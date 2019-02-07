The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

07.02.2019 09:47  В открытую платформу обмена сообщениями Mattermost инвестировано 20 млн долларов

Стартап Mattermost, развивающий одноимённую открытую коммуникационную платформу для общения разработчиков, сообщил о получении первого раунда инвестиций от венчурных фондов Redpoint Ventures, S28 Capital и Y Combinator. Размер первого денежного вливания составил 20 млн. долларов. Деньги планируется потратить на приведение платформы к соответствию требованиям предприятий по обеспечению безопасности, конфиденциальности и совместимости с корпоративными системами, а также на расширение и поддержание сформированного вокруг проекта сообщества.

Mattermost позиционируется как открытая альтернатива системе организации коммуникаций Slack и позволяет получать и отправлять сообщения, файлы и изображения, отслеживать их историю и получать уведомления на смартфоне или ПК. Поддерживаются подготовленные для Slack модули интеграции, а также предоставлена большая коллекция собственных модулей для интеграции с Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN и RSS/Atom. Код серверной части проекта написан на языке Go (web-приложений, мобильные приложения и десктоп-клиент написаны на JavaScript и React) и распространяется под лицензией MIT. В качестве СУБД могут применяться MySQL и Postgres.

  1. Главная ссылка к новости (https://mattermost.com/blog/ma...)
  2. OpenNews: GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код
  3. OpenNews: Выпуск открытой платформы для организации совместной разработки GitLab 8.0
  4. OpenNews: Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter
  5. OpenNews: Выпуск платформы обмена сообщениями Zulip 1.9
  6. OpenNews: Пятый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: mattermost, chat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.1, Xasd5 (?), 10:06, 07/02/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > десктоп-клиент написаны на JavaScript и React

    ну всё, началось..

    вырастили поколение вот таких разработчиков

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:10, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Мало били и наказывали.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:25, 07/02/2019 [^] [ответить]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Мобыть, это оттого, что Ъ со своей сишечкой только надувать щеки на форумах могу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:23, 07/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Опять поделка на Электроне жрущая ресурсы?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:33, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Электронософт не для бедных.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:40, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага

    > Native desktop application for Mattermost running on Windows, Mac, and Linux.
    > Originally created as "electron-mattermost" by Yuya Ochiai. Developed using Electron.

     
  • 2.8, Ан (??), 10:45, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Это React-Native, а не Electron. Погугли.
     
     
  • 3.9, Ан (??), 10:46, 07/02/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотя ты прав, только мобильные приложения на React-Native.
     
  • 1.7, BrainFucker (ok), 10:43, 07/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Что из себя представляет интеграция с XMPP, IRC и т.д., интересно...
     
  • 1.10, Qwerty (??), 10:48, 07/02/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А как проект будет окупаться? На сливе коммерческих данных организаций, где это изделие поставят? Или вдруг корпорации стали такими белыми и пушистыми, что тратят миллионы бачей на schвабодный софт?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor