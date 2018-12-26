26.12.2018 09:46  Обновление Elive 3.0.3, Linux-дистрибутива с рабочим столом Enlightenment

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|2.8, Qwerty (??), 10:34, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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В отличие от Bodhi, который уже достиг уровня "посмотреть, что там такое, и удалить", данный дистрибутив далек даже от такого уровня интереса.
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|4.21, Аноним84701 (ok), 13:44, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> да, обойчики что-то совсем скучные.
Ваш багрепорт на опеннете заметили:
> Wallpaper: Dynamically changes depending of the hour of the day, looking more magic and nicer for your eyes, and it also includes a hidden surprise for Christmas!
>
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|1.5, Qwerty (??), 10:17, 26/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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>который предлагает окружение рабочего стола в стиле macOS
Очень странная тенденция. Не троллинга ради, но вот что iPhone's, что Mac постоянно критикуют и ругают, но на какой DE ни глянь, все в той или иной степени копируют интерфейс MacOS, хотя бы темы оформления, да есть, пишутся целые инструкции и скрипты, позволяющие превратить KDE или GNOME в Mac, а тут вот копирование интерфейса поставлено во главу всего проекта. Бешено популярными стали телефоны копирующие внешний вид iPhone. Привлекательно, значит. Парадокс.
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|2.7, Qwerty (??), 10:32, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Во-первых, "в стиле macOS" не означает копирование. Во-вторых, относительно сабжа, с большой натяжкой можно это утверждать. Лично я ничего похожего на "стиль macOS" не нахожу.
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|3.15, Qwerty (??), 11:32, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Во-первых, "в стиле macOS" не означает копирование.
Серьёзно? Копирование стиля не означает копирования?
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|4.16, A.Stahl (ok), 12:24, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Разумеется. Копирование стиля не является копированием произведения.
Представь например картину "Утро в сосновом лесу" Шишкина, нарисованую в стиле Пикассо. Ну и где тут, блин, копирование?!
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|2.9, Антон (??), 10:34, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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изящные вещи почему бы не позаимствовать. Но в данном скрине я не вижу ничего такого, чтобы стоило тащить.
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|3.20, НяшМяш (ok), 13:34, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> вырвигазнкнько
> технику макос
Можешь выдохнуть и попить валерьяночки. Ты справился. Как любой уважающий себя эксперт опеннета, который вообще не разбирается в области своей экспертизы.
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|2.22, scorry (ok), 14:11, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Прежде чем обвинять кого-то в копировании, надо подтвердить временной приоритет. Те, кто видел больше одной версии разных десктопов на разных осях, могут только вздыхать устало, глядя на вот такие потуги «ааааамля стырили дизайн макоси!»
Попуститесь уже, ради всего святого. Если вы не видели своего дедушку, то это не значит, что ваш папа самозародился.
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|3.23, Qwerty (??), 14:18, 26/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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При чём тут всё это? Речь именно о _копировании_имеено_эйпловского_оформления_
Не важно, под какой платформой, не важно, под какой DE, в гугле сотни тысяч ссылок и пачки мануалов, как сделать внешний вид похожим _именно_на_внешний_вид_MacOSX_, даже на Ютубе у подобных видео десятки тысяч просмотров.
Мне просто всё это сильно напоминает двуличие - "ой у них всё такое плохое, но давайте будем делать, как у них".
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