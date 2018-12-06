06.12.2018 10:55  Платформа Eclipse прекращает поддержку 32-разрядной архитектуры

Начиная с декабрьского обновления платформа Eclipse прекращает формирование сборок для 32-разрядных систем x86, а также перводит 32-разрядные архитектуры в разряд неподдерживаемых. В будущих выпусках ожидается проведение чистки исходных текстов от специфичного для 32-разрядных систем кода. Изменение также касается RCP (Rich Client Platform), SDK, IDE и других связанных с платформой Eclipse проектов.

Разработчики дистрибутива Fedora предупредили пользователей о возможном исключении Eclipse из репозитория с 32-разрядными сборками пакетов. Пока для Rawhide и Fedora 29 сборки продолжают формироваться, но это не продлится долго. Тем не менее, компилятор ECJ останется доступным для всех архитектур в форме noarch-пакета.



