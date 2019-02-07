07.02.2019 09:47  В открытую платформу обмена сообщениями Mattermost инвестировано 20 млн долларов

Стартап Mattermost, развивающий одноимённую открытую коммуникационную платформу для общения разработчиков, сообщил о получении первого раунда инвестиций от венчурных фондов Redpoint Ventures, S28 Capital и Y Combinator. Размер первого денежного вливания составил 20 млн. долларов. Деньги планируется потратить на приведение платформы к соответствию требованиям предприятий по обеспечению безопасности, конфиденциальности и совместимости с корпоративными системами, а также на расширение и поддержание сформированного вокруг проекта сообщества.

Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать их историю и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom. Код серверной части проекта написан на языке Go (web-приложений, мобильные приложения и десктоп-клиент написаны на JavaScript и React) и распространяется под лицензией MIT. В качестве СУБД могут применяться MySQL и Postgres.



