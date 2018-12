15.12.2018 00:06  Релиз Chrome OS 71

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 71, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 71. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 71 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 71: Обновлено оформление приложения для работы с камерой. Кнопка затвора и включения записи видео перемещены из центра нижней части экрана в правую сторону;

В OOBE (Out of the Box Experience), режиме входа для получения доступа к расширенной функциональности для разработчиков, добавлена возможность входа по отпечаткам пальцев и PIN-коду;

Добавлена поддержка автодополнения ввода в строке поиска программ;

Реализован режим адаптивного изменения при прокрутке верхней части интерфейса браузера Chrome. В режиме планшета адресная строка при прокрутке теперь скрывается;

Добавлена возможность соединения с Android-смартфонами, используя общие для смартфона и chromebook настройки из Google Account. После соединения со смартфоном при помощи сервиса Android Messages PWA пользователь может из Chrome OS просматривать поступающие сообщения, отправлять новые сообщения и отвечать на поступающие. Также доступно использование функции Smart Lock для разблокировки Chromebook смартфоном и возможность настройки выхода в сеть через включение на смартфоне точки доступа (instant tethering);

В локальной системе вывода на печать, работающей на базе CUPS, добавлена возможность вёрстки нескольких страниц для печати на одном листке бумаги;

Усовершенствовано появившееся в Chrome OS 71 окружение для запуска Linux-приложений. Виртуальная машина с Linux теперь отображается в списке менеджера задач и может быть закрыта через правый клик мышью на пиктограмме терминала. Добавлена функция совместного доступа к каталогам, позволяющая Linux-приложениям читать и записывать файлы в различных каталогах Chrome OS, не ограничиваясь каталогом "Linux files" (в следующем выпуске ожидается предоставление доступа Linux-приложений к Google Drive);

В операционную систему интегрирован голосовой помощник Google Assistant (пока включён только в устройстве Pixel Slate);

Добавлены функции ограничения доступа к приложениям и ограничения времени работы, полезные при использовании устройства разными членами семьи;

В интерфейсе запуска приложений (Launcher) добавлена возможность создания полунаполненных страниц (можно создать новый экран с приложениями без полного заполнения текущего);

Android-окружение ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS) на устройствах Pixel Slate обновлено до выпуска Android 9;

На устройствах Pixel Slate обеспечена возможность аутентификации по отпечатку пальца и добавлен портретный режим работы в приложении для работы с камерой.