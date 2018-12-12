12.12.2018 01:51  Доступен интерпретатор mruby 2.0

> А почему какой-нибудь gcc просто делает расширения, как им удобно?

> А некоторые потом даже стандартизируют, если народу понравилось.

А наверное потому что они делают один из (а кое-где и самый) используемый компилер в мире и могут делать как им удобно, не? Ведь даже второй крупный компилер - шланг, вынужден был повторять все расширения и поддерживать совместимость, чтобы не остаться маргинальным компилятором для ябло-загончика.

А вообще, говорить в контексте gcc о "каком-то" - лучший способ продемонтсрировать "квалификацию" ))

И то, стандартизуют потом только сильно некоторые фичи.

Или ви таки нам расскажите, что тот же cleanup атрибут толком никому не сдался и "нинужен!"?



