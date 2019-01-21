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21.01.2019 09:09  Выявлены следы взлома PHP-репозитория PEAR и модификации пакетного менеджера

Сообщается об обнаружении следов взлома официального репозитория пакетов PEAR (PHP Extension and Application Repository), предлагающего дополнительные функции и классы для языка PHP. В ходе атаки злоумышленникам удалось получить доступ к web-серверу проекта и внести изменения в файл "go-pear.phar", в котором содержится установочный комплект с пакетным менеджером "go-pear". Модификация была осуществлена 6 месяцев назад.

Потенциально могут быть скомпрометированы системы пользователей PHP, за последние 6 месяцев выполнявших установку пакетного менеджера "go-pear" из phar-архива (как правило, такая установка практикуется пользователями Windows). Для проверки наличия вредоносного кода в установленном файле рекомендуется сравнить хэши имеющегося у пользователя архива "go-pear.phar" с аналогичной версией архива, поставляемой через официальный репозиторий на GitHub (репозиторий на GitHub не скомпрометирован, файл был подменён на web-сервере PEAR). MD5-хэш известного варианта с вредоносным кодом - "1e26d9dd3110af79a9595f1a77a82de7".

Подробности пока не сообщаются. До завершения разбирательства и полной пересборки содержимого сайта работа сервера PEAR остановлена.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/pear/statu...)
  2. OpenNews: Уязвимость, позволяющая удалённо выполнить код на сервере PHP-репозитория Packagist
  3. OpenNews: Проект PHP сообщил о взломе и утечке базы паролей с Wiki-сервера
  4. OpenNews: Подтверждён факт взлома инфраструктуры проекта PHP
  5. OpenNews: Уязвимость в движке для создания форумов phpBB
  6. OpenNews: Уязвимости в PHP и PHPMailer
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Проблемы безопасности
Ключевые слова: pear, php
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  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 21/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –4 +/
    >Модификация была осуществлена 6 месяцев назад.

    Это всё, что надо знать о фирме Zend и PHPшниках.

     
     
  • 2.3, РНРшник (?), 09:54, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >>Модификация была осуществлена 6 месяцев назад.
    > Это всё, что надо знать о фирме Zend и PHPшниках.

    да, мы крутые, мы не пуссиэкзешники какие вам, мы не пользуемся виндовс!

     
     
  • 3.7, имя (?), 10:33, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    ты закусывай чаще, а то совсем непонятно о чем ты.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:36, 21/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    шо, ОПЯТЬ? ;-)
     
  • 1.4, ryoken (ok), 10:10, 21/01/2019 [ответить]    [к модератору]
    		• –3 +/
    Как-то всё прочнее и прочнее в памяти ассоциация "PHP = ДУПЛО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!!!"
     
     
  • 2.5, Правдоруб (?), 10:15, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, у кого что...
     
  • 1.6, sstj3n (?), 10:32, 21/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну норм, косвенно говорит о востребованности проекта, что, впрочем, не отменяет того, что это - дыра.
     
     
  • 2.8, имя (?), 10:34, 21/01/2019 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сейчас можно-стильно-молодежно тянуть через композер, а не пир.
     
  • 1.9, eRIC (ok), 11:14, 21/01/2019 [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >MD5-хэш известного варианта с вредоносным кодом - "1e26d9dd3110af79a9595f1a77a82de7".

    мда, MD5 ...

     

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