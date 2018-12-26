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26.12.2018 09:46  Обновление Elive 3.0.3, Linux-дистрибутива с рабочим столом Enlightenment

Доступен стабильный выпуск Linux-дистрибутива Elive 3.0.3, который предлагает окружение рабочего стола в стиле macOS, но при этом не требователен к ресурсам и может функционировать на устаревшем оборудовании. В качестве минимальных требований к системе заявлено 256 MB ОЗУ и CPU с частотой 500 MHz. Размер iso-образа составляет 3.2 Гб.

Графическое окружение базируется на композитном менеджере Compiz и наработках проекта Enlightenment 17. Дистрибутив основан на пакетной базе Debian 8, но кроме репозиториев Debian также предлагает собственный репозиторий, в котором содержится около 2500 пакетов с более новыми версиями приложений. Для настройки системы используется контрольная панель собственной разработки - "Elpanel". Для установки программ используется Synaptic. Дистрибутив может работать в качестве LiveCD-системы, поддерживающей доустановку программ и промежуточное сохранение данных между сессиями на внешнем носителе.

В новой версии реализована система динамической смены обоев рабочего стола. Убрано автоматическое появление при каждом запуске рабочего стола подсказки о доступных горячих клавишах, кнопка для вызова данной подсказки добавлена на панель. Прекращено отключение экрана после длительной неактивности. Улучшен интерфейс переключения между разными рабочими столами при использовании дистрибутива несколькими пользователями. Усовершенствован инсталлятор и улучшена работа в live-режиме.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.elivecd.org/news/r...)
  2. OpenNews: Вышел Elive 3.0, Linux-дистрибутив с рабочим столом Enlightenment
  3. OpenNews: Вышел Elive 2.0, Linux-дистрибутив с десктоп-окружением на основе Enlightenment 17
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Enlightenment 0.22
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Bodhi Linux 5.0, предлагающего десктоп-окружение Moksha
  6. OpenNews: Обновлены сборки дистрибутива Void Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: elive, enlightenment
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  • 1.4, Аноним (4), 10:17, 26/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Я пробовал им пользоваться. В Live-режиме всё нормально. При попытке установить на HDD - просит купить 0_o

    Или я путаю с Bodhi Linux...

     
     
  • 2.8, Qwerty (??), 10:34, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    В отличие от Bodhi, который уже достиг уровня "посмотреть, что там такое, и удалить", данный дистрибутив далек даже от такого уровня интереса.
     
     
  • 3.12, одмен опеннета (?), 11:18, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    да, обойчики что-то совсем скучные.
     
     
  • 4.21, Аноним84701 (ok), 13:44, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > да, обойчики что-то совсем скучные.

    Ваш багрепорт на опеннете заметили:
    > Wallpaper: Dynamically changes depending of the hour of the day, looking more magic and nicer for your eyes, and it also includes a hidden surprise for Christmas!
    >

     
     
  • 5.24, Аноним (24), 14:22, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Bugzilla не нужна, есть опеннет?))
     
  • 1.5, Qwerty (??), 10:17, 26/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >который предлагает окружение рабочего стола в стиле macOS

    Очень странная тенденция. Не троллинга ради, но вот что iPhone's, что Mac постоянно критикуют и ругают, но на какой DE ни глянь, все в той или иной степени копируют интерфейс MacOS, хотя бы темы оформления, да есть, пишутся целые инструкции и скрипты, позволяющие превратить KDE или GNOME в Mac, а тут вот копирование интерфейса поставлено во главу всего проекта. Бешено популярными стали телефоны копирующие внешний вид iPhone. Привлекательно, значит. Парадокс.

     
     
  • 2.7, Qwerty (??), 10:32, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Во-первых, "в стиле macOS" не означает копирование. Во-вторых, относительно сабжа, с большой натяжкой можно это утверждать. Лично я ничего похожего на "стиль macOS" не нахожу.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 10:43, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну почему? На Mac OS ещё похоже как-то. А вот на Mac OS X уже не очень.
     
  • 3.15, Qwerty (??), 11:32, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Во-первых, "в стиле macOS" не означает копирование.

    Серьёзно? Копирование стиля не означает копирования?

     
     
  • 4.16, A.Stahl (ok), 12:24, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Разумеется. Копирование стиля не является копированием произведения.
    Представь например картину "Утро в сосновом лесу" Шишкина, нарисованую в стиле Пикассо. Ну и где тут, блин, копирование?!
     
     
  • 5.18, анонимус (??), 13:05, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –3 +/
    Как где? Копирование стиля Пикассо - это не копирование? Или просто дурака включил?
     
  • 2.9, Антон (??), 10:34, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    изящные вещи почему бы не позаимствовать. Но в данном скрине я не вижу ничего такого, чтобы стоило тащить.
     
  • 2.10, Аноним (11), 10:40, 26/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Практика показывает, что копии интерфейса MacOS получаются очень даже вырвигазнк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:59, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Высокие цены порождают понты, всё логично, это человеческая природа.
     
  • 3.20, НяшМяш (ok), 13:34, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > вырвигазнкнько
    > технику макос

    Можешь выдохнуть и попить валерьяночки. Ты справился. Как любой уважающий себя эксперт опеннета, который вообще не разбирается в области своей экспертизы.

     
  • 2.22, scorry (ok), 14:11, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Прежде чем обвинять кого-то в копировании, надо подтвердить временной приоритет. Те, кто видел больше одной версии разных десктопов на разных осях, могут только вздыхать устало, глядя на вот такие потуги «ааааамля стырили дизайн макоси!»

    Попуститесь уже, ради всего святого. Если вы не видели своего дедушку, то это не значит, что ваш папа самозародился.

     
     
  • 3.23, Qwerty (??), 14:18, 26/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    При чём тут всё это? Речь именно о _копировании_имеено_эйпловского_оформления_

    Не важно, под какой платформой, не важно, под какой DE, в гугле сотни тысяч ссылок и пачки мануалов, как сделать внешний вид похожим _именно_на_внешний_вид_MacOSX_, даже на Ютубе у подобных видео десятки тысяч просмотров.

    Мне просто всё это сильно напоминает двуличие - "ой у них всё такое плохое, но давайте будем делать, как у них".

     
  • 1.19, анонимус (??), 13:11, 26/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    В macOS тоже будильник сверху так грозно висит? Если да, то это однозначно копирование стиля, здоровому человеку такое в голову не придёт.
     

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