08.02.2019 09:51  Уязвимости в Android, FreeBSD, rdesktop и FreeRDP

В булочной кассирша, которая выбивает чеки используя планшет с Андройдом тоже линуксойд? Хотя при включении её планшет сразу загружает какую-нибудь торговую оболочку. А токарь, работающий на станке с ЧПУ (я просто предполагаю, что и там может быть линукс, допустим это так) тоже линуксойд? Хотя у него на экране только кнопки и координаты фрезы. Мне кажется у вас проблемы с пониманием того, кто такие линуксойды. Если позволите я -- линуксойд (да простят меня гуру за такую наглость). Я знаю, как пользоваться консолью, пишу скрипты в башах, знаю как собрать ядро, знаю что такое iproute2, tcpdump, systemd и прочее. Работаю программистом и зуруливаю всякие bootstrap, u-boot и само ядро в железки разные. Пишу модуля ядра и user-space тоже пишу.

Но, конечно, линуксойд -- это не обязательно программист. И кстати, хотелось бы посмотреть на тех "линуксойдов", которые утверждают, что обычный пользователь Андройда -- это тоже линуксойд. Так вот, те "линуксойды", которые так говорят на самом деле не линуксойды.

