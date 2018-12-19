19.12.2018 11:07  Утверждена новая модель управления разработкой Python

После заявления Гвидо ван Россума (Guido van Rossum) об уходе с поста великодушного пожизненного диктатора (BDFL) и прекращения участия в процессах принятия решений, разработчики Python рассмотрели семь возможных вариантов дальнейшего управления проектом. В ходе голосования позавчера была выбрана модель Руководящего Совета (PEP 8016).

При голосовании были отброшены идеи единоличного лидерства (предлагалось выбрать нового BDFL), перехода к анархии, всеобщего голосования, совместного управления сообществом (BDFL заменяется на группу из 5 координаторов, но решение принимаются путём голосования в сообществе), союза из 3 самых авторитетных разработчиков, и внешнего надзора советом аудиторов.

В соответствии с принятым предложением, управление проектом будет возложено на руководящий совет, которому будут переданы широкие полномочия. При этом совет будет стараться применять полученные полномочия как можно реже и использовать для утверждения решений стандартные процессы в сообществе, такие как проведение голосования ведущими разработчиками. Данные процессы в дальнейшем будут явно регламентированы.

В развитии языка планируется придерживаться философии разбиения больших идей на серии мелких изменений, каждое из которых будет проходить отдельное рецензирование. Вместо одного большого PEP для обсуждения и утверждения сообществом будут выдвигаться минимальные целостные предложения. Совет же будет привлекаться в качестве последней инстанции, когда сообществом не удалось добиться консенсуса или требуется отдельный разбор конфликтов. Предложенная модель обеспечивает достаточную гибкость и простоту, минимизируя использование тяжёлых и беспокойных процессов, таких как проведение охватывающих весь проект голосований.

Участники совета будут выдвигаться и избираться членами Core Team путём голосования. Ответственным за проведение выборов будет директор Фонда Python. Среди передаваемых совету полномочий упоминается возможность принимать или отвергать PEP, внесение изменений в кодекс поведения разработчиков (code of conduct), взаимодействие с Фондом Python (PSF) в процессе управления активами проекта и создание комитетов для решения определённых специфичных вопросов.

Среди поставленным перед руководящим советом задач отмечается поддержание стабильности и качества языка Python и интерпретатора CPython, обеспечение максимальной доступности проекта для участия в разработке, поддержание взаимодействия между Core Team и Фондом Python, организация процессов принятия решений в отношении PEP-спецификаций, достижение консенсуса между мнением Core Team и сообщества, выполнение роли суда последней инстанции.

В качестве доводов в пользу победившей модели упоминается успешное использование похожих методов управления во многих успешных сообществах. Детали взаимодействия заимствованы из проекта Django и уже хорошо опробованы на практике. Утверждается, что сообщество разработчиков Python не самое хорошее место для проведения экспериментов по внедрению инновационных моделей управления, поэтому разумно воспользоваться уже проверенными методами.



