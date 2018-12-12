12.12.2018 01:51  Доступен интерпретатор mruby 2.0

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|1.1, Юзер (??), 08:44, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···] [к модератору]
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Матц - молодец, отдал "большой" Руби хипстерам на растерзание - как гламурную пускалку для Рельсов, и сделал здоровый форк.
Вот только беспокоит, в mruby только базовые классы? А как же всё многообразие прикладных библиотек (типа GUI и БД)?
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|2.9, Аноним (-), 12:26, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Матц - молодец, отдал "большой" Руби хипстерам на растерзание
Рубисты - кинтэссенция хипстеров.
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|2.5, Додо (?), 09:33, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Наверное, потому что для какого-то развития C нужно договориться с целой толпой людей из комитета, сделать так, чтобы новая фича ничего совместимого не рушила и при этом нравилась большей части человеков в интернете? Проще интерпретатор Ruby написать, чесслово.
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|3.10, Аноним (-), 12:27, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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А почему какой-нибудь gcc просто делает расширения, как им удобно? А некоторые потом даже стандартизируют, если народу понравилось.
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|4.18, Анонн (?), 15:23, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> А почему какой-нибудь gcc просто делает расширения, как им удобно?
> А некоторые потом даже стандартизируют, если народу понравилось.
А наверное потому что они делают один из (а кое-где и самый) используемый компилер в мире и могут делать как им удобно, не? Ведь даже второй крупный компилер - шланг, вынужден был повторять все расширения и поддерживать совместимость, чтобы не остаться маргинальным компилятором для ябло-загончика.
А вообще, говорить в контексте gcc о "каком-то" - лучший способ продемонтсрировать "квалификацию" ))
И то, стандартизуют потом только сильно некоторые фичи.
Или ви таки нам расскажите, что тот же cleanup атрибут толком никому не сдался и "нинужен!"?
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|3.14, annual slayer (?), 14:03, 12/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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более точным было бы сравнение mrbc с pyston, но последний загнулся
но вообще я надеялся, что кастрированный руби быстрее обычного
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