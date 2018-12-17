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17.12.2018 10:14  Выпуск GNU Mes 0.19, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов

Представлен выпуск инструментария GNU Mes 0.19, обеспечивающего процесс бутстрэппинга (bootstrap) для GCC. Инструментарий решает задачу верифицированной начальной сборки компилятора в дистрибутивах, разрывая цепочку цикличной пересборки (для сборки компилятора требуются исполняемые файлы уже собранного компилятора).

В GNU Mes предлагается самодостаточный (self-hosting) интерпретатор для языка Scheme, написанный на языке Си, и простейший компилятор для языка Си (MesCC), написанный на языке Scheme. Оба компонента взаимособираемы. Scheme-интерпретатор даёт возможность собрать Си-компилятор MesCC, который затем позволяет собрать урезанную версию компилятора TinyCC (tcc), возможностей которого уже достаточно для сборки GCC.

В новом выпуске интерпретатора языка Scheme добавлена возможность работы со строками как с байтовыми массивами, появилась поддержка хэш-таблиц (тип hash_table) и структур (тип struct). Добавлена поддержка модулей, при помощи которых оформлен компонент boot-module. Производительность увеличена в 2-8 раз (Mes теперь в 2-10 раз медленнее Guile), например, сборка tinycc теперь занимает 8 минут вместо полтора часов. Упрощена система сборки. Добавлены реализации 44 новых функций. В Си-компитялтор MesCC включено 6 новых функций и 22 макроса, позволивших обеспечить сборку GNU Bash и GNU Tar.

В следующих выпусках ожидается появление возможности использования dietlibc и uClibc для бутстрэппинга GNU (bash, binutils, gcc, tar) и использования Gash вместо bash, coreutils, grep, sed и tar. В планах также заменена bootstrap-компонентов для NixOS, возможность прямой сборки gcc-3.x или 4.x без промежуточной сборки gcc 2.95.3, поддержка архитектуры ARM, дистрибутива Debian и ядра GNU Hurd.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Mes 0.17, инструментария для самодостаточной сборки дистрибутивов
  3. OpenNews: Проект DragonFly BSD представил новую систему сборки пакетов DPorts
  4. OpenNews: Первые выпуски дистрибутива с кроссплатформенной системой сборки Radix.pro
  5. OpenNews: Twitter представил первый значительный выпуск системы сборки Pants
  6. OpenNews: Выпуск системы сборки пакетов Open Build Service 2.8 с поддержкой технологии Snap
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mes, bootstrap, build
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  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]
    		• +/
    С боку темы Всем кто еще не вкурсе, есть клевый проект https github com cross... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, нах (?), 14:12, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    ну типа выглядело клево, пока не прочитал вот это:
    "macOS is no longer supported
    [skip расписывания в собственной беспомощности и отсутствии желания]

    I am hereby declaring macOS unsupported. Any issues reported for macOS build/host triplets will be closed.
    "
    то есть хорошо побеленный гроб превращается в украшение помещения.

    чтоб проблемы ниггеров шерифу даже видны не были.

    знаете что, я пока еще могу тулчейн и вручную собрать для элементарных случаев. А для неэлементарных ты, Алешенька, все равно "any issues will be closed".

     
     
  • 3.10, Гит рулит (?), 14:33, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мак то для этого всего зачем?
     
  • 1.2, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 10:37, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А самопроверяющийся иструмент для проверки исходников как себя, так и всего дистрибутива от закладок/ошибок и т п где? А то для слабоков, неспособных сразу в двоичке/шеснадцатиричке написать компилятор с помощью таблицы команд инструмент сделали, а для неспособных маломальский объём кода "глазками" проверить - нечего...
     
     
  • 2.5, Аноним84701 (ok), 13:31, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А самопроверяющийся иструмент для проверки исходников как себя, так и всего дистрибутива от закладок/ошибок и т п где?

    Там же, где и самопроверяющийся инструмент для проверки как себя, так и других программ на корректное срабатывание и завершение.

    > А то для слаб[b]о[/b]ков [...] н[b]е[/b]чего...

    Да ладно -- некоторые и пару предложений глазками проверить не могут.

     
  • 2.11, Гит рулит (?), 14:34, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Для этого придумали тесты и хеш суммы. Хотя кого я обманываю.
     
  • 1.3, runoverheads (ok), 11:39, 17/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    из новости можно подумать что речь идёт о 2х бинарниках Scheme и MesCC которые надо по кругу пересобирать и которые могут быть с закладками.

    пройдя по ссылкам я прочитал что всё более затейливо.
    есть небольшой бинарный код (также приводят асм код для проверки) текстового редакта и асм компилятор в одном лице - Hex0_monitor. который можно вбить вручную. использовать этот бинарник его как бут сектор, запустить.
    далее им собирается асм компилятор Hex0. который в свою очередь собирает примитивный С компилятор. дальше собираем Scheme. им MesCC. им TinyCC. им gcc 2.95.3. им gcc3. им gcc4.7 на и далее по цепочке до gcc 8 кому нада.

     
     
  • 2.4, anonymous (??), 12:44, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > им MesCC. им TinyCC. им gcc 2.95.3. им gcc3. им gcc4.7 на и далее по цепочке до gcc 8

    А что такой способ долгий? C gcc поновее начать нельзя?

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:13, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    В GCC 4.8 и новее есть код на C++. TinyCC вряд ли в него сможет.
     
  • 3.9, нах (?), 14:13, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А что такой способ долгий? C gcc поновее начать нельзя?

    немодно. А скоро, полагаю, сломают.

      

     
  • 2.6, Аноним (8), 13:37, 17/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    >который можно вбить вручную

    Ностальгия: Радио-86РК, Специалист

     

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