и которым меньше трех лет" - поправил.
Ну на самом деле и да, сколько теперь стоит твой поцарапанный самсунь с убитой батарейкой - тыщи за три, может, кому и впаришь. Чего париться обновления какие-то выпускать...
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|3.6, КО (?), 11:03, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Нет не дорогие, а те кому меньше 3-х лет.
Да Вы оптимист. Дорогие могут и два года, а слегка подешевле могут и года не протянуть, некоторые вообще в принципе.
Более того, даже по дорогим моделям могут обновление ваять раз в квартал, при том, что Гуголь выпускает патч (тем самым обнародует уязвимость и способ атаки) каждый месяц.
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|3.10, хотел спросить (?), 11:34, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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Поэтому я это говнище в виде самсунга не покупаю.
И сижу на нексусах.. возможно надо будет на пиксель перейти.
Но а пока качаю ром от Lineage.. а то закончилась поддержка в декабре последний апдейт.
Каким бы говном не был айфон но вопрос обновлений у него решен намного лучше, чем у ведра от гугла, не говоря уже о ведрище, имя которому сасунг.
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|3.26, iPony (?), 12:59, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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> Нет не дорогие, а те кому меньше 3-х лет. Когда я пожаловался в Самсунг на отсутствие заплаток безопасности дял моего мобильного - представитель Самсунга долго демагогизировала и наконец заявила что они обновляют только новые модели.
У тебя не верная интерпретация.
Не обновляют устройства старше трёх лет - это да.
Но из этого не следуют, что обновляют устройства младше трёх лет.
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|2.7, DerRoteBaron (ok), 11:04, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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И то не все, потому, как гениальные дезигнеры гугла испортили Android 9 настолько, что многие на захотят на него обновляться
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|3.15, Anon4ik_ (?), 12:07, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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И не говори, у меня Android One (изначально была семерка), и вот прилетела девятка,только увидев этот интерфейс, я мягко говоря был не в восторге и испытал сильное желание откатить обратно.
Помимо дизайна, также новый умный режим контроля за батарейкой любит выключать приложения типа Mega Sync...
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|2.8, Школьник (ok), 11:25, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+/–
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>Обновления все равно получают только дорогие модели.
И те тоже нерегулярно, кроме, может быть, Пикселей.
Самое интересное - если спросить у Сережи или Ларри, отчего с Андроидом получилось вот так, как получилось, они ответят примерно так же, как отвечают разработчики Линукса на аналогичный вопрос - мол, мы только предоставляем платформу (ядро), за качеством и регулярными обновлениями обратитесь к вендору.
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|2.13, Нанобот (ok), 11:51, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>Обновления все равно получают только дорогие модели
так они ж потому и дорогие, что в стоимость включена поддержка продукта
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|2.17, Аноним (17), 12:09, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+4 +/–
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Чувак, андроид это виндовс? Или это написанная с нуля OS? Нет, он на базе линукса. Вот и уймись.
Чувак, ты ту же дыру андроида в каком либо дистре линукса ещё видешь? Нет. Вот и уймись.
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|3.18, Qwerty (??), 12:28, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Чувак, андроид это виндовс? Или это написанная с нуля OS? Нет, он
> на базе линукса. Вот и уймись.
> Чувак, ты ту же дыру андроида в каком либо дистре линукса ещё
> видешь? Нет. Вот и уймись.
Так Android - это Linux или нет? Это очень вижно, от этого зависит, 70% людей в мире - линуксоиды или по-прежнему 0,2%?
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|5.20, Qwerty (??), 12:36, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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>>Android - это Linux или нет?
> ОС - это ядро или нет?
Ах да, "тамь ат линукс только едро и оно работает нормально!11", забыл эту отмазку.
Правда, иногда отваливаются драйвера к периферии и телефон порой просто ребутается, а так да, едро работает, как часики.
