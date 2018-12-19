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19.12.2018 11:07  Утверждена новая модель управления разработкой Python

После заявления Гвидо ван Россума (Guido van Rossum) об уходе с поста великодушного пожизненного диктатора (BDFL) и прекращения участия в процессах принятия решений, разработчики Python рассмотрели семь возможных вариантов дальнейшего управления проектом. В ходе голосования позавчера была выбрана модель Руководящего Совета (PEP 8016).

При голосовании были отброшены идеи единоличного лидерства (предлагалось выбрать нового BDFL), перехода к анархии, всеобщего голосования, совместного управления сообществом (BDFL заменяется на группу из 5 координаторов, но решение принимаются путём голосования в сообществе), союза из 3 самых авторитетных разработчиков, и внешнего надзора советом аудиторов.

В соответствии с принятым предложением, управление проектом будет возложено на руководящий совет, которому будут переданы широкие полномочия. При этом совет будет стараться применять полученные полномочия как можно реже и использовать для утверждения решений стандартные процессы в сообществе, такие как проведение голосования ведущими разработчиками. Данные процессы в дальнейшем будут явно регламентированы.

В развитии языка планируется придерживаться философии разбиения больших идей на серии мелких изменений, каждое из которых будет проходить отдельное рецензирование. Вместо одного большого PEP для обсуждения и утверждения сообществом будут выдвигаться минимальные целостные предложения. Совет же будет привлекаться в качестве последней инстанции, когда сообществом не удалось добиться консенсуса или требуется отдельный разбор конфликтов. Предложенная модель обеспечивает достаточную гибкость и простоту, минимизируя использование тяжёлых и беспокойных процессов, таких как проведение охватывающих весь проект голосований.

Участники совета будут выдвигаться и избираться членами Core Team путём голосования. Ответственным за проведение выборов будет директор Фонда Python. Среди передаваемых совету полномочий упоминается возможность принимать или отвергать PEP, внесение изменений в кодекс поведения разработчиков (code of conduct), взаимодействие с Фондом Python (PSF) в процессе управления активами проекта и создание комитетов для решения определённых специфичных вопросов.

Среди поставленным перед руководящим советом задач отмечается поддержание стабильности и качества языка Python и интерпретатора CPython, обеспечение максимальной доступности проекта для участия в разработке, поддержание взаимодействия между Core Team и Фондом Python, организация процессов принятия решений в отношении PEP-спецификаций, достижение консенсуса между мнением Core Team и сообщества, выполнение роли суда последней инстанции.

В качестве доводов в пользу победившей модели упоминается успешное использование похожих методов управления во многих успешных сообществах. Детали взаимодействия заимствованы из проекта Django и уже хорошо опробованы на практике. Утверждается, что сообщество разработчиков Python не самое хорошее место для проведения экспериментов по внедрению инновационных моделей управления, поэтому разумно воспользоваться уже проверенными методами.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.python.org/piperm...)
  2. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  3. OpenNews: Гвидо ван Россум решил отстраниться от руководства проектом Python
  4. OpenNews: Увидел свет язык программирования Python 3.7
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: python
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  • 1.2, Аноним (2), 12:04, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Хоть где-то здравомыслие торжествует.
     
     
  • 2.16, Dmitry77 (ok), 12:59, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    насколько оно торжествует изнаем немного позже, сейчас ещё рано что-то говорить
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:12, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Когда Python 4 выйдет?
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 12:16, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Сначала нужно второй окончательно закопать.
     
     
  • 3.5, erthink (ok), 12:29, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Сначала нужно второй окончательно закопать.

    Правильно, чтобы потом откопать как стюардессу ;)

     
     
  • 4.11, FrBrGeorge (ok), 12:39, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > чтобы потом откопать

    Незачем. На удивление мало фанатов Python2

     
  • 3.7, Аноним (7), 12:30, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    там еще 3.8 появился, который из-за неполиткорентных имён внутренний функций, стал не полностью совместимым с 3.7....
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:16, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В 3.8 должны оставить два названия, а вот в 4 уже совместимость поломают, но на то это и мажорный релиз.
     
  • 2.12, X4asd (ok), 12:43, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда Python 4 выйдет?

    когда это произойдёт -- станет очень смешно :-) ..

    учитывая что существует огромная тонна когда где проверяется

    "а у нас сейчас 3 версия? если нет значит будет думать что вторая" (вместо тогда чтобы проверить на вторую версию)

     
  • 1.6, Аноним (6), 12:29, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    И ни слова об политкорректности и гендернофлюидной инклюзивности. Это точно 2018(9) год?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:56, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > внесение изменений в кодекс поведения разработчиков (code of conduct)
     
  • 2.15, Andrey Mitrofanov (?), 12:58, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > политкорректности и гендернофлюидной инклюзивности
    >Это точно 2018(9) год?
    >2018(9) год
    >2018(9)

    Ой, смотри, превратится в тыкву твоя календарно-неопределённость под бой курантов!?  Не отмоешься и не докажешь потом.

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:31, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а зачем эти советы, комитеты и прочая бюрократия, тормозящая развитие
    вон rust простыми issues/pull requests на гитхабе обходится
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:34, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А кто решение принимать будет какой брать а какой завернуть?
     
     
  • 3.20, Аноним (8), 13:03, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    да также как обычно на гитхабе происходит - если у остальных активных разработчиков аргументированных возражений не нашлось, то патч принимается мейнтейнером репозитория
     
  • 2.10, FrBrGeorge (ok), 12:36, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > ростыми issues/pull requests на гитхабе обходится

    Это жесть. Они ещё будут от этого страдать, особенно когда сообщество разрастётся до размера питоньего.

     
     
  • 3.21, Аноним (8), 13:09, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    из-за бюрократии они будут страдать ещё больше
     
  • 1.13, vantoo (ok), 12:53, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А вот ботоксный диктатор уходить, похоже, не собирается.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:01, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он не ботоксный, у него просто диабет и он квасит напропалую.
     
  • 2.18, Andrey Mitrofanov (?), 13:01, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    > А вот ботоксный диктатор уходить, похоже, не собирается.

    [I]
    --Василиваныч, а ты за какой [/I]ПИТОН[I], за второй или за третий?
    --А Ленин в каком?
    --В третьем.
    --Ну, и я за третий. [/I]

     
  • 1.19, Аноним (-), 13:02, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну у них там и звания - "великодушный пожизненный диктатор". Ещё бы "золотого х...я шлем" назвался )))
     
  • 1.23, Аноним (23), 13:19, 19/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Но ведь Гвидон ПОЖИЗНЕННЫЙ диктатор. Непорядок получается. Надо либо питон закопать либо ван Россума замочить.
     
     
  • 2.24, trolleybus (?), 13:27, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так он сам отказался от этого звания, на что имел полное право
     
  • 2.25, rshadow (ok), 13:32, 19/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Непорядок получается.

    Все как всегда...

     

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