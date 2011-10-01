The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги | ]

05.12.2018 12:08  В Kubernetes 1.13 устранена критическая уязвимость, позволяющая поднять свои привилегии

Состоялся релиз платформы оркестровки контейнеров Kubernetes 1.13, позволяющей как единым целым управлять кластером Linux-контейнеров, созданных с использованием таких инструментариев как Docker и rkt. В новой версии устранена критическая уязвимость (CVE-2018-1002105), позволяющая любому пользователю получить полный контроль за кластером изолированных контейнеров. Проблема также устранена в обновлениях 1.10.11, 1.11.5 и 1.12.3.

Для совершения атаки достаточно отправить через API специально оформленный запрос определения доступных бэкентов (discovery-запрос). Из-за ошибки данный тип запросов оставляет открытым сетевое соединение, что позволяет использовать сервер API (kube-apiserver) в качестве посредника для отправки запросов любому бэкенду, воспользовавшись соединением, установленным с сервером API. Соответственно, перенаправляемые через подобные соединения запросы будут обработаны бэкендом как внутренние запросы от сервера API, отправленные с использованием параметров аутентификации сервера API.

По умолчанию все аутентифицированные и неаутентифицированные пользователи Kubernetes имеют возможность отправки через API discovery-запросов, которых достаточно для совершения атаки. Таким образом, любой непривилегированный пользователь Kubernetes, имеющий доступ к API, может получить полный контроль за всей инфраструктурой, например, отправив запрос для выполнения своего кода на хосте. Кроме получения контроля за инфраструктурой Kubernetes уязвимость также может применяться для целевых атак на клиентов через манипуляцию размещёнными в облаке клиентскими сервисами.

Проблема проявляется во всех версиях Kubernetes, начиная с релиза 1.0. Всем администраторам Kubernetes рекомендуется срочно обновить свои системы до актуальных выпусков, а также провести аудит системных логов на предмет возможной вредоносной активности. В качестве обходного метода защиты от атак со стороны неавторизированных пользователей можно запретить анонимный доступ к API при помощи опции "--anonymous-auth=false" и отозвать права на выполнение операций exec/attach/portforward. Отдельно отмечается, что в логах Kubernetes атака с использованием неавторизированных запросов никак не фиксируется, поэтому определить была ли компрометация можно лишь по косвенным признакам.

Основные новшества Kubernetes 1.13:

  • Стабилизирован интерфейс CSI (Container Storage Interface), позволяющий создавать плагины для поддержки различных систем хранения. CSI предоставляет единый интерфейс для выделения места, прикрепления и монтирования хранилищ, дающий возможнсть поставлять плагины для интеграции с различными службами хранения без необходимости внесения изменений в кодовую базу Kubernetes;
  • По умолчанию задействован DNS-сервер CoreDNS, развиваемый под эгидой организации Linux Foundation. CoreDNS написан на языке Go и примечателен гибкой архитектурой на базе подключаемых плагинов. Например, через плагины реализованы такие специфичные функции, как обнаружение сервисов Kubernetes, накопление метрик для системы мониторинга Prometheus и интеграция с системой хранения конфигурации etcd;
  • Стабилизирован kubeadm, упрощённый интерфейс для управления кластером Kubernetes, позволяющий выполнять такие операции как создание и развёртывание кластера на имеющемся оборудовании, настройка базовых компонентов Kubernete, подключение и удаление узлов, выполнение операций обновления;
  • Представлен экспериментальный интерфейс для создания плагинов для интеграции со сторонними системами мониторинга;
  • Стабилизирован сервис Kubelet Device Plugin Registration, предоставляющий средства для доступа к Kubelet из плагинов;
  • Стабилизирован планировщик распределения контейнеров TAVS (Topology Aware Volume Scheduling), учитывающий топологию разделов Pod (учитывает ограничения, установленные для узлов и зон);
  • Перешли на стадию бета-тестирвоания APIServer DryRun, команда Kubectl Diff и возможность использования локальных (raw) блочных устройств в качестве хранилищ постоянных данных (Persistent Volume Source).

Напомним, что код Kubernetes написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Проект изначально был создан компанией Google, но затем переведён на независимую площадку, курируемую организацией Linux Foundation. Платформа позиционируется как развиваемое сообществом универсальное решение, не привязанное к отдельным системам и способное работать с любыми приложениями в любых облачных окружениях.

Предоставляются функции для развёртывания и управления инфраструктурой, такие как ведение базы DNS, балансировка нагрузки, распределение контейнеров по узлам кластера (миграция контейнеров в зависимости от изменения нагрузки и потребностей в сервисах), проверка работоспособности на уровне приложений, управление аккаунтами, обновление и динамическое масштабирование работающего кластера, без его остановки.

