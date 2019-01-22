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22.01.2019 10:28  Завершён аудит реализации TLS 1.3 в OpenSSL 1.1.1

Фонд OSTIF (Open Source Technology Improvement Fund), созданный с целью усиления защищённости открытых проектов, объявил о завершении независимого аудита ветки OpenSSL 1.1.1, сосредоточенного на анализе безопасности алгоритмов и кода, связанных с реализацией TLS 1.3, новых протоколов и переработанного генератора псевдослучайных чисел. Работа выполнена французской компанией QuarksLab, которая находится вне юрисдикции крупнейших спецслужб, заинтересованных в организации слежки, и уже привлекалась для аудита проектов OpenVPN и VeraCrypt. Проведение аудита было профинансировано компанией Private Internet Access и проектом DuckDuckGo.

Аудит не выявил серьёзных проблем с безопасностью в OpenSSL 1.1.1 и реализации TLS 1.3. Код отмечен в целом как безопасный, быстрый и функциональный, но выявлены отдельные области, в которых качество кода и комментариев могут быть улучшены. Всего разработчикам OpenSSL было предоставлено 16 рекомендаций и исправлений. Для дальнейшего контроля качества проект OpenSSL включён в программу Internet Bug Bounty, в рамках которой производятся выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей и недоработок в области безопасности.

При проведении аудита выявлено 6 проблем, которые были устранены ещё до официального релиза OpenSSL 1.1.1 в ходе приватной переписки разработчики OpenSSL и исследователей, проводивших аудит:

  • В некоторых ситуациях соединения могли сбрасываться без обработки ошибки. Проблема могла применяться для осуществления DoS-атаки на клиента (крах приложения) при его обращении к подконтрольному злоумышленнику серверу (например, через организацию MITM-атаки);
  • Проблемы с генерацией уведомлений об ошибках, связанных с TLS v1.3. Проблемы можно было использовать для инициирования отказа в обслуживании;
  • Высказано несколько замечаний по качеству кода нового генератора псевдослучайных чисел и недостаточно ясному описанию назначения функций в комментариях (функциональные недоработки в PRNG были выявлены ранее, после другого аудита);
  • Реализация протокола аутентификации SRP признана корректной, но выявлено отсутствие проверок некоторых возвращаемых значений. Также высказаны замечания по качеству кода и недостаточным пояснениям в комментариях;
  • По реализации CAPI замечания коснулись отсутствия комментариев в коде, что значительно затрудняет понимание реализованной логики. Качество кода не вызвало нареканий;
  • Во многих внутренних функциях OpenSSL обнаружены случаи отсутствия явных проверок на значения NULL, что потенциально может приводить к непредсказуемому поведению, которое может вылиться в проблемы со стабильностью или безопасностью.


  1. Главная ссылка к новости (https://ostif.org/the-ostif-an...)
  2. OpenNews: Результаты аудита обновлённого генератора псевдослучайных чисел OpenSSL 1.1.1
  3. OpenNews: Выпуск OpenVPN 2.4.2, в котором отражены результаты аудита безопасности
  4. OpenNews: Завершён аудит проекта OpenVPN
  5. OpenNews: Аудит VeraCrypt выявил 8 критических уязвимостей
  6. OpenNews: Аудит сетевого стека NetBSD выявил уязвимости в BSD-системах
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: audit, openssl, crypt
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  • 1.1, Аноним (1), 11:15, 22/01/2019 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    С данного абзаца слезка наворачивается, со смеху В Белофлажной нет гебни, внешн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:27, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А помните как они в 40-м слились Гитлеру! Еще будут тут расказывать про юрисдикцию и независимость, ахахаха!
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:25, 22/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• –5 +/
    все 5 лет назад перекатились на libressl
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:43, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Кто "все"? Можно поимённый список?
     
     
  • 3.4, список (?), 11:55, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    оба Васяна и один Колян. Правда, Колян два года назад выкинул эту хрень, в винде она ему ни к чему.

     
     
  • 4.5, Аноним (2), 12:25, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Уже за водичкой для кулера сбегал?
     
  • 1.7, ku4erz (ok), 12:51, 22/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > и уже привлекалась для аудита проектов OpenVPN и VeraCrypt.

    Да... только после их аудита,в OpenVPN нашли еще несколько уязвимостей:
    https://habr.com/ru/post/370573/

     
     
  • 2.8, Andrey Mitrofanov (?), 13:07, 22/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >> и уже привлекалась для аудита проектов OpenVPN и VeraCrypt.
    > Да... только после их аудита,в OpenVPN нашли еще несколько уязвимостей:
    >abr.com/ru/post/370573/

    Вас заинтересует п.13 http://book.itep.ru/10/merphy.html .

     
  • 1.9, Аноним (9), 13:08, 22/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему опеннет не поддерживает 1.3? Или это косяк с моей стороны? Захожу с последнего TorBrowser.
     

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