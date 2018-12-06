06.12.2018 10:55  Платформа Eclipse прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры

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|2.6, adolfus (ok), 11:52, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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Может эклипс на что-нибудь заменить?
У меня на фабрике есть 32-разрядный комп (бывший сервер) на паре зеонов, с полным комплектом памяти (64G) + scsi. Я на нем по сети, бывает, работаю (ssh -X или целый сеанс xfce). Сборка большого проекта с нуля почти в три раза быстрее проходит, чем на x86_64 с четырьмя ядрами, 16G памяти + sata.
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|2.10, анонзыы (?), 13:09, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
|+2 +/–
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нормальная ось после запуска не должна отжирать гиг памяти, максимум 500 мб. а что сейчас? поголовно отжирают память под 700 мб. один браузер жрет на вкладку 200 мб по минимуму)) и это прогресс? пустили код в кривь и кось и называют прогрессом)) забавно. пока браузеры не перешли на хром движек они хотя бы были в каких то рамках приличия)) и так везде. честно говоря у меня нет программ которым нужно более 4 гигов памяти. реально больше 2 не видел в работе)) и им 32 бита уже не подходит)) понимаю. под видом "кто не сменился тол ло*" , корпорации хорошо доят этих идиотов))) а они и рады лишь бы их средним классом назвали)))
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|2.12, J.L. (?), 13:21, 06/12/2018 [^] [ответить] [к модератору]
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> Все равно оно в 4гб озу не влезает
IDEA на двух больших проектах в сумме влезает в 2,5 гига, а эклипс не влезает?
лучше бы они на x32 перешли!!
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