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|6.28, Аноним (28), 13:33, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> отваливаются бинарные блобы, написанные Пажитом в перерывах между дефекациями на улице
> дыры в юзерспейсе
> ну какой же этот луникс глючный ребутается дыра дырой
покормил, не благодари
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|7.29, Qwerty (??), 13:47, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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>> отваливаются бинарные блобы, написанные Пажитом в перерывах между дефекациями на улице
>> дыры в юзерспейсе
>> ну какой же этот луникс глючный ребутается дыра дырой
> покормил, не благодари
Забавно, то есть уже модули ядра перестали быть частью Linux :)
А теперь ответь на вопрос: сколько телефонов будут правильно работать на ванильном ядре без проприетарных драйверов? А сколько ПК? "Свободная" часть ядра может только поморгать курсором в голой консоли, без интернета и чего бы то ни было ещё.
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|9.43, Qwerty (??), 15:11, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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> Назови мне вещь, которую я не могу сделать
> на своем устройстве.
Заработать с его помощью деньги хотя бы на Макбук. И не надо отмазываться, если бы мог, уже бы сидел на Макбуке.
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|5.27, ананюк (?), 13:16, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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Да,хотел еще спасибо сказать драйверо-блобамастерам.
Которые костьми лягут,но и сами нормально не напишут
и не откроют,ты чо,коммерческая тайна.
Поэтому отваливаются железки,но нет же,линукс виноват,
не мы
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|6.30, Qwerty (??), 13:50, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Да,хотел еще спасибо сказать драйверо-блобамастерам.
> Которые костьми лягут,но и сами нормально не напишут
> и не откроют,ты чо,коммерческая тайна.
> Поэтому отваливаются железки,но нет же,линукс виноват,
> не мы
Забавно, когда в новом оффтопике дропают древнее железо, "свободное" сообщество заливается в вое, что проклятый MS заставляет тратить деньги и душат нищуков. Почему-то никому не приходит в голову, что поддержку дропнул Epson, но в случае Android - о чудо! - линуксойды переобуваются в прыжке и защищают божественное ядрышко.
Я просто похлопаю.
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|5.33, Qwerty (??), 14:07, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
|+1 +/–
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> Без Андроида ГНУ/Линукса на дестпопе давно ~2.4%, не нужно врать.
Вот именно, не нужно врать, иначе получается, что на каждом этаже многоквартирного дома живёт по линуксоиду. Будь это так, сообщество бы не загибалось без притока свежей крови, ПО не зарастало бы багами и дырами.
От силы 0,2-0,3%.
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|6.40, Читающий (?), 14:48, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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В булочной кассирша, которая выбивает чеки используя планшет с Андройдом тоже линуксойд? Хотя при включении её планшет сразу загружает какую-нибудь торговую оболочку. А токарь, работающий на станке с ЧПУ (я просто предполагаю, что и там может быть линукс, допустим это так) тоже линуксойд? Хотя у него на экране только кнопки и координаты фрезы.
Мне кажется у вас проблемы с пониманием того, кто такие линуксойды.
Если позволите я -- линуксойд (да простят меня гуру за такую наглость). Я знаю, как пользоваться консолью, пишу скрипты в башах, знаю как собрать ядро, знаю что такое iproute2, tcpdump, systemd и прочее. Работаю программистом и зуруливаю всякие bootstrap, u-boot и само ядро в железки разные. Пишу модуля ядра и user-space тоже пишу.
Но, конечно, линуксойд -- это не обязательно программист.
И кстати, хотелось бы посмотреть на тех "линуксойдов", которые утверждают, что обычный пользователь Андройда -- это тоже линуксойд. Так вот, те "линуксойды", которые так говорят на самом деле не линуксойды.
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|6.42, пох (?), 14:59, 08/02/2019 [^] [ответить] [к модератору]
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ой, знаешь, сообществу приток ЭТОЙ свежей крови пригодился бы только в случае успеха воззвания к Росатому.
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