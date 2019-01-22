22.01.2019 09:30  Выпуск Porteus Kiosk 4.8.0, дистрибутива для оснащения интернет-киосков

Подготовлен релиз дистрибутива Porteus Kiosk 4.8.0, основанного на Gentoo и предназначенного для оснащения автономно работающих интернет-киосков, демонстрационных стендов и терминалов самообслуживания. Загрузочный образ дистрибутива занимает 93 Мб. Базовая сборка включает только минимальный набор компонентов, необходимых для запуска web-браузера (поддерживаются Firefox и Chrome), который урезан в своих возможностях для предотвращения нежелательной активности в системе (например, не допускается изменение настроек, заблокирована загрузка/установка приложений, открыт только доступ к выбранным страницам). Дополнительно предлагаются специализированные сборки Cloud для комфортной работы с web-приложениями (Google Apps, Jolicloud, OwnCloud, Dropbox) и ThinClient для работы в роли тонкого клиента (Citrix, RDP, NX, VNC и SSH) и Server для управления сетью киосков. Настройка осуществляется через специальный мастер, который совмещён с инсталлятором и позволяет подготовить кастомизированный вариант дистрибутива для размещения на USB Flash или жестком диске. Например, можно установить страницу по умолчанию, определить белый список разрешённых сайтов, задать пароль для гостевого входа, определить таймаут неактивности для завершения сеанса, поменять фоновое изображение, настроить оформление браузера, добавить дополнительные плагины, включить поддержку беспроводной сети, настроить переключение раскладки клавиатуры и т.д. При загрузке выполняется верификация компонентов системы по контрольным суммам, а системный образ монтируется в режиме только для чтения. Обновления устанавливаются автоматически с использованием механизма формирования и атомарной замены системного образа целиком. Возможна централизованная удалённая настройка группы типовых интернет-киосков с загрузкой конфигурации по сети. Благодаря небольшому размеру, по умолчанию дистрибутив загружается целиком в ОЗУ, что позволяет заметно увеличить скорость работы. В новом выпуске: Версии программ синхронизированы с репозиторием Gentoo по состоянию на 19 января. В том числе задействованы ядро 4.19.16, Xorg Server 1.20.3, Chrome 70.0.3538.110 и Mozilla Firefox 52.9.0 ESR (переход на ветку 60 ESR отложен из-за привязок к XUL и NPAPI).

Добавлена поддержка экранных кнопок управления навигацией в Firеfox, которые можно использовать в полноэкранном режиме без навигационной панели;

В конфигуратор добавлена возможность настройки применяемого по умолчанию формата страницы для вывода на печать;

Вместо драйвера VESA для некоторых GPU теперь применяется драйвер 'fbdev', позволяющий работать с более высокими экранными разрешениями;

Появилась возможность привязки VNC-сервера к произвольному сетевому порту (например, для обхода блокировки на межсетевом экране);

Для упрощения отладки в отладочном логе теперь идентифицируется используемый файл с настройками;

Реализована поддержка назначения размещённой на локальном накопителей web-страницы для отображения в качестве хранителя экрана;

В интерфейс администратора Porteus Kiosk Server добавлен тест для измерения скорости сетевого доступа клиентов и реализован апплет для отслеживания неудачных попыток входа по SSH/VNC.



