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15.12.2018 00:06  Релиз Chrome OS 71

Компания Google представила релиз операционной системы Chrome OS 71, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 71. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 71 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 71:

  • Обновлено оформление приложения для работы с камерой. Кнопка затвора и включения записи видео перемещены из центра нижней части экрана в правую сторону;
  • В OOBE (Out of the Box Experience), режиме входа для получения доступа к расширенной функциональности для разработчиков, добавлена возможность входа по отпечаткам пальцев и PIN-коду;
  • Добавлена поддержка автодополнения ввода в строке поиска программ;
  • Реализован режим адаптивного изменения при прокрутке верхней части интерфейса браузера Chrome. В режиме планшета адресная строка при прокрутке теперь скрывается;
  • Добавлена возможность соединения с Android-смартфонами, используя общие для смартфона и chromebook настройки из Google Account. После соединения со смартфоном при помощи сервиса Android Messages PWA пользователь может из Chrome OS просматривать поступающие сообщения, отправлять новые сообщения и отвечать на поступающие. Также доступно использование функции Smart Lock для разблокировки Chromebook смартфоном и возможность настройки выхода в сеть через включение на смартфоне точки доступа (instant tethering);
  • В локальной системе вывода на печать, работающей на базе CUPS, добавлена возможность вёрстки нескольких страниц для печати на одном листке бумаги;
  • Усовершенствовано появившееся в Chrome OS 71 окружение для запуска Linux-приложений. Виртуальная машина с Linux теперь отображается в списке менеджера задач и может быть закрыта через правый клик мышью на пиктограмме терминала. Добавлена функция совместного доступа к каталогам, позволяющая Linux-приложениям читать и записывать файлы в различных каталогах Chrome OS, не ограничиваясь каталогом "Linux files" (в следующем выпуске ожидается предоставление доступа Linux-приложений к Google Drive);
  • В операционную систему интегрирован голосовой помощник Google Assistant (пока включён только в устройстве Pixel Slate);
  • Добавлены функции ограничения доступа к приложениям и ограничения времени работы, полезные при использовании устройства разными членами семьи;
  • В интерфейсе запуска приложений (Launcher) добавлена возможность создания полунаполненных страниц (можно создать новый экран с приложениями без полного заполнения текущего);
  • Android-окружение ARC++ (App Runtime for Chrome, прослойка для запуска Android-приложений в Chrome OS) на устройствах Pixel Slate обновлено до выпуска Android 9;
  • На устройствах Pixel Slate обеспечена возможность аутентификации по отпечатку пальца и добавлен портретный режим работы в приложении для работы с камерой.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Релиз web-браузера Chrome 71
  3. OpenNews: В Chrome развивается API для создания полноценных пользовательских приложений
  4. OpenNews: Релиз Chrome OS 70
  5. OpenNews: Релиз Chrome OS 69 с обновлённым интерфейсом и поддержкой Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chromeos
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  • 1, Аноним (1), 00:13, 15/12/2018 [ответить]     [к модератору]
    		• +/
    Гугл для своего продукта, который продаётся десятками миллионов экземпляров, сде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним (1), 00:22, 15/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Давайте представим мир, в котором после Red Hat 9 вышел Red Hat 10 В нашей реал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3, DerRoteBaron (ok), 00:36, 15/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Флеш мёртв. Главным образом потому, что бы "образцово-проприетарным", то есть имел все недостатки, характерные для проприетарного ПО, ну и потому, что Adobe на него положили
     
     
  • 4, КГБ СССР (?), 00:42, 15/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Adobe регулярно выкладывает сборки «умершего» флеша. Хуже того, Гугель пакует Flash прямо в свой браузер. Так что сведения о смерти Флеша сильно преувеличены.

    Массово не используют его нынче потому, что для юных дарований пихтона и жлобоскрипта он чрезмерно сложен, а ещё в интернетах пишут, что устарел и умер.

     

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