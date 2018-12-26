26.12.2018 09:46  Обновление Elive 3.0.3, Linux-дистрибутива с рабочим столом Enlightenment

Доступен стабильный выпуск Linux-дистрибутива Elive 3.0.3, который предлагает окружение рабочего стола в стиле macOS, но при этом не требователен к ресурсам и может функционировать на устаревшем оборудовании. В качестве минимальных требований к системе заявлено 256 MB ОЗУ и CPU с частотой 500 MHz. Размер iso-образа составляет 3.2 Гб.

Графическое окружение базируется на композитном менеджере Compiz и наработках проекта Enlightenment 17. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 8, но кроме репозиториев Debian также предлагает собственный репозиторий, в котором содержится около 2500 пакетов с более новыми версиями приложений. Для настройки системы используется контрольная панель собственной разработки - "Elpanel". Для установки программ используется Synaptic. Дистрибутив может работать в качестве LiveCD-системы, поддерживающей доустановку программ и промежуточное сохранение данных между сессиями на внешнем носителе.

В новой версии реализована система динамической смены обоев рабочего стола. Убрано автоматическое появление при каждом запуске рабочего стола подсказки о доступных горячих клавишах, кнопка для вызова данной подсказки добавлена на панель. Прекращено отключение экрана после длительной неактивности. Улучшен интерфейс переключения между разными рабочими столами при использовании дистрибутива несколькими пользователями. Усовершенствован инсталлятор и улучшена работа в live-режиме.