Возможно развёртывание групп контейнеров с выполнением операций обновлений и отмены изменений сразу для всей группы, а также логическое разбиение кластера на части с разделением ресурсов. Имеется поддержка динамической миграции приложений, для хранения данных которых могут применяться как локальные хранилища, так и сетевые системы хранения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.9, системы управления кластером изолированных контейнеров
  3. OpenNews: Выпуск Kubernetes 1.0, системы управления кластером изолированных контейнеров
  4. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая выйти из изолированного контейнера
  5. OpenNews: Уязвимость в LXC, позволяющая получить доступ к файлам вне контейнера
  6. OpenNews: В Docker 1.12.6 устранена уязвимость, позволяющая выбраться из контейнера
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: kubernetes
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Ajax/Линейный | Раскрыть все сообщения | RSS
 
  • 1.3, A.Stahl (ok), 12:25, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]
    		• +4 +/
    >Kubernetes

    Что-то про эту штуку пишут куда ни плюнь. Какие-то семинары, съезды, конференции. Баги теперь ещё.

    Это какой-то злобный маркетинг?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:27, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +4 +/
    С разморозкой, сношают мозги уже не первый год.
     
  • 2.6, Stax (ok), 13:09, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Нет, просто она затыкает целый набор потребностей, а все альтернативы сильно уступают. Вот прямо сильно-сильно. Поэтому в жизни по факту можно встретить только k8s и docker swarm, но последнее обычно поднимается исключительно от нежелания разбираться с k8s (а самый его большой недостаток - он сложный и требует много всего для нормальной эксплуатации! Ну и далеко не все реализовано, что хотелось бы).

    Так что использовать k8s приходится практически безальтернативно, при этом многие хитрые вещи и интеграции требуют немалых усилий - вот и вылезают "семинары, съезды, конференции".

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 15:48, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    Подскажите, как они в сравнении с hashicorp nomad?
     
     
  • 4.20, Stax (ok), 16:25, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]
    		• +/
    > Подскажите, как они в сравнении с hashicorp nomad?

    Какой ужас ))

    Без понятия. Почитайте https://www.reddit.com/r/devops/comments/6o4ryf/nomad_vs_kubernetes/ или https://dev-ops-notes.ru/cloud/c%D1%80%D0%B0%D0%

     
  • 3.19, username (??), 16:13, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Если авс то можно впихнуть ECS и вздохнуть хоть там.
     
  • 3.24, freehck (ok), 16:55, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю. Если у Вас 100+ контейнеров, то k8s маст хэв.
    Если меньше, то можно в принципе не заморачиваться. Я для малых проектов вообще поднимаю простой докер с фланелью и деплою контейнеры через ansible.
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:45, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Судя по описанию проблемы и учитывая, что проблема проявляется во всех версиях ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:21, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Напомним, что код Kubernetes написан на языке Go
     
     
  • 3.11, анонзыы (?), 14:43, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    перепишите на D))) тут почитал книжку по D и...... понял что это такая смесь си++,питон и ява( тут не оч уверен). странный замес.))) пишите на нем))
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 15:47, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    D - огонь! Пишу на нём. Не хватает разрабов.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 16:04, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    А QMLный гуй из D использовать можно?
     
  • 4.18, Аноним (17), 16:06, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Наверное, имелось ввиду, что на типа безопасных языках тоже уязвимости случаются.
     
  • 1.14, hellobillyboy (?), 15:43, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    > Проблема проявляется во всех версиях Kubernetes, начиная с релиза 1.0

    т.е. больше 3х лет
    https://github.com/kubernetes/kubernetes/tags?after=v0.21.3

    очень ынтерпрайзно

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:27, 05/12/2018 [^] [ответить]    [к модератору]  
    		• +/
    Так не выставляй api и dash задницей на мороз и будет нормально, как будто в другом софте таких багов никогда не было
     
  • 1.22, Аноним (22), 16:31, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    >уязвимость, позволяющая поднять свои привилегии

    Ну так свои же :) Расходимся.

     
  • 1.23, Vitaliy Blats (?), 16:51, 05/12/2018 [ответить] [показать ветку] [···]    [к модератору]  
    		• +/
    [quote]Всем администраторам Kubernetes рекомендуется срочно [/quote]

    Снести нах это хипсторское поделие, убиться об стену, и перестать пихать ненужно туда куда не нужно.

    Что можно такого пихать в эти контейнеры, чего нельзя размещать под хостом, а раз уж необходимо, почему оно не может работать под нормальным KVM ?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2018 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьПоддержатьВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor