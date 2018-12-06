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06.12.2018 10:55  Платформа Eclipse прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры

Начиная с декабрьского обновления платформа Eclipse прекращает формирование сборок для 32-разрядных систем x86, а также перводит 32-разрядные архитектуры в разряд неподдерживаемых. В будущих выпусках ожидается проведение чистки исходных текстов от специфичного для 32-разрядных систем кода. Изменение также касается RCP (Rich Client Platform), SDK, IDE и других связанных с платформой Eclipse проектов.

Разработчики дистрибутива Fedora предупредили пользователей о возможном исключении Eclipse из репозитория с 32-разрядными сборками пакетов. Пока для Rawhide и Fedora 29 сборки продолжают формироваться, но это не продлится долго. Тем не менее, компилятор ECJ останется доступным для всех архитектур в форме noarch-пакета.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Oracle передал код GlassFish организации Eclipse Foundation
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Eclipse "Photon" с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: В Eclipse IDE добавлена поддержка Java 9
  5. OpenNews: IBM передал фонду Eclipse код JVM OpenJ9
  6. OpenNews: Первый релиз интегрированной среды разработки Eclipse Che
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: eclipse, 32bit
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  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Давно пора!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:22, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• –2 +/
    С момента появления архитектуры, ага
     
  • 1.2, 7134956_2 (?), 11:02, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Прям беда. Придется менять атом который меня устраивал.
     
     
  • 2.5, нах (?), 11:31, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    атомы моложе десяти лет - 64битны.
    Правда с драйверами беда.
     
     
  • 3.7, X4asd (ok), 12:37, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Правда с драйверами беда.

    какими?

     
  • 2.6, adolfus (ok), 11:52, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Может эклипс на что-нибудь заменить?
    У меня на фабрике есть 32-разрядный комп (бывший сервер) на паре зеонов, с полным комплектом памяти (64G) + scsi. Я на нем по сети, бывает, работаю (ssh -X или целый сеанс xfce). Сборка большого проекта с нуля почти в три раза быстрее проходит, чем на x86_64 с четырьмя ядрами, 16G памяти + sata.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:29, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну хорошо х86. А может у меня компьютер на арм, а они выкинуть
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:42, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Представляю, как оно ворочается на ARMv7, даже на 8-ядерном.
     
  • 1.9, Аноним (9), 12:45, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Все равно оно в 4гб озу не влезает
     
     
  • 2.10, анонзыы (?), 13:09, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    нормальная ось после запуска не должна отжирать гиг памяти, максимум 500 мб. а что сейчас? поголовно отжирают память под 700 мб. один браузер жрет на вкладку 200 мб по минимуму)) и это прогресс? пустили код в кривь и кось и называют прогрессом)) забавно. пока браузеры не перешли на хром движек они хотя бы были в каких то рамках приличия)) и так везде. честно говоря у меня нет программ которым нужно более 4 гигов памяти. реально больше 2 не видел в работе)) и им 32 бита уже не подходит)) понимаю. под видом "кто не сменился тол ло*" , корпорации хорошо доят этих идиотов))) а они и рады лишь бы их средним классом назвали)))
     
  • 2.12, J.L. (?), 13:21, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    > Все равно оно в 4гб озу не влезает

    IDEA на двух больших проектах в сумме влезает в 2,5 гига, а эклипс не влезает?

    лучше бы они на x32 перешли!!

     
  • 1.14, meequz (ok), 14:26, 06/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Он же на Java, которая кроссплатформенна? Почему у них сборки привязаны к архитектуре?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:46, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    интерфейс не на java(gtk,cocoa,win)
     
     
  • 3.17, nobody (??), 15:19, 06/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Они swing ниасилили? Писать медленный и платформо-зависимый код...
     

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