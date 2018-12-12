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12.12.2018 01:51  Доступен интерпретатор mruby 2.0

После 8 месяцев разработки состоялся релиз mruby 2.0, встраиваемого интерпретатора динамического объектно-ориентированного языка программирования Ruby. Mruby обеспечивает совместимость синтаксиса на уровне Ruby 1.9, но также поддерживает отдельные возможности из более новых версий. Интерпретатор отличается низким потреблением памяти и возможностью встраивания в другие приложения. Кроме того, поддерживается компиляция Ruby-программ в байткод при помощи развиваемого проектом компилятора "mrbc" и преобразование полученнего байткода в код на языке Си. Код mruby распространяется под лицензией MIT.

Новый выпуск включает улучшения совместимости с Ruby 2.x и оптимизацию потребления памяти. Основные новшества:

  • Реализованы именованные аргументы (keyword arguments);
  • Реализована деконструкция аргументов;
  • В mruby-kernel-ext добавлен метод Kernel#then для Kernel#yield_self (совместим с Ruby 2.6);
  • В mruby-array-ext для обеспечения совместимости с Ruby 2.6 добавлена возможность вызова Array#to_h в блоках и реализован метод Array#union;
  • В mruby-string-ext добавлена возможность вызова String#lines в блоках и добавлены методы String#tr, String#tr!, String#tr_s, String#tr_s!, String#squeeze, String#squeeze!, String#count, String#delete, String#delete;
  • В ruby-pack добавлен метод String#unpack1
  • Уменьшено потребление памяти. Появился новый формат байткода.


  1. Главная ссылка к новости (https://mruby.org/releases/201...)
  2. OpenNews: Обновление Ruby 2.5.1 с устранением уязвимостей
  3. OpenNews: Выпуск сервера приложений NGINX Unit 0.7 с поддержкой Ruby
  4. OpenNews: В RubyGems устранено 7 уязвимостей
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.5.0
  6. OpenNews: В RubyGems выявлена удалённо эксплуатируемая уязвимость
Автор новости: GentooBoy
Тип: Программы
Ключевые слова: mruby, ruby
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  • 1.1, Юзер (??), 08:44, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +/
    Матц - молодец, отдал "большой" Руби хипстерам на растерзание - как гламурную пускалку для Рельсов, и сделал здоровый форк.

    Вот только беспокоит, в mruby только базовые классы? А как же всё многообразие прикладных библиотек (типа GUI и БД)?

     
     
  • 2.4, anonymous (??), 09:16, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Подключается стандартным образом, надо только в окружение подкладывать.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:04, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Это он сам у себя спрашивал как на сабже РОР заюзать ...
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:26, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Матц - молодец, отдал "большой" Руби хипстерам на растерзание

    Рубисты - кинтэссенция хипстеров.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:16, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Кто же тогда все эти фронтендеры-джаваскриптмакаки?
     
     
  • 4.15, КГБ СССР (?), 14:47, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Топливо биореактора.
     
  • 3.13, рубист (?), 13:26, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    э, слыш
     
  • 1.3, AntonAlekseevich (ok), 09:03, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Идут на все, что угодно кроме развития ЯП Си и использования уже существующего L... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Додо (?), 09:33, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наверное, потому что для какого-то развития C нужно договориться с целой толпой людей из комитета, сделать так, чтобы новая фича ничего совместимого не рушила и при этом нравилась большей части человеков в интернете? Проще интерпретатор Ruby написать, чесслово.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 12:27, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А почему какой-нибудь gcc просто делает расширения, как им удобно? А некоторые потом даже стандартизируют, если народу понравилось.
     
     
  • 4.18, Анонн (?), 15:23, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > А почему какой-нибудь gcc просто делает расширения, как им удобно?
    > А некоторые потом даже стандартизируют, если народу понравилось.

    А наверное потому что они делают один из (а кое-где и самый) используемый компилер в мире и могут делать как им удобно, не? Ведь даже второй крупный компилер - шланг, вынужден был повторять все расширения и поддерживать совместимость, чтобы не остаться маргинальным компилятором для ябло-загончика.

    А вообще, говорить в контексте gcc о "каком-то" - лучший способ продемонтсрировать "квалификацию" ))

    И то, стандартизуют потом только сильно некоторые фичи.
    Или ви таки нам расскажите, что тот же cleanup атрибут толком никому не сдался и "нинужен!"?


     
  • 3.11, Аноним (11), 13:12, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Мелкососок это не останавливает от слова никак. Да и в гцц со шлангом свои расширения.
     
  • 2.16, КГБ СССР (?), 14:48, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Не надо развивать Си. Для развития и прогресса есть куча других языков.
     
  • 1.6, annual slayer (?), 10:31, 12/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    устроить бы гонки на прокаченной сельхозтехнике, как в американских деревнях принято:

    mrbc vs python-nuitka

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:39, 12/12/2018 [^] [ответить]     [к модератору]  
    		• +/
    Получится сравнение теплого с мягким mruby это проект Мацумото по реализации Ру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, annual slayer (?), 14:03, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    более точным было бы сравнение mrbc с pyston, но последний загнулся

    но вообще я надеялся, что кастрированный руби быстрее обычного

     
  • 3.17, Матцумото (?), 14:54, 12/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Пруфф на то, что уступает
     

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